(P) Cum schimbă tehnologia și inteligența artificială piața chiriilor și vânzărilor fără comision în România
Gândul, 12 noiembrie 2025 13:20
O piață imobiliară în transformare Piața imobiliară din România trece printr-o schimbare structurală. Dacă în urmă cu doar câțiva ani aproape orice închiriere sau vânzare trecea printr-o agenție, în 2025 vedem tot mai multe tranzacții directe între proprietari și chiriași sau cumpărători. Oamenii au obosit să plătească comisioane de 1-3% și să depindă de intermediari. […]
• • •
Acum 10 minute
13:40
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile # Gândul
Papa Leon a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile, într-un interviu video acordat revistei Variety. Primul pe listă pentru pontiful născut în Chicago a fost „It’s a Wonderful Life”, clasicul de Crăciun din 1946, cu James Stewart, Donna Reed și Lionel Barrymore în rolurile principale. Evidențiindu-și latura muzicală, Papa Leon, în vârstă […]
Acum 30 minute
13:30
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze” # Gândul
Prezent miercuri într-o conferință de presă, la solicitarea Gândul, președintele Nicușor Dan a încercat să dea lămuriri în legătură cu destinația sumelor de bani primite în campania sa electorală din această primăvară. Nicușor Dan a promis în campanie că sumele strânse de el din campanie vor fi donate către diverse cauze civice. Nicușor Dan este […]
13:30
Strigătul de jale al Nidiei, fiica lui Horia Moculescu, după moartea compozitorului. „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn” # Gândul
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, este sfâșiată de durere după moartea compozitorului. Bărbatul s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie 2025, pe patul de spital, la vârsta de 88 de ani. În ultimele zile, compozitorul român se afla în stare gravă, fiind intubat. Compozitorul se afla în comă de mai multe zile. În urma problemelor […]
13:30
Suntem la mijlocul săptămânii și cel mai bun mod de a face timpul să treacă mai repede este să ne amuzăm cu un banc bun. GÂNDUL.RO vă înseninează după-amiaza cu o constatare – „23% dintre accidentele rutiere sunt făcute de bețivi”. – S-a constatat că 23% din accidentele rutiere sunt făcute de bețivi. – Vedeți? […]
13:30
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri # Gândul
Rata anuală a inflației în România a scăzut ușor, la aproximativ 9,8% în luna octombrie 2025, după două luni de stagnare în jurul a 9,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În septembrie 2025, rata anuală a inflației era de 9,9%, dar scăderea de un punct procentual din această lună nu aduce liniște […]
13:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „Polonia nu este o colonie” 100.000 de polonezi au ieșit în stradă „Ziua Independenței” # Gândul
Marșul tradițional organizat anual în Polonia cu ocazia Zilei Independenței a strâns marți, în capitala poloneză, aproximativ 100.000 de persoane, potrivit estimărilor Primăriei din Varșovia. Printre participanți s-au numărat și președintele Karol Nawrocki și fiul său, precum și politicieni din partidul conservator Lege și Justiție (PiS) și din partidul de extremă dreapta Confederația. Polonezii din […]
13:20
Extinderea Bucureştiului şi preluarea Casei Radio de la stat. Acestea sunt doar două obiective pe care vrea să le îndeplinească Daniel Băluţă dacă ajunge primarul Capitalei. Candidatul Partidului Social Democrat a vorbit marți, la Antena 1, despre tensiunile care au apărut după ce şi-a prezentat afişele electorale, dar şi despre afirmaţia pe care a făcut-o conform […]
13:20
Interlopul Bebino sfidează legea din închisoare, după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție # Gândul
Interlopul bucureștean Marius Alecu, zis și Bebino, mai are de stat ceva timp în penitenciar. Însă după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție pentru comiterea mai multor infracțiuni, el își îngreunează singur pedeapsa, făcând legea în penitenciarul Giurgiu. Recent, Bebino a fost sancționat pentru abatere disciplinară. Mai exact, el a adresat cuvinte […]
13:20
Nicușor Dan a lămurit ce va face cu banii din campanie, promiși că vor fi DONAȚI către cauze civice # Gândul
Prezent miercuri într-o conferință de presă, președintele a dat lămuriri referitor la destinația sumelor de bani primite în campania sa electorală din această primăvară. La acel moment, Nicușor Dan a făcut promisiunea că aceste sume vor fi donate către diverse cauze civice. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan 930.000 de lei din campania prezidențială, […]
13:20
Acum o oră
13:10
Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan” # Gândul
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a transmis mai multe propuneri înainte de întâlnirea convocată de președintele României, Nicușor Dan, pe tema pensiilor magistraților. Curtea Supremă de Justiție cere un „Acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională” prin respectarea mai multor principii, transmite Mediafax. ÎmCCJ cere respectarea Justiției în statul de drept: „Toate puterile statului […]
13:10
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute # Gândul
Coaliția de guvernare anunță măsuri mai aspre pentru românii care nu doresc să-și plătească taxele și amenzile. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, invocă faptul că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Marți, partidele din coaliție au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor din administrația publică, în contextul pachetelor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan. […]
13:00
Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri # Gândul
Rhi Evans, o artistă din Gloucestershire, Marea Britanie a făcut o achiziție online bizară, într-o noapte, în urmă cu 3 ani. Luase o pastilă de somn și, în timp ce își făcea efectul, a adăugat în coșul de cumpărături un ou de emu. Comanda de pe eBay a fost confirmată a doua zi dimineață, spre […]
12:50
Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America # Gândul
Donald Trump a declarat că sfârșitul iminent al paraliziei bugetare a SUA reprezintă „o foarte mare victorie pentru republicani”. În paralel cu entuziasmul lui, în tabăra democrată furia crește față de senatorii din partid care au votat pentru a pune capăt „shutdown-ului”. Într-un discurs ținut la Cimitirul Național Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Trump a […]
12:50
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a transmis mai multe propuneri după întâlnirea convocată de președintele României, Nicușor Dan, pe tema pensiilor magistraților. Se cere deci încetarea atacului politic asupra justiției și respectarea Justiției în statul de drept, transmite Mediafax. Astfel, ICCJ cere respectarea Justiției în statul de drept: „Toate puterile statului se angajează […]
12:50
Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni, că o decizie legată de pensiile din Apărare și Servicii ar putea fi luată în perioada următoare. Declarația vine în contextul scandalului legat de pensiile magistraților. „Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Minsiterul de Interne […]
12:50
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta # Gândul
Acuzațiile de violență domestică i-au luat lui Johnny Depp aproape tot: roluri importante, statut social și averi de milioane de dolari. Deși a câștigat procesul din 2022, și-a curățat imaginea și a primit 15 milioane de dolari de la fosta sa soție, Amber Heard, studiourile de film și producătorii nu l-au primit cu brațele deschise, […]
Acum 2 ore
12:40
Unde ar putea fi înmormântat Horia Moculescu. Pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai sunt locuri de veci # Gândul
Surse din administrația bucureșteană au dezvăluit pentru Gândul unde ar putea fi înmormântat marele compozitor Horia Moculescu, decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani. „Cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe locurile care aparțin Uniunii Compozitorilor”, au precizat pentru Gândul surse din administrația Capitalei. Aceleași surse mai […]
12:40
A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari # Gândul
Schimbări importante în peisajul sectorului imobiliar din România. Legea Nordis, depusă, după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis – care face referire la noi reglementări privind achiziția de imobile și este făcută cu scopul de a-i proteja pe cumpărători – a trecut miercuri, după votul din Camera Deputaților. […]
12:30
SUA își pun lumea în cap din cauza incursiunilor în Caraibe. După Marea Britanie, și Franța acuză America de încălcarea dreptului internațional # Gândul
Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, a declarat că operațiunile militare desfășurate de Statele Unite în Caraibe încalcă dreptul internațional. Mai mult, el acuză Washingtonul că, prin acțiunile întreprinse, generează instabilitate într-o regiune unde Franța are teritorii. Este a doua putere din Europa care se ridică împotriva Americii, după Marea Britanie. Franța reamintește că are […]
12:30
Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor # Gândul
Starul american de cinema Robert De Niro a intrat în lupta împotriva președintelui american Donald Trump prin formarea unei mișcări politice, relatează publicația franceză „Depeche”. Într-un reportaj realizat cu câteva zile înainte de alegerile din New York, publicația a reamintit că Robert De Niro nu și-a ascuns niciodată ura față de ceea ce reprezintă Trump […]
12:30
Ciprian Marica, MESAJ tăios pentru Mirel Rădoi. „Să-ţi cumperi clubul tău, să faci ce vrei” # Gândul
Ciprian Marica a vorbit despre despărțirea lui Mirel Rădoi de Universitatea Craiova. Fostul internațional spune că mutarea era anticipată din cauza atmosferei tensionate de la echipă, antrenorul de 44 de ani dorind să plece în mai multe rânduri. Mirel Rădoi a plecat după ce oltenii au pierdut cu UTA, 1-2, în locul său venind Filipe […]
12:30
Această noapte aduce un moment astral intens. Trei zodii vor fi cuprinse de stări de suferință și lacrimi. Unii nativi vor simți clarviziune și eliberare, alții vor fi loviți de o undă de suferință, confuzie și pierdere. Scorpion Pentru Scorpioni, această noapte este a adevărului dureros. Nativii se vor confrunta cu propriile frici, regrete și […]
12:10
Liviu Dragnea: „Obama s-a înțeles cu Merkel în 2012 și ROMÂNIA a intrat în sfera de influență a Germaniei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influențele externe asupra României. Fostul lider PSD susține că, după ce Statele Unite și Germania au controlat politic țara în perioade succesive, Franța a „preluat ștafeta” pentru următorul deceniu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Americanii au cedat influența asupra României […]
12:10
Filipe Coelho e noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova. Portughezul are 45 de ani și a lucrat șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a pregătit pe Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Filipe Amaral Rino Coelho îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, care […]
12:10
100.000 de persoane au participat la marșul anual din Polonia, care celebrează Ziua Independenței și valorile tradiționale # Gândul
Marșul tradițional organizat anual în Polonia cu ocazia Zilei Independenței a strâns marți, în capitala poloneză, aproximativ 100.000 de persoane, potrivit estimărilor Primăriei din Varșovia. Printre participanți s-au numărat și președintele Karol Nawrocki și fiul său, precum și politicieni din partidul conservator Lege și Justiție (PiS) și din partidul de extremă dreapta Confederația. Polonezii din […]
11:50
Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase” # Gândul
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actual deputat și consilier onorific al premierului, a făcut o radiografie amplă a stării sistemului energetic românesc, în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul. El a subliniat că singura soluție pentru scăderea prețurilor la energie o reprezintă investițiile concrete, nu retorica politică. Totodată fostul ministru […]
11:50
Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri, la 88 de ani. Artistul era internat la Institutul „Matei Balș” de mai bine de două săptămâni. Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale. Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat de două săptămâni, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, […]
11:50
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum” # Gândul
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum”. Ministrul Economiei a făcut anunţul în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la reforma pensiilor magistraţilor. Ministrul Miruţă mai spune că USR va declanşa un referendum prin care poporul român „să […]
Acum 4 ore
11:40
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei # Gândul
Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost implicat într-un imens scandal după ce mai multe studente l-au acuzat de hărțuire sexuală și comportament inadecvat. Cazul lui a ajuns în atenția Comisiei de Etică a universității, care a declanșat o anchetă. Potrivit […]
11:40
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu vorbește despre situația dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, o situație pe care acesta o numește „o bătălie”, un „război în lumea tefeliștilor”. „Acest scandal poate fi numit păruială în lumea tefeliștilor”, mai spune scriitorul. „Evenimentul numărul 1 pe plan intern îl reprezintă, indiscutabil, conflictul public ajuns în faza de scandal dintre […]
11:40
Un incident a avut loc în Prahova, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ, la o adâncime de 5 metri. Salvatorii intervin de urgență la fața locului. În curs de actualizare.
11:40
Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei # Gândul
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat, în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul, deschiderea totală a instituției față de mediul de afaceri, partenerii europeni și mass-media, în încercarea de a transforma România într-o forță regională în domeniul energetic. Declarațiile sale conturează direcțiile strategice ale următorului deceniu: investiții […]
11:30
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre lipsa de transparență a autorităților în privința ajutorului oferit Ucrainei. El a afirmat că statul român ascunde date esențiale despre sumele și armele trimise peste graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „România a rămas singura țară din lume […]
11:20
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație. În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat faptul că a fost trimis către Parchet modul de numire a conducerii Romarm, dar și […]
11:10
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic” # Gândul
Sunt semne de vreme mai bună, după câteva zile în care ploile și ceața au fost prezente în scenariul meteo autumnal. Nu a lipsit nici burnița. Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile cresc ușor, iar aria ploilor se restrânge încetul cu încetul. În această dimineață a fost ceață în județul Vaslui, iar […]
11:10
DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni # Gândul
Fostul subprefect al Clujului este cercetat de DNA pentru mai multe infracţiuni precum participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații. Procurorii anticorupţie din cadrul Biroului Teritorial Cluj […]
11:00
Violențe la summit-ul climatic din Brazilia. Comunitățile indigene s-au ciocnit cu agenții de pază care nu le-au permis intrarea. „Pădurile noastre nu sunt de vânzare“, au scandat protestatarii # Gândul
Sute de protestatari indigeni au intrat cu forța în locația summit-ului climatic COP30 din Belém, Brazilia, și s-au ciocnit cu agenții de securitate de la intrare. Strigând furioși, protestatarii au cerut acces în complexul ONU, unde mii de delegați din întreaga lume participă la summitul ONU privind clima din acest an. Unii au fluturat steaguri […]
11:00
Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă # Gândul
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca! Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că persoanele aflate în vizorul anchetatorilor își desfășoară activitatea la nivelul biroului Direcției Tehnice. Potrivit acelorași surse, sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă. […]
10:50
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic # Gândul
Șoferii pot fi sancționați cu o amendă de peste 4.000 de lei, în condițiile în care nu își echipează autoturismele pentru iarnă. Vor fi efectuate controale, iar conducătorii auto care nu se conformează se vor supune în fața legii. Agenții de la rutieră au dreptul să rețină certificatului de înmatriculare pentru vehiculele depistate că sunt […]
10:40
Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură” # Gândul
Liviu Dragnea, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 11 noiembrie 2025, a discutat despre mai multe subiecte importante legate de situația politică și influențele externe asupra României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Liviu Dragnea a relatat cum, la început, s-a discutat cu cine să meargă și pe cine să aleagă pentru o funcție […]
10:40
Două persoane, reţinute după ce au obligat patru victime să se prostitueze în România şi în străinătate. Una dintre victime s-a sinucis în Austria # Gândul
Două personae au fost reținute de polițiști, pentru 24 de ore, după ce au recrutat și au determinat patru victime să se prostitueze în România și în străinătate. Una dintre aceste victime, o tânără de 23 de ani, exploatată sexual pentru mai nulte luni și care a fost îndepărtată e familie și de cei apropiați, […]
10:40
Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult # Gândul
Un nou scandal izbucnește în retail. Gigantul german Lidl a fost prins cu ocaua mică într-un magazin din Iași, dar a scăpat basma curată grație unui tertip avocățesc. Neregulile constatate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor s-au confirmat, însă nicio măsură nu a fost luată împotriva Lidl, după cum scrie Ziarul de Iași. Cum […]
10:40
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025. Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului în ceea ce privește câștigătorul probabil al alegerilor din 7 decemrbie. El este urmat la câteva procente distanță de […]
10:40
10:20
Lumea filmului hollywoodian e în doliu! Sally Kirkland, actrița îndrăgită de români, a murit la 84 de ani # Gândul
Lumea filmului de la Hollywood e în doliu. Actrița americană Sally Kirkland, a murit la vârsta de 84 de ani. Ea a fost câștigătoarea unui Glob de Aur, dar a primit și nominalizări la Premiul Oscar pentru rolul din filmul Anna (1987). Vestea decesului a fost confirmată de reprezentantul ei, Michael Greene, pentru Variety. Potrivit […]
10:10
Cine pleacă după fentă? Rusia susține că NATO pregătește un „sabotaj major” la centrala nucleară Zaporojie. Scenariul descris de SVR nu se susține din punct de vedere tehnic. „Este imposibil de imaginat că toate generatoarele de rezervă s-ar defecta” # Gândul
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a publicat, recent, o declarație intitulată „Occidentul se pregătește să dea vina pe Rusia pentru un posibil accident la Centrala Nucleară din Zaporojie” și avertizează asupra unei „operațiuni majore de sabotaj”. „Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse relatează că, potrivit informațiilor primite de […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune […]
10:10
Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România # Gândul
Daniel Dines este unul dintre cei mai influenți antreprenori români ai ultimelor decenii. Absolvent al Facultății de Matematică-Informatică a Universității din București, Dines a avut un parcurs profesional care a început cu pași mici dar hotărâți. A ajuns să lucreze pentru Microsoft după ce a învățat singur programare și și-a construit propriul imperiu de automatizare […]
10:10
Scandalul de corupție din Ucraina ia amploare. Ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat din funcţie. Reacția politicianului # Gândul
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a anunțat, miercuri, premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei. Potrivit acesteia, o ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri a avut loc în această dimineață. „Am decis să-l demitem pe Gherman Galușcenko din funcția de ministru al Justiției”, a […]
