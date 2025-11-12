Kelemen Hunor: După trei luni de discuţii, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem în luna august
Financial Intelligence, 12 noiembrie 2025 12:50
Coaliţia de guvernare a ajuns la o soluţie de compromis referitor la reforma administraţiei locale şi centrale după […] The post <b>Kelemen Hunor:</b> După trei luni de discuţii, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem în luna august appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
13:30
Nicușor Dan: “Există varianta ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie preluată pe o perioadă limitată de statul român” # Financial Intelligence
Există varianta ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie preluată pe o perioadă limitată de statul român”, a declarat […] The post Nicușor Dan: “Există varianta ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie preluată pe o perioadă limitată de statul român” appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
13:00
Putin și Tokayev discută despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și consecințele sancțiunilor impuse de SUA (Oil Price) # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin și președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev se întâlnesc săptămâna aceasta la Moscova pentru a discuta […] The post Putin și Tokayev discută despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și consecințele sancțiunilor impuse de SUA (Oil Price) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Kelemen Hunor: După trei luni de discuţii, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem în luna august # Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a ajuns la o soluţie de compromis referitor la reforma administraţiei locale şi centrale după […] The post Kelemen Hunor: După trei luni de discuţii, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem în luna august appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ICCJ propune un ”acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”: Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului # Financial Intelligence
Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) propun un ”acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, în care […] The post ICCJ propune un ”acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”: Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului appeared first on Financial Intelligence.
12:50
De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare și digitalizare, iar creșterea vânzărilor este estimată la 25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024 # Financial Intelligence
Agenția de turism Eturia a lansat conceptul TravelPrint, primul Black Friday personalizat pentru fiecare stil de călător. Astfel, […] The post De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare și digitalizare, iar creșterea vânzărilor este estimată la 25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Nicuşor Dan: Administraţia publică are nişte probleme; deciziile nu sunt bazate pe date # Financial Intelligence
Administraţia publică are “nişte probleme”, deciziile funcţionarilor nefiind bazate pe date, de multe ori, a declarat, miercuri, preşedintele […] The post Nicuşor Dan: Administraţia publică are nişte probleme; deciziile nu sunt bazate pe date appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
12:30
Președintele sârb Aleksandar Vuсic consideră că țările europene se pregătesc pentru un posibil conflict militar cu Rusia. „Analizând […] The post Vuсic afirmă că Europa se pregătește pentru război cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Șeful Statului Major al Armatei asigură că „Franța se pregătește corespunzător” pentru un eventual „șoc” cu Rusia; Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia # Financial Intelligence
Cu ocazia celei de-a 107-a aniversări a armistițiului din 1918, marți, 11 noiembrie, șeful Statului Major al Armatei […] The post Șeful Statului Major al Armatei asigură că „Franța se pregătește corespunzător” pentru un eventual „șoc” cu Rusia; Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
12:10
AEI: Analizele de mediu folosite în evaluarea proiectelor hidroenergetice sunt incomplete şi limitate # Financial Intelligence
Analizele de mediu folosite în evaluarea proiectelor hidroenergetice sunt incomplete şi limitate, concentrându-se aproape exclusiv asupra zonei imediate […] The post AEI: Analizele de mediu folosite în evaluarea proiectelor hidroenergetice sunt incomplete şi limitate appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Serviciul teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) face, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca. ‘La […] The post Cluj: Verificări ale DNA la Primăria Cluj-Napoca appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Cengiz Holding din Turcia nu renunță la planurile de achiziționare a rafinăriei Lukoil din Bulgaria împreună cu SOCAR # Financial Intelligence
Cengiz Holding din Turcia nu intenționează să renunțe la planurile de achiziționare a rafinăriei de petrol Lukoil Neftohim […] The post Cengiz Holding din Turcia nu renunță la planurile de achiziționare a rafinăriei Lukoil din Bulgaria împreună cu SOCAR appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
11:30
Ucraina: Cabinetul îl suspendă pe ministrul Gherman Galuşcenko, implicat în scandalul de corupție Energoatom # Financial Intelligence
Gherman Galuşcenko, implicat într-un scandal de corupție la compania nucleară de stat Energoatom, a fost suspendat din funcția […] The post Ucraina: Cabinetul îl suspendă pe ministrul Gherman Galuşcenko, implicat în scandalul de corupție Energoatom appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Ministrul Economiei: Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, iar modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMEPIP # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această […] The post Ministrul Economiei: Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, iar modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMEPIP appeared first on Financial Intelligence.
10:00
TRANSGAZ a fost distinsă cu Premiul Național – Locul I în cadrul Topului Național al Firmelor 2025 # Financial Intelligence
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale, […] The post TRANSGAZ a fost distinsă cu Premiul Național – Locul I în cadrul Topului Național al Firmelor 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Donald Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile: Este “o victorie foarte mare” # Financial Intelligence
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, […] The post Donald Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile: Este “o victorie foarte mare” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:30
Statele membre UE vor să amâne implementarea directivei privind defrişările # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene caută să amâne cu încă un an implementarea directivei anti-defrişări (EUDR) a blocului […] The post Statele membre UE vor să amâne implementarea directivei privind defrişările appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Monsson și Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1070 MWh de baterii destinate proiectelor din România și Europa # Financial Intelligence
Monsson și Prime Batteries au semnat un memorandum de cooperare pentru furnizarea a 1070 MWh baterii produse în […] The post Monsson și Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1070 MWh de baterii destinate proiectelor din România și Europa appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Fondul Proprietatea – între continuitate și transformare (opinie Alin Andrieș) # Financial Intelligence
Autor: Alin Andrieș Fondul Proprietatea (FP) parcurge în această perioadă una dintre cele mai importante etape din evoluția […] The post Fondul Proprietatea – între continuitate și transformare (opinie Alin Andrieș) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
În octombrie 2025 inflația anuală scade ușor, la 9,8% după două luni de stagnare la 9,9%; Tariful energiei electrice s-a majorat cu 72,30%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele […] The post În octombrie 2025 inflația anuală scade ușor, la 9,8% după două luni de stagnare la 9,9%; Tariful energiei electrice s-a majorat cu 72,30%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice appeared first on Financial Intelligence.
08:50
One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă […] The post One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei și un profit brut de 426 de milioane de lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
06:50
Parlamentul European dezbate miercuri arhitectura bugetului UE pentru 2028-2034 # Financial Intelligence
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu […] The post Parlamentul European dezbate miercuri arhitectura bugetului UE pentru 2028-2034 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ancheta privind corupția din jurul companiei Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ancheta privind corupția din jurul companiei de energie nucleară de stat Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai […] The post Ancheta privind corupția din jurul companiei Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns la un compromis privind reforma administrației locale # Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marți, că partidele din coaliție au ajuns la ‘un compromis’ în ce […] The post Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns la un compromis privind reforma administrației locale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:00
Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România # Financial Intelligence
Carmen Uscatu, co-fondatoarea ”Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, marţi seară, că organizaţia se confruntă cu o […] The post Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Bogdan Ivan: Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / România trebuie să preia controlul asupra companiei # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi […] The post Bogdan Ivan: Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / România trebuie să preia controlul asupra companiei appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea […] The post Nicuşor Dan sesizează la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre appeared first on Financial Intelligence.
20:00
“Închisoarea de la Râmnicu-Sărat a atins apogeul, atât în ceea ce privește sistemul torționar, cât și în ceea […] The post Corneliu Coposu – întruchiparea modestiei și a echilibrului appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Bulgaria are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor americane # Financial Intelligence
Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru o lună, în contextul în care se pregătește pentru intrarea în […] The post Bulgaria are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor americane appeared first on Financial Intelligence.
19:30
SoftBank vinde întreaga sa participație în Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari # Financial Intelligence
SoftBank a vândut 32,1 milioane de acțiuni Nvidia în octombrie. De asemenea, a vândut o parte din participația […] The post SoftBank vinde întreaga sa participație în Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Investitorul „Big Short” Michael Burry acuză hiper-scalerii AI că stimulează artificial câștigurile # Financial Intelligence
Michael Burry, investitorul devenit celebru datorită filmului „The Big Short”, care a agitat recent piața cu un pariu […] The post Investitorul „Big Short” Michael Burry acuză hiper-scalerii AI că stimulează artificial câștigurile appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane (BCE) # Financial Intelligence
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe […] The post Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane (BCE) appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Antibiotice Iași anunță investiții de 75 milioane euro pentru dezvoltarea unui centru de cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice, prin programul STEP # Financial Intelligence
Compania Antibiotice Iași a semnat, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare […] The post Antibiotice Iași anunță investiții de 75 milioane euro pentru dezvoltarea unui centru de cercetare-dezvoltare și producție a medicamentelor critice, prin programul STEP appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât CJUE # Financial Intelligence
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunțat marți Curtea de Justiție a […] The post Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât CJUE appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Simtel raportează venituri de 327 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025; Profitul net consolidat în primele nouă luni din 2025 a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69% # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Simtel raportează venituri de 327 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025; Profitul net consolidat în primele nouă luni din 2025 a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69% appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind “teste nucleare” secrete ruse # Financial Intelligence
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul […] The post Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind “teste nucleare” secrete ruse appeared first on Financial Intelligence.
17:50
UNBR: Reacţiile din spaţiul public asupra deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă independenţa justiţiei. Critica argumentată juridic este legitimă, dar linşajul mediatic şi apelul la „justiţia populară” sunt periculoase pentru noi toţi # Financial Intelligence
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) avertizează că atacurile repetate asupra Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie […] The post UNBR: Reacţiile din spaţiul public asupra deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă independenţa justiţiei. Critica argumentată juridic este legitimă, dar linşajul mediatic şi apelul la „justiţia populară” sunt periculoase pentru noi toţi appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va ţinti tipul de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct […] The post Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari […] The post Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere # Financial Intelligence
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul […] The post Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale # Financial Intelligence
Comisia Europeană ia în considerare înființarea unei celule de informații dedicate pentru a consolida securitatea în contextul dificultăților […] The post Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 # Financial Intelligence
Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri […] The post Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marţi, că respectă întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului, menţionând […] The post Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:30
Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung # Financial Intelligence
Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor. Cu cât oamenii înțeleg mai bine cum funcționează […] The post Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român trebuie să clarifice urgent situaţia […] The post Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizaţie neguvernamentală după numirea în Executiv […] The post Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune # Financial Intelligence
Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord […] The post Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 # Financial Intelligence
Infinity Capital Investments S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile Financiare Individuale Interimare […] The post Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE # Financial Intelligence
România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, […] The post Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) # Financial Intelligence
Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este […] The post Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 […] The post BCR atrage 1,125 miliarde RON într-o nouă emisiune locală de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.