Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: “Acţionăm în interesul Barcelonei”

17:40

Lionel Messi a vorbit acum câteva zile într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, unul dintre cele mai cunoscute din Barcelona, despre modul în care a plecat de la echipa blaugrana și ce l-a nemulțumit pe starul argentinian. Dialogul pe care l-a avut “La Pulga” cu jurnalistul s-a produs cu câteva zile înainte de întoarcerea sa […] The post Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam” appeared first on Antena Sport.