Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
Gândul, 12 noiembrie 2025 11:20
Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație. În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat faptul că a fost trimis către Parchet modul de numire a conducerii Romarm, dar și […]
Acum 30 minute
11:40
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025, comentează evenimentul repatrierii osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica la Palatul Cotroceni, subliniind că este prima dată în istoria României când un președinte găzduiește într-un astfel de spațiu oficial rămășițele unui domnitor decedat în străinătate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu ironizează lipsa de […]
11:40
SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din system” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, avertizează că profesorii care vorbesc la ore despre teorii ale conspirației sau transmit elevilor informații false pot ajunge să fie sancționați și chiar eliminați din sistem. Ministrul spune că profesorii trebuie să-și asume o responsabilitate comună pentru calitatea educației și pentru imaginea școlii. În opinia sa, părinții, elevii și chiar colegii […]
Acum o oră
11:30
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski. „Pe scurt, uriașul scandal de corupție din Ucraina dezvăluie un grup criminal organizat la nivel de stat. Și anume, un corupt, un […]
11:30
Ce poți face, dacă nu ți-a mai ajuns COLETUL comandat online. Cum ești despăgubit și cine este responsabil # Gândul
Black Friday 2025 a trecut, iar acum este perioada în care ar trebui să ajungă la tine coletele comandate în perioada reducerilor. Însă, tocmai din această cauză, pentru că multă lume a profitat de „Vinerea Neagră”, sunt inevitabile unele întârzieri, dar chiar și colete pierdute sau livrări ratate. Astfel, mulți cumpărători se trezesc în situația […]
11:10
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade # Gândul
În această dimineață, meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile pentru județele Vaslui, Mureș, Bacău, Alba, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Gorj și Iași. Toamna aduce și burniță, în unele zone ale țării, dar în alte regiuni mercurul din termometre va urca până la 20 de grade Celsius. Meteorologul de serviciu al ANM […]
11:10
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, îl face mincinos pe Daniel Băluță, contracandidatul său din PSD. Într-o postare pe Facebook, candidatul USR spune că toată comunicarea lui Băluță este „o butaforie, ca o fântână cântătoare”. Îl compară pe contracandidatul său cu Marcel Ciolacu: „minte în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, […]
11:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. RECOMANDAREA AUTORULUI: Datoria externă a României a sărit în aer în […]
11:10
Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri # Gândul
Bruxelles-ul deschide un nou dosar împotriva companiei-mamă a Google, Alphabet. Comisia Europeană suspectează că Google retrogradează în mod nedrept rezultate din știri, încălcând Legea piețelor digitale (DMA), relatează Financial Times. Ancheta se concentrează pe „politica de abuz al reputației site-ului”. Comisia suspectează că unitatea Alphabet retrogradează rezultatele pentru site-urile editorilor atunci când acestea includ conținut […]
Acum 2 ore
11:00
La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum # Gândul
Ceața poate să reducă considerabil vizibilitatea pe șosele, motiv pentru care șoferii trebuie să circule prudent, să utilizeze corect reglajele sistemelor vehiculului condus și să nu se abată de la regulile din Codul Rutier. Un drum obișnuit spre job, domiciliu sau altă destinație se poate transforma într-o reală provocare pentru șoferi, dacă vizibilitatea este afectată […]
11:00
Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România # Gândul
Firma americană cu capital privat, Carlyle, care este deja prezentă pe piața din România, explorează posibilitatea de a cumpăra activele gigantului rus Lukoil din străinătate, au anunțat surse familiarizate cu situația pentru Reuters. Compania încearcă să solicite o licență de cumpărare din partea Trezoreriei SUA, care să îi permită să achiziționeze activele Lukoil, înainte de […]
10:40
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%” # Gândul
Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) se apropie de data de finalizare a contractului, iar lucrările au ajuns la un stadiu de 83%, spune şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorul austriac (PORR) a mobilizat în șantier 550 de muncitori și 170 utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor […]
10:30
Un CUTREMUR a avut loc, vineri dimineaţă, în zona Vrancea-Buzău. Ce magnitudine a avut seismul # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc, vineri dimineaţă, în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 118,6km, la ora 7:32, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploieşti, 64km SV de Focşani, 69km […]
10:30
Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele […]
10:20
(P) Ambalaje sustenabile și logistică inteligentă: combinația care face diferența în business # Gândul
Într-o lume în care sustenabilitatea nu mai este un lucru opțional, ci o necesitate, companiile caută soluții inovatoare care să le ajute să reducă costurile, să protejeze mediul și să eficientizeze operațiunile. În acest context, ambalajele sustenabile devin un instrument strategic pentru orice afacere care vizează competitivitate și responsabilitate. Pe lângă beneficiile ecologice evidente, acestea […]
10:20
(P) Ce poți face într-o vacanță în Laponia: 7 experiențe magice pe care nu le vei uita niciodată # Gândul
Dacă ai visat vreodată să trăiești o iarnă desprinsă din povești, înconjurat de zăpezi nesfârșite, lumini verzi care dansează pe cer și căsuțe din lemn încălzite de foc de șemineu, atunci o vacanță în Laponia este, fără îndoială, experiența pe care o cauți. Această regiune spectaculoasă din nordul Finlandei este mult mai mult decât „ținutul […]
10:20
Întreținerea unei mașini nu este doar o chestiune de confort, ci și de siguranță. Fie că este vorba despre plăcuțe de frână, filtre, amortizoare sau elemente de caroserie, alegerea pieselor de schimb potrivite face diferența între un vehicul care funcționează impecabil și unul care devine o sursă constantă de probleme. Totuși, mulți șoferi, fie din […]
10:20
Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă # Gândul
O tragedie fără margini s-a petrecut în Statele Unite, după ce un copil de numai 2 ani a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea necesară, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale din rețetă. Un caz cutremurător petrecut în […]
10:10
Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față” # Gândul
În luna februarie a anului 2022, atunci când coloanele blindate ale Rusiei se apropiau de Kiev, rezistența Ucrainei, cele 2.000 de rachete antitanc furnizate de Marea Britanie cu doar câteva săptămâni înainte de invazie, dar și incompetența tactică a Rusiei au salvat situația – alături de refuzul sfidător al președintelui Volodimir Zelenski la o ofertă […]
10:10
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă # Gândul
După mai mulți ani în care Crăciunul a venit fără zăpadă în cele mai multe regiunilor din România, meteorologii vin acum cu vești ceva mai bune. Astfel, conform conform prognozelor Accuweather, ninsorile își vor face apariția chiar înainte de sărbători, mai exact în Ajunul Crăciunului, în special în orașele situate la altitudini mari. În Brașov, […]
10:10
DINAMO, la un pas să rămână fără siglă?! „Va fi scoasă la licitație. Nici nu mai au voie să o folosească” # Gândul
Falimentul ACS FC Dinamo, asociația sportivă care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, deschide un nou front în războiul din Ștefan cel Mare. Ultima decizie a instanței, venită în 12 noiembrie, riscă să aducă la licitație emblema tradițională a clubului. Judecătorii au decis, în urmă cu două zile, intrare în faliment a AFC Dinamo […]
Acum 4 ore
10:00
Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a efectuat o serie de declarații, joi seară, 13 noiembrie 2025, referitoare la achiziția de armament, dar și despre realizarea capetelor de autostradă din Moldova, prin intermediul programului SAFE. Ilie Bolojan a precizat că aproape 12 miliarde de euro sunt alocate achizițiilor molotare. Premierul României mai precizează că suma de 4 miliarde […]
10:00
BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american # Gândul
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru un episod din Panora, unde au fost combinate două părți din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC. „Acceptăm că editarea noastră a creat în mod neintenționat impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât […]
09:40
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi” # Gândul
O femeie de 32 de ani din orașul Okayama, Japonia, a avut parte de una dintre cele mai neobișnuite nunți din lume: s-a căsătorit simbolic cu un personaj digital creat de ea însăși cu ajutorul ChatGPT. „Mirele”, numit Lune Klaus, a fost proiectat în realitate augmentată în fața invitaților. Kano, funcționară în prefectura Okayama, a […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a clarificat situația contractelor și motivele pentru care firma sa nu a mai lucrat în Oradea. El vorbește despre plățile neefectuate, despre rezilierea contractului și despre apariția dosarului penal, susținând că obligațiile legale au fost ignorate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „În […]
09:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până […]
09:30
SCUMPIRILE din ultima perioadă au schimbat complet comportamentul românilor la restaurant. Comenzile sunt reduse semnificativ sau chiar eliminate # Gândul
Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat semnificativ, odată cu scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanții din industria HoReCa au observat că acum clienții ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție de mâncare. Mai mult, există și clienți care renunță la desert și cocktailuri. Bucureștiul rămâne orașul […]
09:30
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate # Gândul
Economia Regatului Unit merge cu „frâna de mână” trasă la maximum, înregistrând o creștere de doar 0,1% în trimestrul al treilea, mult sub așteptările analiștilor și în scădere față de trimestrul precedent. Sectoarele „tractor” ale economiei britanice sunt acum într-o scădere abruptă înaintea bugetului de toamnă. Economia Marii Britanii a crescut cu doar 0,1% în […]
09:20
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic” # Gândul
Ciprian Ciucu a explicat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că Primăria Capitalei și Guvernul României nu dețin un buget considerabil „astfel încăt să consolideze tot ce este de consolidat”. De altfel, primarul Sectorului 6 a mai precizat că Primăria Capitalei „nu a consolidat mai mult de 3 clădiri” cu risc seismic, în ultimii […]
09:10
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină # Gândul
Uniunea Europeană pregătește cele mai dure reguli din istorie pentru șoferi, începând cu 2026. De la standardele Euro 7, limite pentru praful de frână și uzura anvelopelor, scumpiri la carburanți și recalcularea asigurărilor, până la plata amenzilor prin cod QR, toate aceste schimbări vor crește costurile pentru vechii și viitorii șoferi. Deja mulți posesori auto […]
09:10
Două proiecte de infrastructură educaţională vor fi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov, pentru două sate din comuna Cernica: Tânganu şi Căldăraru. Se construieşte un corp nou de clădire pentru Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu, iar grădinița din Căldăraru va fi una modernă, complet echipată. Ambele proiecte în valoare de aproape 30 de milioane de lei […]
09:10
În urma unei discuţii a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov cu o echipă de specialişti din cadrul spitalelor din judeţ, s-a decis înfiinţarea unei caravane medicale destinată depistării şi prevenţiei diabetului. Şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, spune că a constatat că sunt prea puţini medici diabetologi în raport cu incidenţa cazurilor identificate. Ar fi vorba cam […]
09:00
POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului # Gândul
Postul Crăciunului începe, în fiecare an, pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul sărbătorii, pregătind credincioșii ortodocși pentru celebrarea Nașterii Mântuitorului. Postul Nașterii Domnului este considerat un post de asprime mijlocie, mai blând decât cel al Paștelui, fiind numit adesea și „postul bucuriei”. Pe parcursul celor aproximativ 40 de zile, oamenii își dedică timpul rugăciunii […]
08:50
Bancul zilei are în centrul atenției o discuție între doi patroni. Cei doi ajung la o concluzie care stârnește amuzamentul. Spor la râs. Doi patroni stau la o bere. – Ție cum îți merge? – Prost tare. Dar ție? – Prost de tot. – Auzi, dar tu mai dai salarii? – Nuuu, de vreo trei […]
08:50
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a descris cum, în opinia sa, ancheta împotriva firmelor sale a pornit în mod suspect, imediat după ce un procuror suspendat a fost reabilitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era […]
08:50
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum a fost transformat de presă în „regele gunoaielor”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Suntem o companie micuță sau medie, de talie medie, din nordul țării și încercăm să ne desfășurăm activitatea […]
08:40
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen # Gândul
E scandal de proporții în Poliția din Germania, după ce un comisar de poliție din Dusseldorf a fost acuzat că și-a schimbat genul doar pentru a urca în ierarhie, profitând astfel de noua lege a autodeterminării. Chiar șefa poliției din Dusseldorf a fost cea care a blocat tot cazul, care acum a ajuns pe masa […]
08:40
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceață densă, valabil în peste 20 de județe, valabil vineri, până la ora 10.00. În zonele vizate, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate. Zona joasă a județului Mureş, respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, […]
08:20
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele # Gândul
V-ați gândit care ar putea fi meseriile viitorului? Iată un tabel în care vă prezentăm joburile care au potențil să apară în 2035, dar și salariile pe care românii le-ar putea primi pentru ele. Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 80%, iar veniturile lunare ar putea fi consistente. La momentul actual, Inteligența Artificială începe […]
08:10
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024. În 2023 au încasat și mai mult # Gândul
În 2019, Metallica sponsoriza cu 250.000 de euro Asociația Dăruiește Viață. O sumă care abia acoperă salariile pe 6 luni ale angajaților ONG-ului, printre care și cel al vicepremierului României, Oana Gheorghiu. Alte 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii au donat pentru obiectivele nobile ale asociației, care a ajuns să obțină venituri […]
Acum 6 ore
08:00
Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. „Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu zona” # Gândul
Ciprian Cicu, actualul primar al Sectorului 6, a vorbit la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, despre viziunea sa în dezvoltarea Bucureștiului. El a spus că dezvoltarea blocată din București este o problemă reală, care a dus la „exportul” expansiunii imobiliare în afara Bucureștiului. „Este o problema: dezvoltarea blocată din acest moment. Este o discuție […]
07:40
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare # Gândul
Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru perioada următoare. În anumite orașe din România, frigul va fi mai proeminent, iar ninsorile își vor face prezența. În anumite zile, temperaturile se vor afla sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță că în anumite orașe din București se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, […]
07:20
Bancul de vineri aduce în atenție un dialog haios legat de gramatică. Spor la râs! Anunțuri românești… mama ei de gramatică! – Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează. – Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare. – Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult […]
07:20
14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 14 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gabriela Szabo este una dintre cele mai valoroase atlete din istoria sportului românesc. Născută la 14 noiembrie 1975, în Bistrița, ea s-a remarcat prin talentul și perseverența care au dus-o pe cele […]
07:10
Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, a comentat asupra retragerii trupelor americane din România și implicațiile acestei decizii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan subliniază lipsa unei reacții adecvate din partea autorităților române și punctează că decizia de retragere a fost una la nivel înalt, influențată de prioritățile președintelui Trump, care a minimalizat […]
06:40
Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan este supapa lui Nicușor Dan în proiectul prezidențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Știi ce cred eu, Marius? Eu cred că serviciile pun […]
Acum 8 ore
05:10
Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat # Gândul
Fuga din țară a manelistului Dani Mocanu, care a reușit să dispară împreună cu fratele său chiar înainte ca instanța Curții de Apel Brașov să-i condamne definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, va face obiectul unei anchete. Sunt vizate mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar […]
04:50
Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că un candidat comun al coaliției ar fi însemnat un avantaj sigur în cursa electorală, în fața partidului de opoziție AUR. Actualul primar al sectorului 6 a subliniat că Anca Alexandrescu, candidatul AUR la […]
04:30
Acum 12 ore
03:30
03:10
