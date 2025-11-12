(P) Top oraşe unde poţi cumpăra o locuinţă fără comision în 2025

00:15

Investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti au de acum posibilitatea de a include în portofolii două noi fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) lansate de croaţii de la InterCapital ETF: unul bazat pe indicele CROBEX10tr al pieţei de capital din Croaţia şi un altul format din titluri de stat româneşti denominate în euro, cu scadenţe între cinci şi zece ani. Este pentru prima dată când un ETF format din obligaţiuni guvernamentale este listat pe bursa locală.