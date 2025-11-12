Polonia mizează pe inovaţie şi expansiune: noul model economic al Europei Centrale

00:15

Black Friday, fenomen care în ultimii ani a cunoscut o evoluţie importantă şi în România, este un moment bun pentru industria IT&C, dar şi pentru cea de fashion şi a bunurilor de larg consum din punctul de vedere al vânzărilor, însă din punctul de vedere al economiei circulare acest fenomen pune mai multă presiune pe sistemul de colectare şi reciclare, odată cu creşterea bruscă a volumelor de ambalaje, dar aduce din nou în discuţie faptul că România este codaşă la colectare şi reciclare, mai ales la textile şi deşeuri de echipamente electrice.