Noi probleme la Spitalul Județean Ploiești. S-a rupt targa peste pacient
Cotidianul de Hunedoara, 12 noiembrie 2025 11:50
Incidentul pune în lumină probleme mult mai grave, respectiv lipsa dotărilor esențiale pentru intervențiile de urgență. The post Noi probleme la Spitalul Județean Ploiești. S-a rupt targa peste pacient appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 15 minute
12:00
Camerele echipei naționale de fotbal a României au fost percheziționate timp de trei ore de trupele speciale, înainte ca tricolorilor să li se permită accesul în hotel. The post Naționala României, păzită non-stop la Zenica appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
Daniel Băluță: „Avem nevoie de o zonă metropolitană, avem nevoie ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București” The post Daniel Băluță: Bucureștiul trebuie să se extindă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:40
Atacatorul a fost arestat și pus sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice. The post Ariana Grande, atacată de un fan appeared first on Cotidianul RO.
11:30
”Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe de doi ani i s-a administrat intravenos anestezic„ The post Acuzații grave în cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
Transgaz asigură transportul gazului pe teritoriul României, dar și tranzitul gazului care doar trece pe teritoriul nostru, The post Transgaz, profit în creștere de cinci ori appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Vineri dimineață, un colet suspect a fost descoperit într-o intersecție din Sibiu. Poliția a blocat parțial traficul pentru a asigura siguranța zonei. Autoritățile investighează situația și recomandă șoferilor să evite zona până la finalizarea verificărilor. The post Colet suspect, într-o intersecţie din Sibiu. Traficul este blocat parţial appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Donald Trump l-a grațiat pe miliardarul britanic Joe Lewis, fost proprietar al clubului Tottenham. The post Donald Trump a mai grațiat un miliardar appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Europa și Occidentul „civilizat” au fost aspirația noastră dintotdeauna, sau măcar de pe la 1848 încoace. The post Europa „în piuă”: jocuri de copii și politică bruxelleză appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
Vaccinul antigripal este considerat cea mai bună metodă de prevenție împotriva gripei sezoniere. The post Medicul Adrian Marinescu, apel la vaccinarea antigripală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 125 km. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din regiune, fără a produce pagube sau victime. Zona este monitorizată constant datorită activității seismice specifice. The post Cutremur vineri dimineața în România. Unde s-a resimțit seismul appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III din 2025, anunță INS, dar rămâne peste nivelul de anul trecut, cu o creștere de aproximativ 1,5%. Pe primele nouă luni, PIB-ul a urcat cu circa 1%. The post Economia României a scăzut appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la cabinetul stomatologic din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie The post Controale la clinica stomatologică după decesul fetiței de doi ani appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Noile reguli adoptate de Comisia de circulație urmăresc să reducă birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni, dar și să limiteze dezvoltările imobiliare din zonele unde traficul este deja la capacitate maximă The post Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:10
Parisul se pregătește să strălucească din nou. Se deschid târgurile de Crăciun # Cotidianul de Hunedoara
Parisul se pregătește să-și îmbrace hainele de sărbătoare, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun. Aleile orașului vor prinde viață cu lumini, căsuțe festive, delicatese de iarnă și activități pentru toate vârstele, transformând capitala Franței într-o poveste plină de căldură și farmec. The post Parisul se pregătește să strălucească din nou. Se deschid târgurile de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Pe mai multe drumuri din 17 judeţe vizibilitatea este redusă sub 200 m, iar izolat sub 50 m, din cauza ceţii. The post Atenţie la trafic! Ceaţă densă pe șoselele din 17 judeţe appeared first on Cotidianul RO.
07:10
O alunecare de teren provocată de ploile torenţiale a dus la moartea a două persoane şi la dispariţia altor 21, pe insula indoneziană Java, au anunţat, vineri, oficialii. Salvatorii încă le caută pe cele 21 de persoane date dispărute, scrie AP. The post Doi morţi şi 21 de dispăruţi în urma unei alunecări de teren în Indonesia appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Jurnalistul și scriitorul Radu Anton Roman, cunoscut pentru interesul față de gastronomia românească și temele culinare, spunea că noi, românii, nu avem o tradiție în ceea ce privește mâncarea de post. The post Tradiții, de ieri și de azi, în postul Crăciunului appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Cât cheltuie statul pentru a aduce parlamentarii la muncă? Ce este diurna de deplasare EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul prezintă situația detaliată a sumelor și a numărului de parlamentari care primesc bani pentru a se prezenta la serviciu. The post Cât cheltuie statul pentru a aduce parlamentarii la muncă? Ce este diurna de deplasare EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:20
Ilie Bolojan despre efectul tăierii sporurilor: „Cheltuielile cu salariile bugetarilor au fost reduse cu 500 de milioane de lei” # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a prezentat o situație privind impactul măsurilor fiscale asupra cheltuielilor cu salariile bugetarilor. The post Ilie Bolojan despre efectul tăierii sporurilor: „Cheltuielile cu salariile bugetarilor au fost reduse cu 500 de milioane de lei” appeared first on Cotidianul RO.
00:00
Reducerea aparatului administrativ, atât la nivel local, cât și la nivel central, se va face de anul viitor, anunță premierul Ilie Bolojan The post Ilie Bolojan: Punem în transparență reforma pe administrație appeared first on Cotidianul RO.
13 noiembrie 2025
23:40
Pe rețelele de socializare au apărut informații cu privire la faptul că managerul unității medicale a impus o limită de internări pe secția Chirurgie Intervențională. The post Internări cu scandal la Spitalul Județean de Urgență Brașov appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Un „orbanism soft”. Profesorul Corneliu Bjola critică strategia de apărare # Cotidianul de Hunedoara
Profesorul Corneliu Bjola a explicat, pentru Cotidianul.ro, felul în care ar trebui concepută politica de securitate a României. The post Un „orbanism soft”. Profesorul Corneliu Bjola critică strategia de apărare appeared first on Cotidianul RO.
22:40
În acest caz Poliția Capitalei a deschis o anchetă și face verificări. The post Fetiță de doi ani, moartă într-un cabinet de stomatologie appeared first on Cotidianul RO.
21:50
În opinia prim-ministrului Ilie Bolojan, reforma privind pensiile magistrațiilor trebuie realizată pentru a limita impactul asupra economiei naționale. The post Ilie Bolojan nu renunță la reforma pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Donald Trump refuză dreptul la viza de imigrant persoanelor supraponderale # Cotidianul de Hunedoara
Va fi tot mai dificil pentru persoanele cu boli cronice să obțină viză de imigrant în Statele Unite ale Americii. The post Donald Trump refuză dreptul la viza de imigrant persoanelor supraponderale appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre răcirea relației dintre el și contracandidatul USR, Cătălin Drulă. The post Ciprian Ciucu s-a supărat pe Cătălin Drulă: „Mă deranjează ce spune” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
„Spațiul Celibidache”: viața și cariera lui Sergiu Celibidache, dezvăluite într-un nou volum # Cotidianul de Hunedoara
Volumul Spațiul Celibidache de Stejărel Olaru, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, va fi lansat duminică, 16 noiembrie 2025. The post „Spațiul Celibidache”: viața și cariera lui Sergiu Celibidache, dezvăluite într-un nou volum appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Se schimbă regulile pentru o parte din românii care dețin trotinete și biciclete electrice, iar acestea au fost aprobate prin lege de Nicușor Dan. The post RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Plîslaru, a explicat mecanismul prin care banii europeni vor ajunge în România. The post Miliarde de euro, din PNRR, pentru România appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Inițiativa vizează protejarea patrimoniului cultural al Băilor Govora The post Apel pentru salvarea urgentă a clădirilor emblematice din Băile Govora appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Daniel David, ministrul Educației, a criticat dur activitatea profesorilor din România. The post Daniel David dă vina pe profesori pentru analfabetismul funcțional appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Grupul Banca Transilvania a obținut aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru achiziția BRD Pensii, consolidându-și astfel poziția pe piața pensiilor private. The post Mutare surpriză pe piața bancară românească appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Candidatul AUR pentru Consiliul Județean Buzău, oficial în cursa electorală # Cotidianul de Hunedoara
George Simion și alți lideri centrali ai AUR s-au aflat la Buzău pentru a-l susține pe candidatul partidului la șefia Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Avrămescu. The post Candidatul AUR pentru Consiliul Județean Buzău, oficial în cursa electorală appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Magistrații spun că au mers aseară, la întâlnirea de la Cotroceni, cu propuneri „de natură să asigure o soluție pentru eforturile deosebite pe care magistrații le depun în activitate” și nu au cerut o pensie mai mare decât venitul. The post CSM spune că nu a cerut pensii mai mari la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Comisia Europeană a demarat o anchetă împotriva Google pentru posibila retrogradare a conținutului presei în rezultatele căutărilor, acuzând încălcarea Regulamentului privind piețele digitale. Oficialii europeni sunt îngrijorați că politicile Google ar putea afecta în mod inechitabil editorii de știri. The post Google, acuzații grave de la Comisia Europeană appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Grindeanu, despre adversarii lui Băluță: „Tăticul adormit, cowboy-ul și vedeta de televiziune” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PSD i-a atacat voalat pe Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu. The post Grindeanu, despre adversarii lui Băluță: „Tăticul adormit, cowboy-ul și vedeta de televiziune” appeared first on Cotidianul RO.
17:50
O nou caz de agresiune asupra unui livrator străin s-a consumat marți pe o stradă din centrul Bucureștiului. The post Livrator străin atacat pe stradă appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Curtea de Apel Napoli a decis arestul la domiciliu pentru frații Mocanu. The post Frații Mocanu rămân în arest în Italia appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Spre sfârșitul lunii noiembrie, în prima parte a lunii decembrie, vom asista la o scădere treptată a temperaturilor. The post Vremea se încălzește în weekend, apoi schimbă foaia appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă au ani buni de legături cu politica. The post Concurs între candidații la Capitală. Cine e mai antisistem? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
În ultimii zece ani, rata abandonului școlar din România a rămas aproape neschimbată: 17% în 2013 și 16,8% în 2024, mult peste media europeană de 9,4%. The post Zece ani fără progrese. Abandonul școlar nu scade în România appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, a fost aprobat joi, 13 noiembrie, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). The post PNRR-ul românesc primește undă verde de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Premieră la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”. Operaţie pe creier cu pacientul treaz # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru această tehnică există riscurile intraoperatorii care pot să apară. Nu am avut incidente intraoperatorii, pacientul a fost cooperant pe toată durata intervenţiei” The post Premieră la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”. Operaţie pe creier cu pacientul treaz appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Independență și solidaritate sau impotență și neadecvare? Despre cum se vede apărarea României de la Cotroceni pentru următorul cincinal! The post Independență și solidaritate sau impotență și neadecvare? appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Conform unui sondaj eJobs, numărul românilor care aplică pentru joburi în străinătate a scăzut constant din 2022 până în 2025, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. The post Românii nu mai vor să muncească în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Compania petrolieră ungară MOL ia în considerare cumpărarea unei participații de 11,3% a Gazprom compania petrolieră sârbă NIS, care se află sub sancțiuni americane The post Efectul Trump-Orban: MOL negociază cu Gazprom în Serbia appeared first on Cotidianul RO.
15:50
ANAF anunță demararea unui program de controale fiscale pentru peste 500 de mari contribuabili, având ca scop verificarea respectării obligațiilor fiscale și identificarea riscurilor de neconformare. Controalele se bazează pe analize de risc fiscal și vor fi realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală. The post Controale ANAF la final de an. Cine e luat în vizor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Primul candidat care se retrage din cursa alegerilor pentru Capitală. Cine este # Cotidianul de Hunedoara
„Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!” The post Primul candidat care se retrage din cursa alegerilor pentru Capitală. Cine este appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal The post S-a stabilit unde va fi înmormântat Horia Moculescu appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Câștigi 5.000 de lei pe lună și te întrebi ce mașină îți poți permite fără să îți pui în pericol finanțele? În 2025, cu o gestionare corectă a bugetului, poți achiziționa o mașină second-hand decentă, care să se încadreze într-un buget de 1.000-1.200 de lei pe lună. The post Cât de scumpă ar trebui să fie mașina ta la 5.000 lei salariu net pe lună appeared first on Cotidianul RO.
