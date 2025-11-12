Armata Ucrainei pierde teren. Trei noi localități capturate de ruși

17:40

,,Pe mine m-au ciuruit. Reforma pensiilor magistraților e la mâna CSM"// ,,Problema e că electoratul PSD unde e? La AUR. Te asociezi ca AUR ca să ce?"// ,,E un fel de stahanovist domnul Bolojan... Îi place să lucreze. Nu se uită, domnule, e patru, hai opt ore și am plecat."// ,,Per total, activitatea lui Nicușor Dan e ok." // ,,Asta lasă un gust amar. În fiecare an, domne, noi aflăm de la ucraineni, pe surse, ce se întâmplă." // ,,Credeam că SUA ne va apăra indiferent ce se întâmplă. Nu există prânz pe gratis mereu.” The post INTERVIU VIDEO Kelemen Hunor: Există riscul să se rupă coaliția. Ce zice despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.