Noi reguli pentru trotinetele electrice: limită de viteză, cască și asigurare obligatorie

PSNews.ro, 12 noiembrie 2025 11:50
Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură a primit marţi de la deputaţi un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, conform Antena 3 CNN. Potrivit noilor prevederi, trotinetele vor putea circula doar dacă au o viteză maximă de 25 km/h şi un motor
Acum 10 minute
12:10
VIDEO Nicuşor Dan prezintă strategia națională de apărare. Cele mai importante schimbări anunțate de la Cotroceni # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri principalele elemente care vor face parte din strategia națională de apărare, documentul de bază care stabilește viziunea și prioritățile pentru securitatea națională a unui mandat de președinte. Principalele declarații: Punem astăzi în dezbatere strategia națională de apărare. Un element important este că prezentăm strategia din perspectiva cetățeanul. Nu vrem
12:10
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping, afectând producătorii interni, se arată în Buletinul Economic al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters. În ultima perioadă au crescut presiunile pentru ca UE să ia măsuri în contextul majorării importurilor din China, după ce
Acum 30 minute
11:50
Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură a primit marţi de la deputaţi un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, conform Antena 3 CNN. Potrivit noilor prevederi, trotinetele vor putea circula doar dacă au o viteză maximă de 25 km/h şi un motor
11:50
Nicușor Dan mai face o încercare de deblocare a situației pensiilor speciale. A convocat la Cotroceni coaliția # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat miercuri, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări cu liderii Coaliţiei de guvernare, la care vor participa pentru prima dată şi reprezentanţi ai magistraţilor. Întâlnirea, programată pentru ora 16.00, are ca temă proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, act normativ care trebuie modificat astfel încât să respecte decizia
11:50
VIDEO Mircea Fechet: „Fiecare leu plătit pentru o pensie specială e luat de la autostrăzi, școli sau investiții” # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți, la Puterea Știrilor, că pensiile speciale reprezintă o povară majoră pentru bugetul de stat și că reforma acestora trebuie finalizată urgent pentru a evita pierderea fondurilor din PNRR. Acesta a subliniat că, deși înțelege volumul de muncă al magistraților, nu este justificat ca unii dintre ei
11:50
Percheziții la Primăria Cluj, condusă de Emil Boc: posibile ilegalități în privința metroului # PSNews.ro
Sunt percheziții miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca, iar verificările ar avea legătură cu achizițiile pentru metrou, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Sursele au declarat pentru MEDIAFAX că la ora transmiterii știrii, perchezițiile sunt în derulare la Primăria Cluj, iar mai multe birouri au fost sigilate de anchetatori. Perchezițiile ar avea legătură cu procesul de
11:50
Dosar de Candidat: Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu promisiunea „adevărului spus pe față” # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, una dintre cele mai vizibile figuri media ale Realitatea TV, intră în competiția pentru Primăria București cu un mesaj radical anti-establishment și cu promisiunea că va „spune adevărul pe față", indiferent de costuri. PS News radiografiază profilul, rețeaua de putere, vulnerabilitățile și șansele reale ale unei candidaturi construite pe confruntarea directă cu sistemul
11:50
Dominic Fritz: Viziunea USR este că 10 ani sunt suficienți pentru tranziția pensiilor magistraților # PSNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că există o dorinţă din partea tuturor partidelor din coaliţie să fie rezolvată problema pensiilor magistraţilor şi să se găsească o formulă care să treacă de testul de constituţionalitate, potrivit News. Acesta a precizat că viziunea USR este că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar procentul de 70% din
11:50
VIDEO Ce se întâmplă cu ratele românilor în perioada următoare. Cum arată „noul prezent economic” # PSNews.ro
Invitat marți în emisiunea Puterea Știrilor, economistul și auditorul financiar Adrian Bența a vorbit despre stagnarea indicelui ROBOR la 3 luni și despre perspectivele economiei românești. Deși spune că românii care au credite legate de ROBOR pot răsufla ușurați pentru moment, el avertizează că urmează o perioadă dificilă, marcată de reforme fiscale, taxe suplimentare și
11:50
Daniel Băluță promite o campanie pozitivă pentru București: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană” # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 1, că, în campania electorala, se va focusa pe proiectele și rezultatele sale, în funcția de primar al sectorului 4, și nu pe atacuri la adresa adversarilor. Daniel Băluță a menționat că își propune o campanie pozitivă, în care va prezenta
11:50
Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei, a declarat că instituția nu susține impozitul pe cifra de afaceri și va propune eliminarea acestuia în cadrul Guvernului, întrucât măsura „a enervat mediul de afaceri" și „nu și-a atins efectul scontat". „Noi, la Ministerul Economiei, o spunem destul de răspicat că nu suntem de acord cu
11:50
Anchetă anticorupție la Energoatom: Ucraina schimbă consiliul de supraveghere al agenției nucleare # PSNews.ro
Autoritățile ucrainene au înlocuit consiliul de supraveghere al agenției pentru energie nucleară Energoatom, după ce a fost deschisă o anchetă privind presupuse acte de corupție, a declarat marți prim-ministrul Iulia Svyrydenko. „Va fi efectuat un nou audit al companiei", a declarat Svyrydenko pe Telegram, relatează Reuters, potrivit Mediafax. Biroul anticorupție din Ucraina a anunțat luni
Acum 2 ore
10:40
VIDEO Ce şanse au candidaţii independenţi la alegerile pentru Capitală. Directorul INSCOP, verdict înainte de campanie # PSNews.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat marți, la Puterea Știrilor, că șansele candidaților independenți la Primăria Capitalei sunt reduse, în condițiile unei campanii electorale scurte și a lipsei de resurse de promovare. Potrivit acestuia, doar câțiva candidați vor lupta cu adevărat pentru fotoliul de primar, restul riscând să joace doar un rol de „spoiler"
10:40
ANALIZA Evaluarea mandatelor lui Sorin Oprescu (2008–2015): Realizări, limite, moștenire administrativă # PSNews.ro
Pentru că în curând Bucureștiul o să aibă un nou primar general, PS News face o analiză a activităților celor care au condus Capitala din 2008 încoace. Analiza debutează cu mandatele lui Sorin Oprescu (2008-2015) și va continua, în ordine, cu cea a perioadei Gabriela Firea și a lui Nicușor Dan. După acestea, ultima va
10:40
SONDAJ Cifrele momentului: Daniel Băluță conduce competiția pentru București. Pe ce loc e Drulă # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul care conduce Sectorul 4, este pe primul loc potrivit ultimului sondaj Avangard. El conduce atât la întrebarea „Cu cine ați vota personal", cât și la întrebarea „Cine credeți că va câștiga". Reprezentantul PSD este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu – 21% și de Cătălin Drulă (USR), creditat cu un
10:40
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%, potrivit sondajului Informat.ro – INSCOP Research realizat în
Acum 4 ore
09:40
Fritz: Ciucu a făcut blat cu PSD anul trecut. Drulă este singurul candidat care poate lupta cu rețelele clientelare # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, l-a acuzat pe candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, de faptul că ar fi făcut un „blat deschis cu PSD". Fritz a argumentat că această colaborare nu este nouă, reamintind că Ciucu a fost candidatul comun al PSD și PNL la Primăria Sectorului 6 în urmă cu doar un
09:40
Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil # PSNews.ro
Ministerul Energiei are în lucru legislația privind conformarea cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite precum și continuitatea activității de rafinare a Petrotel Ploiești și a celei de comercializare a produselor petroliere, a scris Bogdan Ivan, pe pagina de Facebook. În plus, a subliniat acesta, demersul urmărește eliminarea pericolului de periclitare a aprovizionării pieței
09:40
Andrei Dumitrescu, campion național la echitație, studiază pentru a deveni medic veterinar # PSNews.ro
La 19 ani, Andrei Dumitrescu își împarte timpul între studiile pentru a deveni medic veterinar și pasiunea sa, dresajul ecvestru. Atras de eleganța și disciplina sportului, tânărul concurează de patru ani în această probă. Recent, alături de iapa Surya Bonaly, numită după celebra patinatoare franceză, Andrei a devenit campion național la tineret. „Când vin la
08:30
O mare bancă prezentă în România, investigată în dosarul de spălare de bani al lui Didier Reynders # PSNews.ro
Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, a fost pus oficial sub acuzare în cazul de spălare de bani în care era investigat încă din decembrie 2024. Conform relatărilor din publicațiile belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard și platforma de investigații Follow The Money, citate de Mediafax prin EFE, acuzațiile aduse lui Reynders includ
Acum 24 ore
21:40
Mihai Daraban vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României este invitat, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
21:40
PE SCURT: Pentru a obține sprijinul Parlamentului European, tot mai orientat spre dreapta, Ursula von der Leyen a făcut câteva concesii în ce privește propunerea de buget. În Germania, cancelarul Friedrich Merz este criticat pentru redirecționarea fondurilor de apărare către cheltuieli sociale. Belgia a cerut ajutor militar internațional după incursiuni suspecte de drone atribuite Rusiei.
20:30
FOTO Orașul din România care va avea cel mai înalt brad de Crăciun. Când va fi aprins oficial # PSNews.ro
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început spectaculos într-unul dintre cele mai vizitate orașe din țară. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România va fi ridicat în această seară chiar în centrul istoric, marcând startul oficial al sezonului festiv și al pregătirilor pentru Târgul de Crăciun 2025. Municipiul Brașov își consolidează renumele de
20:30
Scrisoarea unei judecătoare către președinte și premier: Tot ce vă doriţi e să distrugeţi complet justiţia independentă # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu îi acuză pe politicieni că pentru a-și atinge scopurile „mizerabile" ar fi în stare să pârjolească tot, „să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue". Zilele acestea, atât președinții Judecătoriilor, Tribunalelor, Curților de Apel, cât și Asociațiile Profesionale ale Magistraților s-au solidarizat
20:30
Vorbim adesea despre stresul din trafic, dar rareori despre costul real al acestuia. Pentru mulți bucureșteni, mașina personală este percepută ca o necesitate, dar adevărul e că este o sursă constantă de cheltuieli neprevăzute și un drenaj financiar semnificativ. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună" îți arată cum îți oferă alegerea STB un upgrade nu
20:30
Scandal în lumea fotbalului: Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF # PSNews.ro
Gino Iorgulescu, 69 de ani, îi duce pe președinții de club din Superligă la munte, la aer curat, ca să le propună o „afacere necurată". Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, intenționează să propună modificarea statutului, astfel încât Gino Iorgulescu, actualul conducător al instituției, să poată candida pentru un
20:30
Ministrul Dezvoltării confirmă: ”Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a anunțat marți seară, că există un acord în coaliția de guvernare privind pachetul pe administrația locală și centrală. Reprezentanții coaliției s-au reunit marți după-amiază, la Palatul Victoria, pentru a discuta măsurile ce ar urma să fie adoptate în perioada următoare, inclusiv reforma administrației publice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, varianta la
20:30
Cronic unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață", în funcția de vicepremier, a generat numeroase reacții și controverse în spațiul public. În timp ce opinia publică s-a împărțit între susținători și critici, mulți au așteptat poziția lui Carmen Uscatu, cealaltă cofondatoare a organizației și prietena apropiată a Oanei Gheorghiu. Inițial, t
20:30
Cine va fi președinte al Biroului electoral al Circumscripției București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie # PSNews.ro
Judecătoarea Ioana Roxana Oltean a fost desemnată, marți, prin tragere la sorți, președinte al Biroului electoral al Circumscripției municipiului București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie pentru primarul Capitalei. Tot prin tragere la sorți în ședință publică a fost desemnat și locțiitorul acesteia – judecătorul Teodor Gruia Streinu. De asemenea, reprezentantul AEP în acest birou […] Articolul Cine va fi președinte al Biroului electoral al Circumscripției București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie apare prima dată în PS News.
20:30
ANCOM: Noile reguli europene privind serviciile digitale pot sprijini desfășurarea corectă a alegerilor # PSNews.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor […] Articolul ANCOM: Noile reguli europene privind serviciile digitale pot sprijini desfășurarea corectă a alegerilor apare prima dată în PS News.
19:20
Compromis cu tensiuni în coaliție: reducere de 30% a posturilor, dar fără acord total între PSD și premierul Bolojan # PSNews.ro
O ședință tensionată a coaliției de guvernare s-a încheiat marți seară cu un compromis fragil asupra reformei administrației publice, dar și cu scene de dispută – inclusiv plecarea anticipată a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, din sala de negocieri, potrivit surselor citate de Gândul și Știrile PRO TV. Ce au decis (pe scurt) S-a conturat o […] Articolul Compromis cu tensiuni în coaliție: reducere de 30% a posturilor, dar fără acord total între PSD și premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Remus Ștefureac: Tinerii se regăsesc mai mult în partide noi, cu mesaje de tip protestatar # PSNews.ro
Invitat la emisiunea Puterea Știrilor, analistul politic și directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat tendințele actuale din sondajele de opinie, evidențiind o polarizare puternică între generații și diferențe clare între votul bărbaților și al femeilor. „În zona tinerilor există atitudini mai degrabă atașate ideilor politice protestatare, contestatare, unor formule antisistem. Nu e o surpriză […] Articolul VIDEO Remus Ștefureac: Tinerii se regăsesc mai mult în partide noi, cu mesaje de tip protestatar apare prima dată în PS News.
19:20
Vicepreşedintele CSM: Un procent rezonabil pentru pensiile magistraţilor ar fi 65% din salariul brut # PSNews.ro
Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, a susţinut marţi că pensiile magistraţilor ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, aşa cum au militarii şi alte categorii speciale, iar perioada de tranziţie să fie între 15 şi 20 de ani. Într-o intervenţie telefonică la Digi 24, Claudiu Sandu a fost întrebat de […] Articolul Vicepreşedintele CSM: Un procent rezonabil pentru pensiile magistraţilor ar fi 65% din salariul brut apare prima dată în PS News.
19:20
Liderul UDMR, Kelemen Hunor a răspuns, pentru Cotidianul, la cele mai arzătoare subiecte politice ale momentului. Cotidianul: Pensiile magistraților. Mai sunt doar câteva zile până pe 28 noiembrie, termenul limită până la care România trebuie să ia o decizie. Altfel riscăm să pierdem 230 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan a lansat o invitație […] Articolul INTERVIU Kelemen Hunor avertizează: Există riscul să se rupă coaliția apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Metroul de Otopeni: Stadiul lucrărilor pe fiecare stație în parte în luna octombrie # PSNews.ro
Metrorex transmite marți detalii despre cifrele de progres înregistrate în luna octombrie în jurnalul de șantier al viitoarei Magistrale 6 de metrou. e SECȚIUNEA SUD, tronsonul 1 Mai – Tokyo, procentul total de realizare structură de rezistență, la 31 octombrie 2025 era de 52%, potrivit Metrorex. ✅La viitoarea stație de metrou Tokyo, s-au excavat 43 metri […] Articolul VIDEO Metroul de Otopeni: Stadiul lucrărilor pe fiecare stație în parte în luna octombrie apare prima dată în PS News.
19:20
România, în fața colapsului sistemului de pensii. Raport 1 la 1 între angajați și pensionari până în 2050 # PSNews.ro
România se apropie de un punct critic în privința sustenabilității sistemului public de pensii. Potrivit Romanian Economic Monitor, un proiect de cercetare al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, țara noastră se află deja într-o zonă de risc, presată de îmbătrânirea rapidă a populației, exodul forței de muncă și munca informală. Cifrele spun totul: 8,5% din PIB […] Articolul România, în fața colapsului sistemului de pensii. Raport 1 la 1 între angajați și pensionari până în 2050 apare prima dată în PS News.
19:20
Alegeri locale parțiale 2025. CNA a decis: Campania electorală pe radio și tv începe pe 22 noiembrie # PSNews.ro
Pentru alegerile locale parțiale din decembrie, campania electorală pe posturile de radio și de televiziune începe pe data de 22 noiembrie, potrivit unei decizii adoptate, marți, de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). ‘Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe sâmbătă, 22 noiembrie 2025, și se încheie în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7:00’, prevede […] Articolul Alegeri locale parțiale 2025. CNA a decis: Campania electorală pe radio și tv începe pe 22 noiembrie apare prima dată în PS News.
18:20
Toni Neacșu: Vicepremierul a respectat legea privind incompatibilitățile, dar ONG-ul intră în conflict de interese # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu a comentat într-o postare publică situația juridică generată de calitatea de membru a vicepremierului în organizația „Dăruiește Viața”, explicând că, deși suspendarea din funcțiile executive respectă cadrul legal al incompatibilităților, rămân probleme legate de funcționarea ONG-ului și de potențiale conflicte de interese. „Doamna vicepremier are dreptate, prin suspendarea din funcțiile executive în […] Articolul Toni Neacșu: Vicepremierul a respectat legea privind incompatibilitățile, dar ONG-ul intră în conflict de interese apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Surprize în clasamentul partidelor, la Bucureşti. „Alegerile vor fi câștigate cu scoruri de sub 30%” # PSNews.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a declarat marți, la emisiunea Puterea Știrilor, că intenția de vot pentru AUR în București este semnificativ mai mică decât media națională, unde partidul condus de George Simion se situează în jurul valorii de 38%. În schimb, fragmentarea taberei electorale din Capitală ar putea face ca viitorul primar general să […] Articolul VIDEO Surprize în clasamentul partidelor, la Bucureşti. „Alegerile vor fi câștigate cu scoruri de sub 30%” apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Echipamentul militar american, net superior celui european – Cazacu: Ni se spunea să nu vorbim de rău China # PSNews.ro
Expertul în industria de apărare Aurel Cazacu a vorbit luni, în emisiunea „Puterea Știrilor” despre experiențele sale în comerțul internațional cu armament și despre influența tot mai mare a Chinei pe continentul african, subliniind diferențele majore dintre industria de apărare americană și cea europeană. „Să știți că eu, Aurel Cazacu, am fost în țări unde […] Articolul VIDEO Echipamentul militar american, net superior celui european – Cazacu: Ni se spunea să nu vorbim de rău China apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Consultantul fiscal Adrian Bența: O cotă unică de 2% pentru microîntreprinderi ar simplifica sistemul # PSNews.ro
Consultantul fiscal Adrian Bența a explicat marți, la emisiunea Puterea Știrilor, că intenția Ministerului Finanțelor de a introduce o cotă unică de impozitare pentru microîntreprinderi ar aduce o simplificare administrativă, însă impactul real va depinde de nivelul procentului stabilit. Expertul avertizează că, de la 1 ianuarie 2026, plafonul pentru regimul micro va scădea la 100.000 […] Articolul VIDEO Consultantul fiscal Adrian Bența: O cotă unică de 2% pentru microîntreprinderi ar simplifica sistemul apare prima dată în PS News.
18:20
Ai citit Zdreanță? Sau, pentru cei mai tineri: ai văzut vreodată pe cineva încercând să-și păstreze controlul când are un cartof fierbinte în gură? E un spectacol. Grimasele sunt irepetabile. Limba și cerul gurii încearcă să joace ping-pong cu dumicatul fierbinte, uitând că până adineauri lucrau cot la cot ca mâncarea să ajungă în gât. […] Articolul Bogdan Stoica: Oana Gheorghiu, cartoful fierbinte al lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
18:20
PSD a depus la Senat un proiect de lege în sprijinul părinților care au copii la școală. Inițiativa legislativă prevede acordarea unei zile libere, la cerere, părinților care participă la festivitatea de deschidere a anului școlar, potrivit Cotidianul. În acest moment, părinții sunt nevoiți să folosească concediul de odihnă sau să se învoiască de la […] Articolul Încă o zi liberă pentru părinți, din 2026 apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Mircea Fechet: Riscăm să creăm niște convulsii sociale care la un moment dat ar putea fi greu de gestionat # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat la Puterea Știrilor că sistemul pensiilor speciale trebuie reformat urgent, subliniind că fiecare leu plătit fără respectarea principiului contributivității înseamnă mai puțini bani pentru investiții, infrastructură sau educație. Oficialul PNL avertizează că întârzierea reformei pensiilor magistraților nu doar că pune în pericol fondurile din PNRR, ci riscă […] Articolul VIDEO Mircea Fechet: Riscăm să creăm niște convulsii sociale care la un moment dat ar putea fi greu de gestionat apare prima dată în PS News.
18:20
Primăria Capitalei solicită Guvernului o secţiune din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai # PSNews.ro
Primăria Capitalei solicită Guvernului transmiterea unei secţiuni din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai. Este vorba despre tronsonul cuprins între str. Mărăcineni şi limita unităţii administrativ-teritoriale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei, în unanimitate. Conform referatului de aprobare, tronsonul respectiv este în […] Articolul Primăria Capitalei solicită Guvernului o secţiune din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai apare prima dată în PS News.
18:20
Legea „Nordis” ajunge la vot final miercuri: avansuri plafonate și preapartamentare obligatorie # PSNews.ro
Deputații au încheiat dezbaterile pe mult-așteptata „lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Miercuri, actul normativ intră la votul final în Camera Deputaților, iar dacă va trece va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. Proiectul modifică Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și Legea cadastrului, având […] Articolul Legea „Nordis” ajunge la vot final miercuri: avansuri plafonate și preapartamentare obligatorie apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul Justiției spune că nu a primit plângerea penală a CSM la adresa Oanei Gheorghiu # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a informat, marți, că nu a primit la cabinet plângerea penală a Consiliului Superior al Magistraturii împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Într-o intervenție telefonică la Digi 24, Marinescu a declarat că, în calitate de membru al CSM, nu a semnat acea plângere penală și nici nu a participat la discuții pe această […] Articolul Ministrul Justiției spune că nu a primit plângerea penală a CSM la adresa Oanei Gheorghiu apare prima dată în PS News.
17:20
Blocul Național Sindical (BNS) salută decizia de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat, precum și dispozițiile sale esențiale referitoare la promovarea negocierii colective și la obligația statelor membre de a elabora planuri de acțiune pentru creșterea acoperirii negocierilor colective, transmite organizația, într-un comunicat. Prin această hotărâre, […] Articolul BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional. Potrivit MAE, în Italia va fi organizată, vineri, o grevă în sectorul transportului public local (Roma) şi al celui aerian (la nivel naţional), cu durata de […] Articolul Atenționare MAE pentru românii care ajung în Italia. 24 de ore de proteste de amploare apare prima dată în PS News.
17:20
Analistul economic Radu Georgescu a comentat într-o postare recentă situația economică actuală a României, pornind de la două rapoarte publicate ieri – unul al Eurostat, privind consumul alimentar în Uniunea Europeană, și altul al grupului Ahold Delhaize, proprietarul lanțurilor Profi și Mega Image. Concluzia sa: efectele creșterii TVA-ului se văd deja clar în scăderea consumului, […] Articolul Radu Georgescu: Guvernul României învață economie live – pe banii și pe pielea noastră apare prima dată în PS News.
