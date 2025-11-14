Shutdown-ul din SUA a luat sfârșit

19:50

Impactul reformei administrației publice locale, pe care Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea în Parlament, va conduce la un impact bugetar anual de 1,7 miliarde lei, a anunțat ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, confirmând astfel datele prezentate anterior de Profit.ro. Ministrul a adăugat că reforma administrației centrale va duce la o economie chiar mai mare, rezultând un impact total între 3,5-4,5 miliarde lei. Conform pachetului de reforme pregătit, circa 13.000 de angajați din administrația locală vor fi concediați, iar bugetul pe 2026 va reduce cu 10% cheltuielile de personal în administrația centrală.