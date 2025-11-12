Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul

07:10

Românii au început să reducă masiv cheltuielile, iar efectele se văd în magazine, arată un raport Eurostat. În septembrie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 2,1% față de anul trecut, semn că populația cumpără mai puțin. România se numără printre țările cu cele mai mari declinuri din Uniunea Europeană. „Unii renunță la fumat, alții trec la mărci mai puțin prestigioase de alimente”, spune profesorul de economie, Radu Nechita. De altfel, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 4,5%, cea mai abruptă scădere din Uniunea Europeană, după Estonia.