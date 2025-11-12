Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
Gândul, 12 noiembrie 2025 11:50
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actual deputat și consilier onorific al premierului, a făcut o radiografie amplă a stării sistemului energetic românesc, în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul. El a subliniat că singura soluție pentru scăderea prețurilor la energie o reprezintă investițiile concrete, nu retorica politică. Totodată fostul ministru […]
Liviu Dragnea: „Obama s-a înțeles cu Merkel în 2012 și ROMÂNIA a intrat în sfera de influență a Germaniei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influențele externe asupra României. Fostul lider PSD susține că, după ce Statele Unite și Germania au controlat politic țara în perioade succesive, Franța a „preluat ștafeta” pentru următorul deceniu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Americanii au cedat influența asupra României […]
Filipe Coelho e noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova. Portughezul are 45 de ani și a lucrat șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a pregătit pe Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Filipe Amaral Rino Coelho îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, care […]
100.000 de persoane au participat la marșul anual din Polonia, care celebrează Ziua Independenței și valorile tradiționale # Gândul
Marșul tradițional organizat anual în Polonia cu ocazia Zilei Independenței a strâns marți, în capitala poloneză, aproximativ 100.000 de persoane, potrivit estimărilor Primăriei din Varșovia. Printre participanți s-au numărat și președintele Karol Nawrocki și fiul său, precum și politicieni din partidul conservator Lege și Justiție (PiS) și din partidul de extremă dreapta Confederația. Polonezii din […]
Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri, la 88 de ani. Artistul era internat la Institutul „Matei Balș” de mai bine de două săptămâni. Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale. Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat de două săptămâni, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, […]
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum” # Gândul
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum”. Ministrul Economiei a făcut anunţul în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la reforma pensiilor magistraţilor. Ministrul Miruţă mai spune că USR va declanşa un referendum prin care poporul român „să […]
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei # Gândul
Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost implicat într-un imens scandal după ce mai multe studente l-au acuzat de hărțuire sexuală și comportament inadecvat. Cazul lui a ajuns în atenția Comisiei de Etică a universității, care a declanșat o anchetă. Potrivit […]
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu vorbește despre situația dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, o situație pe care acesta o numește „o bătălie”, un „război în lumea tefeliștilor”. „Acest scandal poate fi numit păruială în lumea tefeliștilor”, mai spune scriitorul. „Evenimentul numărul 1 pe plan intern îl reprezintă, indiscutabil, conflictul public ajuns în faza de scandal dintre […]
Un incident a avut loc în Prahova, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ, la o adâncime de 5 metri. Salvatorii intervin de urgență la fața locului. În curs de actualizare.
Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei # Gândul
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat, în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul, deschiderea totală a instituției față de mediul de afaceri, partenerii europeni și mass-media, în încercarea de a transforma România într-o forță regională în domeniul energetic. Declarațiile sale conturează direcțiile strategice ale următorului deceniu: investiții […]
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre lipsa de transparență a autorităților în privința ajutorului oferit Ucrainei. El a afirmat că statul român ascunde date esențiale despre sumele și armele trimise peste graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „România a rămas singura țară din lume […]
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație. În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat faptul că a fost trimis către Parchet modul de numire a conducerii Romarm, dar și […]
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic” # Gândul
Sunt semne de vreme mai bună, după câteva zile în care ploile și ceața au fost prezente în scenariul meteo autumnal. Nu a lipsit nici burnița. Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile cresc ușor, iar aria ploilor se restrânge încetul cu încetul. În această dimineață a fost ceață în județul Vaslui, iar […]
DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni # Gândul
Fostul subprefect al Clujului este cercetat de DNA pentru mai multe infracţiuni precum participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații. Procurorii anticorupţie din cadrul Biroului Teritorial Cluj […]
Violențe la summit-ul climatic din Brazilia. Comunitățile indigene s-au ciocnit cu agenții de pază care nu le-au permis intrarea. „Pădurile noastre nu sunt de vânzare“, au scandat protestatarii # Gândul
Sute de protestatari indigeni au intrat cu forța în locația summit-ului climatic COP30 din Belém, Brazilia, și s-au ciocnit cu agenții de securitate de la intrare. Strigând furioși, protestatarii au cerut acces în complexul ONU, unde mii de delegați din întreaga lume participă la summitul ONU privind clima din acest an. Unii au fluturat steaguri […]
Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă # Gândul
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca! Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că persoanele aflate în vizorul anchetatorilor își desfășoară activitatea la nivelul biroului Direcției Tehnice. Potrivit acelorași surse, sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă. […]
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic # Gândul
Șoferii pot fi sancționați cu o amendă de peste 4.000 de lei, în condițiile în care nu își echipează autoturismele pentru iarnă. Vor fi efectuate controale, iar conducătorii auto care nu se conformează se vor supune în fața legii. Agenții de la rutieră au dreptul să rețină certificatului de înmatriculare pentru vehiculele depistate că sunt […]
Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură” # Gândul
Liviu Dragnea, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 11 noiembrie 2025, a discutat despre mai multe subiecte importante legate de situația politică și influențele externe asupra României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Liviu Dragnea a relatat cum, la început, s-a discutat cu cine să meargă și pe cine să aleagă pentru o funcție […]
Două persoane, reţinute după ce au obligat patru victime să se prostitueze în România şi în străinătate. Una dintre victime s-a sinucis în Austria # Gândul
Două personae au fost reținute de polițiști, pentru 24 de ore, după ce au recrutat și au determinat patru victime să se prostitueze în România și în străinătate. Una dintre aceste victime, o tânără de 23 de ani, exploatată sexual pentru mai nulte luni și care a fost îndepărtată e familie și de cei apropiați, […]
Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult # Gândul
Un nou scandal izbucnește în retail. Gigantul german Lidl a fost prins cu ocaua mică într-un magazin din Iași, dar a scăpat basma curată grație unui tertip avocățesc. Neregulile constatate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor s-au confirmat, însă nicio măsură nu a fost luată împotriva Lidl, după cum scrie Ziarul de Iași. Cum […]
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025. Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului în ceea ce privește câștigătorul probabil al alegerilor din 7 decemrbie. El este urmat la câteva procente distanță de […]
Povestea Evolia, comunitatea care a înțeles că viitorul copiilor începe acolo unde trăiești Diminețile din București sunt un test zilnic de răbdare. Părinți grăbiți, copii somnoroși, ambuteiaje care nu se mai termină și claxoane care anunță începutul unei noi zile pline de provocari. Pentru multe familii, drumul spre școală este un maraton, iar educația de […]
Lumea filmului hollywoodian e în doliu! Sally Kirkland, actrița îndrăgită de români, a murit la 84 de ani # Gândul
Lumea filmului de la Hollywood e în doliu. Actrița americană Sally Kirkland, a murit la vârsta de 84 de ani. Ea a fost câștigătoarea unui Glob de Aur, dar a primit și nominalizări la Premiul Oscar pentru rolul din filmul Anna (1987). Vestea decesului a fost confirmată de reprezentantul ei, Michael Greene, pentru Variety. Potrivit […]
Cine pleacă după fentă? Rusia susține că NATO pregătește un „sabotaj major” la centrala nucleară Zaporojie. Scenariul descris de SVR nu se susține din punct de vedere tehnic. „Este imposibil de imaginat că toate generatoarele de rezervă s-ar defecta” # Gândul
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a publicat, recent, o declarație intitulată „Occidentul se pregătește să dea vina pe Rusia pentru un posibil accident la Centrala Nucleară din Zaporojie” și avertizează asupra unei „operațiuni majore de sabotaj”. „Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse relatează că, potrivit informațiilor primite de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune […]
Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România # Gândul
Daniel Dines este unul dintre cei mai influenți antreprenori români ai ultimelor decenii. Absolvent al Facultății de Matematică-Informatică a Universității din București, Dines a avut un parcurs profesional care a început cu pași mici dar hotărâți. A ajuns să lucreze pentru Microsoft după ce a învățat singur programare și și-a construit propriul imperiu de automatizare […]
Scandalul de corupție din Ucraina ia amploare. Ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat din funcţie. Reacția politicianului # Gândul
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a anunțat, miercuri, premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei. Potrivit acesteia, o ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri a avut loc în această dimineață. „Am decis să-l demitem pe Gherman Galușcenko din funcția de ministru al Justiției”, a […]
Claudiu Năsui are un sfat pentru premierul Ilie Bolojan, ca să învingă în lupta contra pensiilor speciale: „Să le taie pe toate” # Gândul
Claudiu Năsui continuă seria dezvăluirilor cu privire la pensiile speciale, a căror creştere a înregistrat un procent de 170%, în ultimii 8 ani. Iar creşterea acestora este cauzată exclusiv de creşterile salariale din sectorul de stat. Fostul ministru al Economiei demontrează, cu cifre, cum pensiile speciale au plecat de la un total în plată de […]
Ion Iliescu a avut un moștenitor. Cine este și unde a fost surprins acum, după perioada de doliu, fiul „de suflet” al fostului președinte # Gândul
Despre viața privată a lui Ion Iliescu nu se cunosc foarte multe, asta și pentru că fostul președinte al României a știut să stea departe de lumina reflectoarelor, în special după retragerea din politică. Așa se explică faptul că nu mulți știu că el a avut un copil, scrie CANCAN.RO, care dezvăluie unde a fost […]
Șoferii români care dețin două mașini vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Iată de ce # Gândul
Mulți șoferi români care dețin două autoturisme vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Nu este însă vorba despre o taxă nou introdusă, ci despre o consecință directă a sistemului Bonus-Malus, care este reglementat prin Norma ASF nr. 20/2017, care influențează semnificativ costurile pentru cea de-a doua mașină. Mai exact, atunci când un șofer […]
Trafic deviat sau restricționat în București, miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate # Gândul
Traficul este deviat sau restricționat în București, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate din Capitală, în urma lucrărilor de infrastructură. Șoferilor li se solicită să apeleze la rute alternative, pentru a ajunge la destinație, să circule cu atenție și să respecte semnificația indicatoarelor montate temporar […]
Industria auto din România, în declin. Producția de mașini a scăzut în ultimele luni, dar a adus 33 miliarde de euro la economie. Ce arată datele INS # Gândul
În primele 9 luni ale anului 2025, exporturile s-au aflat pe o pantă ascendentă (creșteri cu 4,2%), atingând o valoare totală de 72,17 miliarde de euro. În privința importurilor a fost înregistrată o creștere procentuală, atingând o valoare totală de 96,66 miliarde de euro. Potrivit datelor furnizate de INS, industria auto, un sector important pentru […]
SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15% # Gândul
Statele Unite şi Elveţia sunt pe cale să încheie un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump. Noul acord care s-ar putea concretiza în următoare săptămâni ar urma să scadă taxele vamale de la 39% la 15%. Statele Unite și Elveția se află în faza finală a negocierilor pentru […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 12 noiembrie 2025, în a 1.357-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata ucraineană a anunțat că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, sudul țării, după pierderile suferite în mai multe lupte intense cu forțele ruse. La nord-est de orașul Huliaipole se dau în continuare […]
Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, va susține astăzi, de la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, unde va prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării, potrivit Mediafax. După această conferință, de la ora 16, șeful statului se va întâlni din nou cu liderii Coaliției de guvernare și cu reprezentanții magistraților. Discuțiile vor avea […]
Ce pedeapsă a primit un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig” # Gândul
Un român a furat două perechi de șosete dintr-un magazine din Italia și a fost judecat în regim de urgență. Acesta a fost condamnat apoi la opt luni de închisoare și a primit o amendă de 300 de euro. Astfel, Marius B., în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața zilei e […]
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private # Gândul
Curtea Constituțională a României discută astăzi dacă noua lege a pensiilor private este corectă sau nu, potrivit Mediafax. Decizia este importantă, pentru că poate schimba felul în care românii își vor primii banii strânși pentru bătrânețe. Legea a fost votată în Parlament în luna octombrie și spune că oamenii nu vor mai putea lua toți […]
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate” # Gândul
Ministerul Apărării Naționale a transmis un punct de vedere oficial după declarațiile generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, care i-a sfătuit pe români să aibă rezerve minime pentru 72 de ore și cunoștințe elementare de pregătire militară. Apelul șefului armatei a stârnit teamă printre români, în contextul escaladării războiului din Ucraina. Ministerul Apărării […]
Cum pot intra legal în posesia terenului proprietarii care dețin mai mult pământ decât figurează în acte # Gândul
Proprietarii care au mai mult teren decât figurează în acte trebuie să respecte mai mulți pași legislativi ca să devină proprietarii acestuia cu acte în regulă. Există însă și situații în care fapta devine ilegală și se aplică sancțiuni. Cum pot să intre în possie românii care dețin mai mult teren decât este trecut în […]
Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență” # Gândul
Gigi Becali rămâne neclintit în privința sancțiunilor pentru indisciplină care vor fi aplicate la FCSB. Latifundiarul din Pipera arată că nu glumește și deja dezvăluie ce amenzi vor primi jucătorii care protestează la deciziile arbitrilor. Totul a pornit de la Daniel Bîrligea, atacant care la Sibiu, în partida cu Hermanmstadt, a luat cartonașul roșu la […]
Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!” # Gândul
Un jurnalist maghiar apropiat regimului Viktor Orban, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse a devenit viral în Ungaria după ce a transmis un mesaj surprinzător de prietenie către români, deși premierul Ungariei nu ratează nicio ocazie să „înțepe România” la fiecare apariție de la Băile Tușnad. Un clip video publicat de Zsolt Bayer, jurnalist maghiar și […]
Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies în stradă împotriva măsurilor de AUSTERITATE: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!” # Gândul
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical protestează, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate, creșterea salariului minim și combaterea inflației. Protestul începe la ora 10:00 […]
Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea # Gândul
Steaua vs. FCSB. Disensiunile între formația din Liga 2 și echipa patronată de Gigi Becali continuă în mediul online, după ce instanța a stabilit că marca „Steaua” aparține de Clubul Sportiv al Armatei. Vă reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final, recent, în proces: recursul înaintat de FCSB a fost […]
Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini # Gândul
Țara noastră rămâne una dintre destinațiile europene ce își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș, până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în România o combinație unică între tradiție și modernitate. Chiar și așa, numai un oraș din România reușește să atragă mai mulți turiști […]
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influența politicului asupra justiției din România, dar și despre scopul înființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a afirmat că protestele pentru independența justiției românești ar fi avut […]
Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit” # Gândul
La 48 de ore după tsunamiul care a măturat clubul Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a avut o primă reacție vizavi de ce s-a întâmplat. Fostul antrenor al „Științei” a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând și câteva semne de întrebare în urma sa. Rădoi a plecat de la Universitatea la finalul […]
Înainte să sosească sărbătorile de iarnă, mai mulți pensionari român vor primi 150 lei în plus la pensie. Acești bani sunt oferiți sub forma unui ajutor financiar în decembrie 2025 celor care îndeplinesc anumite criterii. Acestea diferă de la o localitate la alta. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar unii dintre seniorii […]
După mai mulți ani în care nu a nins deloc în București, meteorologii Accuweather vin cu vești surprinzătoare și anunță o lună decembrie 2025 cumplită. Capitala se pregătește de o lună plină de frig, ploi și cu multă zăpadă. Așadar, datele culese de meteorologi anunță o iarnă autentică la nivelul Bucureștiului. Prima jumătate a lunii: […]
Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România” # Gândul
În ediția din 11 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD Liviu Dragnea a relatat faptul că Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Elena Lasconi s-au întâlnit cu Macron înainte de alegerile prezidențiale. Liderul francez ar fi fost foarte implicat în situația țării noastre pentru că Franța a fost „izgonită” din Africa, din […]
