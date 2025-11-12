Un cunoscut lanț de saltele închide toate magazinele. Acum vinde produsele cu reduceri de 70%
Newsweek.ro, 12 noiembrie 2025 10:20
Un cunoscut lanț de saltele a intrat în insolvență și își va închide toate sucursalele până la sfârș...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
10:40
A crescut salariul mediu în România. Câți bani iau în plus românii încadrați la această categorie? # Newsweek.ro
Românii care iau salariul mediu pe economie au primit mai mulți bani în septembrie. În unele cazuri ...
Acum 10 minute
10:30
Inflație de 9,8% în octombrie. Curentul s-a scumpit cu 70%. Prețuri mai mari la fructe și cafea # Newsweek.ro
Rata anuală a inflației a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu...
Acum 30 minute
10:20
Un cunoscut lanț de saltele închide toate magazinele. Acum vinde produsele cu reduceri de 70% # Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de saltele a intrat în insolvență și își va închide toate sucursalele până la sfârș...
10:10
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12.00. Anunțul președintelui despre apărare și pensii speciale # Newsweek.ro
Nicușor Dan susţine, miercuri, o conferinţă de presă, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Tema pr...
Acum o oră
10:00
VIDEO Teroare în Rusia. Atac sincronizat cu drone ucrainene în Stavropol. Uzina chimică Stavrolen, în flăcări # Newsweek.ro
Trei drone ucrainene au atacat, în dimineața zilei de miercuri fabrica chimică Stavrolen din orașul ...
09:50
Sindicaliștii protestează față de măsurile de austeritate, astăzi, în București. „Este momentul să reacționăm” # Newsweek.ro
Blocul Național Sindical (BNS) organizează astăzi un protest de amploare în Capitală, acuzând Guvern...
Acum 2 ore
09:40
Femicidul face ravagii în România. O femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână în România # Newsweek.ro
Crima din Teleorman, al 51-lea caz de femicid din acest an, readuce în prim-plan una dintre cele mai...
09:20
Jaf de 40.000 de euro în Bacău. O femeie a rămas fără bijuterii după ce a invitat doi "prieteni" în casă # Newsweek.ro
O femeie de 35 de ani din Bacău a fost prădată de doi cunoscuți ocazionali, după ce i-a invitat în l...
09:10
Ajutor la pensie, înainte de Crăciun. Care localități oferă bani pensionarilor? Cum beneficiezi? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie, înainte de Crăciun. Care localități oferă bani pensionarilor? Cum beneficiezi? Sum...
09:00
Nadia Comăneci, "Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a sc...
Acum 4 ore
08:40
Trump vrea credite ipotecare pe 50 de ani. Economiștii avertizează: costuri mai mari pentru americani # Newsweek.ro
Donald Trump face din nou valuri în Statele Unite. De această dată, cu ideea unui credit ipotecar pe...
08:40
Criza Lukoil lovește România. Prețurile la pompă explodează. Cât a ajuns să coste un litru de motorină # Newsweek.ro
Criza Lukoil riscă să arunce în aer prețurile la pompă. Motorina a depășit din nou pragul de 8 lei p...
08:30
VIDEO Tragedie aviatică la granița Rusiei. Un avion militar turcesc s-a prăbușit cu 20 de persoane la bord # Newsweek.ro
Un avion militar de transport al armatei turce s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp d...
08:20
Miercuri avem atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș, în Tra...
08:20
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen? # Newsweek.ro
Miercuri, 12 noiembrie este ziua cea mare. Se virează pensiile pentru luna noiembrie. Vă ținem la cu...
08:00
Viktor Orban susține că Trump și Putin s-ar putea întâlni în Budapesta. Care ar fi condițiile? # Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban consideră că președintele american Donald Trump și liderul rus Vla...
07:50
Al doilea judecător CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD # Newsweek.ro
CSM s-a opus tăierii pensiilor speciale cu 25% propunere pe care o va face din nou, zilele acestea, ...
07:50
O influenceriță și-a mințit urmăritorii că suferă de cancer. A recunoscut că s-au făcut și donații # Newsweek.ro
O influenceriță de pe TikTok și-a cerut scuze după ce a recunoscut că a mințit în legătură cu diagno...
07:40
Portul Giurgiulești al Moldovei trece sub controlul României. SUA mențin o prezență continuă La Marea Neagră # Newsweek.ro
Coșmarul lui Putin devine realitate. Portul Giurgiulești – singura ieșire la mare a Moldovei – trece...
07:30
O nouă eră în politica externă a Japoniei. Dacă China atacă Taiwanul, Tokio ar putea decide să apăre insula # Newsweek.ro
Guvernul japonez a declarat că, în cazul utilizării forței împotriva Taiwanului, cum ar fi o blocadă...
07:20
Ce factură la energie plătești pentru un consum de 90 KWh, la primii 10 furnizori de pe piață? # Newsweek.ro
Ce factură la energie plătești, pentru un consum lunar estimat de 90 KWh, la primii 10 furnizori de ...
07:10
Horoscop 13 noiembrie. Luna în Fecioară împlinește dorințele Leilor. Gemenii și Vărsătorii sunt admirați # Newsweek.ro
Horoscop 13 noiembrie. Luna în Fecioară împlinește dorințele Leilor. Gemenii și Vărsătorii sunt admi...
Acum 6 ore
06:00
Există două categorii de pensionari care nu iau pensia pe card miercuri. Care este motivul pentru ca...
Acum 12 ore
22:10
Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra ...
22:00
Guvernul se pregătește să preia rafinăria Lukoil Petrotel de la Ploiești și rețeaua de 300 de benzinării # Newsweek.ro
Guvernul se pregătește să preia rafinăria Petrotel Teleajen, de la Ploiești, și rețeaua de 300 de st...
Acum 24 ore
21:20
SUA intenționează să construiască o bază militară de 500 de milioane de dolari în Israel, lângă gran...
20:50
Valentin Lazea (BNR): "Salariile nu trebuie să crească mai repede decât productivitatea" # Newsweek.ro
Valentin Lazea, economistul şef al BNR, atrage atenţia că "salariile nu trebuie să crească mai reped...
20:50
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”, susţine acesta # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, consideră că desființare...
20:40
Europa răspunde războiului hibrid pornit de Rusia. Ursula von der Leyen creează propriul serviciu de informați # Newsweek.ro
Comisia Europeană creează o nouă unitate de informații sub conducerea Ursulei von der Leyen. Acesta ...
20:20
Cum secătuiește piața ilegală de tutun din Europa fondurile publice. Experții spun că argumentul ind...
20:10
Avionul supersonic X-59 al NASA și Lockheed Martin a spart bariera sunetului. Ce misiune are? # Newsweek.ro
Avionul supersonic „silențios” dezvoltat de NASA și Lockheed Martin a efectuat primul său zbor în Ca...
19:50
Inflația prețurilor la alimentele din Marea Britanie încetinește: comercianții lansează promoții de Crăciun # Newsweek.ro
Inflația prețurilor la alimentele din Marea Britanie încetinește, pe măsură ce comercianții locali l...
19:40
Gardul din grădina ta este umed? Cum să-l usuci natural ca să nu putrezească până la venirea primăverii # Newsweek.ro
Umezeala prelungită din sezonul rece poate afecta grav gardurile din lemn, favorizând apariția muceg...
19:40
Judecătorii ieșeni au avut nevoie de trei ani și două procese pentru a trimite în spatele gratiilor ...
19:40
Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o investiție de 23.000.000$ # Newsweek.ro
Digitail, compania fondată de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, a anunțat o nouă rundă de fin...
19:20
Ce se întâmplă cu glicemia când bei Coca Cola dietetică în mod regulat. Care sunt riscurile pentru sănătate? # Newsweek.ro
Cola dietetică nu conține zahăr și are un impact direct redus asupra glicemiei. Totuși, consumul ei ...
18:40
Semnul de pe față care îți arată că circulația sângelui încetinește. De ce să nu-l ignori? # Newsweek.ro
Cearcănele pot fi mai mult decât un semn de oboseală. Ele pot indica o circulație sanguină deficitar...
18:20
Bombardiere nucleare ale SUA, misiune în Europa. Zboară 14.200 km fără realimentare. Ce arme au în dotare? # Newsweek.ro
Trei bombardiere B-52H Stratofortress, capabile să transporta arme nucleare, ale Forțelor Aeriene Am...
18:10
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc # Newsweek.ro
Senatul a respins definitiv o schimbare în legea pensiilor. Aceasta ar fi oferit puncte în plus la p...
17:50
Ministrul Rogobete: Investiţiile în spitale continuă, nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, ...
17:40
Bucureștiul se va încălzi iarna aceasta cu un împrumut de urgență. Primăria Generală va lua 100 de m...
17:30
VIDEO Vezi trailer-ul „Vrăjitorul Kremlinului”, film despre omul din spatele ascensiunii lui Putin # Newsweek.ro
A apărut trailer-ul filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, un film despre omul din spatele ascensiunii l...
17:20
DNA a descins în Neamț la o primărie și la o școală într-un dosar de corupție legat de contracte publice # Newsweek.ro
Procurorii DNA fac marți percheziții la 12 adrese în Neamț, printre care la Primărie și la școala di...
17:10
Proiect comun IGSU–Moldova pentru intervenții mai eficiente. Valoarea investițiilor - 1,59 milioane euro # Newsweek.ro
IGSU derulează, alături de parteneri din Republica Moldova, un proiect transfrontalier privind îmbun...
17:10
Bază de atac a Rusiei cu 500 de drone întinsă pe 5 kilometri. Ucraina a identificat-o cu imagini din satelit # Newsweek.ro
Imagini din satelit de înaltă rezoluție au fost publicate, arătând un poligon de lansare a dronelor ...
16:50
Târgurile de Crăciun din București se deschid oficial pe 29 noiembrie 2025 și țin până pe 28 decembrie # Newsweek.ro
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid ...
16:40
Bulgaria mai are benzină pentru 35 zile și motorină pentru 50 zile, după sancțiunile împotriva Lukoil # Newsweek.ro
Bulgaria se confruntă cu provizii limitate de combustibil: benzină pentru 35 de zile și motorină pen...
16:40
Fost ministru al Justiției despre pensiile speciale: „Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată” # Newsweek.ro
Monica Macovei, fost ministru al Justiției afirmă că „expresia „drepturi câștigate” a fost inventat...
16:30
„Cârnații din topor din Vâlcea”, recunoscuți în Uniunea Europeană drept „DOP”. Din ce sunt făcuți? # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea „Cârnaților din topor din Vâlcea” ca Denumire de Origine P...
16:20
O boală dispărută în Europa revine în forță pe front în Ucraina. Pacienții, tratați sub pământ. Dureri imense # Newsweek.ro
Gangrena gazoasă o boală aproape eradicată în Europa revine în forță: medicii ucraineni raportează o...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.