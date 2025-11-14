De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare și digitalizare, iar creșterea vânzărilor este estimată la 25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024
Financial Intelligence, 12 noiembrie 2025 12:50
Agenția de turism Eturia a lansat conceptul TravelPrint, primul Black Friday personalizat pentru fiecare stil de călător.
Acum 30 minute
13:20
Niculescu (ANRE): Consumatorii pun o presiune bună pe furnizorii de energie electrică, având posibilitatea de a migra # Financial Intelligence
Există o efervescenţă pe piaţa de energie electrică, iar consumatorii, având posibilitatea de a migra de la un furnizor la altul, pun o presiune bună pe aceștia.
13:20
BNR a revizuit în creştere, la 9,6%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an.
Acum o oră
12:40
După marele scandal de corupție privind membrii guvernului ucrainean, Merz îi transmite lui Zelenskyy: Fii dur cu corupția # Financial Intelligence
Oficialii guvernului german se tem că știrile despre corupția din Ucraina vor submina sprijinul public pentru această țară.
12:40
Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra active străine ale Lukoil (surse Reuters) # Financial Intelligence
Firma americană de capital privat Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra activele gigantului petrolier rus Lukoil.
Acum 2 ore
12:30
Germania își regândește politica față de China, pe fondul vulnerabilităților expuse de criza comercială (Reuters) # Financial Intelligence
Parlamentul german a numit joi o comisie de experți pentru a regândi politica comercială față de China, accelerând procesul pe fondul vulnerabilităților expuse de criza comercială.
12:30
Bulgaria ar putea obține o amânare de șase luni a sancțiunilor SUA, spune liderul partidului GERB # Financial Intelligence
Bulgaria ar putea obține vineri o amânare de șase luni a sancțiunilor SUA care au vizat rafinăria Lukoil.
12:20
Chiriţoiu: Va trebui să învăţăm să dăm ajutoare de stat care să ne coste puţin, pentru că nu avem bani # Financial Intelligence
România va trebui să înveţe să acorde ajutoare de stat care să coste puţin, pentru că nu are bani.
Acum 4 ore
11:20
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) se alătură fondului coordonat de FEI pentru susținerea companiilor aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est # Financial Intelligence
BID contribuie cu 20 milioane EUR la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, sprijinind dezvoltarea afacerilor din Europa Centrală și de Est.
11:10
Consiliul Concurenței: 2024 este primul din perioada 2017-2024 care a înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi; Cea mai accentuată scădere – întreprinderile mici # Financial Intelligence
2024 este primul din perioada 2017-2024 care a înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi, potrivit raportului "Evoluția concurenței" al Consiliului Concurenței.
11:10
Piața producerii energiei electrice și cea a furnizării în regim concurențial a energiei electrice au înregistrat o creștere a presiunii concurențiale # Financial Intelligence
Piața producerii energiei electrice și cea a furnizării în regim concurențial a energiei electrice au înregistrat o creștere a presiunii concurențiale.
10:40
Consiliul Concurenței: Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate influența structura pieței lactatelor # Financial Intelligence
Tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România poate influența structura pieței lactatelor.
10:30
Infinity a înregistrat un profit net de 107,4 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere, pe fondul diminuării veniturilor din dividende # Financial Intelligence
Infinity a înregistrat un profit net de 107.463.504 lei, în primele nouă luni, în scădere față de profitul net de 127.088.000 lei din aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul diminuării veniturilor din dividende.
10:20
Profitul net al Grupului BVB s-a cifrat la 6,29 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 40% # Financial Intelligence
Profitul net al Grupului BVB s-a cifrat la 6,29 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 40%, potrivit raportului financiar.
10:10
Romgaz a raportat un profit net consolidat de 2,43 miliarde lei, la nouă luni, în urcare cu 7% # Financial Intelligence
Profitul net consolidat obținut de Romgaz, în perioada ianuarie-septembrie 2025, de 2.434,33 milioane lei, a fost mai mare cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.
10:00
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,6 miliarde euro, în creștere cu 16% în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 14% în T3 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 1,6 miliarde euro în primele nouă luni din 2025.
10:00
Alumil a încheiat trimestrul trei din 2025 cu afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% # Financial Intelligence
Compania își intensifică eforturile în promovarea standardelor nZEB în România. Alumil Rom Industry SA, liderul pieței sistemelor arhitecturale din România, a încheiat trimestrul trei din 2025 cu afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3%.
09:50
MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă din 2024 # Financial Intelligence
• Spitalele rămân principalul vector de accelerare MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă din 2024.
Acum 6 ore
09:30
Consiliul European din octombrie: Competitivitatea UE trebuie să se axeze pe simplificare, pe o tranziție verde competitivă și pe o tranziție digitală suverană # Financial Intelligence
Consiliul European invită Comisia să accelereze lucrările menite să reducă prețurile la energie și să sprijine producția durabilă de energie în UE.
09:30
Rares Bogdan: Coborâți din turnul de fildeș, doamnă von der Leyen, între oamenii din Bruxelles și de pe străzile europene; Distinși comisari, coborați de acolo, de sus, de unde v-ați urcat în izolare și nepăsare, printre oameni, printre cetățenii Europei # Financial Intelligence
Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE) Rareș Bogdan a cerut Comisiei Europene să se trezească la realitate și să coboare din turnul de fildeș.
08:40
Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni, de 681,9 milioane lei; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171%.
08:40
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre # Financial Intelligence
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre, în scădere cu 56%, potrivit raportului financiar.
08:30
Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6% # Financial Intelligence
Nuclearelectrica (SNN) a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6%.
08:20
Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori […] The post Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Purcari raportează venituri de 300 milioane lei, la nouă luni, în creștere cu 15% # Financial Intelligence
Purcari Wineries PCL („Grupul", „Compania"), principalul producător de vin din Europa Centrală și de Est, raportează venituri de 300 milioane lei, la nouă luni, în creștere cu 15%.
Acum 8 ore
06:40
Terminalul petrolier rus din Novorossiysk, în flăcări, în urma unor atacuri cu drone ucrainene # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au lovit orașul portuar rus Novorossiysk pe 14 noiembrie, avariind un terminal petrolier și provocând un incendiu.
06:30
Mihai Barbu – eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte ARF; decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Mihai Barbu a fost eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Reforma Feroviară (ARF); decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
Acum 24 ore
23:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România; Trump în mai: Darryl ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA în România, potrivit Senatului SUA, care precizează că Nirenberg va fi confirmat în funcție. Trump în mai: Darryl ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România.
22:50
Bolojan: Un grup de lucru lucrează la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp” # Financial Intelligence
Un grup de lucru lucrează în prezent la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem săptămâna viitoare dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp.
22:40
Cum este legată cea mai mare schemă de corupție din Ucraina de Rusia? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Suspecții într-un caz major de corupție centrat în jurul monopolului energetic nuclear de stat Energoatom au legături cu Rusia.
22:20
Pîslaru: Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM # Financial Intelligence
Îndeplinirea jalonului din PNRR legat de reforma pensiilor magistraților, până la data de 28 noiembrie, va ține de reacția CSM.
22:20
Bolojan, despre discuţiile cu magistraţii: Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că nu s-a ajuns la niciun acord în urma discuţiilor pe tema pensiilor magistraților. Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie.
22:20
Guvern: În organele de conducere a Băncii de Dezvoltare vor putea fi numiţi şi membri provizorii, pentru cel mult un an # Financial Intelligence
În organele de conducere ale Băncii de Investiţii şi Dezvoltare vor putea fi numiţi şi membri provizorii, pentru cel mult un an.
19:00
Banca Naţională a Cehiei cumpără bitcoin şi alte criptoactive, în valoare de un milion de dolari # Financial Intelligence
Banca Naţională a Cehiei (CNB) a anunţat joi că a cumpărat bitcoin şi alte active digitale bazate pe blockchain, în valoare de un milion de dolari.
19:00
NATO renunţă la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS # Financial Intelligence
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis să renunţe la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS.
18:50
Michael Burry, cunoscut din filmul „Big Short”, își retrage înregistrarea companiei Scion Asset Management # Financial Intelligence
Burry a intensificat criticile la adresa marilor companii tehnologice în ultimele săptămâni. Pariază împotriva Palantir și Nvidia. „Spre deosebire de anii 2000, acum există o mulțime de bani reali în joc", a spus Burry. Michael Burry, cunoscut din filmul „Big Short", își retrage înregistrarea companiei Scion Asset Management.
18:30
Aproape o treime din potențialul de export maritim al Rusiei este blocat în tancuri, potrivit JPMorgan # Financial Intelligence
Aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi de petrol rusesc, sau aproape o treime din potențialul de export maritim al Rusiei, este blocat în tancuri, potrivit JPMorgan.
18:30
Exporturile Antibiotice au ajuns să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală # Financial Intelligence
Exporturile Antibiotice au ajuns să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, în ultimii cinci ani, reiese din raportul financiar.
18:20
AROBS a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creștere cu 7% # Financial Intelligence
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creștere cu 7%.
17:40
Veniturile AUSTRIACARD HOLDINGS AG s-au cifrat la 262,4 milioane euro, în primele nouă luni # Financial Intelligence
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), grup internațional de tehnologie aplicată cu sediul central la Viena, anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni: veniturile s-au cifrat la 262,4 milioane euro.
17:30
Scutirea Ungariei de la sancţiunile americane se menţine cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie (ministrul de externe ungar) # Financial Intelligence
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban şi Donald Trump rămân în funcţie, a declarat ministrul de externe ungar.
17:30
DEER a inaugurat staţia de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie de peste 70 milioane de lei # Financial Intelligence
Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a inaugurat, joi, noua staţie de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie în valoare de peste 70 milioane de lei.
16:50
Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale # Financial Intelligence
Opt din zece IMM-uri declară că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale, iar pentru trei din zece IMM-uri impactul este foarte mare.
16:40
Grupul PPC a obținut ratingul ESG „A" din partea MSCI, furnizor global de indici, anterior fiind evaluat cu „BBB".
16:00
Grapini cere coerență în politicile UE și protejarea industriei europene în contextul tranziției verzi # Financial Intelligence
Eurodeputata Maria Grapini (S&D) a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra necesității ca Uniunea Europeană să mențină coerență în politicile sale și să protejeze industria europeană în contextul tranziției verzi.
16:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința din data de 12 noiembrie 2025, achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania.
15:50
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles (MFP) # Financial Intelligence
Joi, 13 noiembrie 2025, România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Comitetului Economic și Financiar (CEF) de la Bruxelles.
15:10
UE pregătește un Consiliu informal dedicat competitivității pentru a discuta investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28” pentru inovatori # Financial Intelligence
Uniunea Europeană va organiza în februarie un Consiliu informal concentrat exclusiv pe competitivitate, în contextul presiunilor economice și geopolitice. Agenda va include investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28" pentru inovatori.
15:10
După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20, care va avea loc în Africa de Sud, după Trump şi Putin.
15:10
Premierul Republicii Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră # Financial Intelligence
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în vizită în România, precizează că soarta celor două ţări este strâns legată. "Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră".
14:30
Vlad Voiculescu a fost numit, joi, consilier onorific al preşedintelui pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană. Şeful statului a semnat decretul de numire.
