Mausoleul de la Hodod
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 11:50
Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare.
• • •
Acum 5 minute
12:10
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a sesizat miercuri Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, o altă sesizare privind modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie ROMARM a fost trimisă către Parchet, DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
12:10
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a coborât ușor, de la 9,9% în septembrie la 9,8% în octombrie 2025, însă creșterile de prețuri continuă să fie resimțite acut de populație, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat, pentru Digi24.ro, că „România se scumpește singură”, iar energia este principalul motor al scumpirilor care „au dinamitat economia”.
12:10
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi directori din instutuție # Digi24.ro
Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au loc miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Digi24, vizați ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.
Acum 15 minute
12:00
Bloc evacuat la Râmnicu Vâlcea după un miros puternic de gaz. Pompierii au oprit alimentarea și fac verificări # Digi24.ro
Locatarii unei scări a unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi, miercuri, după ce în imobil s-a simţit miros puternic de gaz. Alimentare cu gaze naturale şi energie electrică în clădire au fost sistate, iar pompierii au început ventilarea spaţiilor, pentru a înlătura orice pericol.
12:00
Armata SUA ia în calcul construirea unei baze pentru 10.000 de persoane „în apropierea Fâșiei Gaza” (Bloomberg) # Digi24.ro
Armata SUA explorează posibilitatea construirii unei baze temporare capabile să găzduiască 10.000 de persoane în apropierea Fâșiei Gaza, potrivit unui document contractual intern, în contextul în care SUA insistă asupra creării unei forțe de stabilizare care să monitorizeze încetarea focului între Israel și Hamas, relatează Bloomberg.
12:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro. Horia Moculescu se afla internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, în secţia de ATI.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată # Digi24.ro
Doi oameni care săpau un şanţ în localitatea prahoveană Gherghiţa au fost prinşi miercuri la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei. Salvatorii încearcă să îi elibereze.
11:30
Substituția hormonală în perimenopauză ajută la ameliorarea simptomelor generate de scăderea nivelului de estrogen și progesteron, precum bufeurile, insomnia sau iritabilitatea. Cum este stabilit tratamentul și ce beneficii are acesta aflăm de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
11:20
Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul # Digi24.ro
Reducerile la petrolul rusesc au crescut brusc pe fondul sancțiunilor SUA împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia — Rosneft și Lukoil. Reducerea pentru Urals în raport cu marca de referință Brent în porturile Primorsk și Novorossiysk era, la 10 noiembrie, de 19,4 dolari pe baril, a declarat pentru „Kommersant” o sursă din industrie. La începutul lunii noiembrie, valoarea reducerilor era de 13-14 dolari pe baril, iar înainte de introducerea sancțiunilor americane în octombrie — de 11-12 dolari.
Acum 2 ore
11:10
Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga # Digi24.ro
Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de aproape 1,4 miliarde DKK (aproximativ 217 milioane USD).
11:10
„Fotbalul unește”: FRF începe campania împotriva discriminării și rasismului la meciul România - San Marino # Digi24.ro
Federaţia Română de Fotbal lansează campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională împotriva discriminării şi rasismului, care se va desfăşurată între noiembrie 2025 şi martie 2026, informează, miercuri, FRF, pe site-ul său oficial.
11:10
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj) # Digi24.ro
Candidatul PSD al Primăria Capitalei Daniel Băluță ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform celui mai recent sondaj Avangarde. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).
11:10
Rusia a bombardat furibund orașul de pe linia frontului pe care l-a vizitat Zelenski cu doar câteva ore înainte # Digi24.ro
Cinci persoane au fost rănite în regiunea Herson în ultima zi, ca urmare a bombardamentelor forțelor Moscovei. Zelenski a vizitat ieri orașul intens bombardat.
11:00
Spionii lui Putin amenință Uniunea Europeană cu „măsuri severe”. SVR: „Se teme că va fi trasă la răspundere” # Digi24.ro
Țările UE se află în pragul unei crize socio-economice din cauza conflictului din Ucraina și a dorinței de a învinge Rusia, transmite în cea mai recentă amenințare Serviciul de Informații Externe al Rusiei.
11:00
„Ceva extraterestru”. Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită de un cercetător român în Europa. Cum explică el fenomenul # Digi24.ro
Cercetătorul român István Urák, care a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, într-o peșteră aflată la granița dintre Albania și Grecia, a vorbit în direct la Digi24 despre această realizare. Rețeaua uriașă se întinde pe mai mult de 100 de metri pătrați și este întreținută de aproximativ 100.000 de insecte. „Pare ceva ireal, ca de pe altă planetă, extraterestru”, a spus cercetătorul.
11:00
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie # Digi24.ro
10:40
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill # Digi24.ro
Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei ruse, susține că este „liberă” și „independentă”, și nu se împotrivește aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația respectivă contravine acțiunilor Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) din ultimii doi ani, când preoții aflați în slujba Mitropoliei s-au implicat activ în campania electorală pentru forțele pro-ruse, transmite deschide.md.
10:40
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect al județului Cluj, pentru participație improprie la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției.
10:40
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast în de către Xi Jinping # Digi24.ro
Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi preşedintele chinez, Xi Jinping, au subliniat miercuri prietenia solidă dintre Spania şi China şi relaţia de încredere pe care o împărtăşesc ţările lor, declaraţii cu care a început întâlnirea bilaterală în a doua zi a vizitei de stat în China a monarhului spaniol.
10:40
În aceste zile, România intră într-un nou ciclu strategic, odată cu aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2029. Dincolo de limbajul instituțional, acest document ar trebui să spună un adevăr esențial: trăim deja într-un război mondial latent, o confruntare ideologică și strategică între lumea liberă și o alianță tot mai strânsă a regimurilor autoritare.
10:30
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din petrolul rusesc # Digi24.ro
Cotidianul italian Corriere della sera prezintă povestea lui Christoph Eppinger, un german de 31 de ani. Care, în 30 de luni, a trecut de la 0 la 250 de milioane de euro. Secretul, sau aspectul excepțional al lui Christoph Eppinger nu constă în ceea ce a realizat, adică 250 de milioane de euro câștigați în treizeci de luni prin tranzacționarea petrolului rusesc. Ci în faptul că a vrut să povestească acest lucru.
10:30
Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență # Digi24.ro
Protestatarii care purtau pancarte cu mesajul „pădurile noastre nu sunt de vânzare” au străpuns marți seara barierele de securitate ale conferinței COP30 privind schimbările climatice, care se desfășoară la Belém, în Brazilia.
10:30
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de corupţie în domeniul energiei # Digi24.ro
Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a suspendat din funcţie pe actualul ministru al justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al energiei. Decizia vine după apariția unor suspiciuni de implicare a lui Galuşcenko într-o presupusă schemă de comisioane la Compania naţională de energie atomică (Energoatom), dezvăluită luni de agenţia anticorupţie a ţării.
10:20
Ministerul Sănătății extinde programul de screening pentru cancerul de col uterin prin caravane mobile # Digi24.ro
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de caravane medicale mobile dedicate screeningului pentru cancerul de col uterin, într-un efort de a aduce serviciile de prevenție mai aproape de toate femeile din România, indiferent dacă sunt sau nu asigurate medical și indiferent de zona de reședință.
10:20
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc datoriile la stat. Explicațiile ministrului Cseke Attila # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri la Digi24 că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile, precizând că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, adică din primării și ministere.
10:20
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate (sondaj) # Digi24.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%, potrivit sondajului Informat.ro - INSCOP Research realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie.
10:20
Înalta Curte din Australia blochează construirea unei noi ambasade a Rusiei la Canberra, aproape de sediul Parlamentului # Digi24.ro
Guvernul rus a pierdut un proces la Înalta Curtea din Australia, cu privire la construirea unei noi ambasade la mai puţin de o jumătate de kilometru de sediul Parlamentului australian.
Acum 4 ore
10:10
Un bărbat din Alba Iulia a fost găsit mort în apartament după ce vecinii au simțit miros de gaz în bloc. Poliția a deschis anchetă # Digi24.ro
Un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, într-un bloc din Alba Iulia, după ce vecinii au simțit un puternic miros de gaz pe casa scării. Aceștia au sunat la 112, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
10:00
Rachetă sol-aer, evitare, pierderea controlului: Ipoteze după prăbușirea avionului turc în Georgia. Ciudatele cuvinte ale lui Erdogan # Digi24.ro
Un avion de marfă C-130 s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp după ce a părăsit Azerbaidjanul, cu 20 de militari la bord, care și-au pierdut viața. Misterul planează încă asupra accidentului. Cotidianul francez Le Parisien încearcă să găsească explicație pentru această tragedie aeriană.
09:50
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde # Digi24.ro
Primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a căzut pe scenă în timpul lansării oficiale, la un eveniment de tehnologie care a avut loc la Moscova. pe 10 noiembrie. Asistenții săi s-au grăbit să-l acopere, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.
09:40
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au destructurat o reţea de spionaj condusă de serviciile de informaţii ale Statelor Unite şi Israelului, a cărei misiune era „să submineze securitatea” ţării.
09:30
O româncă obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie, de 22 şi 23 de ani, au fost reţinuţi de DIICOT, fiind acuzaţi că au obligat mai multe femei să se prostitueze în ţară şi în străinătate, iar pe una dintre acestea au determinat-o să se sinucidă, după ce au abandonat-o într-un oraş din Austria.
09:20
Operațiune de salvare în Munții Maramureșului, suspendată după 7 ore: un ucrainean rănit, de negăsit # Digi24.ro
Operațiunea de salvare a unui ucrainean în Munții Maramureșului, începută la marți noapte, a fost suspendată de salvamontiști după 7 ore de căutări. Bărbatul nu a fost găsit în zona indicată de prietenii săi care au alertat salvamontiștii, spunând că este rănit și nu se mai poate deplasa. Coordonatele oferite de aceștia nu au putut fi verificate, deoarece tânărul avea telefonul închis.
09:00
Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a declarat că hackeri asociați cu guvernul și armata chineză vizează infrastructura critică a țării și a avertizat că Australia este din ce în ce mai expusă riscului unui „sabotaj cu impact major”, scrie BBC.
08:50
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video” # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că tot mai mulți tineri fug în Europa pentru a evita să ajungă pe front, în timp ce Rusia continuă atacurile „ca într-un joc pe calculator”.
08:50
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă # Digi24.ro
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția în fața unei biserici a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum fiul de trei ani al celor doi este martor la crimă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
08:50
Cea mai cunoscută gimnastă din lume împlinește astăzi 64 de ani. Nadia Comăneci a postat pe Facebook un film în care cântă și dansează de ziua ei. Își urează „La mulți ani!”, dansează și fredonează cântecul său preferat: „Trandafir de la Moldova”, interpretat de Loredana Groza.
08:40
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat # Digi24.ro
Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 noiembrie
08:30
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA # Digi24.ro
În absenţa lui Donald Trump la COP30 din Brazilia, principalul său adversar democrat, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a atras atenţia marţi cu o apărare fără echivoc a acţiunilor climatice, în aşteptarea anului 2028, scrie News.ro.
08:20
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează miercuri în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale care alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale.
Acum 6 ore
08:00
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat. Trump se bucură de „o victorie foarte mare” # Digi24.ro
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social. Preşedintele american a declarat marţi că sfârşitul iminent al paraliziei bugetare din Statele Unite reprezintă o „victorie foarte mare” pentru republicani, în timp ce democraţii sunt din ce în ce mai furioşi pe senatorii din tabăra lor care au votat pentru a pune capăt „shutdown-ului”, scrie AFP, preluată de News.ro.
07:50
Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii coaliţiei de guvernare. La discuții vor participa şi reprezentanţii magistraţilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.
07:30
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative # Digi24.ro
Ploi torenţiale şi furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele greceşti din nord-estul Mării Egee, provocând inundaţii extinse şi pagube majore locuinţelor, magazinelor şi culturilor agricole, au anunţat marţi autorităţile locale, informează Xinhua, preluată de Agerpres.
07:10
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va prezenta noua strategie de apărare a țării # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, miercuri, o conferinţă de presă, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor digi24.ro, șeful statului va prezenta detalii despre noua strategie de apărare a țării. Ulterior, Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor, pe tema pensiilor magistraţilor, la ora 16.00.
07:10
Preț-record la carburanți, după a patra scumpire într-o singură lună. Motorina a sărit de pragul psihologic de 8 lei/litru. Ce urmează # Digi24.ro
Carburanții s-au scumpit din nou, pentru a patra oară de la început de noiembrie. La benzinăriile mai scumpe, motorina a sărit de pragul de 8 lei. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 44 de bani. Vestea și mai proastă este că această scumpire vine cu un efect de domino asupra tuturor prețurilor, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, toate produsele s-ar putea scumpi din cauza costurilor cu transportul. Nici la vecini situația nu este mai roz, întrucât scumpiri se înregistrează și în Ungaria sau Bulgaria.
07:10
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia respectă doar forța” # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel a avertizat că NATO trebuie să răspundă cu fermitate la incursiunile avioanelor sau dronelor rusești, afirmând că Moscova consideră reținerea ca pe o slăbiciune, nu ca pe o forță.
07:10
„Nu mai cumpărăm, că n-avem cu ce”. Românii strâng cureaua din cauza scumpirilor: cheltuie mai puțin. Ce taie de pe listă # Digi24.ro
Românii au început să reducă masiv cheltuielile, iar efectele se văd în magazine, arată un raport Eurostat. În septembrie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 2,1% față de anul trecut, semn că populația cumpără mai puțin. România se numără printre țările cu cele mai mari declinuri din Uniunea Europeană. „Unii renunță la fumat, alții trec la mărci mai puțin prestigioase de alimente”, spune profesorul de economie, Radu Nechita. De altfel, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 4,5%, cea mai abruptă scădere din Uniunea Europeană, după Estonia.
07:10
Rata natalității în scădere adâncește criza economică: „Forța de muncă se reduce, iar presiunea pe pensii crește” # Digi24.ro
Rata de fertilitate din România este de 1,63 copii per femeie, potrivit datelor CIA publicate în The World Factbook și analizate de Visual Capitalist. Țara noastră ocupă locul 16 în rândul statelor occidentale, sub pragul de înlocuire a generațiilor, de 2,1 copii per femeie. Contactat de redacția Digi24.ro, lectorul universitar Costin Ciora, de la Academia de Studii Economice din București, a explicat că scăderea natalității nu este doar o chestiune demografică, ci una economică, cu efecte directe asupra pieței muncii, a investițiilor și a sistemului de pensii.
