Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală

Puterea armelor nucleare este ceva în care statele investesc, dar, paradoxal, nu cu scopul de a le folosi. Acum, când suntem în plin proces de transformare a ordinii mondiale, această putere este iar folosită în dinamica globală. Din fericire nu sub formă de explozii, ci ca influenţă în încercarea de a-i ameninţa pe cei care insistă că legile internaţionale trebuie respectate. Vorbim despre toate acestea cu Matthew Kroening, vicepreşedintele Atlantic Council şi autorul unor cărţi de referinţă în relaţiile internaţionale. Urmăriți un nou episod „Paşaport diplomatic”.