Cine pleacă după fentă? Rusia susține că NATO pregătește un „sabotaj major" la centrala nucleară Zaporojie. Scenariul descris de SVR nu se susține din punct de vedere tehnic. „Este imposibil de imaginat că toate generatoarele de rezervă s-ar defecta"
Gândul, 12 noiembrie 2025 10:10
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a publicat, recent, o declarație intitulată „Occidentul se pregătește să dea vina pe Rusia pentru un posibil accident la Centrala Nucleară din Zaporojie" și avertizează asupra unei „operațiuni majore de sabotaj". „Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse relatează că, potrivit informațiilor primite de […]
• • •
Acum 10 minute
10:20
Lumea filmului hollywoodian e în doliu! Sally Kirkland, actrița îndrăgită de români, a murit la 84 de ani
Lumea filmului de la Hollywood e în doliu. Actrița americană Sally Kirkland, a murit la vârsta de 84 de ani. Ea a fost câștigătoarea unui Glob de Aur, dar a primit și nominalizări la Premiul Oscar pentru rolul din filmul Anna (1987). Vestea decesului a fost confirmată de reprezentantul ei, Michael Greene, pentru Variety. Potrivit […]
Acum 30 minute
10:10
Cine pleacă după fentă? Rusia susține că NATO pregătește un „sabotaj major" la centrala nucleară Zaporojie. Scenariul descris de SVR nu se susține din punct de vedere tehnic. „Este imposibil de imaginat că toate generatoarele de rezervă s-ar defecta"
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a publicat, recent, o declarație intitulată „Occidentul se pregătește să dea vina pe Rusia pentru un posibil accident la Centrala Nucleară din Zaporojie” și avertizează asupra unei „operațiuni majore de sabotaj”. „Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse relatează că, potrivit informațiilor primite de […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune […]
10:10
Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România
Daniel Dines este unul dintre cei mai influenți antreprenori români ai ultimelor decenii. Absolvent al Facultății de Matematică-Informatică a Universității din București, Dines a avut un parcurs profesional care a început cu pași mici dar hotărâți. A ajuns să lucreze pentru Microsoft după ce a învățat singur programare și și-a construit propriul imperiu de automatizare […]
10:10
Scandalul de corupție din Ucraina ia amploare. Ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat din funcţie. Reacția politicianului
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a anunțat, miercuri, premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei. Potrivit acesteia, o ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri a avut loc în această dimineață. „Am decis să-l demitem pe Gherman Galușcenko din funcția de ministru al Justiției”, a […]
10:10
Claudiu Năsui are un sfat pentru premierul Ilie Bolojan, ca să învingă în lupta contra pensiilor speciale: „Să le taie pe toate"
Claudiu Năsui continuă seria dezvăluirilor cu privire la pensiile speciale, a căror creştere a înregistrat un procent de 170%, în ultimii 8 ani. Iar creşterea acestora este cauzată exclusiv de creşterile salariale din sectorul de stat. Fostul ministru al Economiei demontrează, cu cifre, cum pensiile speciale au plecat de la un total în plată de […]
10:00
Ion Iliescu a avut un moștenitor. Cine este și unde a fost surprins acum, după perioada de doliu, fiul „de suflet" al fostului președinte
Despre viața privată a lui Ion Iliescu nu se cunosc foarte multe, asta și pentru că fostul președinte al României a știut să stea departe de lumina reflectoarelor, în special după retragerea din politică. Așa se explică faptul că nu mulți știu că el a avut un copil, scrie CANCAN.RO, care dezvăluie unde a fost […]
10:00
Șoferii români care dețin două mașini vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Iată de ce
Mulți șoferi români care dețin două autoturisme vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Nu este însă vorba despre o taxă nou introdusă, ci despre o consecință directă a sistemului Bonus-Malus, care este reglementat prin Norma ASF nr. 20/2017, care influențează semnificativ costurile pentru cea de-a doua mașină. Mai exact, atunci când un șofer […]
10:00
Trafic deviat sau restricționat în București, miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate
Traficul este deviat sau restricționat în București, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate din Capitală, în urma lucrărilor de infrastructură. Șoferilor li se solicită să apeleze la rute alternative, pentru a ajunge la destinație, să circule cu atenție și să respecte semnificația indicatoarelor montate temporar […]
Acum o oră
09:50
Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS
În primele 9 luni ale anului 2025, exporturile s-au aflat pe o pantă ascendentă (creșteri cu 4,2%), atingând o valoare totală de 72,17 miliarde de euro. În privința importurilor a fost înregistrată o creștere procentuală, atingând o valoare totală de 96,66 miliarde de euro. Potrivit datelor furnizate de INS, industria auto, un sector important pentru […]
09:40
SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%
Statele Unite şi Elveţia sunt pe cale să încheie un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump. Noul acord care s-ar putea concretiza în următoare săptămâni ar urma să scadă taxele vamale de la 39% la 15%. Statele Unite și Elveția se află în faza finală a negocierilor pentru […]
09:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 12 noiembrie 2025, în a 1.357-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata ucraineană a anunțat că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, sudul țării, după pierderile suferite în mai multe lupte intense cu forțele ruse. La nord-est de orașul Huliaipole se dau în continuare […]
09:30
Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
Președintele României, Nicușor Dan, va susține astăzi, de la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, unde va prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării, potrivit Mediafax. După această conferință, de la ora 16, șeful statului se va întâlni din nou cu liderii Coaliției de guvernare și cu reprezentanții magistraților. Discuțiile vor avea […]
09:30
Ce pedeapsă a primit un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig"
Un român a furat două perechi de șosete dintr-un magazine din Italia și a fost judecat în regim de urgență. Acesta a fost condamnat apoi la opt luni de închisoare și a primit o amendă de 300 de euro. Astfel, Marius B., în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața zilei e […]
Acum 2 ore
09:20
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
Curtea Constituțională a României discută astăzi dacă noua lege a pensiilor private este corectă sau nu, potrivit Mediafax. Decizia este importantă, pentru că poate schimba felul în care românii își vor primii banii strânși pentru bătrânețe. Legea a fost votată în Parlament în luna octombrie și spune că oamenii nu vor mai putea lua toți […]
09:10
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate"
Ministerul Apărării Naționale a transmis un punct de vedere oficial după declarațiile generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, care i-a sfătuit pe români să aibă rezerve minime pentru 72 de ore și cunoștințe elementare de pregătire militară. Apelul șefului armatei a stârnit teamă printre români, în contextul escaladării războiului din Ucraina. Ministerul Apărării […]
09:10
Cum pot intra legal în posesia terenului proprietarii care dețin mai mult pământ decât figurează în acte
Proprietarii care au mai mult teren decât figurează în acte trebuie să respecte mai mulți pași legislativi ca să devină proprietarii acestuia cu acte în regulă. Există însă și situații în care fapta devine ilegală și se aplică sancțiuni. Cum pot să intre în possie românii care dețin mai mult teren decât este trecut în […]
09:00
Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență"
Gigi Becali rămâne neclintit în privința sancțiunilor pentru indisciplină care vor fi aplicate la FCSB. Latifundiarul din Pipera arată că nu glumește și deja dezvăluie ce amenzi vor primi jucătorii care protestează la deciziile arbitrilor. Totul a pornit de la Daniel Bîrligea, atacant care la Sibiu, în partida cu Hermanmstadt, a luat cartonașul roșu la […]
08:50
Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii": „Vă mulțumim, prieteni români!"
Un jurnalist maghiar apropiat regimului Viktor Orban, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse a devenit viral în Ungaria după ce a transmis un mesaj surprinzător de prietenie către români, deși premierul Ungariei nu ratează nicio ocazie să „înțepe România” la fiecare apariție de la Băile Tușnad. Un clip video publicat de Zsolt Bayer, jurnalist maghiar și […]
08:40
Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies în stradă împotriva măsurilor de AUSTERITATE: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!"
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical protestează, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate, creșterea salariului minim și combaterea inflației. Protestul începe la ora 10:00 […]
08:40
Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă", în Ghencea
Steaua vs. FCSB. Disensiunile între formația din Liga 2 și echipa patronată de Gigi Becali continuă în mediul online, după ce instanța a stabilit că marca „Steaua” aparține de Clubul Sportiv al Armatei. Vă reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final, recent, în proces: recursul înaintat de FCSB a fost […]
08:40
Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Țara noastră rămâne una dintre destinațiile europene ce își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș, până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în România o combinație unică între tradiție și modernitate. Chiar și așa, numai un oraș din România reușește să atragă mai mulți turiști […]
Acum 4 ore
08:20
Protest masiv la Capitală. Sindicaliștii ies în stradă împotriva măsurilor de AUSTERITATE: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!” # Gândul
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical protestează, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate, creșterea salariului minim și combaterea inflației. Protestul începe la ora 10:00 […]
08:10
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influența politicului asupra justiției din România, dar și despre scopul înființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a afirmat că protestele pentru independența justiției românești ar fi avut […]
08:10
Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar" care „a murit"
La 48 de ore după tsunamiul care a măturat clubul Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a avut o primă reacție vizavi de ce s-a întâmplat. Fostul antrenor al „Științei” a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând și câteva semne de întrebare în urma sa. Rădoi a plecat de la Universitatea la finalul […]
07:50
Înainte să sosească sărbătorile de iarnă, mai mulți pensionari român vor primi 150 lei în plus la pensie. Acești bani sunt oferiți sub forma unui ajutor financiar în decembrie 2025 celor care îndeplinesc anumite criterii. Acestea diferă de la o localitate la alta. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar unii dintre seniorii […]
07:40
După mai mulți ani în care nu a nins deloc în București, meteorologii Accuweather vin cu vești surprinzătoare și anunță o lună decembrie 2025 cumplită. Capitala se pregătește de o lună plină de frig, ploi și cu multă zăpadă. Așadar, datele culese de meteorologi anunță o iarnă autentică la nivelul Bucureștiului. Prima jumătate a lunii: […]
07:30
Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România"
În ediția din 11 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD Liviu Dragnea a relatat faptul că Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Elena Lasconi s-au întâlnit cu Macron înainte de alegerile prezidențiale. Liderul francez ar fi fost foarte implicat în situația țării noastre pentru că Franța a fost „izgonită” din Africa, din […]
07:20
Bancul de miercuri aduce în atenție ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat. Spor la râs! Dacă bagi cardul de sănătate în bancomat, poți să scoți banii pe care i-ai dat șpagă la doctor până acum… Norocul lui Bulă Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie […]
07:20
12 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sorin Cârțu împlinește 70 de ani, Nadia Comăneci 64. Un an de la decesul lui Silviu Prigoană
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 12 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sorin Cârțu, născut la 12 noiembrie 1955, la Ștefănești, Argeș, este una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, cunoscut atât pentru cariera sa de jucător valoros, cât și pentru temperamentul său vulcanic […]
07:10
În „România Onestă" a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune", iar lupta cu pensiile „nesimțite" se duce „doar când și cum vrem noi" și numai cu „oamenii noștri", de la USR
Antepronunțarea lui Nicușor Dan, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General în urma declarațiilor vicepremierului Oana Gheorghiu, ne obligă să privim dintr-o altă perspectivă tot ceea ce se întâmplă în „România Onestă”. „Justiția independentă” s-a transformat într-o sintagmă lipsită de conținut, conflictul de interese a ajuns să fie etichetat drept „întâlnire […]
07:10
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, susținând că aceștia ar fi trebuit până acum să dea declarații la DNA în legătură cu scandalul mitei oferite de Fănel Bogos pentru a intra în audiență la […]
07:10
Rusia vrea să cucerească Ucraina în trei etape și va forța capitularea Kievului. Urmează cea mai dură iarnă, 2026 va fi decisiv
Federația Rusă urmărește să cucerească Ucraina în trei etape. Anul 2026 va fi decisiv pentru ucraineni. Vladimir Putin ar putea captura Odessa, iar riscul ca Rusia să invadeze alte țări est-europene ar putea crește considerabil. Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, iar rușii avansează pentru a ocupa orașul Pokrovsk, un punct […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul Bogos, afaceristul care a încercat să ajungă la Premier prin mită. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ba mai mult, tăticul lui spiritual, un oarecare […]
Acum 6 ore
06:10
Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi
Marcajele tactile de la metrou care ar trebui să ajute persoanele nevăzătoare s-au transformat, din păcate, într-un pericol major pentru toți călătorii din subteran. La trei ani de când au fost montate, foarte multe plăcuțe de inox, prinse atât pe scări, cât și pe marginea peroanelor, au început să se desprindă. „Sunt puse prost. S-au […]
06:10
Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD"
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cazul Bogos și ce s-ar fi întâmplat dacă era un premier de la PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Dacă în locul lui Bolojan era, nu știu, Ponta, eu… […]
05:10
Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
Dani Mocanu a fost prins în mai puțin de o săptămână de la momentul în care a fost dat în urmărire însă condițiile în care celebrul manelist a fost capturat împreună cu fratele său de către autoritățile italiene nu au fost făcute publice. În realitate, cântărețul a fugar ar fi fost găsit chiar acasă la […]
Acum 12 ore
01:20
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică"
Artistul Tudor Chirilă, un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat, după mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului, cu privire la „incompatibilitatea de roluri” în care se află fosta colaboratoare și actual vicepremier, Oana Gheorghiu. Tudor Chirilă, un artist foarte vocal și în sfera activismului, și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea […]
00:30
Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR
Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit la Digi 24 despre legea pensiilor magistraților, un subiect, care a generat o serie de tensiuni în coaliție. Întrebat despre întâlnirea convocată de Nicușor Dan la Cotroceni, miercuri 12 noiembrie, cu liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților pe tema pensiilor speciale, Fritz a avut mai multe ezitări și s-a încurcat […]
00:10
Se apropie momentul izbucnirii unui nou război. Cel mai avansat portavion al SUA a ajuns lângă America de Sud
Portavionul USS Gerald R. Ford s-a alăturat prezenței militare considerabile din Marea Caraibilor, sugerând că administrația Trump intenționează să declanșeze un război pe continentul sud-american. Portavionul USS Gerald R. Ford de ultimă generație este cel mai mare din lume și se află în fruntea grupului de atac alcătuit din distrugătoare și alte zeci de nave […]
11 noiembrie 2025
23:30
Complot universal. Creștinilor li s-au furat 300 de ani din calendar. De Revelion, vom trece în anul 1726
O teorie aiuristică susține că, de fapt, nu trăim în anul 2025, ci în anul 1726, ceea ce ar schimba complet cronologia creștină a omenirii, lucru fără importață. Chiar dacă majoritatea oamenilor sunt de acord asupra faptului că ne aflăm în secolul XXI, așa cum arată calendarele după Isus, există o ipoteză numită „teoria timpului […]
23:20
Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale" acțiunile lui Trump din Caraibe
Autoritățile britanice au suspendat transferul de informații către Statele Unite despre navele suspecte din Caraibe, a relatat CNN, citând surse. Potrivit acestora, Londra nu dorește să fie implicată în acțiunile personalului militar american din largul coastei Venezuelei și consideră ilegale atacurile asupra acestor nave. Regatul Unit, care controlează cinci teritorii de peste mări din Caraibe, […]
23:10
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile"
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, reacționat la dezbaterea din spațiul public, referitor la pensiile speciale ale magistraților și a subliniat că independența justiției nu are legătură cu nivelul salariilor sau pensiilor, ci cu „dimensiunea morală și etică” a fiecărui magistrat. Mai mult, fostul ministru i-a îndemnat pe magistrați să demisioneze, dacă nu mai sunt […]
23:00
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, se întoarce împotriva colegilor de breaslă în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia” # Gândul
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, reacționat la dezbaterea din spațiul public, referitor la pensiile speciale ale magistraților și a subliniat că independența justiției nu are legătură cu nivelul salariilor sau pensiilor, ci cu „dimensiunea morală și etică” a fiecărui magistrat. Mai mult, fostul ministru i-a îndemnat pe magistrați să demisioneze, dacă nu mai sunt […]
22:50
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
22:50
Invitatul zilei este prof. univ. dr Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. "Tineți aproape!"
22:40
Irakienii au votat la alegerile parlamentare de marți, 11 noiembrie 2025. Mohammed Shia al-Sudani speră să fie reales pentru al doilea mandat de prim-ministru. Tinerii votanți însă nu-l mai vor, văzându-l cape un instrument pentru partidele de elită care împart bogățiile petroliere ale Irakului. Irakul trece prin cel de-al șaselea scrutin parlamentar de la invazia […]
22:40
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
Astronomii avertizează că o furtună solară puternică va lovi Pământul marți, ca urmare a mai multor erupții solare și ejecții de masă coronală (CME) provenite de pe Soare. Fenomenul a fost descris drept un „tsunami solar”, iar una dintre erupții este considerată cea mai puternică din actualul ciclu solar, cu posibile efecte majore asupra sateliților, comunicațiilor […]
22:30
Cazierul judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru permisul de conducere. Procedura urmează să fie simplificată, pentru a reduce timpul de procesare. Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul de conducere: nu mai este nevoie de cazierul judiciar în dosarul de înscriere. Potrivit unui anunț al Direcției Generale Permise de Conducere și […]
22:20
Daniel Băluță, detalii despre cursa pentru Capitală: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac"
Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 1, că, în campania electorala, se va focusa pe proiectele și rezultatele sale, în funcția de primar al sectorului 4, ci nu pe atacuri la adresa adversarilor. Daniel Băluță a menționat că își propune o campanie pozitivă, în care va prezenta […]
