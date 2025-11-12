Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că noua strategie de apărare abordează vulnerabilitățile administrației publice din România. Șeful statului a precizat că nu există o colaborare între instituțiile publice, sunt multe situații în care deciziile sunt luate fără să fie bazate pe date, iar angajații din administrație nu au nicio apetență să inoveze, ci au „o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă”.

