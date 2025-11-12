Românii cu educație primară preferă AUR, cei cu studii superioare votează USR – SONDAJ

07:50

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că cel are a făcut un blat deschis cu PSD a fost candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, iar acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când a fost candidatul PSD şi PNL la Primăria Sectorului 6. Fritz a adăugat că cel mai potrivit candidat pentru Bucureşti este candidatul USR, Cătălin Drulă, deoarece acesta nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate continua munca începută de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. The post Fritz îl acuză pe Ciucu de blat cu PSD appeared first on Cotidianul RO.