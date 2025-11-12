Protestul BNS în București. 5.000 de sindicaliști au plecat în marș pe Calea Victoriei

Newsweek.ro, 12 noiembrie 2025 13:20

Blocul Național Sindical a organizat miercuri o nouă acțiune amplă de protest în Piața Victoriei, ac...

Acum 5 minute
13:40
Legea Nordis a fost adoptată de Camera Deputaților. Cum vor fi protejați cumpărătorii? Newsweek.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se limitează sumele pe ...
Acum 30 minute
13:20
Protestul BNS în București. 5.000 de sindicaliști au plecat în marș pe Calea Victoriei Newsweek.ro
Blocul Național Sindical a organizat miercuri o nouă acțiune amplă de protest în Piața Victoriei, ac...
Acum o oră
13:00
FOTO Apple a lansat „traista” tricotată 3D pentru iPhone. iPhone Pocket costă între 150$ și 230 $ Newsweek.ro
Ai telefon iPhone de la 800$-2.000$, merge și o „traista” tricotată 3D desenată de Issey Miyake, ca ...
Acum 2 ore
12:40
Nicușor Dan, reacție la tăierea pensiilor speciale: „Un judecător mi-a spus că îi e frică să iasă pe stradă” Newsweek.ro
Nicușor Dan a vorbit despre pensiile speciale ale magistraților. El a recunoscut că nu este în regul...
12:20
Războiul lui Trump cu drogurile. Portavion SUA de 17.000.000.000$ trimis spre America de Sud. Are 75 avioane Newsweek.ro
Marina americană a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford, considerat cel mai nou și mai mare din...
12:10
A murit Horia Moculescu. Pasiunea ce i-a grăbit moartea. S-a iubit cu Marina Voicu Newsweek.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de an și era în stare gravă în spital. Moculescu a iub...
11:50
Escrocherie la pensie. Cum îți pot fura apropiații din pensie, fără să știi? Cum te protejezi? Newsweek.ro
Escrocherie la pensie. Cum îți pot fura apropiații din pensie, fără să știi? Abuzurile financiare as...
11:50
Ciprian Ciucu, candidat la Capitală: Vreau un București pus la punct, fără bălți pe străzi după fiecare ploaie Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, promite să rezolve una dintre cele mai vizibile...
Acum 4 ore
11:30
Percheziții la primăria Cluj Napoca condusă de Emil Boc. Un proiect de 2.000.000.000 euro este în joc Newsweek.ro
Sunt percheziții miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca, iar verificările ar avea legătură cu ac...
11:10
Sondaj primăria București. Băluță, Ciucu și Drulă despărțiți de 3 procente. Cât are Anca Alexandrescu Newsweek.ro
Un sondaj Avangarde realizat în perioada 2–7 noiembrie 2025 arată o competiție extrem de strânsă pen...
11:10
Ciprian Ciucu, primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului: „Fair-play, disciplină și în administrație” Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei se descrie ca ...
11:00
Deputat PSD, trimis în judecată de DNA după un incident pe autostradă. Ce a făcut? Newsweek.ro
Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea, trimis în judecată de DNA, după ce a fost prins de poliție cond...
10:50
Accident dramatic în Prahova. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ. Ce făceau? Newsweek.ro
Două persoane au fost prinse sub un mal de pământ, într-o localitate din Prahova. La fața locului in...
10:40
A crescut salariul mediu în România. Câți bani iau în plus românii încadrați la această categorie? Newsweek.ro
Românii care iau salariul mediu pe economie au primit mai mulți bani în septembrie. În unele cazuri ...
10:30
Inflație de 9,8% în octombrie. Curentul s-a scumpit cu 70%. Prețuri mai mari la fructe și cafea Newsweek.ro
Rata anuală a inflației a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu...
10:20
Un cunoscut lanț de saltele închide toate magazinele. Acum vinde produsele cu reduceri de 70% Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de saltele a intrat în insolvență și își va închide toate sucursalele până la sfârș...
10:10
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12.00. Anunțul președintelui despre apărare și pensii speciale Newsweek.ro
Nicușor Dan susţine, miercuri, o conferinţă de presă, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Tema pr...
10:00
VIDEO Teroare în Rusia. Atac sincronizat cu drone ucrainene în Stavropol. Uzina chimică Stavrolen, în flăcări Newsweek.ro
Trei drone ucrainene au atacat, în dimineața zilei de miercuri fabrica chimică Stavrolen din orașul ...
09:50
Sindicaliștii protestează față de măsurile de austeritate, astăzi, în București. „Este momentul să reacționăm” Newsweek.ro
Blocul Național Sindical (BNS) organizează astăzi un protest de amploare în Capitală, acuzând Guvern...
Acum 6 ore
09:40
Femicidul face ravagii în România. O femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână în România Newsweek.ro
Crima din Teleorman, al 51-lea caz de femicid din acest an, readuce în prim-plan una dintre cele mai...
09:20
Jaf de 40.000 de euro în Bacău. O femeie a rămas fără bijuterii după ce a invitat doi &#34;prieteni&#34; în casă Newsweek.ro
O femeie de 35 de ani din Bacău a fost prădată de doi cunoscuți ocazionali, după ce i-a invitat în l...
09:10
Ajutor la pensie, înainte de Crăciun. Care localități oferă bani pensionarilor? Cum beneficiezi? Newsweek.ro
Ajutor la pensie, înainte de Crăciun. Care localități oferă bani pensionarilor? Cum beneficiezi? Sum...
09:00
Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, împlinește 64 de ani Newsweek.ro
Nadia Comăneci, "Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a sc...
08:40
Trump vrea credite ipotecare pe 50 de ani. Economiștii avertizează: costuri mai mari pentru americani Newsweek.ro
Donald Trump face din nou valuri în Statele Unite. De această dată, cu ideea unui credit ipotecar pe...
08:40
Criza Lukoil lovește România. Prețurile la pompă explodează. Cât a ajuns să coste un litru de motorină Newsweek.ro
Criza Lukoil riscă să arunce în aer prețurile la pompă. Motorina a depășit din nou pragul de 8 lei p...
08:30
VIDEO Tragedie aviatică la granița Rusiei. Un avion militar turcesc s-a prăbușit cu 20 de persoane la bord Newsweek.ro
Un avion militar de transport al armatei turce s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp d...
08:20
Vremea se strică miercuri: cer mohorât și ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova Newsweek.ro
Miercuri avem atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș, în Tra...
08:20
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen? Newsweek.ro
Miercuri, 12 noiembrie este ziua cea mare. Se virează pensiile pentru luna noiembrie. Vă ținem la cu...
08:00
Viktor Orban susține că Trump și Putin s-ar putea întâlni în Budapesta. Care ar fi condițiile? Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban consideră că președintele american Donald Trump și liderul rus Vla...
07:50
Al doilea judecător CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD Newsweek.ro
CSM s-a opus tăierii pensiilor speciale cu 25% propunere pe care o va face din nou, zilele acestea, ...
07:50
O influenceriță și-a mințit urmăritorii că suferă de cancer. A recunoscut că s-au făcut și donații Newsweek.ro
O influenceriță de pe TikTok și-a cerut scuze după ce a recunoscut că a mințit în legătură cu diagno...
Acum 8 ore
07:40
Portul Giurgiulești al Moldovei trece sub controlul României. SUA mențin o prezență continuă La Marea Neagră Newsweek.ro
Coșmarul lui Putin devine realitate. Portul Giurgiulești – singura ieșire la mare a Moldovei – trece...
07:30
O nouă eră în politica externă a Japoniei. Dacă China atacă Taiwanul, Tokio ar putea decide să apăre insula Newsweek.ro
Guvernul japonez a declarat că, în cazul utilizării forței împotriva Taiwanului, cum ar fi o blocadă...
07:20
Ce factură la energie plătești pentru un consum de 90 KWh, la primii 10 furnizori de pe piață? Newsweek.ro
Ce factură la energie plătești, pentru un consum lunar estimat de 90 KWh, la primii 10 furnizori de ...
07:10
Horoscop 13 noiembrie. Luna în Fecioară împlinește dorințele Leilor. Gemenii și Vărsătorii sunt admirați Newsweek.ro
Horoscop 13 noiembrie. Luna în Fecioară împlinește dorințele Leilor. Gemenii și Vărsătorii sunt admi...
06:00
Care pensionari nu iau miercuri pensie? Banii vor intra la o săptămână distanță Newsweek.ro
Există două categorii de pensionari care nu iau pensia pe card miercuri. Care este motivul pentru ca...
Acum 24 ore
22:10
Nicușor Dan sesizează la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra ...
22:00
Guvernul se pregătește să preia rafinăria Lukoil Petrotel de la Ploiești și rețeaua de 300 de benzinării Newsweek.ro
Guvernul se pregătește să preia rafinăria Petrotel Teleajen, de la Ploiești, și rețeaua de 300 de st...
21:20
SUA înființează o bază militară de 500.000.000 $ lângă granița cu Gaza Newsweek.ro
SUA intenționează să construiască o bază militară de 500 de milioane de dolari în Israel, lângă gran...
20:50
Valentin Lazea (BNR): &#34;Salariile nu trebuie să crească mai repede decât productivitatea&#34; Newsweek.ro
Valentin Lazea, economistul şef al BNR, atrage atenţia că "salariile nu trebuie să crească mai reped...
20:50
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”, susţine acesta Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, consideră că desființare...
20:40
Europa răspunde războiului hibrid pornit de Rusia. Ursula von der Leyen creează propriul serviciu de informați Newsweek.ro
Comisia Europeană creează o nouă unitate de informații sub conducerea Ursulei von der Leyen. Acesta ...
20:20
Cum secătuiește piața ilegală de tutun din Europa fondurile publice Newsweek.ro
Cum secătuiește piața ilegală de tutun din Europa fondurile publice. Experții spun că argumentul ind...
20:10
Avionul supersonic X-59 al NASA și Lockheed Martin a spart bariera sunetului. Ce misiune are? Newsweek.ro
Avionul supersonic „silențios” dezvoltat de NASA și Lockheed Martin a efectuat primul său zbor în Ca...
19:50
Inflația prețurilor la alimentele din Marea Britanie încetinește: comercianții lansează promoții de Crăciun Newsweek.ro
Inflația prețurilor la alimentele din Marea Britanie încetinește, pe măsură ce comercianții locali l...
19:40
Gardul din grădina ta este umed? Cum să-l usuci natural ca să nu putrezească până la venirea primăverii Newsweek.ro
Umezeala prelungită din sezonul rece poate afecta grav gardurile din lemn, favorizând apariția muceg...
19:40
Cum să nu se ajungă la femicid? Judecătorii îi mângâie pe agresori cu pedepsele date! Newsweek.ro
Judecătorii ieșeni au avut nevoie de trei ani și două procese pentru a trimite în spatele gratiilor ...
19:40
Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o investiție de 23.000.000$ Newsweek.ro
Digitail, compania fondată de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, a anunțat o nouă rundă de fin...
19:20
Ce se întâmplă cu glicemia când bei Coca Cola dietetică în mod regulat. Care sunt riscurile pentru sănătate? Newsweek.ro
Cola dietetică nu conține zahăr și are un impact direct redus asupra glicemiei. Totuși, consumul ei ...
18:40
Semnul de pe față care îți arată că circulația sângelui încetinește. De ce să nu-l ignori? Newsweek.ro
Cearcănele pot fi mai mult decât un semn de oboseală. Ele pot indica o circulație sanguină deficitar...
