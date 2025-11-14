Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”
Gândul, 12 noiembrie 2025 10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune […]
• • •
Un CUTREMUR a avut loc, vineri dimineaţă, în zona Vrancea-Buzău. Ce magnitudine a avut seismul # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc, vineri dimineaţă, în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 118,6km, la ora 7:32, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploieşti, 64km SV de Focşani, 69km […]
Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele […]
Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă # Gândul
O tragedie fără margini s-a petrecut în Statele Unite, după ce un copil de numai 2 ani a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea necesară, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale din rețetă. Un caz cutremurător petrecut în […]
Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față” # Gândul
În luna februarie a anului 2022, atunci când coloanele blindate ale Rusiei se apropiau de Kiev, rezistența Ucrainei, cele 2.000 de rachete antitanc furnizate de Marea Britanie cu doar câteva săptămâni înainte de invazie, dar și incompetența tactică a Rusiei au salvat situația – alături de refuzul sfidător al președintelui Volodimir Zelenski la o ofertă […]
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă # Gândul
După mai mulți ani în care Crăciunul a venit fără zăpadă în cele mai multe regiunilor din România, meteorologii vin acum cu vești ceva mai bune. Astfel, conform conform prognozelor Accuweather, ninsorile își vor face apariția chiar înainte de sărbători, mai exact în Ajunul Crăciunului, în special în orașele situate la altitudini mari. În Brașov, […]
DINAMO, la un pas să rămână fără siglă?! „Va fi scoasă la licitație. Nici nu mai au voie să o folosească” # Gândul
Falimentul ACS FC Dinamo, asociația sportivă care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, deschide un nou front în războiul din Ștefan cel Mare. Ultima decizie a instanței, venită în 12 noiembrie, riscă să aducă la licitație emblema tradițională a clubului. Judecătorii au decis, în urmă cu două zile, intrare în faliment a AFC Dinamo […]
Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a efectuat o serie de declarații, joi seară, 13 noiembrie 2025, referitoare la achiziția de armament, dar și despre realizarea capetelor de autostradă din Moldova, prin intermediul programului SAFE. Ilie Bolojan a precizat că aproape 12 miliarde de euro sunt alocate achizițiilor molotare. Premierul României mai precizează că suma de 4 miliarde […]
BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american # Gândul
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru un episod din Panora, unde au fost combinate două părți din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC. „Acceptăm că editarea noastră a creat în mod neintenționat impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât […]
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi” # Gândul
O femeie de 32 de ani din orașul Okayama, Japonia, a avut parte de una dintre cele mai neobișnuite nunți din lume: s-a căsătorit simbolic cu un personaj digital creat de ea însăși cu ajutorul ChatGPT. „Mirele”, numit Lune Klaus, a fost proiectat în realitate augmentată în fața invitaților. Kano, funcționară în prefectura Okayama, a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a clarificat situația contractelor și motivele pentru care firma sa nu a mai lucrat în Oradea. El vorbește despre plățile neefectuate, despre rezilierea contractului și despre apariția dosarului penal, susținând că obligațiile legale au fost ignorate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „În […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până […]
SCUMPIRILE din ultima perioadă au schimbat complet comportamentul românilor la restaurant. Comenzile sunt reduse semnificativ sau chiar eliminate # Gândul
Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat semnificativ, odată cu scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanții din industria HoReCa au observat că acum clienții ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție de mâncare. Mai mult, există și clienți care renunță la desert și cocktailuri. Bucureștiul rămâne orașul […]
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate # Gândul
Economia Regatului Unit merge cu „frâna de mână” trasă la maximum, înregistrând o creștere de doar 0,1% în trimestrul al treilea, mult sub așteptările analiștilor și în scădere față de trimestrul precedent. Sectoarele „tractor” ale economiei britanice sunt acum într-o scădere abruptă înaintea bugetului de toamnă. Economia Marii Britanii a crescut cu doar 0,1% în […]
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic” # Gândul
Ciprian Ciucu a explicat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că Primăria Capitalei și Guvernul României nu dețin un buget considerabil „astfel încăt să consolideze tot ce este de consolidat”. De altfel, primarul Sectorului 6 a mai precizat că Primăria Capitalei „nu a consolidat mai mult de 3 clădiri” cu risc seismic, în ultimii […]
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină # Gândul
Uniunea Europeană pregătește cele mai dure reguli din istorie pentru șoferi, începând cu 2026. De la standardele Euro 7, limite pentru praful de frână și uzura anvelopelor, scumpiri la carburanți și recalcularea asigurărilor, până la plata amenzilor prin cod QR, toate aceste schimbări vor crește costurile pentru vechii și viitorii șoferi. Deja mulți posesori auto […]
Două proiecte de infrastructură educaţională vor fi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov, pentru două sate din comuna Cernica: Tânganu şi Căldăraru. Se construieşte un corp nou de clădire pentru Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu, iar grădinița din Căldăraru va fi una modernă, complet echipată. Ambele proiecte în valoare de aproape 30 de milioane de lei […]
În urma unei discuţii a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov cu o echipă de specialişti din cadrul spitalelor din judeţ, s-a decis înfiinţarea unei caravane medicale destinată depistării şi prevenţiei diabetului. Şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, spune că a constatat că sunt prea puţini medici diabetologi în raport cu incidenţa cazurilor identificate. Ar fi vorba cam […]
POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului # Gândul
Postul Crăciunului începe, în fiecare an, pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul sărbătorii, pregătind credincioșii ortodocși pentru celebrarea Nașterii Mântuitorului. Postul Nașterii Domnului este considerat un post de asprime mijlocie, mai blând decât cel al Paștelui, fiind numit adesea și „postul bucuriei”. Pe parcursul celor aproximativ 40 de zile, oamenii își dedică timpul rugăciunii […]
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a descris cum, în opinia sa, ancheta împotriva firmelor sale a pornit în mod suspect, imediat după ce un procuror suspendat a fost reabilitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era […]
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum a fost transformat de presă în „regele gunoaielor”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Suntem o companie micuță sau medie, de talie medie, din nordul țării și încercăm să ne desfășurăm activitatea […]
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen # Gândul
E scandal de proporții în Poliția din Germania, după ce un comisar de poliție din Dusseldorf a fost acuzat că și-a schimbat genul doar pentru a urca în ierarhie, profitând astfel de noua lege a autodeterminării. Chiar șefa poliției din Dusseldorf a fost cea care a blocat tot cazul, care acum a ajuns pe masa […]
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceață densă, valabil în peste 20 de județe, valabil vineri, până la ora 10.00. În zonele vizate, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate. Zona joasă a județului Mureş, respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, […]
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele # Gândul
V-ați gândit care ar putea fi meseriile viitorului? Iată un tabel în care vă prezentăm joburile care au potențil să apară în 2035, dar și salariile pe care românii le-ar putea primi pentru ele. Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 80%, iar veniturile lunare ar putea fi consistente. La momentul actual, Inteligența Artificială începe […]
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024. În 2023 au încasat și mai mult # Gândul
În 2019, Metallica sponsoriza cu 250.000 de euro Asociația Dăruiește Viață. O sumă care abia acoperă salariile pe 6 luni ale angajaților ONG-ului, printre care și cel al vicepremierului României, Oana Gheorghiu. Alte 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii au donat pentru obiectivele nobile ale asociației, care a ajuns să obțină venituri […]
Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. „Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu zona” # Gândul
Ciprian Cicu, actualul primar al Sectorului 6, a vorbit la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, despre viziunea sa în dezvoltarea Bucureștiului. El a spus că dezvoltarea blocată din București este o problemă reală, care a dus la „exportul” expansiunii imobiliare în afara Bucureștiului. „Este o problema: dezvoltarea blocată din acest moment. Este o discuție […]
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare # Gândul
Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru perioada următoare. În anumite orașe din România, frigul va fi mai proeminent, iar ninsorile își vor face prezența. În anumite zile, temperaturile se vor afla sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță că în anumite orașe din București se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, […]
14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 14 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gabriela Szabo este una dintre cele mai valoroase atlete din istoria sportului românesc. Născută la 14 noiembrie 1975, în Bistrița, ea s-a remarcat prin talentul și perseverența care au dus-o pe cele […]
Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, a comentat asupra retragerii trupelor americane din România și implicațiile acestei decizii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan subliniază lipsa unei reacții adecvate din partea autorităților române și punctează că decizia de retragere a fost una la nivel înalt, influențată de prioritățile președintelui Trump, care a minimalizat […]
Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan este supapa lui Nicușor Dan în proiectul prezidențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Știi ce cred eu, Marius? Eu cred că serviciile pun […]
Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat # Gândul
Fuga din țară a manelistului Dani Mocanu, care a reușit să dispară împreună cu fratele său chiar înainte ca instanța Curții de Apel Brașov să-i condamne definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, va face obiectul unei anchete. Sunt vizate mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar […]
Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții” # Gândul
Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că un candidat comun al coaliției ar fi însemnat un avantaj sigur în cursa electorală, în fața partidului de opoziție AUR. Actualul primar al sectorului 6 a subliniat că Anca Alexandrescu, candidatul AUR la […]
Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear” # Gândul
Secretarul de război Pete Hegseth a anunțat joi că administrația Trump a lansat „Operațiunea Southern Spear”, care se va concentra destabilizarea cartelurilor și pe reducerea traficului de droguri din regiune. Anunțul a venit după ce s-a dezvăluit că președintele american analizează planurile militare pentru potențiale atacuri în Venezuela în următoarele zile. Înalți oficiali militari i-au […]
Un singur loc de muncă nu mai asigură o viață prosperă în România. În Maramureș, aproximativ 15% dintre angajați au mai multe locuri de muncă, dar nu toți caută activitate constantă, pentru mulți, motivația reprezentând-o veniturile care nu mai acoperă scumpirile din ultima perioadă. Scăderea ușoară a inflației nu oprește creșterea prețurilor, iar românii aleg să […]
Marcel Ciolacu l-a atacat din nou, joi, pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea […]
Bolojan, argument „apocaliptic” pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la B1TV, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este […]
Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a dicutat joi seară, la B1TV, despre efectele măsurilor de reducere a deficitului bugetar, cum ar fi creșterea TVA-ului, având în vedere că PSD și-a exprimat intenția de a face o evaluare a acestor măsuri. Premierul a declarat că ținta pentru deficitul bugetar al României la sfârșitul acestui an este de 8,4%, […]
„Înger, îngerașul meu!” Un prichindel blocat în lift descuie ușile prin puterea rugăciunilor # Gândul
Un moment înduioșător a devenit viral. Un prichindel a rămas blocat câteva minute într-un lift. Calm, piticania avut o reacție complet neașteptată. În loc să intre în panică, el s-a rugat respectuos, iar ceea ce s-a întâmplat imediat după a impresionat pe toți cei care au văzut pățania. Evident, dumnezeul de la supraveghere i-a ascultat […]
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență” # Gândul
Statele Unite ale Americii trimit un nou ambasador la București – Darryl Nirenberg – un republican care are în spate o carieră de peste 40 de ani în legislație, politici publice și relații internaționale. Anunțul a fost făcut de Senatul american, care a precizat că Nirenberg va fi numit „ambasador extraordinar plenipotențiar al Statelor Unite […]
Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită # Gândul
Un nou scandal la cel mai mare spital de urgență din România. Conform Antena 3 CNN, doi medici de la Spitalul Floreasca din București au fost săltați de echipele de procurori și de mascați din trafic, au fost audiați și apoi au fost eliberați, dar sunt anchetați în continuare. Cei doi medici, un anestezist și […]
