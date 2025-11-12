Mausoleul de la Hodod

07:10

Carburanții s-au scumpit din nou, pentru a patra oară de la început de noiembrie. La benzinăriile mai scumpe, motorina a sărit de pragul de 8 lei. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 44 de bani. Vestea și mai proastă este că această scumpire vine cu un efect de domino asupra tuturor prețurilor, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, toate produsele s-ar putea scumpi din cauza costurilor cu transportul. Nici la vecini situația nu este mai roz, întrucât scumpiri se înregistrează și în Ungaria sau Bulgaria.