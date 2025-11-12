„Legea Nordis”, adoptată în unanimitate de Parlament, după un an de la izbucnirea unuia dintre cele mai mari scandaluri imobiliare. Ce prevede aceasta
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 13:30
La un an de la scandalul care a implicat compania Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la acest grup, Parlamentul a adoptat în unanimitate „Legea Nordis”, un act normativ menit să protejeze cumpărătorii de locuințe.
