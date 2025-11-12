Polonia mizează pe inovaţie şi expansiune: noul model economic al Europei Centrale
Ziarul Financiar, 12 noiembrie 2025 11:30
Cum a reuşit o tânără să facă afaceri de aproape 400.000 de lei anul trecut cu un business de decor pornit la 20 de ani: „Am ştiut întotdeauna că vreau să fiu antreprenor şi am avut motivaţia să le arăt părinţilor mei, care sunt şi ei antreprenori, că pot să îmi fac şi eu un business al meu” # Ziarul Financiar
Mihai Marcu, CEO şi preşedintele MedLife: La nivelul MedLife, investiţiile până în 10 mil. euro se fac oricum, ce este peste depinde de bunul mers al economiei. Acum, direcţia o dau investiţiile în tehnologie şi cercetare # Ziarul Financiar
Deşi în această perioadă de incertitudine din sfera economică MedLife a pus pe pauză investiţiile mari, cele de până în 10 mil. euro se fac oricum, spune Mihai Marcu, CEO şi preşedintele MedLife.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cristian Maier, YUBA – soluţie ERP pentru IMM-uri, bazată pe agenţi: Căutăm o finanţare de 500.000 de euro pentru a dezvolta soluţia noastră no-code în continuare şi pentru a intra pe mai multe pieţe din Europa. Ţintim 1.000 de utilizatori şi venituri anuale recurente de 0,5 mil. euro în primul an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc YUBA (Your Unlimited Business Assistant) se află în plin proces de a atrage o rundă de finanţare în valoare de 500.000 euro, sumă necesară pentru a dezvolta în continuare platforma sa de business management „no-code” pentru IMM-uri, bazată pe agenţi AI, şi pentru a intra pe mai multe pieţe din Europa.
Cazul Lukoil: cine ar lua rafinăria Petrotel, ţinta unuia dintre cele mai mari scandaluri economice din România, unde în 2015 procurorii identificaseră un prejudiciu de 1,7 mld. euro, dosar care încă se judecă. „Dacă o închidem, importăm, dar din importuri nu se fac taxele care ar fi generate de o rafinărie“ # Ziarul Financiar
Cazul activelor deţinute de ruşii de la Lukoil pe plan local este extrem de complicat. Rafinăria Petrotel reprezintă circa 20% din capacitatea de rafinare a României, iar pentru ea ar fi cel mai greu de găsit un cumpărător, lucru diferit faţă de cele 300 de benzinării foarte interesante pentru jucătorii din piaţă.
ZF Polonia. Companiile poloneze, de la giganţii puternici la “umilele” IMM-uri, cuceresc prin achiziţii Europa. A devenit Polonia o economie prea mică pentru ele sau sunt simbolul maturităţii economice a ţării? # Ziarul Financiar
InPost, o companie de curierat şi operator de lockere pentru colete, şi-a extins reţeaua la 12.000 de unităţi în Marea Britanie, unde este lider de piaţă. A ajuns la această performanţă inclusiv prin achiziţionarea concurenţilor mari şi cu investiţii care se vor ridica la un miliard de lire sterline până în 2029.
ZF Polonia. Pawel Soloch, ambasadorul Republicii Polone în România: Polonia îşi consolidează din ce în ce mai mult poziţia pe harta tehnologică a Europei, în special în domeniul AI şi în inovarea în domeniul apărării # Ziarul Financiar
Polonia a reuşit să transforme presiunea geopolitică într-o strategie coerentă de dezvoltare. Cu o economie aflată printre cele mai dinamice din UE şi o creştere de aproape 25% a PIB-ului din 2018 încoace, Varşovia a combinat investiţiile masive în apărare cu un pariu pe digitalizare şi inovaţie.
ZF Polonia. Polonia îşi consolidează poziţia de putere economică europeană: De ce investitorii globali aleg cea mai dinamică economie din Europa Centrală şi de Est pentru expansiunea strategică pe termen lung # Ziarul Financiar
Succesul Poloniei este rezultatul unei combinaţii remarcabile de factori care atrag investitorii internaţionali. Ţara beneficiază de cea mai mare piaţă din Europa Centrală şi de Est, cu 40 de milioane de oameni şi o forţă de muncă înalt calificată care susţine dezvoltarea sectoarelor tehnologice avansate.
ZF Agropower. Marcela Pricop, asistentă medicală întoarsă din Italia, a accesat 50.000 de euro prin GAL Ţara Vrancei pentru a deschide punctul gastronomic local Verdea, ca să dea valoare laptelelui şi cărnii de la Ferma Căpriţele lui Robert # Ziarul Financiar
În satul Verdea din comuna Răcoasa, judeţul Vrancea, Marcela Pricop, asistentă medicală, şi soţul ei, Marcel Taftă, constructor, la bază, au deschis în acest an un punct gastronomic local, după ce au accesat fonduri nerambursabile de 50.000 de euro.
O mişcare interesantă. Grupul Salic, prin subsidiara sa Continental Farmers din Ucraina, intră pe piaţa românească de comerţ cu cereale. Fondul suveran al Arabiei Saudite, PIF, cu active de 925 mld. dolari, este acţionarul Salic # Ziarul Financiar
Continental Farmers Romania este un jucător nou pe piaţa comerţului cu cereale din România. Compania a fost înfiinţată la sfârşitul lunii iulie şi reprezintă pe plan local unul dintre birourile de trading cu cereale ale Continental Farmers Group (CFG), una dintre cele mai mari companii agricole din Ucraina.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Istoria sistemului garanţie-returnare. Care au fost primele ţări care au implementat acest proiect şi ce rezultate au în ceea ce priveşte reciclarea, în special a plasticului # Ziarul Financiar
Sistemul garanţie-returnare, aşa cum este cunoscut în România, are în alte ţări o istorie mult mai îndelungată, rezultatele de aici motivând multe ţări să-l adopte. Una dintre primele ţări care au adoptat acest sistem este Suedia, care a lansat un astfel de program în urmă cu 40 de ani.
Urmează ZF HR Conference 2025, pe 13 noiembrie: Bugete, oameni şi eficienţă. Top 10 sectoare după dinamica recrutării: comerţul, sănătatea şi construcţiile au adus cei mai mulţi angajaţi noi în economie în ultimul an # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, la Hotel Sheraton, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an este „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“.
Iuliana Tasie, Ana Hotels Europa Eforie Nord: În lunile de vară abia am ajuns la un grad de ocupare de 70%, faţă de 85-90% în alţi ani. Litoralul nu e sprijinit şi îşi pierde identitatea # Ziarul Financiar
Pentru litoralul românesc, 2025 a fost un an tipic, mai exact în trendul ultimilor doi-trei ani, în sensul de pierdere a identităţii, spune Iuliana Tasie, general manager la Ana Hotels Europa Eforie Nord.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank. Lucian Marin, Allianz-Ţiriac: Statul român trebuie să fie un exemplu - ar trebui să-şi asigure propriile clădiri. După explozia din Rahova, interesul pentru asigurările de locuinţă a crescut brusc, dar doar temporar, spune Lucian Marin, directorul diviziei daune din cadrul Allianz-Ţiriac Asigurări # Ziarul Financiar
Explozia din Rahova a readus în atenţie importanţa asigurării locuinţelor, iar reacţia imediată a Allianz-Ţiriac a fost să contacteze toţi clienţii din zonă încă din primele ore de după incident. „Am început să-i sunăm de vineri, chiar din ziua exploziei. Am deschis dosarele de daună şi am plătit deja o parte dintre ele, fie că au fost sume mici sau mari“, spune Lucian Marin, director, divizia daune a Allianz-Ţiriac Asigurări, în cadrul emisiunii CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank.
MedLife decide viitoarele investiţii în funcţie de mersul economiei. „Investiţiile până în 10 mil. euro se fac oricum“ # Ziarul Financiar
Grupul MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate după cifra de afaceri, investeşte în continuare sume până în 10 mil. euro, însă pentru proiecte mai mari de acest prag aşteaptă să vadă cum evoluează situaţia economică.
Turismul viticol local, în top zece în Europa, tras în sus de Dealu Mare, principala zonă viticolă care atrage turiştii # Ziarul Financiar
România este în top zece al destinaţiilor viticole din Europa, clasându-se pe locul al şaptelea, potrivit clasamentului european Wine Tourism Index, realizat de grupul de turism TUI. La această poziţionare în clasament contribuie şi producţia anuală de vin.
Cazul Lukoil: cine ar lua rafinăria Petrotel, ţinta unuia dintre cele mai mari scandaluri economice din România # Ziarul Financiar
Cazul activelor deţinute de ruşii de la Lukoil pe plan local este extrem de complicat. Rafinăria Petrotel reprezintă circa 20% din capacitatea de rafinare a României, iar pentru ea ar fi cel mai greu de găsit un cumpărător, lucru diferit faţă de cele 300 de benzinării foarte interesante pentru jucătorii din piaţă.
Reportaj industrial. Inima industriei prinde curent. Electroalfa, Botoşani: Cum ajungi la patru fabrici, aproape 1.200 de angajaţi şi afaceri în creştere de aproape patru ori: „Limita este doar în noi“ # Ziarul Financiar
Electroalfa este, în esenţă, o poveste despre construcţie pe termen lung. Nu s-a născut dintr-un boom al fondurilor europene, nici dintr-o privatizare norocoasă, ci dintr-un proiect antreprenorial început în anii ’90 şi crescut pas cu pas. Astăzi, Electroalfa are parteneriate cu companii mari din energie, transporturi şi infrastructură, dar îşi păstrează ADN-ul românesc şi orientarea locală.
Interviu ZF. Andrea Sironi, preşedintele Consiliului de Administraţie al Generali Group: Generali se află într-o poziţie unică de a lega comunităţile de business din România şi Italia. În condiţiile în care penetrarea asigurărilor din România (prime de asigurare/PIB) rămâne mult mai redusă faţă de media UE, există spaţiu semnificativ de creştere # Ziarul Financiar
Generali se află într-o poziţie unică de a lega comunităţile de business din România şi Italia, aspect care, combinat cu focusul pus pe inovaţie şi pe nevoile consumatorilor, îi oferă o excelentă posibilitate de a captura viitoarele oportunităţi de creştere pe piaţa românească, a spus Andrea Sironi, preşedintele Consiliului de Administraţie al Generali Group, prezent la Bucureşti cu prilejul sărbătoririi a 190 de ani de prezenţă a Generali pe piaţa locală.
Pagina verde. Black Friday scoate la iveală încă o dată slaba infrastructură de colectare a deşeurilor din România. Cumpărăm doar într-o zi de peste 200 mil. euro îmbrăcăminte şi electrocasnice, dar cele vechi iau drumul gropilor de gunoi. De ce? # Ziarul Financiar
Black Friday, fenomen care în ultimii ani a cunoscut o evoluţie importantă şi în România, este un moment bun pentru industria IT&C, dar şi pentru cea de fashion şi a bunurilor de larg consum din punctul de vedere al vânzărilor, însă din punctul de vedere al economiei circulare acest fenomen pune mai multă presiune pe sistemul de colectare şi reciclare, odată cu creşterea bruscă a volumelor de ambalaje, dar aduce din nou în discuţie faptul că România este codaşă la colectare şi reciclare, mai ales la textile şi deşeuri de echipamente electrice.
Bursă. Croaţii care au pus acţiunile din Slovenia şi România în coşuri tranzacţionate la bursă aduc acum la Bucureşti şi ETF-uri cu titluri de stat româneşti în euro. Vulpescu (BVB) vorbeşte despre eliminarea barierelor dintre investitori şi pieţe, Petrescu (ASF) despre rolul educativ al fondurilor, iar Nanu (Trezorerie) spune că potenţialul rămâne ridicat # Ziarul Financiar
Investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti au de acum posibilitatea de a include în portofolii două noi fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) lansate de croaţii de la InterCapital ETF: unul bazat pe indicele CROBEX10tr al pieţei de capital din Croaţia şi un altul format din titluri de stat româneşti denominate în euro, cu scadenţe între cinci şi zece ani. Este pentru prima dată când un ETF format din obligaţiuni guvernamentale este listat pe bursa locală.
Viitor fabricat la Mioveni, un proiect ZF & Automobile Dacia. RTR mizează pe dezvoltarea accelerată pentru a concura cu China: noua generaţie Sandero, pariul strategic al centrului de la Bucureşti care coordonează 1.500 de ingineri # Ziarul Financiar
România şi RTR reprezintă elemente cruciale în strategia Renault de contracarare a avansului constructorilor chinezi pe piaţa europeană, centrul de la Bucureşti fiind responsabil pentru dezvoltarea tuturor modelelor pe platformele B şi C cu motorizări termice şi hibride.
ZF Live. Rolandas Juteika, head of wealth & trading (SEE), Revolut: Românii au investit aproape 7 miliarde de euro în acţiuni în 2024, faţă de 1,3 miliarde de euro în urmă cu un deceniu. Potenţialul este enorm pentru că foarte mulţi bani încă dorm în depozite. În România sunt în total 92 mld. euro în numerar şi depozite, ceea ce este o sumă uimitoare, care creşte anual cu 10% # Ziarul Financiar
Investiţiile românilor în acţiuni listate au crescut spectaculos în ultimii zece ani, de la 1,3 miliarde de euro în 2014 la aproape 7 miliarde de euro anul trecut, potrivit datelor Eurostat citate de Rolandas Juteika, head of wealth & trading pentru Europa de Sud-Est la Revolut.
De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66% # Ziarul Financiar
Guvernul vrea să preia operaţiunile Lukoil din România. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra companiei, pentru a asigura securitatea sistemului energetic naţional, pentru a proteja locurile de muncă şi a se conforma sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei # Ziarul Financiar
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord pe reducerea cheltuielilor din administraţie: se vor tăia 30% din posturi, însă doar 10% din oameni pleacă acasă. Ministerul Dezvoltării estimează economii la buget de aproape 2 miliarde de lei # Ziarul Financiar
Coaliţia de guvernare a decis reducerea cheltuielilor cu personalul în administraţia centrală cu 10% şi ajustarea posturilor din administraţia locală.
ZF Index Imobiliar octombrie 2025. Locuinţele vechi din Capitală se apropie de pragul de 135.000 de euro. Cererea redirecţionată de pe piaţa nouă şi scăderea stocului de apartamente noi susţin creşterea preţurilor # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
Fără frică: numărul de companii şi PFA noi a crescut cu 22% în primele nouă luni, la peste 110.000. În primele nouă luni din acest an, aproape 33.000 de PFA au fost înfiinţate, cel mai mare număr din ultimii şase ani # Ziarul Financiar
Unul dintre indicatorii care iau pulsul încrederii în economia locală este legat de numărul firmelor înfiinţate. Fără curaj şi puţină încredere în economie, numărul firmelor înfiinţate ar scădea, însă acest lucru nu s-a întâmplat în 2025.
