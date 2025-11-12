Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”

16:50

Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon. Concret, conform unei anchete publicate de ProSport, cinci jucători de la Metaloglobus și-ar fi deschis, prin intermediul unor persoane din staff-ul echipei, conturi pe site-urile de pariuri, unde ar fi pariat inclusiv pe echipa lor. […] Reacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: "Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi…"