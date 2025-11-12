Arbitri români în preliminarii Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci din calificările pentru CM 2026

11:20

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a decis să ia măsuri drastice după ce echipa s-a confruntat de mai multe ori cu probleme de indisciplină. Decizia a venit după remiza surprinzătoare, 3-3, obținută de FCSB pe terenul celor de la Hermannstadt.