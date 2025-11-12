O țară din Europa oferă tinerilor acces gratuit la sălile de fitness. Ce condiții trebuie să îndeplinească

14:10

Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”, scrisă pentru Mihaela Mihai. Aproape că nu este român care să nu cunoască superba melodie „De-ai fi tu salcie la mal”. Puțini sunt cei care știu că această compoziție superbă îi aparține marelui artist Horia Moculescu. De-ai […]