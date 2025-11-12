Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”

07:50

Înainte să sosească sărbătorile de iarnă, mai mulți pensionari român vor primi 150 lei în plus la pensie. Acești bani sunt oferiți sub forma unui ajutor financiar în decembrie 2025 celor care îndeplinesc anumite criterii. Acestea diferă de la o localitate la alta. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar unii dintre seniorii […]