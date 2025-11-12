VIDEO Prima locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a fost predată azi CFR Călători
Economica.net, 12 noiembrie 2025 14:20
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță că miercuri a fost predată către CFR Călători prima locomotivă EC modernizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Acum o oră
14:20
14:20
Nicușor Dan despre soarta activelor Lukoil din România, cu 9 zile înainte de ultimatumul SUA:”Nu suntem obligați să să ne grăbim!”. Ce spune despre varianta preluării de către stat # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a declarat că intenția României este ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie cumpărată de cineva, și că există și varianta ca ea să fie preluată de stat, pe o perioadă limitată. În ciuda faptului că pe 21 noiembrie intră în vigoare sancțiunile americane asupra Lukoil, care pot bloca activitatea din România, Nicușor Dan crede că “nimic nu ne obligă să ne grăbim”.
14:20
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
Acum 2 ore
13:50
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că miercuri, 12 noiembrie 2025, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului „Modernizare/reabilitare a 47 de stații de cale ferată din România – Lot SRCF Craiova – Stația Roșiori Nord” , cu S.C.A.D.T. S.A., în calitate de antreprenor.
13:50
Deputaţii din Kazahstan au adoptat miercuri mai multe amendamente pentru a interzice promovarea "orientărilor sexuale netradiţionale" în spaţiul public şi în mass-media din această ţară din Asia Centrală, aliată a Rusiei, unde există deja o lege similară, relatează AFP.
13:50
Legea Nordis, adoptată azi de Parlament, la 15 ani de la cazurile Planorama și Terra Residence. Dezvoltatorii pot reține avansuri etapizat # Economica.net
Avansul pe care dezvoltatorii îl pot reține cumpărătorilor de apartamente este de 5%, potrivit Legii Nordis, aprobată după ce mai mulți cumpărători și-au pierdut avansurile și banii dați pe apartamentele pe hârtie ale dezvoltatorului Nordis.
13:50
Piața românească a plăților digitale este pe cale să explodeze, proiectată să atingă o valoare uluitoare de 90,72 miliarde de dolari până în 2029, potrivit Statista.
13:10
TABEL Asigurări cu până la 40% mai ieftine pentru șoferii „cuminți”. Cum poți beneficia de ofertă. Anunțul Groupama despre asigurările CASCO # Economica.net
Groupama este prima companie de asigurări din România care a introdus, în urmă cu mai mulți ani, sistemul "telematics", care urmărește practic modul în care asiguratul conduce și calculează discounturi substanțiale în cazul șoferilor "cuminți". Compania anunță acum că a ajuns deja la 5.000 de clienți care au optat pentru acest sistem, cumpărând clauza Autocontrol pentru contractul CASCO.
Acum 4 ore
12:40
Președintele României a răspuns unei întrebări puse de un jurnalist la conferinţa de presă de la Palatul Cotroceni din data de 12 noiembrie 2025.
12:40
Încă o listare importantă la BVB. Începe subscrierea pentru IPO Contakt, lider în accesorii pentru telefoane și tablete # Economica.net
Începe perioada de subscriere pentru IPO pe piața Aero a Bursei de Vaslori București (BVB) pentru Contakt, cel mai mare distribuitor de accesorii pentru telefoane mobile și tablete din România. Compania anunță și un parteneriat important.
12:10
Românii schimbă prioritățile de cumpărare: sănătatea și cultura urcă în topul vânzărilor, în timp ce Fashionul și Home&Deco pierd teren în fața comerțului non UE low-cost – analiză MerchantPro # Economica.net
Black Friday 2025 marchează un punct de cotitură pentru eCommerce-ul românesc. După doi ani de stagnare, ziua de vineri revine pe creștere, cu 10% mai multe tranzacții, iar întreaga săptămână de campanie înregistrează un avans valoric de 20%. Potrivit analizei anuale realizate de platforma SaaS de eCommerce MerchantPro, segmentele Pharma, Sport, Auto&Moto și Cărți urcă puternic, în timp ce categoriile Fashion, Home&Deco și Articole pentru copii frânează sub presiunea comerțului asiatic low-cost.
12:10
Monitorizarea la domiciliu a glicemiei a devenit o rutină pentru tot mai mulți oameni, fie că au diabet sau doresc să verifice ocazional nivelul zahărului din sânge. Un glucometru fiabil oferă rezultate rapide și ajută utilizatorii să ia măsuri la timp, alături de medic. Totuși, alegerea acestui dispozitiv implică multă atenție la detalii practice și tehnice. Mai jos vei găsi ghidul detaliat al caracteristicilor pe care să le urmărești la un glucometru de încredere.
11:50
Miruță, ministrul Economiei: Încercăm prin SAFE să facem șantierul Damen atrăgător. Are o valoare de lichidare de 87 mil. euro și datorii de 196 mil. euro # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Șantierul Naval 2 Mai Mangalia se află într-o situație financiară critică, cu datorii de 196 de milioane de euro și o valoare de lichidare de doar 87 de milioane de euro și că zilele acestea se poartă discuții pentru a-l face mai atrăgător pentru investitori prin programul de înarmare SAFE.
11:40
Câştigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de statistică (INS).
11:40
Alegeri pentru Bucureşti – Sondaj Avantgarde. Care sunt favoriţii pentru Primăria Capitalei # Economica.net
Candidatul PSD al Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, ar întruni 24% dintre opţiunile bucureştenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform unui sondaj Avangarde, dat miercuri publicităţii.
11:40
Renovarea băii sau montarea unei căzi noi poate părea simplă, însă fiecare detaliu contează. Sifonul de cadă joacă un rol important în asigurarea confortului și siguranței. O variantă adaptată nevoilor tale ajută la prevenirea mirosurilor, scurgerilor ineficiente și a reparațiilor costisitoare. În acest ghid, vei găsi informații practice care te ajută să selectezi un sifon potrivit pentru baia ta, indiferent dacă locuiești cu familia, ai copii mici sau vrei să eviți problemele pe termen lung.
11:40
Preţul kWh a explodat. Cea mai mare scumpire din ultimele 12 luni a fost la energie electrică – date oficiale INS # Economica.net
Energia electrică (preţ kWH) s-a scumpit cel mai mult în octombrie, cu 72,3% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 0,27% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 22,74% în ritm anual, şi de cacao şi cafea, cu o creştere anualizată de 20,77%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
11:40
Plângere la DNA pentru conducerea Romarm. Ministrul economiei, Radu Miruță, a făcut reclamație și la AMEPIP și Parchetul General # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a formulat plângere la DNA și reclamații la Parchetul General și AMEPIP împotriva conducerii Romarm, pe care o acuză că a fost numită ilegal.
11:40
Măsuri extreme pregătite de Guvern. Ce riscă românii ce nu vor plătii amenzile auto sau taxele locale – proiect # Economica.net
Guvernul pregăteşte măsuri drastice pentru românii ce nu își plătesc taxele locale şi amenzile, a anunţat Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila la DIGI24.
11:40
Listă neagră pentru mașinile second hand cu probleme. Aproape 150.000 de mașini, refuzate de cel mai mare dealer. Top modele cu probleme # Economica.net
Carvago, companie cu vânzări de 1 miliard de euro care își propune să devină cel mai mare dealer european de mașini second hand, anunță că a refuzat deja să listeze aproape 150.000 de mașini, după lansarea în premieră a unei liste negre conținând automobilele cu probleme.
Acum 6 ore
09:40
Statul a avut anul trecut 45 mil. euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați – Hotnews.ro # Economica.net
În condițiile în care dependența de gambling are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate dependențele, numărul tinerilor români tentați de pariuri devine și el tot mai mare, iar sute și sute de siteuri ilegale pot fi accesate online din România, statul nu face aproape nimic pentru prevenirea sau ameliorarea dependenței de jocuri de noroc, dezvăluie GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews.
09:40
Inflaţia rămâne aproape de 10%. Care au fost cele mai mari scumpiri din octombrie şi din ultimele 12 luni # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
Acum 8 ore
09:00
ANAF a început controlul la mai mulți maneliști. „Investigațiile nu sunt ușoare. Au cesionat drepturi de proprietate intelectuală prin Luxemburg.” – Profit.ro # Economica.net
ANAF are în prezent în lucru verificări care vizează un număr semnificativ de cântăreți de muzică de petrecere, dar și alți artiști, pentru a stabili dacă aceștia își achită taxele în mod corect, au declarat surse pentru Profit.ro.
09:00
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, dezbaterile cu privire la sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
09:00
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedinţia daneză a Consiliului UE.
Acum 24 ore
22:30
Cel mai bogat român din imobiliare se îndreaptă spre un portofoliu de două miliarde de euro # Economica.net
Dezvoltatorul Iulius Group se îndreaptă spre un portofoliu de proiecte imobiliare e două miliarde de euro. Compania a fost fondată de omul de afaceri Iulian Dascălu și este cel mai mare jucător român de pe piața imobiliară.
22:20
Platforma Wonderful atrage o finanțare de 100 de milioane de dolari pentru a accelera adopția agenților AI la nivel global # Economica.net
Wonderful, companie care dezvoltă o platformă de agenți AI pentru companii, anunță atragerea unei finanțări de serie A de 100 de milioane de dolari condusă de Index Ventures, cu participarea Insight Partners și IVP, alături de investitorii actuali Bessemer și Vine Ventures.
22:20
30.000 de persoane au aplicat pentru serviciile oferite de Banca Transilvania în timpul campaniei Bank Friday 2025 # Economica.net
Un număr de 30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produsele şi serviciile Grupului Banca Transilvania (BT), în campania Bank Friday 2025, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă transmis marţi, relatează Agerpres.
22:20
Marea Britanie nu mai furnizează Statelor Unite informații despre ambarcațiunile suspectate de trafic de droguri care navighează în Caraibe # Economica.net
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite unele informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la loviturile letale americane despre care consideră că ar putea încălca dreptul internaţional, transmite marţi DPA; relatează Agerpres.
22:20
Datoriile statului către furnizorii de energie pe schema de plafonare a prețurilor au ajuns la 8,3 miliarde de lei. În ritmul actual, firmele își recuperează banii în 16 ani, acuză ACUE # Economica.net
Dana Dărăban, directorul executiv al federației ACUE, care grupează marile grupuri de distribuție și furnizare a energiei, amintește că Guvernul are de returnat furnizorilor 8,3 miliarde de lei în contul schemei prețurilor plafonate la energie electrică. Iar în actualul ritm de plată, datoria se va stinge în 16 ani. Industria cere un calendar realist de plată.
22:20
De ce rețeaua 5G nu a ajuns la capabilitatea deplină. Florin Popa, Orange România: Trebuie ca piața să ofere o profitabilitate care să țină pasul cu investițiile # Economica.net
Nevoia de accelerare a implementării tehnologiei 5G devine tot mai presantă în România, chiar dacă țara rămâne una dintre cele mai bine echipate din Europa din perspectiva infrastructurii de rețea. Deși numeroase orașe beneficiază deja de acoperire 5G, tehnologia nu este utilizată încă la adevăratul ei potențial, unul dintre motive fiind profitabilitatea scăzută a pieței locale de telecomunicații care nu poate susține nivelul foarte mare al investițiilor, atrage atenția Florin Popa, Business Director în cadrul Orange România.
21:20
Curtea de Conturi Europeană va analiza în următorii doi ani cât de sigură, sustenabilă, competitivă şi rezilientă este UE # Economica.net
Noul program de activitate al Curţii de Conturi Europene (ECA) prevede 73 de rapoarte de audit şi documente de analiză pentru următorii doi ani, la care se adaugă elaborarea a cel puţin zece avize referitoare la propunerile Comisiei Europene privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034.
21:20
Ce se întâmplă cu Lukoil: România nu va cere amânarea termenului pentru sancțiunile americane, Guvernul lucrează la o lege care să-i asigure controlul asupra rafinăriei Petrotel și a celor 320 de benzinării # Economica.net
Autoritățile române nu vor solicita Statelor Unite prelungirea termenului la care se vor impune sancțiunile asupra Lukoil, iar Ministerul Energiei lucrează la un act normativ prin care să “preia controlul “ funcționării rafinăriei Petrotel Ploiești și a rețelei de benzinării, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
20:40
Fermierii români resping propunerile Comisiei Europene privind reforma PAC și consideră concesiile făcute de Ursula von der Leyen față de prima formă a proiectului ca fiind total insuficiente # Economica.net
Clubul Fermierilor Români a transmis astăzi un comunicat în care anunță că se opune propunerii făcute de Comisia Europeană din 16 iulie privind viitoarea Politică Agricolă Comună pentru perioada 2028 - 2034, precum și concesiilor considerate de fermieri ca fiind minimaliste anunțate pe 9 noiembrie de către președintele Ursula von der Leyen privind reforma PAC.
20:40
Schimbări importante pentru șoferi: Despăgubiri RCA din falimente, de până la 12 ori mai mari. Condiții mai stricte pentru directorii din FGA, mandate limitate, un singur post de adjunct. Evităm la mustață amenzi de la UE # Economica.net
Plenul Parlamentului României va vota mâine, 12 noiembrie, modificări importante aduse în funcționarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), instituția care plătește păgubiții din falimentele de asigurări, cum au fost cele ale City Insurance sau Euroins. Cele mai multe schimbări au fost impuse de Uniunea Europeană și, ca și în cazul modificărilor aduse legii 132/2017, a RCA, România a fost foarte aproape de a ajunge în fața Curții Europene de Justiție (CJUE). Cu această ocazie, însă, sunt șanse mari să intre în vigoare și mai multe schimbări în structura de conducere a fondului, printre care și limitarea numărului de mandate pentru directori sau reducerea posturilor de director adjunct.
20:00
Primăria Capitalei cere Guvernului o secțiune din Prelungirea Ghencea, pentru extinderea rețelei de tramvai # Economica.net
Primăria Capitalei solicită Guvernului transmiterea unei secţiuni din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai, transmite Agerpres.
20:00
Daniel Anghel (FIC): Nu vedem până acum ca pachetele fiscale adoptate de Guvern să aducă mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice # Economica.net
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice, a declarat, marţi, vicepreşedintele Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Daniel Anghel, country managing partner PwC România.
20:00
Bursa de la București a închis în creștere pe toți indicii ședința de tranzacționare de marți # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu un rulaj total de 72,059 de milioane de lei (14,172 de milioane de euro), din care tranzacţiile cu obligaţiuni au reprezentat 11,032 de milioane de lei (2,169 de milioane de euro).
20:00
Succes românesc: Monsson va instala în România și Europa baterii de stocare de 1.000 MWh produse de Prime Batteries în fabrica de lângă București – surse # Economica.net
Companiile românești Monsson și Prime Batteries Tehcnologies au semnat un acord pentru achiziția și, ulterior, montarea de baterii de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de corca 1.000 MWh, potrivit unor surse din industrie.
18:50
Sute de sârbi au ieșit în stradă la Belgrad împotriva unui proiect imobiliar aparținând lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump # Economica.net
Studenţi sârbi şi locuitori din Belgrad au protestat marţi împotriva unui proiect imobiliar ce prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux de către o companie care-i aparţine lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, informează AFP, transmite Agerpres.
18:50
Ministerul Economiei nu susține impozitul pe cifra de afaceri și va cere eliminarea acestuia, anunță secretarul de stat Viorel Băltărețu (USR) # Economica.net
Noi, la Ministerul Economiei, nu suntem de acord cu impozitul pe cifra de afaceri şi vom susţine în cadrul Guvernului eliminarea acestuia, pentru că "a enervat" mediul de afaceri şi nici nu şi-a atins scopul, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Viorel Băltăreţu.
18:50
ANCOM a pus în dezbatere publică metodologia de reglementare a tarifelor pentru serviciul poștal universal până în 2029 # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat marţi în consultare publică metodologia prin care se determină tarifele pentru o serie de servicii pe care Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a fost desemnată să le presteze în calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale până la data de 31 decembrie 2029, relatează Agerpres.
18:50
Motorola anunță că a adăugat suport pentru noi limbi europene, inclusiv româna, în moto AI, asistentul personal dotat cu inteligență artificială al companiei.
18:50
Coaliția pentru Siguranță Rutieră și-a ales noua echipă de conducere. Alexandru Ciucan (UNSAR) este noul președinte al asociației # Economica.net
Coaliția pentru Siguranță (CSR) anunță că, după doi ani de activitate intensă, perioadă în care a fost lansată prima Carte Albe a Siguranței Rutiere, de legiferarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, de campanii de conștientizare la nivel național și de recunoașterea internațională, și-a ales o nouă echipă de conducere.
18:50
Simtel a semnat contracte de 670 de milioane de lei în doar trei luni. Veniturile la nouă luni au crescut cu 88% # Economica.net
Simtel, grup românesc de inginerie și tehnologie raportează, la nivel consolidat, venituri operaționale de 326,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 88% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit unui comunicat de presă.
17:40
Investiție majoră la Antibiotice Iași. Peste 75 de milioane de euro în tehnologii de ultimă oră pentru medicamente critice # Economica.net
Antibiotice Iași (simbol ATB) anunță o investiție substanțială, de 75 de milioane de euro, în dezvoltarea de tehnologii de ultim oră, necesare producției de medicamente critice.
17:40
Un control făcut de ANAF cu privire la veniturile declarate şi datoriile acumulate de cântăreţul de manele Dani Mocanu arată că acesta nu a achitat bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată şi impozite în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei. Pentru a nu plăti datoriile către stat, el a trecut gratuit pe numele unor membri ai familiei sale firmele prin care se încasau veniturile de pe platformele de social media, iar aceste firme ”le declarau incomplet sau eronat”.
17:40
Adrian Sandu (ACAROM): Deciziile fiscale luate începând din septembrie ne afectează planurile de viitor și nu oferă predictibilitate # Economica.net
Producţia de vehicule din România se situează la aproximativ acelaşi nivel ca anul trecut, însă deciziile fiscale şi legislative luate din septembrie până acum, ne afectează planurile de viitor şi nu oferă acea predictibilitate de care avem nevoie, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Adrian Sandu, secretar general al Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
17:20
MADR anunță că 30 noiembrie este termenul limită până când poate fi depusă ultima cerere de plată pentru proiectele finanțete prin PNDR 2014 – 2020 # Economica.net
Ultima cerere de plată aferentă proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 poate fi depusă până la data de 30 noiembrie 2025, pentru asigurarea finalizării procesului de implementare şi închidere a PNDR, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), relatează Agerpres.
17:10
BCR atrage 1,125 de miliarde de lei într-o nouă emisiune de obligațiuni vândută pe piața locală # Economica.net
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 de miliarde de lei, informează instituția financiară prin intermediul u nui comunicat transmis către Economica.net.
