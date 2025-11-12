One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni
Financial Intelligence, 12 noiembrie 2025 08:50
One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă […] The post One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
08:50
One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă […] The post One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
06:50
Parlamentul European dezbate miercuri arhitectura bugetului UE pentru 2028-2034 # Financial Intelligence
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu […] The post Parlamentul European dezbate miercuri arhitectura bugetului UE pentru 2028-2034 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ancheta privind corupția din jurul companiei Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ancheta privind corupția din jurul companiei de energie nucleară de stat Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai […] The post Ancheta privind corupția din jurul companiei Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns la un compromis privind reforma administrației locale # Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marți, că partidele din coaliție au ajuns la ‘un compromis’ în ce […] The post Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns la un compromis privind reforma administrației locale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:00
Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România # Financial Intelligence
Carmen Uscatu, co-fondatoarea ”Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, marţi seară, că organizaţia se confruntă cu o […] The post Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Bogdan Ivan: Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / România trebuie să preia controlul asupra companiei # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi […] The post Bogdan Ivan: Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / România trebuie să preia controlul asupra companiei appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea […] The post Nicuşor Dan sesizează la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:00
“Închisoarea de la Râmnicu-Sărat a atins apogeul, atât în ceea ce privește sistemul torționar, cât și în ceea […] The post Corneliu Coposu – întruchiparea modestiei și a echilibrului appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Bulgaria are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor americane # Financial Intelligence
Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru o lună, în contextul în care se pregătește pentru intrarea în […] The post Bulgaria are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor americane appeared first on Financial Intelligence.
19:30
SoftBank vinde întreaga sa participație în Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari # Financial Intelligence
SoftBank a vândut 32,1 milioane de acțiuni Nvidia în octombrie. De asemenea, a vândut o parte din participația […] The post SoftBank vinde întreaga sa participație în Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Investitorul „Big Short” Michael Burry acuză hiper-scalerii AI că stimulează artificial câștigurile # Financial Intelligence
Michael Burry, investitorul devenit celebru datorită filmului „The Big Short”, care a agitat recent piața cu un pariu […] The post Investitorul „Big Short” Michael Burry acuză hiper-scalerii AI că stimulează artificial câștigurile appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane (BCE) # Financial Intelligence
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe […] The post Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane (BCE) appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Antibiotice Iași anunță investiții de 75 milioane euro pentru dezvoltarea unui centru de cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice, prin programul STEP # Financial Intelligence
Compania Antibiotice Iași a semnat, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare […] The post Antibiotice Iași anunță investiții de 75 milioane euro pentru dezvoltarea unui centru de cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice, prin programul STEP appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât CJUE # Financial Intelligence
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunțat marți Curtea de Justiție a […] The post Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât CJUE appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Simtel raportează venituri de 327 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025; Profitul net consolidat în primele nouă luni din 2025 a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69% # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Simtel raportează venituri de 327 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025; Profitul net consolidat în primele nouă luni din 2025 a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69% appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind “teste nucleare” secrete ruse # Financial Intelligence
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul […] The post Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind “teste nucleare” secrete ruse appeared first on Financial Intelligence.
17:50
UNBR: Reacţiile din spaţiul public asupra deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă independenţa justiţiei. Critica argumentată juridic este legitimă, dar linşajul mediatic şi apelul la „justiţia populară” sunt periculoase pentru noi toţi # Financial Intelligence
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) avertizează că atacurile repetate asupra Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie […] The post UNBR: Reacţiile din spaţiul public asupra deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă independenţa justiţiei. Critica argumentată juridic este legitimă, dar linşajul mediatic şi apelul la „justiţia populară” sunt periculoase pentru noi toţi appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va ţinti tipul de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct […] The post Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari […] The post Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere # Financial Intelligence
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul […] The post Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale # Financial Intelligence
Comisia Europeană ia în considerare înființarea unei celule de informații dedicate pentru a consolida securitatea în contextul dificultăților […] The post Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 # Financial Intelligence
Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri […] The post Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marţi, că respectă întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului, menţionând […] The post Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung # Financial Intelligence
Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor. Cu cât oamenii înțeleg mai bine cum funcționează […] The post Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român trebuie să clarifice urgent situaţia […] The post Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizaţie neguvernamentală după numirea în Executiv […] The post Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune # Financial Intelligence
Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord […] The post Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 # Financial Intelligence
Infinity Capital Investments S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile Financiare Individuale Interimare […] The post Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE # Financial Intelligence
România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, […] The post Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) # Financial Intelligence
Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este […] The post Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 […] The post BCR atrage 1,125 miliarde RON într-o nouă emisiune locală de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
10:40
ANPC controlează respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) # Financial Intelligence
ANPC a anunțat, azi, că Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare […] The post ANPC controlează respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR; blocarea procesului ne costă 231 milioane euro # Financial Intelligence
România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi […] The post Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR; blocarea procesului ne costă 231 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
10:20
„Genocidul nu poate fi ignorat”: un congresman republican susține amenințarea lui Trump cu acțiuni militare în Nigeria # Financial Intelligence
Reprezentantul Riley Moore conduce ancheta ordonată de Trump asupra a ceea ce el numește „genocidul” creștinilor de către […] The post „Genocidul nu poate fi ignorat”: un congresman republican susține amenințarea lui Trump cu acțiuni militare în Nigeria appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Banca Angliei (BoE) a propus ca emiţătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească […] The post Banca Angliei propune noi reglementări pentru stablecoins appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro # Financial Intelligence
Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro, potrivit […] The post Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Cometa este al treilea obiect interstelar din spațiul îndepărtat înregistrat vreodată care traversează sistemul solar al Pământului. Astrofizicienii se […] The post De ce se grăbesc oamenii de știință să studieze cometa 3I/ATLAS? appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Nicușor Dan: Dacă va veni cerere de avizare a urmăririi penale pentru Oana Gheorghiu, nu o voi semna # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul […] The post Nicușor Dan: Dacă va veni cerere de avizare a urmăririi penale pentru Oana Gheorghiu, nu o voi semna appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Doru Lionăchescu: Antreprenorii își doresc acum să fie asociați cu Bursa, iar societatea în ansamblu nu mai privește BVB ca pe un teritoriu al speculanților # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […] The post Doru Lionăchescu: Antreprenorii își doresc acum să fie asociați cu Bursa, iar societatea în ansamblu nu mai privește BVB ca pe un teritoriu al speculanților appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:40
România, penultima în UE la ponderea în PIB a veniturilor bugetare din taxe și contribuții sociale # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România s-a situat anul trecut pe penultimul loc între statele membre UE în ceea ce […] The post România, penultima în UE la ponderea în PIB a veniturilor bugetare din taxe și contribuții sociale appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune […] The post Congresul SUA avansează spre sfârşitul paraliziei bugetare appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Victor Negrescu: Să ne propunem ca în perspectiva 2027-2028 să revenim la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile din România # Financial Intelligence
România ar trebui să revină în 2027-2028 la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile, în condiţiile în […] The post Victor Negrescu: Să ne propunem ca în perspectiva 2027-2028 să revenim la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile din România appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Premierul Croaţiei dezminte “poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria # Financial Intelligence
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni “poveştile false” ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF […] The post Premierul Croaţiei dezminte “poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelensky face un apel indirect la „pedepsire”, în timp ce un aliat apropiat este anchetat pentru corupție la scară largă; NABU: Compania strategică, cu venituri anuale de peste 4,7 miliarde de dolari, nu era gestionată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, […] The post Zelensky face un apel indirect la „pedepsire”, în timp ce un aliat apropiat este anchetat pentru corupție la scară largă; NABU: Compania strategică, cu venituri anuale de peste 4,7 miliarde de dolari, nu era gestionată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Agenția anticorupție din Ucraina suspectează o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic # Financial Intelligence
Agenția susține că există o schemă de mită de 100 de milioane de dolari la o companie nucleară […] The post Agenția anticorupție din Ucraina suspectează o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de […] The post Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
10 noiembrie 2025
20:50
Warren Buffett: “Mă liniștesc!”; Miliardarul va accelera donarea averii către copii săi (scrisoarea de “la revedere” către acționarii Berkshire) # Financial Intelligence
Warren Buffett a prezentat un plan de a „accelera” ritmul de donare a averii sale de 149 de […] The post Warren Buffett: “Mă liniștesc!”; Miliardarul va accelera donarea averii către copii săi (scrisoarea de “la revedere” către acționarii Berkshire) appeared first on Financial Intelligence.
20:40
CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare # Financial Intelligence
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze “organele abilitate” pentru efectuarea de cercetări […] The post CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene # Financial Intelligence
IMM România va întări mai mult colaborarea cu instituţiile europene, astfel încât Romania să aibă “o voce mai […] The post Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din […] The post Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.