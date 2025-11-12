Un mesaj pentru întreaga țară Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român: „Sportul paralimpic trebuie integrat, nu separat”

Golazo.ro, 12 noiembrie 2025 10:10

În Sala Transilvania din Sibiu s-a desfășurat o ediție extinsă a campionatului național de baschet în scaun rulant.Evenimentul, susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune”, marchează un pas important pentru sportul paralimpic românesc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
10:10
Un mesaj pentru întreaga țară Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român: „Sportul paralimpic trebuie integrat, nu separat” Golazo.ro
În Sala Transilvania din Sibiu s-a desfășurat o ediție extinsă a campionatului național de baschet în scaun rulant.Evenimentul, susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune”, marchează un pas important pentru sportul paralimpic românesc.
10:10
Drăguș vrea revanșa Mesaj înainte de meciul crucial cu Bosnia: „Am pierdut nemeritat în tur” » Ce i-a spus un jucător bosniac Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale și jucătorul lui Eyupspor, a vorbit despre partida decisivă cu Bosnia. Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Acum o oră
10:00
Mesajul lui Rădoi Prima reacție după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»” Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a transmis un prim mesaj după despărțirea de Universitatea Craiova.
09:50
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens! Golazo.ro
De weekend-ul trecut, Cornel Dinu face CT-uri, primește diagnostice și așteaptă, la 77 de ani, zile mai bune
Acum 4 ore
07:10
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%! Golazo.ro
Cifre amețitoare, documentate de GOLAZO.ro din rapoarte publice, arată cum Statul român eșuează în a-și proteja cetățenii de riscurile asociate jocurilor de noroc
Acum 12 ore
23:30
„Vrei să-mi pătezi demnitatea?” Gigi Becali l-a sunat pe Gino Iorgulescu când a aflat că vrea să schimbe regulamentul LPF: „Devenim penibili!” + pe cine votează FCSB Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a renunțat la una din modificările pe care voia să le facă în statut.
22:50
Explicațiile lui Rotaru De ce Craiova l-a ales pe Coelho + replică pentru fanii nemulțumiți: „Așa ați făcut și cu cei care ne-au adus trofee” Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre numirea lui Filipe Coelho în funcția de antrenor al oltenilor.
22:30
Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important” Golazo.ro
Răzvan Zamfir (51 de ani), fostul șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj, a semnat cu rivala U Cluj.
22:20
Bîrligea râde în hohote  VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile Golazo.ro
Valentin Mihăilă, jucătorul celor de la Caykur Rizespor, a râs pe seama lui Daniel Bîrligea după eliminarea sa din meciul cu Hermannstadt.
21:40
Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, insistă asupra ideii de a micșora dimensiunea rachetelor de tenis.
21:40
Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci” Golazo.ro
La aproape un an de la confruntarea cu Jake Paul (28 de ani), legendarul boxer Mike Tyson (59 de ani) a revenit cu declarații despre meciul din noiembrie 2024.
Acum 24 ore
21:10
Vești proaste pentru Rapid Anunțul făcut de Angelescu: „E foarte grav. Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta” + ce se întâmplă cu Borza Golazo.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului Rapid, a dezvăluit că atacantul Borislav Burmaz (24 de ani) ar putea rata întreg sezonul.
20:50
Bîrligea, băgat în ședință  Șefii FRF așteaptă explicații după gestul stupid făcut la FCSB: „Băi, ce a fost în mintea ta?” Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a declarat că vrea să aibă o discuție cu Daniel Bîrligea cu privire la comportamentul său din ultima vreme.
20:40
Încep audierile Cine ar fi fost chemat miercuri la sediul FRF să dea explicații pentru scandalul pariurilor de la Metaloglobus Golazo.ro
La doar o zi după începerea scandalului pariurilor de la Metaloglobus, Federația Română de Fotbal a decis să ia măsuri.
20:30
Craiova s-a mișcat rapid FOTO. Oltenii l-au prezentat deja pe  înlocuitorul lui Mirel Rădoi! Când va debuta Golazo.ro
Filipe Coelho (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova.
20:10
Apariție rară FOTO. Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la  90 de ani Golazo.ro
Viorel Păunescu (90 de ani), fostul președinte al Stelei, în perioada 1998-2003, a avut o apariție rară în spațiul public.
19:40
Acuzat de fraudă  O legendă a Barcelonei se află în centrul unei anchete » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Andres Iniesta, fost mare jucător la Barcelona, este anchetat de procurorii din Peru pentru fraudă de peste 600.000 de dolari.
19:20
Radu Naum Democrație de cumetrie Golazo.ro
Radu Naum, despre schimbările pregătite de Gino Iorgulescu pentru a-și bloca rivalii la șefia LPF: Democrație de cumetrie
19:00
Traian Băsescu nu l-a menajat Cum a răspuns fostul președinte al României acuzațiilor făcute de Giovanni Becali: „Orice infractor crede asta” Golazo.ro
Traian Băsescu (74 de ani) nu l-a menajat deloc pe Giovanni Becali (73 de ani), cel care susține că a ajuns după gratii la ordinele fostului președinte al României.
18:30
„Ajung niște dictatori”  Ciprian Marica iese la atac după ce a aflat cum vrea să-și blocheze Gino Iorgulescu rivalii la șefia LPF Golazo.ro
Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul, a criticat intenția LPF de a-și modifica statutul, care l-ar putea putea avantaja pe Gino Iorgulescu să obțină al patrulea mandat.
18:20
Dat afară din România A bătut-o pe Dinamo și a fost exilat: „După meci, ministrul mi-a spus să dispar din țară! Nu știu ce pățeam dacă rămâneam” Golazo.ro
Atilla Kun, fost atacant cu 89 de goluri în campionatul României, a dezvăluit ce amenințări a primit după un meci cu Dinamo din 1984.
18:00
„Să vină Poliţia!” Antrenorul lui Metaloglobus cere sancțiuni dure împotriva jucătorilor-pariori: „Dacă sunt dovezi, să fie eliminați!” Golazo.ro
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a vorbit despre scandalul ce zguduit Liga 1.
17:30
Lecția despre performanță La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant Golazo.ro
Imagini de la Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant. Organizată de Comitetul Național Paralimpic, competiția e susținută de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune”
17:00
Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus Golazo.ro
Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Vinicius Junior (25 de ani) a fost din nou în centrul atenției, ca urmare a unui a unui conflict pe teren.
16:10
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia Golazo.ro
Mircea Lucescu are două extreme de profil similar, dar aflate la distanță mare ca formă la echipele de club. Man e sus, printre cei mai influenți jucători la PSV Eindhoven. Mihăilă, jos, mai mult rezervă la Rizespor
16:10
Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff Golazo.ro
65 de jucătoare au depășit milionul de dolari câștigat numai din premii în acest an
16:00
„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui  Daniel Sousa la Craiova Golazo.ro
Ricardo Cadu (43 de ani) a vorbit pe tema situației de la Universitatea Craiova, rămasă fără antrenor, după demisia lui Mirel Rădoi.
15:20
Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!” Golazo.ro
Un scandal imens a izbucnit în Liga 1, după dezvăluirile făcute de prosport.ro, cu privire la faptul că un membru al staff-ului lui Metaloglobus a pariat sume imense pe meciurile propriei formații
14:30
Acuzații incredibile din vestiar Omul din staff-ul lui Metaloglobus care pariază pe meciurile echipei suspectează un blat: „S-a întâmplat ceva!” Golazo.ro
Ancheta în privința scandalului de la Metaloglobus legat de jucătorii care ar fi implicați în pariuri sportive continuă cu dezvăluiri incredibile.
13:50
Provocare pentru Pancu Cum vede tehnicianul șansele celor de la CFR Cluj la play-off: „Ține de un miracol” Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre misiunea pe care o are la CFR Cluj.
13:40
„Să fim agresivi!” Selecționerul Bosniei ne avertizează. Ce spune despre români Golazo.ro
Sergej Barbarez, antrenorul bosniacilor, vorbește despre meciul de sâmbătă, decisiv pentru barajul CM 2026
13:40
Lucescu mai are o necunoscută Singura incertitudine a selecționerului pentru meciul decisiv Bosnia - România Golazo.ro
Mircea Lucescu știe în linii mari primul „11” al naționalei cu care se va duela sâmbătă, în Bosnia, în preliminariile CM 2026. Mai are o singură dilemă pentru meciul de la Zenica
13:20
Decizie în cazurile transgen! Ce vrea să impună CIO la Jocurile Olimpice: „Avantajul e permanent” Golazo.ro
Comitetul Internațional Olimpic va anunța ce hotărâre a luat asupra participării sportivelor transgen la Jocuri
13:10
„Intervenție incorectă a VAR” Explicațiile lui Kyros Vassaras, după fazele controversate din etapa #16: „Acordare greșită a unui penalty” Golazo.ro
Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a venit cu lămuriri după fazele care au creat discuții în ultima etapă a Superligii.
12:40
N-au respectat regulile privind vaccinarea Argentina are absențe importante la ultimul meci din acest an. Scaloni nu poate conta pe 3 jucători Golazo.ro
Trei jucători importanți nu au fost incluși în lot pentru următoarea acțiune a naționalei Argentinei.
12:10
Scandal uriaș: Lamine Yamal, trimis acasă! I-a scos din minți pe șefii Federației » Filmul evenimentelor Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) a fost trimis acasă de staff-ul naționalei Spaniei!
11:40
„Vreau să mă abțin” Un fost coleg de la națională l-a criticat dur pe Mirel Rădoi: „Stres de la etapă la etapă”  » Ce sfat îi dă tehnicianului Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani) a reacționat după decizia lui Mirel Rădoi de a demisiona de la Universitatea Craiova.
11:00
Încă un bosniac s-a rupt! A jucat joi contra FCSB, dar ratează meciul cu România. Accidentare rară + Când a aflat selecționerul Golazo.ro
Bosnia a pierdut în câteva zile ambii stoperi care jucaseră pe 21 martie, la 1-0 în fața „tricolorilor”. Ultimul fusese joi adversarul lui FCSB, în Europa League, cu FC Basel
10:50
Sold-out în timp record! Primele bilete pentru meciul de retragere al Simonei Halep de la Sports Festival s-au epuizat în doar câteva minute: „Peste Ronaldinho!” Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani) va juca meciul de retragere anul viitor, în cadrul evenimentului Sports Festival de la Cluj-Napoca.
Ieri
10:30
Contra, tun financiar Antrenorul român a mai câștigat un proces la FIFA împotriva unei foste echipe. Ce sumă a încasat Golazo.ro
Cosmin Contra a câștigat încă un litigiu de amploare la FIFA împotriva clubului Damac din Arabia Saudită.
10:10
Șelimbăr nu renunță Formația din Liga 2 vrea victoria la masa verde, după cazul Marius Ursu și FC Bacău » Susține că arbitrul a fost implicat Golazo.ro
Șelimbăr continuă „războiul” cu FC Bacău, după partida de pe 1 noiembrie din Liga 2.
10:10
Business Drops #76 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 76.
09:20
Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru publicul GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversarul politician maghiar Golazo.ro
Loți Bölöni (72 de ani) vorbește, în premieră, despre relația sa apropiată cu premierul Ungariei, Viktor Orban
10 noiembrie 2025
23:50
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre fuga lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) din cantonamentul campioanei după meciul cu U Cluj (2-0), de pe 1 noiembrie.
22:50
Mural cu David Popovici Campionul olimpic va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), înotătorul român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, va fi portretizat într-un mural nou. De această dată, chipul sportivului va fi pictat pe fațada unei clădiri din Timișoara.
22:50
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul campioanei a fost eliminat la meciul cu Hermannstadt.
22:30
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat vor fi aplicate amenzi fără precedent în fotbalul românesc la campioana României, ca urmare a momentelor de indisciplină.
22:20
 „Am trimis bodyguarzii” Victor Angelescu, după ce 6 jucători de la Rapid au petrecut în club Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a oferit detalii despre situația jucătorilor care au petrecut în club după victoria cu FC Argeș, scor 2-0.
22:20
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, spune că echipa nu se gândește la titlu atât de devreme în sezon.
21:50
Un portughez e favorit Cine l-ar putea înlocui pe Rădoi la Craiova » Are Chelsea, Tottenham și Porto în CV! Golazo.ro
Daniel Sousa (41 de ani) este favorit să devină noul antrenor al Universității Craiova, după demisia lui Mirel Rădoi (44 de ani).
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.