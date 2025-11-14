Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 14:20
Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.
Acum 10 minute
15:00
Mugur Isărescu: „Majorarea salariului minim este o decizie politică și trebuie tratată cu prudență” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis vineri, 14 noiembrie, în conferința de prezentare a Raportului asupra inflației, că o eventuală creștere a salariului minim în 2026 trebuie abordată cu prudență. El a subliniat că BNR nu poate interveni în procesul decizional, întrucât acesta aparține exclusiv zonei politice.
15:00
Un avion turc care lupta cu incendiile s-a prăbușit în Croația. Nu există supraviețuitori # Digi24.ro
Un avion turc destinat luptei împotriva incendiilor de pădure s-a prăbuşit în Croaţia, iar pilotul a murit, a anunţat ministrul turc al Pădurilor Ibrahim Yumakli, la două zile după prăbuşirea unui avion de tip C-130 aparţinând armatei turce în Georgia, soldată cu moartea a 20 de persoane.
Acum 30 minute
14:40
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul vrea lichidarea unor companii de stat care înregistrează în mod constant pierderi şi care reprezintă „o gaură neagră” în care se pierd bani publici. Şeful Executivului va propune o listă cu acele companii care trebuie închise.
14:40
Circulaţia va fi restricţionată sâmbătă dimineață pe Bulevardul Unirii din București, pentru lucrările la Planşeul Unirii # Digi24.ro
Circulaţia auto va fi restricţionată sâmbătă, pe Bulevardul Unirii, în intervalul orar 07:00 - 10:00, pe sensul de deplasare Casa Poporului spre Piaţa Alba Iulia, pentru lucrările efectuate la Planşeul Unirii.
Acum o oră
14:20
Rusia vrea să „importe” 12.000 de nord-coreeni pentru a lucra în fabricile de drone, susține spionajul ucrainean # Digi24.ro
Rusia intenţionează să atragă 12.000 de muncitori nord-coreeni înainte de sfârşitul anului pentru a lucra într-o fabrică de drone Shahed/Gheran din regiunea rusă Tatarstan, susține Serviciul de informaţii militare ucrainean (GUR).
14:20
Ministrul Sănătăţii, despre controlul la secţia de Psihiatrie din Târnăveni: Va mai dura. Căutăm spaţii pentru relocarea pacienţilor # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că la secţia de Psihiatrie a Spitalului din Târnăveni se desfăşoară un control al Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, însă acesta va mai dura. „Între timp, încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor”, a adăugat ministrul.
14:10
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie la dentist: „Cel mai probabil, această clinică va fi închisă” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private, vineri, după moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. „Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut și uite unde am ajuns”, a declarat ministrul, care a avertizat clinicile care funcționează ilegal să se închidă singure, „până nu vin eu să le închid”.
14:10
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis că România are șanse ridicate să evite o recesiune, în ciuda încetinirii vizibile a economiei și a impactului măsurilor de corecție fiscală adoptate de Guvern. Declarațiile au fost făcute pe fondul datelor publicate de Institutul Național de Statistică, care arată o scădere ușoară a PIB-ului în trimestrul al treilea.
Acum 2 ore
14:00
Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru Parchetul European, OLAF și statele membre # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus un nou cadru care permite schimbul în timp real al datelor privind TVA între EPPO, OLAF și statele membre, pentru a combate mai eficient frauda de tip carusel, ce provoacă pierderi anuale de până la 33 de miliarde de euro la nivelul UE. Măsura urmărește accelerarea investigațiilor și întărirea cooperării transfrontaliere.
13:50
Șeful Consiliului Concurenței: „Mă aștept ca prețurile combustibililor să revină la cele dinainte de sancțiunile” împotriva Lukoil # Digi24.ro
Carburanții continuă să se scumpească: motorina a sărit de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina a depășit 7,5 lei. Ministrul Energiei spune că scumpirile nu sunt justificate și avertizează că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Consiliului Concurenței să investigheze operatorii care au profitat de criza Lukoil. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a spus că va face o comparație cu ceea ce se întâmplă în alte țări cu prețul carburanților.
13:50
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat că, din 2 decembrie, începe etapa de proiectare pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe traseul dintre județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie.
13:50
Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială propusă de Guvern, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare. „Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care CSM va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect”, precizează şeful Executivului.
13:30
Un fond de investiții american, prezent și în România, este interesat de activele Lukoil (Reuters) # Digi24.ro
Fondul american de investiţii Carlyle, care este deja prezent în România, fiind principalul acţionar al companiei Black Sea Oil & Gas care extrage gaze din Marea Neagră, este interesat de activele Lukoil, scrie Reuters. Jurnaliștii au aflat că Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții.
13:20
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie: „Din datele preliminare, autorizațiile nu sunt emise corespunzător” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private, vineri, după moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. „Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut și uite unde am ajuns”, a declarat ministrul, care a avertizat clinicile care funcționează ilegal să se închidă singure, „până nu vin eu să le închid”.
13:20
Armata rusă a prezentat un robot umanoid care ar putea ajuta trupele pe front, cel puțin asta susțin oficialii de la Moscova. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu dispozitivul care merge având un kalașnikov așezat în brațe.
13:10
Chișinăul dă o nouă lovitură propagandei ruse. Decizia anunțată de Parlamentul Republici Moldova # Digi24.ro
Parlamentul Republicii Moldova a denunțat acordul cu Rusia privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova, pe 30 octombrie 1998. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. Deputații Partidului Socialist din Republica Moldova s-au opus inițiativei legislative despre care au spus că este „un proiect inutil și periculos”.
13:10
Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați # Digi24.ro
Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar, vineri dimineaţa, pe mai multe străzi din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, după ce s-a produs o avarie la conducta reţelei de distribuţie a gazelor naturale din strada General Medic Demosthen N. Atanase, anunță Distrigaz Sud Reţele.
Acum 4 ore
13:00
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat vineri, 14 noiembrie, Raportul trimestrial asupra inflației, oferind explicații detaliate despre evoluția prețurilor, efectele majorării TVA și perspectivele economice pentru 2026. Declarațiile sale au inclus atât avertismente, cât și note de optimism, precum și un moment care a stârnit amuzamentul sălii: reacția sa atunci când a fost întrebat dacă euro ar putea ajunge din nou la sub pragul de 5 lei.
13:00
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor. Chirițoiu: „Eu sper că producătorii și-au învățat lecția” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că monitorizează situația de pe piața ouălor, în condițiile în care acestea nu se mai găsesc în unele magazine pentru că producătorii preferă să le exporte la prețuri mai bune. El a amintit că producătorii au fost amendați în urmă cu câțiva ani, pentru că s-au înțeles între ei să crească prețurile.
12:50
Volodimir Zelenski merge într-o vizită în Franța. Este ce-a de noua deplasare la Paris de la începutul războiului # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, într-o vizită menită ”să reafirme angajamentul Franţei alături de Ucraina” şi ”să menţină dinamica activităţii angajate în problema garanţiilor de securitate” destinate Kievului, anunţă vineri Palatul Élysée.
12:40
„Eu sunt capabil să-l dobor pe Trump”, spunea Jeffrey Epstein în 2018. „N-are nicio celulă decentă în corp” # Digi24.ro
Finanțatorul acuzat de pedofilie Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în 2019, a spus în unul dintre mesajele declasificate recent de Camera Reprezentanților că el e cel care îl poate da jos pe președintele Donald Trump în 2018. Jeffrey Epstein a spus în mesaje din 2018, despre Trump: „Eu sunt cel care îl poate doborî”, se arată în informațiile publicate de BBC.
12:40
Circulaţia trenurilor către Aeroportul Otopeni va fi modificată în urma unor lucrări. Anunțul CFR # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti va fi modificată în nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi, intervalul orar 00:20-4:20, în urma unor lucrări programate la instalaţiile electrice din zona Bucureşti Nord-Pajura, informează CFR SA.
12:20
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert: „Mulți au ideea de distrugere asigurată. Nu trebuie să fie cazul” # Digi24.ro
Puterea armelor nucleare este ceva în care statele investesc, dar, paradoxal, nu cu scopul de a le folosi. Acum, când suntem în plin proces de transformare a ordinii mondiale, această putere este iar folosită în dinamica globală. Din fericire nu sub formă de explozii, ci ca influenţă în încercarea de a-i ameninţa pe cei care insistă că legile internaţionale trebuie respectate. Vorbim despre toate acestea cu Matthew Kroening, vicepreşedintele Atlantic Council şi autorul unor cărţi de referinţă în relaţiile internaţionale. Urmăriți un nou episod „Paşaport diplomatic”.
12:20
Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Karolyi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială.
12:10
Un deținut din SUA, care a scăpat de execuție cu câteva secunde înainte de injecția letală, a fost găsit inconștient în celulă # Digi24.ro
Un deținut din Oklahoma, a cărui pedeapsă cu moartea a fost comutată de guvernatorul statului, Kevin Stitt, cu doar câteva momente înainte de a primi o injecție letală, a fost găsit după câteva ore inconștient în celula sa, au declarat oficialii închisorii, citați de Boston Globe.
12:00
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică # Digi24.ro
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiţei de 2 ani care a murit joi, la o clinică stomatologică din București, a anunțat vineri preşedinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.
12:00
China a reacționat vehement după ce Washingtonul a aprobat vânzarea către Taiwan a unor piese și echipamente militare în valoare de 330 de milioane de dolari, acuzând Statele Unite că „încalcă suveranitatea și interesele de securitate” ale Beijingului. Autoritățile chineze avertizează că Taiwanul reprezintă „linia roșie inviolabilă” în relațiile bilaterale și amenință cu măsuri pentru a-și apăra teritoriul.
11:50
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre evoluția inflației: Creșterea TVA se vede direct în creșterea prețurilor # Digi24.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. Rata anuală a inflației a acelerat în trimestrul 3 din cauza eliminării plafonării pentru tarifele la energia electrică, a creșterii TVA și menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare, a anunțat Isărescu.
11:30
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american # Digi24.ro
Armata rusă a ocupat locul al doilea în clasamentul actualizat Global Firepower 2025, fiind depășită doar de SUA în ceea ce privește puterea militară, anunță triumfător agenția de stat de la Moscova.
11:20
Putin a pierdut câte 1000 de soldați în fiecare zi de război, anunță Statul Major al armatei Ucrainene # Digi24.ro
Pierderile totale în luptă ale trupelor rusești din 24 februarie 2022 până în 14 noiembrie 2025, în războiul împotriva Ucrainei, se ridică la aproximativ 1.156.400 de persoane, inclusiv 1.040 de persoane în ultima zi.
11:20
Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă # Digi24.ro
Parlamentul Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei de care Statele Unite s-au arătat interesate, a aprobat o lege pentru a limita posibilitatea ca cetăţenii străini să poată achiziţiona proprietăţi pe această insulă arctică, informează vineri EFE, potrivit Agerpres.
11:20
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței # Digi24.ro
Marile lanţuri de retail au investit în ultimii aproape cinci ani atât în extinderea reţelei de magazine, cât și în echiparea acestora cu case self-service. Valoarea totală a investiţiilor pentru astfel de dotări depăşește 350 de milioane de lei, aproape o treime din această sumă fiind consemnată în 2024, arată Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat vineri de Consiliul Concurenţei.
11:10
Viktor Orban susține că pregătește în continuare summitul dintre Putin și Trump, chiar dacă nu există o întâlnire programată # Digi24.ro
Ungaria este gata să facă tot ce este necesar pentru ca întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, să aibă loc, a declarat prim-ministrul ungar.
11:10
Guvernul a atras investiții de peste 207 milioane de euro la ediția curentă FIDELIS. Care au fost cele mai căutate emisiuni # Digi24.ro
Cu o zi înaintea închiderii ofertei din cadrul programului Fidelis, în 13 noiembrie, Ministerul Finanțelor a atras investiții în valoare totală de 207,27 milioane de euro, în urma a peste 11.000 de ordine introduse în sistemul Bursei de Valori București. Datele arată o orientare clară a investitorilor către emisiunile denominate în euro.
Acum 6 ore
11:00
Colet suspect într-o intersecţie aglomerată din Sibiu. Polițiștii au blocat parțial trafiul # Digi24.ro
Un colet suspect a fost într-o intersecție intens circulată din orașul Sibiu. Traficul a fost blocat în zonă, până când se va stabili ce conține acesta.
11:00
Departamentul de Justiţie SUA a intentat un proces împotriva guvernatorului Californiei, Gavin Newsom # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a intentat joi un proces împotriva guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, pentru a contesta planul de redistribuire a circumscripţiilor electorale, care îi favorizează pe democraţi. Redistribuirea circumscripţiilor a fost aprobată prin referendum în california la începutul lunii noiembrie.
11:00
PSD condiționează sprijinul pentru pachetul guvernamental de includerea Programului de stimulare economică # Digi24.ro
PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice și „reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri”. În același timp, Social-democrații sunt pregătiți să ofere partenerilor de coaliție detalii suplimentare pentru înțelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program.
10:50
Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%. Când ar putea fi dată în circulaţie # Digi24.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 Curtea de Argeş - Tigveni a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%, a anunțat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Dacă se menţine ritmul activităţilor şi mobilizarea din şantier, aceasta ar putea fi dată în circulaţie anul viitor, mai devreme decât este prevăzut în contract.
10:40
(P) Kaufland se alătură Federației Române de Tenis și lansează „Servește Inspirație”, platforma ce conectează cariera și sportul # Digi24.ro
Kaufland România anunță parteneriatul cu Federația Română de Tenis, prin care sprijină sportivele ce reprezintă România la Billie Jean King Cup, cea mai importantă competiție internațională a tenisului feminin pe echipe. Colaborarea marchează lansarea “Servește Inspirație”, o platformă de carieră prin care Kaufland conectează lumea sportului cu cea profesională, inspirată de repere comune precum: performanță, disciplină, echilibru și spirit de echipă. Inițiativa reunește proiectele prin care compania susține sportul, performanța și poveștile care inspiră prin acțiune.
10:40
Mii de genişti nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk pentru a curăța minele și dispozitivele explozive rămase după retragerea trupelor ucrainene, potrivit Ministerului rus al Apărării. Militarii trimiși de regimul Kim Jong Un acționează alături de forțele ruse, într-o operațiune prezentată ca parte a colaborării strânse dintre Moscova și Phenian.
10:20
BBC îi cere scuze lui Trump pentru editarea unor declarații, dar refuză să îi plătească despăgubiri # Digi24.ro
BBC i-a cerut scuze președintelui SUA Donald Trump pentru un episod din emisiunea Panorama care a montat fragmente din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile sale de despăgubire. Corporația a declarat că montajul a dat „impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente” și a afirmat că nu va mai difuza emisiunea din 2024.
10:20
Un grav accident între două mașini s-a petrecut pe un drum din județul Mureș. Șase oameni au fost răniți, printre care și un copil de 3 ani.
10:20
Reacția clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici # Digi24.ro
Reprezentanții clinicii stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie intravenoasă au transmis că sunt „profund șocați și devastați de tragicul incident”. Ei au adăugat că, în cei 11 ani de activitate, au realizat fără probleme 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă. Fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, dr. Sorina Blaj, anunța pe 15 octombrie 2025 că a deschis o nouă clinică stomatologică pentru sedare profundă, investiția fiind de peste 1 milion de euro.
10:00
Acord final între SUA și Coreea de Sud pentru construirea submarinelor nucleare. Un detaliu a rămas totuși neclar # Digi24.ro
Seulul şi Washingtonul şi-au finalizat acordul privind construcţia de submarine cu propulsie nucleară, a anunţat vineri preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung, prezentând înţelegeri privind securitatea şi comerţul, relatează AFP, potrivit Agerpres.
10:00
Prima vânzare de arme către Taiwan sub noua administrație Trump: SUA aprobă trimiterea de piese pentru avioane de luptă # Digi24.ro
Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan a unor piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, prima tranzacție militară de acest fel sub administrația Trump. Pentagonul susține că operațiunea va întări capacitatea defensivă a insulei în fața presiunilor tot mai mari exercitate de China.
09:50
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin, deţinută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a decolat joi din Florida, transportând spre Marte două sonde de recunoaştere. Propulsorul rachetei a fost recuperat după lansare, ceea ce reprezintă un progres major pentru Blue Origin, care rivalizează cu SpaceX, compania lui Elon Musk.
09:50
Vulturul sur, dispărut de peste jumătate de secol în România, va fi readus în Munţii Făgăraş # Digi24.ro
Vulturul sur (Gyps fulvus), o specie dispărută din fauna ţării noastre de peste 70 de ani, urmează să revină în Munţii Făgăraş. Primele exemplare vor fi aduse din Spania. Un Centru de vizitare dedicat speciilor de vulturi - „Casa Vulturului”, va fi deschis în Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş.
09:40
După Rudy Giuliani și Changpeng Zhao, Trump îl grațiază și pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului Tottenham # Digi24.ro
După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului de fotbal britanic Tottenham Hotspur, a declarat un oficial al Casei Albe.
09:20
Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat joi o operaţiune militară denumită „Southern Spear” (Lancea Sudului) în contextul luptei Washingtonului împotriva traficului de droguri ce provine din America Latină. Anunțul vine într-un context marcat de presiuni tot mai mari ale administraţiei preşedintelui Donald Trump asupra Venezuelei.
09:20
Un cutremur cu magnitudinea 2.9 s-a produs vineri dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.
