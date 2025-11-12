Nicuşor Dan a prezentat strategia națională de apărare

11:40

Militari ruși din linia 1 sunt torturați și executați sumar dacă refuză misiuni sinucigașe sau chiar și dacă nu vor să le dea salariile ofițerilor, arată o anchetă din presa independentă. Tot acolo citim despre cazul unui ofițer GRU din noua generație implicat în războiul hibrid contra Europei.