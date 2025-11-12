22:50

Moscova a anunțat marți că a descoperit o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) și a „manipulatorilor britanici” ai acesteia, care aveau ca scop deturnarea unui avion de vânătoare rus MiG-31, în care ar fi fost implicat jurnalistul bulgar de investigație Hristo Grozev, cunoscut drept „Sherlock Holmes al vremurilor noastre”. Potrivit unei declarații a Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), ofițeri ai serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru presupusul complot, „oferindu-le o sumă de trei milioane de dolari americani” în schimbul furtului avionului. „Serviciul de informații a planificat apoi să trimită avionul, înarmat cu o rachetă Kinzhal, către cea mai mare bază aeriană NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, a afirmat FSB, conform Meduza.