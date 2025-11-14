Sancțiuni record la FCSB Campioana introduce amenzi istorice: 10.000 de euro pentru orice cartonaș galben după proteste!
Golazo.ro, 12 noiembrie 2025 11:20
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a decis să ia măsuri drastice după ce echipa s-a confruntat de mai multe ori cu probleme de indisciplină. Decizia a venit după remiza surprinzătoare, 3-3, obținută de FCSB pe terenul celor de la Hermannstadt.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
11:40
Probleme pentru Ronaldo Ce riscă starul portughez după eliminarea din meciul cu Irlanda » Reacția selecționerului: „E incredibil” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în partida dintre Irlanda și Portugalia, 2-0, după ce și-a lovit un adversar cu cotul.
Acum o oră
11:10
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac # Golazo.ro
Adnan Guso are aproape 50 de ani. Fostul portar de la Craiova și Dinamo a povestit pentru echipa GOLAZO.ro, la Sarajevo, cel mai crud moment trăit de el în război, în urmă cu trei decenii. Ochii i s-au umplut de lacrimi.
11:10
Dinamo, record negativ Echipa lui Paulo Pereira, fără puncte și după meciul cu Nantes » Situație fără precedent pentru „dulăi” # Golazo.ro
Dinamo a fost învinsă de HBC Nantes, scor 28-35, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal masculin.
Acum 2 ore
10:50
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea # Golazo.ro
Patrick Kiens, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României în perioada 2023 -2024, a vorbit despre perioada în care a lucrat în România.
10:30
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic # Golazo.ro
FCSB se află în topul echipelor din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în perioada 4 noiembrie 2024 - 4 noiembrie 2025.
Acum 4 ore
09:00
„90% dintre cluburi sunt de stat!” VIDEO. Novak Martinovic analizează meciul Steaua Roșie - FCSB: „E o echipă foarte bogată!” » Marele dezavantaj al sârbilor # Golazo.ro
Novak Martinovic, 40 de ani, a prezentat pentru GOLAZO.ro, la Belgrad, situația fotbalului sârb. A făcut și o paralelă între Steaua Roșie și FCSB, care se vor înfrunta pe 27 noiembrie, în Europa League.
Acum 6 ore
07:00
David Popovici a primit o ofertă de nerefuzat de la o mare companie. A refuzat.
Acum 12 ore
00:00
Încă o calificată din EUROPA la CM 2026 Merge la Mondial după un parcurs aproape perfect » Ronaldo, eliminat în premieră: gesturi ironice la Dublin! # Golazo.ro
Franța este a doua echipă din Europa care obține calificarea la CM 2026.
00:00
Meciul care i-a dat aripi lui Dragomir Cât a însemnat pentru atacant gestul lui Lucescu + Cum l-a ajutat în Cipru jocul său foarte bun cu Austria # Golazo.ro
Vlad Dragomir a început rău preliminariile, selecționerul nu l-a mai chemat în iunie și septembrie, dar l-a readus la lot luna trecută și l-a titularizat cu Austria. Când a făcut cel mai bun meci al carierei.
13 noiembrie 2025
23:30
CSA Steaua, absentă Primarul din Semlac, lămuriri după ce „militarii” nu au mers la dezvelirea statuii lui Duckadam # Golazo.ro
Letiția Stoian, primarul din Semlac, județul Arad, a reacționat după ce nimeni de la CSA Steaua nu s-a prezentat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam.
23:20
„Îmi place mai mult de Cîrjan” Fostul internațional crede că Florin Tănase trebuia înlocuit de căpitanul lui Dinamo la națională # Golazo.ro
Adrian Ropotan (39 de ani), fostul jucător de la Dinamo, a vorbit despre neconvocarea lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) la echipa națională.
Acum 24 ore
22:30
Scene fără precedent Poli Iași a anunțat că Tony a fost demis, dar antrenorul ar refuza să plece! # Golazo.ro
Tony da Silva (44 de ani) a fost demis de Poli Iași, la trei zile după eșecul usturător, 0-4, cu ASA Tg.Mureș, din etapa #13 din Liga 2.
22:00
Descinderi DNA la primăria Cluj Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea: „Suntem victime colaterale” # Golazo.ro
DNA a descins în cursul dimineții de miercuri la sediul Primăriei Cluj-Napoca, principala sursă de finanțare a celor de la U Cluj.
21:40
21:30
Olăroiu, doar egal EAU a remizat cu Irak, în prima manșă a barajului intercontinental pentru Mondial + Moment tensionat pe final de meci # Golazo.ro
EMIRATELE ARABE UNITE - IRAK 1-1. Echipa EAU, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a remizat în primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial.
21:00
Incendiu la stadion FOTO. Trei autospeciale au fost nevoite să intervină la arena din România + reacție dură după incident: „Blestemele jucătorilor” # Golazo.ro
Trei autospeciale de pompierii au fost nevoite să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă, Constanța.
20:50
Vrea să plece de la Inter Motivul pentru care Cristi Chivu poate pierde un jucător important în această iarnă # Golazo.ro
Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul lui Inter, ar putea părăsi formația lui Cristi Chivu (45 de ani) în această iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre el și club expiră abia în vara anului viitor.
20:40
Senzația din Pacific De ce echipele mari sunt cu ochii pe un portar care a încasat 22 de goluri în 3 meciuri # Golazo.ro
Nicolas Kutran (17 ani) e marea surpriză a Campionatului Mondial U17 din Qatar.
19:50
„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier” Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani) și Dani Coman (49 de ani) au oferit declarații după Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.
19:50
Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri # Golazo.ro
Federerația Română de Fotbal a anunțat programul etapei #2 din Cupa României. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport și Prima Sport.
19:20
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit detalii despre ce s-a discutat azi, la Adunarea Generală a LPF.
19:20
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?” # Golazo.ro
Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a confirmat numirea lui Toni Petrea (50 de ani), în funcția de antrenor secund al oltenilor.
18:50
Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu o primă reacție cu privire la scandalul pariurilor din Liga 1, în care este implicată Metaloglobus.
18:20
A fost împușcat în timpul atentatelor Un fost jucător de rugby și-a protejat sora cu prețul vieții » A devenit scriitor și fotograf # Golazo.ro
Aristide Barraud, fost jucător de rugby, a fost împușcat în timpul atentatelor de la Paris de pe 13 noiembrie 2015, atunci când a vrut să-și protejeze sora.
18:20
„Cea mai bună perioadă” Vlad Dragomir, la revenirea în cantonamentul naționalei: „Mi-a fost puțin teamă de legătura dintre mine și colegi” # Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit despre experiența sub „tricolor”, chiar la revenirea în cantonamentul selecționatei conduse de Mircea Lucescu (80 de ani).
18:20
Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă” # Golazo.ro
Mihai Rotaru (52 de ani) patronul celor de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce i-a spus lui Mirel Rădoi (44 de ani) înainte ca antrenorul să-și anunțe despărțirea de olteni.
18:10
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo # Golazo.ro
Românii care fac parte din trupele EUFOR pentru protejarea Bosniei și Herțegovinei au vorbit cu echipa GOLAZO.ro la Camp Butmir. Baza militară lipită de centrul sportiv al clubului FC Sarajevo.
17:10
Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul momentului în România, a fost delegat de UEFA la meciul Slovacia - Irlanda de Nord. Partida va avea loc pe 14 noiembrie, de la 21:45, și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 4.
17:10
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare” # Golazo.ro
Fostul internațional român Cristi Săpunaru (41 de ani) a vorbit despre condițiile pe care le-au avut „tricolorii” la Zenica, înaintea unui meci cu Bosnia din 2011.
17:00
Încercare de puci la Adunarea LPF! Cine a fost persoana care astăzi a inițiat o propunere anti-Gino Iorgulescu. E un apropiat al FRF # Golazo.ro
Astăzi, în Poiana Brașov a avut loc Adunarea Generală a LPF, în care șeful Ligii a supus la vot eliminarea numărului maxim de mandate pe care să le poată avea un președinte
16:50
Duckadam are statuie FOTO. A fost ridicată chiar în comuna natală a „Eroului de la Sevilla”: „Se repară o nedreptate” # Golazo.ro
Joi, 13 noiembrie, a avut loc dezvelirea statuii în memoria lui Helmut Duckadam, la aproape un an de la decesul marelui portar.
16:40
Scandalul pariurilor se complică Ioan Ovidiu Sabău spune că situația e mult mai gravă: „Nu doar la Metaloglobus! Sunt mai multe echipe din Liga 1” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost antrenor al Universității Cluj, a comentat scandalul pariurilor în care sunt implicați jucători de la Metaloglobus.
16:30
Acuzații de rasism Jordan Chiles, despre bronzul pierdut în favoarea Anei Maria Barbosu la JO 2024: „N-au vrut să vadă pe podium trei femei de culoare” # Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a vorbit din nou despre retragerea medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024 în favoarea Anei Maria Barbosu (19 ani).
16:10
Marius Marin, comparat cu Bölöni Un fost internațional analizează jocul naționalei fără Stanciu și Răzvan Marin: „Infuzia a avut efect!” # Golazo.ro
Marcel Coraș (66 de ani), atacantul naționalei la EURO ’84, crede că Mircea Lucescu a găsit formula ideală de echipă, punându-l pe Marius Marin în rolul central al jocului.
15:50
Mutu îl atacă din nou pe Zenga Fostul jucător, mesaj pentru italian: „Rasism! Ar trebui să ai mai mult respect față de România” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că Walter Zenga (65 de ani) a avut o atitudine xenofobă în momentul în care l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani) la începutul acestui sezon din Serie A.
15:00
Cum se simte Cornel Dinu Legenda lui Dinamo oferă detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop” # Golazo.ro
Cornel Dinu (77 de ani), legenda lui Dinamo, a vorbit despre starea sa de sănătate, după ce a fost internat recent la Spitalul Universitar de Urgență.
14:50
Bîrligea și Olaru vor la CM 2026 VIDEO. Vedetele de la FCSB, înainte de meciul cu Bosnia: „Ne legăm de orice speranță” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), jucătorii FCSB-ului, au prefațat partida decisivă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:40
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO # Golazo.ro
GOLAZO.ro a intrat pe „Bilino Polje”, arena unde România va căuta sâmbătă să facă un pas mare spre Mondiale.
14:30
Zverev, victima lui Sinner Italianul l-a învins pentru a treia oară în 17 zile și s-a calificat semifinalele Turneului Campionilor » Gestul bizar al germanului # Golazo.ro
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor după ce l-a învins, miercuri, pe Alexander Zverev, cu scorul de 6-4, 6-3.
14:20
Coșmarul lui Griezmann Sora lui a fost ținută ostatică la Bataclan, unde 90 de persoane au fost ucise în 2015: „S-a mișcat și a fost împușcat!” # Golazo.ro
Ziua de 13 noiembrie 2015 a fost una de coșmar atât pentru întreaga națiune franceză, cât și pentru familia Griezmann: în timpul atacului terorist, Antoine juca pe Stade de France cu echipa națională.
13:30
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români # Golazo.ro
De ce îl contestă ultrașii bosniaci pe președintele propriei federații înaintea meciului cu România.
13:10
Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România » „Centralul” stârnește controverse # Golazo.ro
UEFA a delegat o brigadă englezească la meciul României de la Zenica. Echipa de arbitri va fi condusă de „centralul” Michael Oliver (40 de ani), care a mai oficiat anterior trei meciuri ale echipelor românești și un joc al naționalei României.
12:50
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează” # Golazo.ro
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea 35-33. Finalul meciului din etapa #9 din Liga Florilor a fost umbrit de un eveniment neplăcut în tribune.
Ieri
12:00
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fost mare internațional, a criticat măsurile impuse de FCSB, după situațiile de indisciplină de la echipă. Fostul câștigător al Cupei Campionilor consideră că Daniel Bîrligea (25 de ani) ar trebui motivat altfel.
11:30
Lyon transferă de la Real! Madrilenii îl trimit în Franța pe jucătorul care nu a reușit să facă față în LaLiga » Detaliile înțelegerii # Golazo.ro
Olympique Lyon și Real Madrid ar fi ajuns la un acord verbal privind împrumutul lui Endrick.
11:20
U-BT Cluj Napoca a învins-o pe Baxi Manresa, scor 110-86, în runda #7 din EuroCup.
11:10
CFR Cluj riscă să fie depunctată! Reacția relaxată a lui Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni” » Ce sumă trebuie să plătească # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul clubului CFR Cluj, a vorbit despre sancțiunea pe care formația din Gruia riscă s-o primească din partea Federației Române de Fotbal.
10:50
EURO 2028 S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala # Golazo.ro
EURO 2028 va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor și va avea loc în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.
10:10
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit # Golazo.ro
Dennis Man e cel mai în formă „tricolor" înaintea confruntării cu Bosnia de la Zenica.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.