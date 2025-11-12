Câţi bani trebuie să-i dea statul român despăgubire fostului premier Victor Ponta, după ce a fost achitat în Dosarul Turceni-Rovinari

04:45

Într-o lume în care adultul este mereu grăbit să aibă răspunsuri, copilul rămâne singurul care pune întrebări. Iată, de fapt, distanța dintre curiozitate și rutină, dintre uimire și control. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, învățăm tot mai multe lucruri, dar îl pierdem, poate, pe cel mai important.