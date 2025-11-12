Român condamnat la închisoare în Italia, după ce a furat două perechi de şosete. "Îmi cer scuze, îmi era frig"
ObservatorNews, 12 noiembrie 2025 08:50
A furat două perechi de șosete și a ajuns după gratii. Povestea unui român din Italia care a încercat să-și justifice gestul spunând că "îi era frig" s-a încheiat cu o condamnare la închisoare și interdicția de a mai intra în orașul Pordenone.
Acum 10 minute
09:00
Localnicii din județul Hunedoara resimt tot mai des pagubele provocate de urși. De această dată, un urs a ajuns în apropierea caselor, lângă centrul municipiului Vulcan, și a fost văzut zile la rând cum a rupt garduri, a ucis păsările din curţi şi a distrus chiar şi sistemul de iluminat.
09:00
Livratorul care doar încasează. O nouă metodă de escrocherie, descoperită la Ploieşti # ObservatorNews
Escrocherie nouă în Ploiești. Vorbim despre un bărbat, care a pus la cale un plan de zile mari, într-un cabinet veterinar, fără să ia în calcul că va fi surprins de camerele de supraveghere.
Acum 30 minute
08:50
Incident la Spitalul Judeţean din Ploieşti. Un bărbat a căzut de pe targa defectă cu care era transportat # ObservatorNews
Un nou episod revoltător la Spitalul Județean din Ploiești. Un bărbat imobilizat, venit cu o fractură de claviculă, a căzut de pe targa pe care era transportat. Conform primelor informaţii, targa era defectă.
08:50
Statele Unite trimit cel mai puternic portavion în Venezuela. Caracas ridică nivelul de alertă militară # ObservatorNews
Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a transmis că nivelurile de alertă militară din țară au fost ridicate.
08:50
Acum o oră
08:20
Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a "înrăutăţit semnificativ" în unele părţi din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor intense cu forţele ruse.
08:20
Cum a eșuat statul român în lupta cu femicidul: 500 de femei ucise în ultimii 11 ani # ObservatorNews
Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de soțul ei, în timp ce își ținea copilul de mână. Este a 51 victimă a femicidului în România de la începutul acestui an şi a 500 din ultimii 11 ani. Pentru unii reprezintă doar cifre, care se vor pierde în negura timpului, pentru alții o mamă, o fiică, o prietenă care a dispărut din viața lor pentru totdeauna.
08:10
În ce sunt investiţi banii din Pilonul II de pensii? Iancu Guda: "Noi avem banii asiguraţi" # ObservatorNews
Iancu Guda ne aduce lămuriri despre contribuţiile la Pilonul II de pensii.
08:10
Hoţ surprins de camere în timp ce dădea o spargere în Satu Mare. A închis poarta la ieşire # ObservatorNews
Scene desprinse parcă dintr-un film de comedie, într-o comună din Satu Mare! Un hoț a dat dovadă de "bună creștere" în timp ce dădea o spargere.
Acum 2 ore
08:00
Procurorii turci au cerut o pedeapsă de până la 2.352 de ani de închisoare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de corupție și alte infracțiuni, ceea ce ridică perspectiva ca principalul rival al președintelui Erdogan să fie împiedicat să candideze la viitoarele alegeri.
07:40
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar: "E un obiectiv foarte important" # ObservatorNews
Extinderea Bucureştiului şi preluarea Casei Radio de la stat. Acestea sunt doar două obiective pe care vrea să le îndeplinească Daniel Băluţă dacă ajunge primarul Capitalei. Candidatul Partidului Social Democrat a vorbit aseară, la Observatorul orei 19, cu Alessandra Stoicescu despre tensiunile care au apărut după ce şi-a prezentat afişele electorale, dar şi despre afirmaţia pe care a făcut-o conform căreia că este singurul candidat antisistem.
07:30
Horoscop 13 noiembrie 2025. Evitați deciziile importante astăzi. Unii nativi s-ar putea să fie copleşiţi de emoţii.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan a chemat liderii Coaliţiei şi reprezentanţii magistraţilor miercuri la discuţii # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.
Acum 4 ore
07:00
Nou protest al sindicaliştilor. Se strâng în faţa Guvernului şi pornesc în marş pe la toate ministerele # ObservatorNews
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale.
Acum 12 ore
23:00
Asia Express, 11 noiembrie 2025. Locul care le-a pus concurenților nervii la încercare # ObservatorNews
Semifinala Asia Express de marți, 11 noiembrie 2025, a venit cu o provocare neașteptată și amuzantă.
22:20
Un bărbat din Argeș și-a pândit soția și a agresat-o. Avea interdicție să se apropie de ea # ObservatorNews
Un bărbat de 42 de ani din comuna Bogați, județul Argeș, a fost reținut după ce și-a urmărit soția, a forțat-o să conducă până la locuința lui și a agresat-o. Femeia era protejată de un ordin de restricție, emis de instanță, care îi interzicea bărbatului să se apropie de ea sau de domiciliul acesteia, relatează Mediafax.
22:20
Peste 1.200 de zboruri, anulate de companiile aeriene americane pe fondul shutdown-ului # ObservatorNews
Companiile aeriene americane au anulat, marţi, în jur de 1.200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă în care numărul anulărilor depăşeşte 1.000, în condiţiile în care guvernul federal continuă blocajul şi Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) menţine restricţiile impuse pentru siguranţa traficului aerian, transmite Reuters, citează News.ro.
22:10
Un apropiat al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un dosar uriaș de corupție la nivel înalt, de 100 mil.$ # ObservatorNews
Caz uriaș de corupție la nivel înalt în Ucraina. Agenția anti-corupție de la Kiev a pus marți sub acuzare șapte persoane, într-o anchetă privind un sistem de mite de 100 de milioane de dolari și implicând înalți oficiali din domeniul energiei. Dosarul reprezintă o lovitură pentru Volodimir Zelenski deoarece îl vizează direct pe Timur Mindich, considerat ca făcând parte din cercul apropiat al președintelui încă din perioada în care acesta era actor și producător, înainte de a intra în politică. Ei au fost parteneri de afaceri și asociați în proiecte media.
22:00
România aplică sancțiunile pentru Lukoil, anunță ministrul Ivan. Statul vizează preluarea rafinăriei Petrotel # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. Ministrul mai precizează că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.
21:30
Primarul din Istanbul, rivalul lui Erdogan, riscă 2.340 de ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc # ObservatorNews
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet.
21:30
Ruşii au străpuns frontul în Zaporojie: armata ucraineană s-a retras din cinci sate # ObservatorNews
Armata Ucrainei a anunţat marţi că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, după lupte intense cu forţele ruse, scrie dpa, citat de Agerpres.
21:20
Explozie și incendiu la două spitale din Berlin. Poliția: Acte de vandalism motivate politic # ObservatorNews
Alertă la Berlin, unde două spitale importante au fost ținta unor posibile atacuri deliberate. Poliția germană anchetează un incendiu și o explozie produse în noaptea de luni spre marți la Spitalul Universitar Charité și la o altă unitate medicală din cartierul Neukölln, potrivit Agerpres. Primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de materiale pirotehnice ilegale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile tratează cazul ca pe un posibil atac cu motivație politică.
21:20
La şase luni de la alegerea Papei Leon, Vaticanul a publicat un nou documentar despre viaţa Suveranului Pontif. Apropiaţii au vorbit despre cele mai importante lucruri din viaţa Suveranului Pontif. Pe lângă iubirea pentru Dumnezeu, Papa iubea traiul simplu, să conducă şi să mânânce pizza.
21:00
Și fetele vor să joace “ca Messi”. Femeile din fotbal luptă cu prejudecata că e un sport doar pentru bărbați # ObservatorNews
De la dorinţa de a juca la primul gol într-un meci important de fotbal uneori e doar un pas, o încurajare. Dar, mai ales în cazul fetelor, acest lucru nu se întâmplă din cauza prejudecăţilor şi lipsei de susţinere. Ca să schimbe acest lucru, Federaţia Română de Fotbal a adus astăzi împreună femei care fac performanţă în lumea fotbalului şi în afara ei, dar care pot inspira şi ajuta tinerele dornice să joace ca Messi, Ronaldo sau Hagi.
21:00
Vicepreşedintele CSM, despre plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: "S-a trecut o linie roșie" # ObservatorNews
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a explicat plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu prin faptul că "s-a trecut o linie roșie" vicepremierului. "În ultimele 5-6 luni luni, magistrații au fost supuși unor atacuri continue" a punctat acesta.
21:00
"Ține copilul la cald". Intervenţie contracronometru în cazul unei mame care a născut singură acasă în Prahova # ObservatorNews
Intervenție contracronometru în județul Prahova, unde o femeie a născut singură, acasă, fără niciun ajutor medical. O vecină a fost cea care a sunat la 112, iar o asistentă din dispeceratul ISU-SAJ a ghidat pas cu pas îngrijirile acordate mamei și nou-născutului, până la sosirea echipajelor. Datorită calmului și profesionalismului asistentei, viața celor doi a fost salvată, potrivit News.ro. Mama și bebelușul au ajuns la spital în siguranță și sunt acum în afara oricărui pericol.
20:40
O elevă de clasa a VIII-a din Otopeni a ajuns la spital după ce a înghițit mai multe pastile la ore # ObservatorNews
O elevă de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Ioan Petruș" din Otopeni a ajuns de urgență la spital, după ce a luat mai multe pastile antispastice. Fetei i s-a făcut rău în timpul orelor și a fost dusă în stare gravă la cabinetul medical al școlii, unde a mărturisit că a ingerat mai multe comprimate de No-Spa. A fost chemat imediat un echipaj medical, iar eleva a fost transportată la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București. Din primele informații, viața ei nu este în pericol.
20:30
O persoană a fost găsită decedată într-un apartament din Alba Iulia. Locatarii au sesizat miros de gaz # ObservatorNews
Tragedie într-un bloc din Alba Iulia. O persoană a fost găsită decedată, marți seara, într-un apartament în care locatarii au simțit un puternic miros de gaz. Pompierii și echipajele DelgazGrid au intervenit de urgență, oprind alimentarea și ventilând clădirea. Poliția urmează să stabilească dacă decesul are legătură cu o posibilă scurgere de gaz.
20:30
Acord pe reforma administrației. Coaliția a stabilit câți bugetari pleacă și cum se aplică măsura # ObservatorNews
Liderii Coaliției de guvernare au ajuns marți la un acord privind reforma administrației centrale și locale, precum și reducerea cheltuielilor cu personalul.
20:20
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare # ObservatorNews
Dani Mocanu şi fratele său, Nando, au fost capturaţi în Italia, însă manelistul mai are o şansă să fenteze legea. El trebuie să dovedească rezidenţa sau activităţi economice în peninsulă pentru a cere o pedeapsă mai blândă pe care să o ispăşească acolo, pe modelul Alinei Bica, fosta şefă a DIICOT. Fraţii Mocanu sunt acuzaţi de tentativă de omor după ce în 2022 au bătut cu sălbăticie un bărbat, într-o benzinărie din Piteşti.
20:10
Târguri de Crăciun 2025 în Europa. Cele mai bune oferte de care românii pot profita anul acesta # ObservatorNews
A început numărătoarea inversă până când Europa va îmbrăca straie de sărbătoare! În curând ne vom putea plimba din nou prin marile târguri de Crăciun. Pe lângă tradiţionalele pieţe festive din Viena sau Praga, anul acesta românii vor să plece în circuit prin târgurile din Germania! Cine a vrut să fie sigur că prinde un preţ bun, şi-a rezervat vacanţa chiar după concediul de vară!
Acum 24 ore
20:00
Exclusiv. Daniel Băluță, despre relaţia sa cu Nicuşor Dan: Împreună am învins sistemul # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Capitalei bat la uşă. Mai sunt doar 11 zile până începe oficial campania electorală. Invitat în platoul Observator, Daniel Băluţă, primarul Sectorul 4 şi candidatul PSD pentru Bucureşti, vorbeşte despre planurile sale în potenţiala funcţie de primar al municipiului Bucureşti.
19:40
Tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un bătrân l-a urmărit 400 de metri. Reacţia mamei # ObservatorNews
Atac "de o ferocitate ieşită din comun", după cum îl descriu chiar procurorii. Un individ de 20 de ani a înjunghiat de zeci de ori un bărbat pe stradă, în cartierul Pantelimon. Agresorul şi-a ales victima la întâmplare şi a urmărit-o jumătate de kilometru. Din fericire, bărbatul de 68 de ani a supravieţuit. Atacatorul are o condamnare cu suspendare pentru lovire.
19:40
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan si liderii Coalitiei au negociat azi, aproape două ore, la Palatul Cotroceni, modificarea pensiilor magistraţilor. Proiectul actual al Guvernului, care stabileşte pensiile la valoarea de 70% din salariul net, a nemulţumit judecătorii şi procurorii, care sunt chemaţi şi ei mâine la Palatul Cotroceni. Tot marţi, şeful statului a declarat că nu va semna începerea urmăririi penale împotriva vicepremierei Oana Gheorghiu, pe numele căreia CSM a depus o plângere pentru că ar fi încălcat independenţa justiţiei.
19:30
Iancu Guda, respre reforma administrativă: Ar trebui să avem o disponibilizare de 25% # ObservatorNews
Statul suplu e tot mai supraponderal. Reforma administrativă negociată de liderii coaliţiei de luni de zile rămâne deocamdată doar pe hârtie. Şi asta pentru că în loc să taie din structuri, Guvernul le-a înmulțit. Are mai multe instituţii în subordine decât la începutul anului. Asta în timp ce numărul bugetarilor a crescut constant în ultimul deceniu.
19:30
6 ore cu trenul de la Bucureşti la Budapesta. Noul plan UE, o provocare de pus în aplicare în România # ObservatorNews
De la Bucureşti la Budapesta sau la Sofia, cu trenul, în doar şase ore. Şi în 12 până la Atena, în loc de 24 de ore- cât durează o călătorie în prezent. Este planul autorităţilor europene, care vor să creeze conexiuni rapide cu trenul între marile capitale de pe continent, pe care să se circule cu minimum 160 de kilometri pe oră. Realist pentru restul Europei, fantezist pentru România, unde viteza medie pe şine este, în 2025, de puţin peste 40 de kilometri pe oră.
19:20
8,34 de lei un litru de motorină premium, iar scumpirea este doar începutul. Efectele crizei Lukoil # ObservatorNews
Criza Lukoil ar putea provoca o explozie a preţurilor de la pompă. Deja se văd primele scumpiri după ce gigantul rus a fost obligat de sancţiunile americane să vândă operaţiunile din Europa: motorina a depăşit din nou pragul de 8 lei pe litru iar specialiştii cred că e abia începutul. Statul român mai are doar câteva zile pentru a evita închiderea benzinăriilor şi a rafinăriei Petrotel. Cel mai probabil va "naţionaliza" compania, până va fi găsit un cumpărător.
19:10
Catherine Connolly a fost învestită marți în funcția de președinte al Republicii Irlanda, după victoria obținută la alegerile din 24 octombrie. Avocata de 68 de ani, cu un discurs de stânga și adesea critică la adresa Statelor Unite și Uniunii Europene, îi succede lui Michael D. Higgins, care a condus țara timp de 14 ani, potrivit Agerpres.
18:40
BCE: Chinezii îşi vând produsele la preţ de dumping în Europa din cauza cererii scăzute de pe piaţa internă # ObservatorNews
În Europa au ajuns în acest an din ce în ce mai multe produse ieftine din China, spre nemulţumirea producătorilor locali. Mulți au pus fenomenul pe seama taxelor vamale impuse de SUA mărfurilor chinezești, dar Banca Centrală Europeană spune că problema e, de fapt, cererea scăzută din interiorul Chinei.
18:30
Vicepreşedintele CSM: Un procent rezonabil pentru pensiile magistraţilor ar fi 65% din salariul brut # ObservatorNews
Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, a susţinut marţi că pensiile magistraţilor ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, aşa cum au militarii şi alte categorii speciale, iar perioada de tranziţie să fie între 15 şi 20 de ani.
18:20
12 morți într-un atentat sinucigaș la Islamabad. Cel mai sângeros atac din 2008 încoace, atribuit afganilor # ObservatorNews
12 persoane au murit și cel puțin 20 au fost rănite, într-un atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad, capitala Pakistanului. Este cel mai grav atac sinucigaș cu bombă din ţară din ultimele două decenii.
18:20
Odată cu venirea frigului, mulți dintre noi dau imediat termostatul mai tare și văd cum cresc facturile. Experții spun însă că există un truc simplu care păstrează căldura fără să coste nimic.
18:10
Fostul președinte al Finlandei: Este absurd că europenii nu discută direct cu Putin, aşa cum face Trump # ObservatorNews
Fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, în al cărui mandat țara a aderat la NATO, a declarat că europenii ar trebui să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump. Mai exact, ar trebui să discute în mod direct cu președintele rus Vladimir Putin, scrie dpa, citat de Agerpres.
18:10
"Regina cripto", judecată pentru cea mai mare fraudă cu Bitcoin din UK. Promitea averi pe trei generaţii # ObservatorNews
Supranumită "Regina cripto", Qian Zhimin, o femeie care a fugit din China cu 5 miliarde de lire obținute dintr-o escrocherie uriașă cu Bitcoin, este judecată la Londra. Mii de pensionari au fost păcăliți să-și investească economiile în promisiuni false de câștiguri din criptomonede, scrie Mediafax. Britanicii au descoperit la locuința ei din Hampstead cea mai mare captură de Bitcoin din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire.
18:00
Fostul sediu al armatei iugoslave, demolat pentru hotelul ginerelui lui Trump. Sârbii au făcut scut uman # ObservatorNews
Mai mulți studenți și localnici au protestat în Belgrad faţă de demolarea unei clădiri istorice, fostul sediu al statului major al armatei iugoslave, pentru a face loc unui hotel de lux ce ar urma să fie construit de firma lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
17:40
Crăciunul, între AI şi tradiţie. Tot mai mulţi români lasă algoritmii să decidă cum îşi decorează locuinţele # ObservatorNews
Deşi suntem obişnuiţi cu sărbători pe ploaie sau, din contră, cu vreme de primăvară, tot mai sperăm la un Crăciun alb, ca în copilărie. Altfel, facem ce putem să aducem atmosfera de iarnă la noi în casă. Cine nu are talent sau timp, găseşte ajutor în tehnologie. Aplicațiile de inteligență artificială pot sugera combinații de culori, locuri pentru amplasarea bradului sau aranjamente perfecte pentru fiecare colţ al locuinţei. Totuși, cât lăsăm algoritmii să decidă? Nu doar că ne iau bucuria de a organiza Crăciunul în familie, dar ne pot face şi victimele perfecte ale hackerilor.
17:30
Momentul în care un avion militar Hercules al Turciei se prăbuşeşte în Georgia. S-a dezintegrat în aer # ObservatorNews
Un avion militar turcesc de transport de tip C-130 care decolase din Azerbaidjan şi se îndrepta spre Turcia s-a prăbuşit marţi în estul Georgiei, a anunţat Ministerul Apărării de la Ankara, cerând presei să nu publice imagini de la faţa locului. Momentul prăbuşirii a fost filmat de martori: avionul s-a dezintegrat în aer. La bordul aeronavei se aflau 20 de persoane.
17:30
Bucăți de stânci au căzut pe DN7 chiar în fața mașinilor. Șoferii își fac singuri loc pe Valea Oltului # ObservatorNews
Pe Valea Oltului, şoferii dau singuri bolovanii la o parte şi se roagă să nu le pice alţii în cap. Cum alt drum nu există în apropiere, iar versanţii nu sunt deocamdată asiguraţi, oamenii se trezesc faţă în faţă cu pericolul. Aşa a fost duminică dimineaţă când bucăţi din stânci au căzut pe DN7 chiar în faţa maşinilor. Nimeni nu a fost rănit, deşi oamenii au fost imprudenţi şi au curăţat singuri carosabilul. Compania de Drumuri Naţionale promite că va rezolva situaţia.
17:30
Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii # ObservatorNews
Câștigătorul celui de-al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române este un inginer de 30 de ani din Arad. Tânărul a transmis și un mesaj după ce și-a ridicat banii. După plata taxelor acesta a va mai rămâne cu aproximativ 5.80 milioane euro.
17:20
Oamenii puşi să "trateze" fenomenul drogurilor, între "red flag" şi "reg fled". "Blocajul" vicei de la ANPCDDA # ObservatorNews
În România, cel puţin unul din 10 tineri recunoaşte aproape cu mândrie că a consumat măcar o dată droguri. Şi tot unul din 10 elevi consideră că îşi poate procura - dacă vrea - fără să se lovească de prea multe obstacole. În total, două milioane de români au consumat substanţe stupefiante cel puţin o dată în viaţă. Dramatic este că media de vârstă a copiilor care ajung să se drogheze a scăzut la 13 ani. Un "red flag" major pentru viitorul unei generaţii. Sau...un "reg fled", potrivit şefei de la Agenţia Antidrog.
