Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: “Acţionăm în interesul Barcelonei”
Antena Sport, 12 noiembrie 2025 13:20
Clubul FC Barcelona, criticat dur de Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi de Luis de la Fuente în legătură cu operaţia lui Lamine Yamal, a afirmat, marţi, că a informat toate părţile implicate cu privire la starea sa a jucătorului. Miercuri, preşedintele clubului Joan Laporta a reiterat acest lucru. „I-am informat imediat ce am primit
El este “marea dezamăgire” de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Ziariștii de la Gazzetta dello Sport nu l-au menajat deloc pe Luis Henrique, fotbalistul brazilian adus de Inter în această vară de la Olympique Marseille. Jurnaliștii din "cizmă" nu s-au arătat deloc convinși de unul dintre primele transferuri făcute de "nerazzurri" în era lui Cristi Chivu, pe care l-au catalogat drept o mare dezamăgire. Luis
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat # Antena Sport
Filipe Coelho, noul antrenor al Universităţii Craiova, a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă. Portughezul i-a luat locul lui Mirel Rădoi, cel care şi-a dat demisia în urma înfrângerii cu UTA Arad, de pe teren propriu. Coelho a preluat echipa de pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte în spatele
A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata # Antena Sport
Legendarul compozitor Horia Moculescu a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă Horia Moculescu s-a aflat internat în stare gravă la Institutul "Matei Balş" din Capitală. Horia Moculescu era un mare fan al FCSB-ului. În ciuda unor divergenţe cu Gigi Becali, el i-a ţinut partea acestuia în conflictul cu armata.
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso # Antena Sport
Viitorul lui Fernando Alonso în Formula 1 este momentan sub semnul întrebării, în contextul în care ibericul nu a anunțat momentan când ar urma să se retragă de pe grilă. Pilotul de 44 de ani a dezvăluit recent că dacă monopostul de la Aston Martin va avea un randament bun, atunci va lua în considerare
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei” # Antena Sport
Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana asupra lui ca un „nor" şi a pus sub semnul întrebării momentul aplicării sancţiunii, relatează The Guardian. Sinner a ispăşit o suspendare de trei luni din februarie 2025, după ce Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a acceptat explicaţia sa că
Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu şi-a adus aminte de cele mai importante goluri ale carierei. În optimile de finală de la World Cup 1994, Dumitrescu marca două goluri în victoria cu 3-2 a României, contra Argentinei. Tricolorii se calificau în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite, după cel mai bun meci din istoria naţionalei de
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho # Antena Sport
Conducerea de la Universitatea Craiova începe să contureze staff-ul tehnic în jurul principalului Filipe Coelho, iar recent oficialii au luat o decizie cu privire la cine va fi secund. Toni Petrea, tehnicianul care a adus ultima Cupă a României din palmaresul celor de la FCSB, urmează să vină în Bănie. Filipe Coelho va avea astfel
“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei # Antena Sport
Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a venit cu noi declarații după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naționalei, situația iscând un scandal imens în fotbalul iberic. Superstarul Barcelonei a fost luni supus unei proceduri pentru a-și trata pubalgia care necesită o perioadă ulterioară de repaus de minim 7 zile, acest lucru întâmplându-se
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte” # Antena Sport
Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter, după 11 etape disputate în acest sezon din Serie A. Echipa antrenorului român este la egalitate de puncte cu AS Roma şi este lăudată din toate părţile. Jocul lui Inter i-a făcut pe jurnaliştii italieni să analizeze foarte bine deciziile luate de Cristi Chivu de la
Mai sunt trei Mari Premii de disputat (Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi) și o cursă de sprint (Qatar). Clasament arată în prezent astfel: 1. Lando Norris – 390 puncte, 2. Oscar Piastri – 366 puncte, 3. Max Verstappen – 341 puncte. În 2025, Norris a avut 7 victorii și a urcat de 11 ori
Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere” # Antena Sport
Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova nu a generat atât de multe reacții în mediul online din partea foștilor săi elevi. Până acum, singurul jucător care a ținut să îi transmită un mesaj tehnicianului care și-a dat demisia din Bănie a fost tânărul Mihnea Rădulescu, care a fost adus pe Ion Oblemenco în
Mijlocaşul brazilian Oscar, fostul jucător al echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, a fost spitalizat marţi după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină efectuate la centrul de antrenament al actualului său club, Sao Paulo FC, informează EFE. Oscar, în vârstă de 34 de ani, care a participat la Cupa Mondială
Lionel Messi, întrebat din nou dacă participă la Cupa Mondială din 2026: “Nu vreau să fiu o povară” # Antena Sport
Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia sa foarte remarcată pe gazonul miticului stadion al Barcelonei. Argentinianul, care a primit premiul onorific pentru "cel mai iubit jucător din istoria Barça" din partea mass-media, insistă în primul rând asupra dorinţei
Nadia Comăneci, "Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris istorie în gimnastica mondială reuşind primul 10 perfect, împlineşte, miercuri, 64 de ani. În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci" şi o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată la data de 29 mai anul viitor. Nadia Comăneci,
Ladislau Boloni nu s-a ferit de cuvinte înainte de Bosnia – România: “Vreau să înțep jucătorii” # Antena Sport
Ladislau Boloni, fostul mare jucător și antrenor român, a prefațat în termeni critici meciul de totul sau nimic al naționalei României contra Bosniei. Cu șanse infime la primul loc din Grupa H, "tricolorii" speră în continuare la poziția secundă, iar o victorie în fața balcanicilor ar conta enorm în acest sens. Omul care a ocupat
Mihai Rotaru a dezvăluit cum l-a adus pe Filipe Coelho la Universitatea Craiova: “E profilul dorit” # Antena Sport
Mihai Rotaru a declarat în cadrul unei intervenții televizate care au fost considerentele în baza cărora Filipe Coelho a fost adus la Universitatea Craiova în locul lui Mirel Rădoi. Noul antrenor din Bănie a fost prezentat marți la echipă, iar alegerea sa de către conducere a lăsat câteva semne de întrebare în rândul specialiștilor, dar
Ce a putut spune Gigi Becali despre scandalul de pariuri de la Metaloglobus: “Chiar la echipe mari” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o reacţie incredibilă despre scandalul de pariuri care a zguduit fotbalul românesc. Mai mulţi jucători de la Metaloglobus ar fi convins un membru din staff-ul tehnic să deschidă mai multe conturi la agenţii online. Aceştia sunt anchetaţi după ce ar fi pariat sume de zeci de
Ce le-a spus Gică Hagi colegilor de la naţională înainte de a marca golul incredibil cu Columbia! # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a dezvăluit la emisiunea SuperFAZE ce le-a transmis Gică Hagi colegilor săi de la naţională înaintea debutului României, cu Columbia, la World Cup 1994. La şedinţa tehnică, "Regele" a observat că portarul columbian nu stătea mai deloc pe linia porţii, aşa că le-a mărturisit colegilor de la naţională că îl va testa pe
“Personajul secundar a murit” Mesajul de despărţire al lui Rădoi, după ce Craiova a prezentat noul antrenor # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) şi-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova, într-un mesaj postat pe contul său de Instagram după ce oltenii l-au prezentat oficial pe noul tehnician al echipei. Rădoi a ales să demisioneze de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu UTA. El a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1,
Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul amendării lui Bîrligea! Se schimbă tot la FCSB: “Aşa am hotărât” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că nu renunţă la ideea de a-l amenda pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul a fost eliminat în partida Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a precizat că măsura a fost deja luată, după ce anterior declara că Bîrligea va fi amendat cu 20.000 de euro.
Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: “Mirel Rădoi câștiga” # Antena Sport
Numirea lui Filipe Coelho pare să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul a declarat că se temea mai mult de Mirel Rădoi, care – dacă ar fi rămas – lua campionatul! "Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! # Antena Sport
Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express – Drumul Eroilor. Când au primit fericita veste, Gabi Tamaş a luat-o în braţe pe prezentatoarea Irina Fodor. Acelaşi lucru l-a făcut şi Dan Alexa. După ce au trecut prin experienţe de neuitat, bucurându-se, dar şi enervându-se în timpul probelor, Tamaş şi Alexa au
Jurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: “Îl votez!” Ce promisiune i-a făcut şeful LPF # Antena Sport
Pe 13 noiembrie este Adunarea Generală Extraordinară a LPF, iar cluburile vor vota un nou statut LPF. Iniţial, la actualul statul erau propuse spre votare două puncte: unul care îi permite lui Gino Iorgulescu să candideze din nou şi un altul care spune că cineva poate candida la șefia LPF doar dacă a activat timp
The post Jurnal Antena Sport | Pasiunea Denisei Golgotă, gimnasta care a concurat la Mondial appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Dinamo, Rapid, Botoşani şi Universitatea Craiova fac front comun! De la ce a plecat nemulţumirea cluburilor amintinte? Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu a vorbit cu Gigi Becali şi a adus un preot în cantonamentul naţionalei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu a vorbit cu Gigi Becali şi a adus un preot în cantonamentul naţionalei appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti # Antena Sport
Ilie Dumitrescu s-a gândit imediat la fiul lui Carlo Ancelotti, Davide, atunci când a văzut numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Tehnicianul de 45 de ani îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi. El nu are în CV echipe importante pe care să le fi antrenat ca principal. A lucrat însă cu Bento ca secund la
CV-ul lui Filipe Coelho nu-l impresionează pe Marius Lăcătuş: “Ar fi trebuit, ca la vârsta aceasta…” # Antena Sport
Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova, dar lipsa de experienţă ca antrenor pricipal a fost taxată imediat. Unul dintre cei surprinşi de numirea lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca oltenilor a fost Marius Lăcătuş. Coelho nu a mai fost antrenor pricipal din 2017, iar
Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova # Antena Sport
Fanii Universităţii Craiova au reacţionat negativ după ce Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova. Şi… lovitura de graţie pare să vină exact de unde nu se aştepta nimeni, chiar din Portugalia. Acolo unde ziarele au tratat într-o manieră mai puţin plăcută numirea lui Coelho pe banca tehnică a Universităţii. ”Oficial: fostul secund […] The post Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Sacrificiul pe care l-a făcut Valentin Mihăilă pentru a fi în formă la antrenamentele şi meciurile naţionalei # Antena Sport
Ca să fie în formă şi plin de energie, vitezomanul lui Lucescu, Mihăilă, a renunţat la micile plăceri. E foarte atent mai ales când vine vorba de mâncare. Un echilibru între mâncarea sănătoasă şi micile plăceri din farfurie este esenţial pentru fotbaliştii naţionalei ca să fie fresh la antrenamente şi la meciuri. “Chiar am renunţat […] The post Sacrificiul pe care l-a făcut Valentin Mihăilă pentru a fi în formă la antrenamentele şi meciurile naţionalei appeared first on Antena Sport.
Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor # Antena Sport
Universitatea Craiova şi-a anunţat în această seară noul antrenor: enigmaticul Filipe Coelho. În acelaşi timp, Mirel Rădoi se afla în cantonamentul echipei, din Lunca Jiului. Profitând că jucătorii sunt liberi, Rădoi s-a dus în cantonement pentru a-și strânge lucrurile. El a fost însoțit de fiul său Denis, care i-a fost şi analist video la Universitatea […] The post Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor appeared first on Antena Sport.
O coreeancă l-a scos din sărite pe Tamaş. Degeaba a încercat el să îi arate că are talent actoricesc. N-a ţinut nimic. The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, scos din sărite de o coreeancă la Asia Express appeared first on Antena Sport.
“Doamne fereşte” Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor! # Antena Sport
Suporterii olteni privesc cu pesimism venirea portughezului Filipe Coelho (45 de ani), care nu are un CV impresionant. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost timp de 7 ani secundul lui Paulo Bento la naţionala Coreei de Sud şi, mai apoi, la cea a Emiratelor Arabe Unite. Fanii olteni nu văd cu ochi buni numirea lui […] The post “Doamne fereşte” Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor! appeared first on Antena Sport.
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce” # Antena Sport
Gică Hagi îşi caută angajament şi încă este “liber de contract”. “Regele” nu vrea să se ducă la orice echipă, ci vrea un contract bun pentru el, la experienţa pe care a adunat-o până acum în fotbal, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Giovanni Becali a vorbit despre ce pretenţii are Hagi, care s-a […] The post Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce” appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi # Antena Sport
Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (40 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru. Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze. “OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! […] The post OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa # Antena Sport
Alessandro Bastoni, fundaşul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, este în vizorul lui Liverpool, scrie ziarul spaniol El Mundo Deportivo, citat de site-ul eurosport.fr. Liverpool se gândeşte să aducă un înlocuitor pentru căpitanul său Virgil van Dijk, sub contract până în vara lui 2027. Virgil van Dijk este în continuare în […] The post Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa appeared first on Antena Sport.
Mutare importantă dată de Universitatea Cluj. Răzvan Zamfir a plecat de la CFR Cluj săptămâna trecută, acum clubul rival din oraş a ajuns la un acord cu șeful centrului de scouting al clubului din Gruia. El va ocupa funcţia de director sportiv la Universitatea Cluj, anunţă digisport.ro. Zamfir se va prezenta de mâine, la club, […] The post A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club appeared first on Antena Sport.
Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” # Antena Sport
Cum FCSB a făcut un nou regulament, după ce Gigi Becali a invocat probleme disciplinare, Meme Stoica a povesit un moment halucinant! Un fotbalist a venit băut la antrenament, iar antrenorul a decis ca el să nu fie amendat! Totul s-a întâmplat în perioada în care Victor Pițurcă era antrenorul echipei. Președintele FCSB a spus […] The post Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” appeared first on Antena Sport.
Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul ATP, a obţinut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) care reuneşte cei mai buni opt jucători, învingându-l marţi în trei seturi, 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (6 ATP). Spaniolul s-a impus […] The post Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial appeared first on Antena Sport.
“Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94 # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul prezenței sale la emisiunea SuperFAZE despre Campionatul Mondial făcut de România în 1994, iar unul dintre subiectele abordate a fost și sfertul de finală de tristă amintire cu Suedia. Fostul mare jucător din “Generația de Aur” a rememorat lovitura de la 11 metri executată de el în fața portarului […] The post “Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94 appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a reacţionat după ce conducerea LPF a pus la cale un plan care ar urma să-l scoată din cursa pentru alegerile LPF. Dani Coman şi-a manifestat intenţia de a candida la următoarele alegeri LPF. Adunarea Generală Extraordinară va fi organizată joi, la Poiana Braşov. Dani Coman: […] The post Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! appeared first on Antena Sport.
Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool” # Antena Sport
Gigi Becali a povestit ce covorbire telefonică a avut cu Louis Munteanu. La capătul discuţiei, jucătorul nu a mai ajuns la FCSB. Motivul? Pretenţiile financiare pe care fotbalistul le-a avut: salariu 60.000 de euro! “L-am întrebat: ‘Ce echipă îți place ție?’. A zis: ‘Eu cel mai mult iubesc Liverpool’. ‘Fii atent, într-un an și jumătate […] The post Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool” appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că Borisav Burmaz este în pericol să rateze tot restul sezonului, după ce s-a accidentat la ligamentele încrucișate în cantonamentul din vară. Sârbul nu a apucat să debuteze în această stagiune și nici nu ar urma să o facă, ținând cont de declarația oferită de conducătorul […] The post Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro # Antena Sport
Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu intenționează să propună modificarea statutului LPF, astfel încât el să-şi poată asigura un nou mandat. Nu este […] The post “Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam” # Antena Sport
Lionel Messi a vorbit acum câteva zile într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, unul dintre cele mai cunoscute din Barcelona, despre modul în care a plecat de la echipa blaugrana și ce l-a nemulțumit pe starul argentinian. Dialogul pe care l-a avut “La Pulga” cu jurnalistul s-a produs cu câteva zile înainte de întoarcerea sa […] The post Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam” appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre cei doi antrenori de la FCSB. Elias Charalambous şi Mihai Pintilii erau decişi să-şi dea demisia de la echipă. AntenaSport Update 11 noiembrie 1. Decizia lui Becali Gigi Becali a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie appeared first on Antena Sport.
