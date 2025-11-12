Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 12:50
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că noua strategie de apărare abordează vulnerabilitățile administrației publice din România. Șeful statului a precizat că nu există o colaborare între instituțiile publice, sunt multe situații în care deciziile sunt luate fără să fie bazate pe date, iar angajații din administrație nu au nicio apetență să inoveze, ci au „o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă”.
Acum 5 minute
13:30
România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la 416.
13:30
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat miercuri dacă va numi șefii serviciilor de informații până la finalul anului, că nu a fost o preocupare pe care să o aibă, de la ultima conferință de presă până în prezent. Președintele României a adăugat că aceste numiri la SRI și SIE rămân o preocupare, însă nu a avut discuții, în acest interval de timp.
Acum 15 minute
13:20
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală” # Digi24.ro
Înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni, alături președintele Nicușor Dan, ceilalți lideri ai Coaliției și reprezentanții Justiției, Kelemen Hunor a vorbit despre situații în care s-a pus presiune pe clasa politică pentru a lua o decizie sau alta. „Au fost momente când clasa politică a cedat permanent”, a declarat liderul UDMR, fiind întrebat despre pensiile magistraților.
Acum 30 minute
13:10
Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat despre acest lucru, el a răspuns că a făcut poze cu mai mulți politicieni, nu doar cu deputatul USR.
Acum o oră
13:00
Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari # Digi24.ro
Peședintele Nicușor Dan spune că nu este nevoie de un referendum pentru desființarea pensiilor speciale, pentru că nu există opinii divergente în această privință. El spune că decizia CSM de a face plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar că, pe de altă parte, „de câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”.
13:00
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta anticorupție, dar nu în etapa de cercetare. „Am precizat expres” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că noua strategie de apărare a României va include implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției. Șeful statului a adăugat că a precizat expres că serviciile nu vor fi implicate „ în etapa de cercetare penală și procesul de justitiție”, ci doar vor culege date cu privire la acest fenomen.
12:50
12:50
Kelemen Hunor, despre decizia Coaliției privind tăierile din primării: „Părerea mea este că nu va funcționa” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că tăierea cheltuielilor și a posturilor din primării nu va funcționa în forma actuală, adoptată în ședința Coaliției de marți seară. Liderul UDMR susține că decizia de a reduce cheltuielile va trebui votată în consiliile locale, ceea ce va îngreuna procesul.
Acum 2 ore
12:20
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis că nu îi va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania electorală, desfășurată în această primăvară, motivând că ar fi existat mai multe donații neconforme. Președintele vrea să conteste decizia în instanță, conform unor surse din Administrația Prezidențială.
12:20
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți # Digi24.ro
Trei români au fost arestați în Spania pentru că au furat 77 de oi de la o stână. Cei trei bărbați au „vizitat” stâna de mai multe ori pentru a-și duce planul la bun sfârșit, transmite presa iberică.
12:10
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a sesizat miercuri Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, o altă sesizare privind modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie ROMARM a fost trimisă către Parchet, DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
12:10
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a coborât ușor, de la 9,9% în septembrie la 9,8% în octombrie 2025, însă creșterile de prețuri continuă să fie resimțite acut de populație, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat, pentru Digi24.ro, că „România se scumpește singură”, iar energia este principalul motor al scumpirilor care „au dinamitat economia”.
12:10
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi directori din instutuție # Digi24.ro
Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au loc miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Digi24, vizați ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.
12:00
Bloc evacuat la Râmnicu Vâlcea după un miros puternic de gaz. Pompierii au oprit alimentarea și fac verificări # Digi24.ro
Locatarii unei scări a unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi, miercuri, după ce în imobil s-a simţit miros puternic de gaz. Alimentare cu gaze naturale şi energie electrică în clădire au fost sistate, iar pompierii au început ventilarea spaţiilor, pentru a înlătura orice pericol.
12:00
Armata SUA ia în calcul construirea unei baze pentru 10.000 de persoane „în apropierea Fâșiei Gaza” (Bloomberg) # Digi24.ro
Armata SUA explorează posibilitatea construirii unei baze temporare capabile să găzduiască 10.000 de persoane în apropierea Fâșiei Gaza, potrivit unui document contractual intern, în contextul în care SUA insistă asupra creării unei forțe de stabilizare care să monitorizeze încetarea focului între Israel și Hamas, relatează Bloomberg.
12:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro. Horia Moculescu se afla internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, în secţia de ATI.
11:50
Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare.
11:40
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată # Digi24.ro
Doi oameni care săpau un şanţ în localitatea prahoveană Gherghiţa au fost prinşi miercuri la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei. Salvatorii încearcă să îi elibereze.
Acum 4 ore
11:30
Substituția hormonală în perimenopauză ajută la ameliorarea simptomelor generate de scăderea nivelului de estrogen și progesteron, precum bufeurile, insomnia sau iritabilitatea. Cum este stabilit tratamentul și ce beneficii are acesta aflăm de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
11:20
Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul # Digi24.ro
Reducerile la petrolul rusesc au crescut brusc pe fondul sancțiunilor SUA împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia — Rosneft și Lukoil. Reducerea pentru Urals în raport cu marca de referință Brent în porturile Primorsk și Novorossiysk era, la 10 noiembrie, de 19,4 dolari pe baril, a declarat pentru „Kommersant” o sursă din industrie. La începutul lunii noiembrie, valoarea reducerilor era de 13-14 dolari pe baril, iar înainte de introducerea sancțiunilor americane în octombrie — de 11-12 dolari.
11:10
Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga # Digi24.ro
Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de aproape 1,4 miliarde DKK (aproximativ 217 milioane USD).
11:10
„Fotbalul unește”: FRF începe campania împotriva discriminării și rasismului la meciul România - San Marino # Digi24.ro
Federaţia Română de Fotbal lansează campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională împotriva discriminării şi rasismului, care se va desfăşurată între noiembrie 2025 şi martie 2026, informează, miercuri, FRF, pe site-ul său oficial.
11:10
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj) # Digi24.ro
Candidatul PSD al Primăria Capitalei Daniel Băluță ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform celui mai recent sondaj Avangarde. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).
11:10
Rusia a bombardat furibund orașul de pe linia frontului pe care l-a vizitat Zelenski cu doar câteva ore înainte # Digi24.ro
Cinci persoane au fost rănite în regiunea Herson în ultima zi, ca urmare a bombardamentelor forțelor Moscovei. Zelenski a vizitat ieri orașul intens bombardat.
11:00
Spionii lui Putin amenință Uniunea Europeană cu „măsuri severe”. SVR: „Se teme că va fi trasă la răspundere” # Digi24.ro
Țările UE se află în pragul unei crize socio-economice din cauza conflictului din Ucraina și a dorinței de a învinge Rusia, transmite în cea mai recentă amenințare Serviciul de Informații Externe al Rusiei.
11:00
„Ceva extraterestru”. Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită de un cercetător român în Europa. Cum explică el fenomenul # Digi24.ro
Cercetătorul român István Urák, care a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, într-o peșteră aflată la granița dintre Albania și Grecia, a vorbit în direct la Digi24 despre această realizare. Rețeaua uriașă se întinde pe mai mult de 100 de metri pătrați și este întreținută de aproximativ 100.000 de insecte. „Pare ceva ireal, ca de pe altă planetă, extraterestru”, a spus cercetătorul.
11:00
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie # Digi24.ro
10:40
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill # Digi24.ro
Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei ruse, susține că este „liberă” și „independentă”, și nu se împotrivește aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația respectivă contravine acțiunilor Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) din ultimii doi ani, când preoții aflați în slujba Mitropoliei s-au implicat activ în campania electorală pentru forțele pro-ruse, transmite deschide.md.
10:40
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect al județului Cluj, pentru participație improprie la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției.
10:40
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast în de către Xi Jinping # Digi24.ro
Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi preşedintele chinez, Xi Jinping, au subliniat miercuri prietenia solidă dintre Spania şi China şi relaţia de încredere pe care o împărtăşesc ţările lor, declaraţii cu care a început întâlnirea bilaterală în a doua zi a vizitei de stat în China a monarhului spaniol.
10:40
În aceste zile, România intră într-un nou ciclu strategic, odată cu aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2029. Dincolo de limbajul instituțional, acest document ar trebui să spună un adevăr esențial: trăim deja într-un război mondial latent, o confruntare ideologică și strategică între lumea liberă și o alianță tot mai strânsă a regimurilor autoritare.
10:30
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din petrolul rusesc # Digi24.ro
Cotidianul italian Corriere della sera prezintă povestea lui Christoph Eppinger, un german de 31 de ani. Care, în 30 de luni, a trecut de la 0 la 250 de milioane de euro. Secretul, sau aspectul excepțional al lui Christoph Eppinger nu constă în ceea ce a realizat, adică 250 de milioane de euro câștigați în treizeci de luni prin tranzacționarea petrolului rusesc. Ci în faptul că a vrut să povestească acest lucru.
10:30
Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență # Digi24.ro
Protestatarii care purtau pancarte cu mesajul „pădurile noastre nu sunt de vânzare” au străpuns marți seara barierele de securitate ale conferinței COP30 privind schimbările climatice, care se desfășoară la Belém, în Brazilia.
10:30
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de corupţie în domeniul energiei # Digi24.ro
Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a suspendat din funcţie pe actualul ministru al justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al energiei. Decizia vine după apariția unor suspiciuni de implicare a lui Galuşcenko într-o presupusă schemă de comisioane la Compania naţională de energie atomică (Energoatom), dezvăluită luni de agenţia anticorupţie a ţării.
10:20
Ministerul Sănătății extinde programul de screening pentru cancerul de col uterin prin caravane mobile # Digi24.ro
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de caravane medicale mobile dedicate screeningului pentru cancerul de col uterin, într-un efort de a aduce serviciile de prevenție mai aproape de toate femeile din România, indiferent dacă sunt sau nu asigurate medical și indiferent de zona de reședință.
10:20
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc datoriile la stat. Explicațiile ministrului Cseke Attila # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri la Digi24 că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile, precizând că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, adică din primării și ministere.
10:20
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate (sondaj) # Digi24.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%, potrivit sondajului Informat.ro - INSCOP Research realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie.
10:20
Înalta Curte din Australia blochează construirea unei noi ambasade a Rusiei la Canberra, aproape de sediul Parlamentului # Digi24.ro
Guvernul rus a pierdut un proces la Înalta Curtea din Australia, cu privire la construirea unei noi ambasade la mai puţin de o jumătate de kilometru de sediul Parlamentului australian.
10:10
Un bărbat din Alba Iulia a fost găsit mort în apartament după ce vecinii au simțit miros de gaz în bloc. Poliția a deschis anchetă # Digi24.ro
Un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, într-un bloc din Alba Iulia, după ce vecinii au simțit un puternic miros de gaz pe casa scării. Aceștia au sunat la 112, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
10:00
Rachetă sol-aer, evitare, pierderea controlului: Ipoteze după prăbușirea avionului turc în Georgia. Ciudatele cuvinte ale lui Erdogan # Digi24.ro
Un avion de marfă C-130 s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp după ce a părăsit Azerbaidjanul, cu 20 de militari la bord, care și-au pierdut viața. Misterul planează încă asupra accidentului. Cotidianul francez Le Parisien încearcă să găsească explicație pentru această tragedie aeriană.
09:50
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde # Digi24.ro
Primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a căzut pe scenă în timpul lansării oficiale, la un eveniment de tehnologie care a avut loc la Moscova. pe 10 noiembrie. Asistenții săi s-au grăbit să-l acopere, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.
09:40
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au destructurat o reţea de spionaj condusă de serviciile de informaţii ale Statelor Unite şi Israelului, a cărei misiune era „să submineze securitatea” ţării.
Acum 6 ore
09:30
O româncă obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie, de 22 şi 23 de ani, au fost reţinuţi de DIICOT, fiind acuzaţi că au obligat mai multe femei să se prostitueze în ţară şi în străinătate, iar pe una dintre acestea au determinat-o să se sinucidă, după ce au abandonat-o într-un oraş din Austria.
09:20
Operațiune de salvare în Munții Maramureșului, suspendată după 7 ore: un ucrainean rănit, de negăsit # Digi24.ro
Operațiunea de salvare a unui ucrainean în Munții Maramureșului, începută la marți noapte, a fost suspendată de salvamontiști după 7 ore de căutări. Bărbatul nu a fost găsit în zona indicată de prietenii săi care au alertat salvamontiștii, spunând că este rănit și nu se mai poate deplasa. Coordonatele oferite de aceștia nu au putut fi verificate, deoarece tânărul avea telefonul închis.
09:00
Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a declarat că hackeri asociați cu guvernul și armata chineză vizează infrastructura critică a țării și a avertizat că Australia este din ce în ce mai expusă riscului unui „sabotaj cu impact major”, scrie BBC.
08:50
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video” # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că tot mai mulți tineri fug în Europa pentru a evita să ajungă pe front, în timp ce Rusia continuă atacurile „ca într-un joc pe calculator”.
08:50
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă # Digi24.ro
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția în fața unei biserici a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum fiul de trei ani al celor doi este martor la crimă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
08:50
Cea mai cunoscută gimnastă din lume împlinește astăzi 64 de ani. Nadia Comăneci a postat pe Facebook un film în care cântă și dansează de ziua ei. Își urează „La mulți ani!”, dansează și fredonează cântecul său preferat: „Trandafir de la Moldova”, interpretat de Loredana Groza.
08:40
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat # Digi24.ro
Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 noiembrie
