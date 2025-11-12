Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 14:20
Nicușor Dan a reacționat după scandalurile generate de noile dosare de corupție în care apar nume din Guvern, spunând că „știa toată lumea” că există oameni gata să dea șpagă. Președintele a subliniat în conferința de presă de miercuri că important este faptul că „statul a reacționat corect”.
Acum 10 minute
15:00
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul # Digi24.ro
Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei.
15:00
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani, precizând că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. Șeful statului nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.
15:00
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a scris omologului său israelian Isaac Herzog pentru a-i cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în mai multe dosare de corupţie.
Acum 30 minute
14:50
Salariul mediu net a ajuns la 5.443 de lei în septembrie. Expert: „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența” # Digi24.ro
Salariul mediu net la nivel naţional a fost în septembrie de 5.443 lei, în creştere cu 1% faţă de august şi cu 4,1% faţă de perioada similară din 2024, potrivit INS. Deși cifra pare încurajatoare, puterea de cumpărare a scăzut: indicele câștigului salarial real a fost de doar 94,7% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că salariile au crescut mai lent decât prețurile. „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența. Oamenii simt tot mai puțin în buzunar”, a declarat pentru Digi24.ro Sorina Faier, specialist în resurse umane.
14:50
CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României, a amânat iar, pentru data de 25 noiembrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor.
14:50
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la Kiev au publicat imagini din regiunea Donețk, cea mai puternic afectată de luptele intense din ultima perioadă. În clipul video publicat se poate vedea cum arată acum Mîrnohrad.
14:40
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege „Nordis”. Avansul va fi limitat la maximum 5% din valoarea contractului, potrivit noii legi.
14:40
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care majorează valoarea nominală a tichetelor de masă. Noua reglementare prevede că un tichet poate avea o valoare de cel mult 45 de lei, față de 40 cât era stabilit anterior.
Acum o oră
14:30
Fata de 11 ani, care a ajuns la spital cu malnutriţie și cântărind mai puțin de 20 de kg, va fi preluată de un asistent maternal # Digi24.ro
O fată de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.
14:20
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un nou scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.
14:20
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect # Digi24.ro
Nicușor Dan a reacționat după scandalurile generate de noile dosare de corupție în care apar nume din Guvern, spunând că „știa toată lumea” că există oameni gata să dea șpagă. Președintele a subliniat în conferința de presă de miercuri că important este faptul că „statul a reacționat corect”.
14:20
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private # Digi24.ro
Magistrații Curții Constituționale au amânat, pentru 25 noiembrie, pronunțarea cu privire la sesizările Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
14:20
Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală # Digi24.ro
Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.
14:10
Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au propus un „acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, înaintea întâlnirii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, partidele din coaliția de guvernare și reprezentanții magistraților. Acordul propus face referire la „depăşirea neîntârziată a situaţiei actuale de criză”, prin clarificarea publică, printr-o poziţie comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraţilor a fost îndeplinit şi nu afectează eligibilitatea fondurilor europene, dar şi prin adoptarea unei soluţii legislative unitare privind regimul de pensionare.
14:10
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu # Digi24.ro
Reprezentanții magistraților susțin că un procent rezonabil al pensiei ar fi de 65% din salariul brut, ceea ce înseamnă venituri mai mari față de varianta adoptată de Guvern. În plus, și-ar dori și o perioadă de tranziție mai lungă. Președintele Nicușor Dan va avea discuții atât cu magistrații, cât și cu liderii Coaliției, de la ora 16:00, pentru a debloca situația.
14:10
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a angajat fictiv pe Georgescu, se întinde și în mediul online # Digi24.ro
Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu.
14:10
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să işim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu.
Acum 2 ore
14:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă și-a depus, miercuri, dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături.
14:00
Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie” # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, 12 noiembrie, prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României, la reuniunea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, organizată în contextul Președinției daneze a Consiliului UE, conform unui comunicat de presă.
13:50
FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține că a obţinut "noi dovezi" împotriva celor acuzaţi de tentativa de asasinat care ar fi fost pusă la cale de serviciile secrete ucrainene împotriva mitropolitului Tihon, cunoscut drept "duhovnicul" preşedintelui rus Vladimir Putin.
13:50
Nicușor Dan spune că va contesta decizia AEP, care nu i-a dat decontat toți banii din campanie. Ce va face cu suma rămasă # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că a primit de la AEP 60 de milioane de lei, cu un million de lei mai puţin decât suma trimisă pentru decontare din campania electorală. El a precizat că va plăti cei 58 de milioane şi jumătate de lei pe care i-a împrumutat și că va contesta decizia AEP pentru suma nerambursată. Dan a vorbit și despre donațiile pe care vrea să le facă cu banii pe care i-a primit la rândul său de la donatori în timpul campaniei.
13:30
România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la 416.
13:30
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat miercuri dacă va numi șefii serviciilor de informații până la finalul anului, că nu a fost o preocupare pe care să o aibă, de la ultima conferință de presă până în prezent. Președintele României a adăugat că aceste numiri la SRI și SIE rămân o preocupare, însă nu a avut discuții, în acest interval de timp.
13:20
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală” # Digi24.ro
Înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni, alături președintele Nicușor Dan, ceilalți lideri ai Coaliției și reprezentanții Justiției, Kelemen Hunor a vorbit despre situații în care s-a pus presiune pe clasa politică pentru a lua o decizie sau alta. „Au fost momente când clasa politică a cedat permanent”, a declarat liderul UDMR, fiind întrebat despre pensiile magistraților.
13:10
Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat despre acest lucru, el a răspuns că a făcut poze cu mai mulți politicieni, nu doar cu deputatul USR.
Acum 4 ore
13:00
Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari # Digi24.ro
Peședintele Nicușor Dan spune că nu este nevoie de un referendum pentru desființarea pensiilor speciale, pentru că nu există opinii divergente în această privință. El spune că decizia CSM de a face plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar că, pe de altă parte, „de câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”.
13:00
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta anticorupție, dar nu în etapa de cercetare. „Am precizat expres” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că noua strategie de apărare a României va include implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției. Șeful statului a adăugat că a precizat expres că serviciile nu vor fi implicate „ în etapa de cercetare penală și procesul de justitiție”, ci doar vor culege date cu privire la acest fenomen.
12:50
Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că noua strategie de apărare abordează vulnerabilitățile administrației publice din România. Șeful statului a precizat că nu există o colaborare între instituțiile publice, sunt multe situații în care deciziile sunt luate fără să fie bazate pe date, iar angajații din administrație nu au nicio apetență să inoveze, ci au „o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă”.
12:50
Kelemen Hunor, despre decizia Coaliției privind tăierile din primării: „Părerea mea este că nu va funcționa” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că tăierea cheltuielilor și a posturilor din primării nu va funcționa în forma actuală, adoptată în ședința Coaliției de marți seară. Liderul UDMR susține că decizia de a reduce cheltuielile va trebui votată în consiliile locale, ceea ce va îngreuna procesul.
12:20
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis că nu îi va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania electorală, desfășurată în această primăvară, motivând că ar fi existat mai multe donații neconforme. Președintele vrea să conteste decizia în instanță, conform unor surse din Administrația Prezidențială.
12:20
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți # Digi24.ro
Trei români au fost arestați în Spania pentru că au furat 77 de oi de la o stână. Cei trei bărbați au „vizitat” stâna de mai multe ori pentru a-și duce planul la bun sfârșit, transmite presa iberică.
12:10
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a sesizat miercuri Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, o altă sesizare privind modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie ROMARM a fost trimisă către Parchet, DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
12:10
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a coborât ușor, de la 9,9% în septembrie la 9,8% în octombrie 2025, însă creșterile de prețuri continuă să fie resimțite acut de populație, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat, pentru Digi24.ro, că „România se scumpește singură”, iar energia este principalul motor al scumpirilor care „au dinamitat economia”.
12:10
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi directori din instutuție # Digi24.ro
Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au loc miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Digi24, vizați ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.
12:00
Bloc evacuat la Râmnicu Vâlcea după un miros puternic de gaz. Pompierii au oprit alimentarea și fac verificări # Digi24.ro
Locatarii unei scări a unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi, miercuri, după ce în imobil s-a simţit miros puternic de gaz. Alimentare cu gaze naturale şi energie electrică în clădire au fost sistate, iar pompierii au început ventilarea spaţiilor, pentru a înlătura orice pericol.
12:00
Armata SUA ia în calcul construirea unei baze pentru 10.000 de persoane „în apropierea Fâșiei Gaza” (Bloomberg) # Digi24.ro
Armata SUA explorează posibilitatea construirii unei baze temporare capabile să găzduiască 10.000 de persoane în apropierea Fâșiei Gaza, potrivit unui document contractual intern, în contextul în care SUA insistă asupra creării unei forțe de stabilizare care să monitorizeze încetarea focului între Israel și Hamas, relatează Bloomberg.
12:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro. Horia Moculescu se afla internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, în secţia de ATI.
11:50
Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare.
11:40
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată # Digi24.ro
Doi oameni care săpau un şanţ în localitatea prahoveană Gherghiţa au fost prinşi miercuri la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei. Salvatorii încearcă să îi elibereze.
11:30
Substituția hormonală în perimenopauză ajută la ameliorarea simptomelor generate de scăderea nivelului de estrogen și progesteron, precum bufeurile, insomnia sau iritabilitatea. Cum este stabilit tratamentul și ce beneficii are acesta aflăm de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
11:20
Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul # Digi24.ro
Reducerile la petrolul rusesc au crescut brusc pe fondul sancțiunilor SUA împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia — Rosneft și Lukoil. Reducerea pentru Urals în raport cu marca de referință Brent în porturile Primorsk și Novorossiysk era, la 10 noiembrie, de 19,4 dolari pe baril, a declarat pentru „Kommersant” o sursă din industrie. La începutul lunii noiembrie, valoarea reducerilor era de 13-14 dolari pe baril, iar înainte de introducerea sancțiunilor americane în octombrie — de 11-12 dolari.
11:10
Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga # Digi24.ro
Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de aproape 1,4 miliarde DKK (aproximativ 217 milioane USD).
11:10
„Fotbalul unește”: FRF începe campania împotriva discriminării și rasismului la meciul România - San Marino # Digi24.ro
Federaţia Română de Fotbal lansează campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională împotriva discriminării şi rasismului, care se va desfăşurată între noiembrie 2025 şi martie 2026, informează, miercuri, FRF, pe site-ul său oficial.
11:10
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj) # Digi24.ro
Candidatul PSD al Primăria Capitalei Daniel Băluță ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform celui mai recent sondaj Avangarde. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).
11:10
Rusia a bombardat furibund orașul de pe linia frontului pe care l-a vizitat Zelenski cu doar câteva ore înainte # Digi24.ro
Cinci persoane au fost rănite în regiunea Herson în ultima zi, ca urmare a bombardamentelor forțelor Moscovei. Zelenski a vizitat ieri orașul intens bombardat.
Acum 6 ore
11:00
Spionii lui Putin amenință Uniunea Europeană cu „măsuri severe”. SVR: „Se teme că va fi trasă la răspundere” # Digi24.ro
Țările UE se află în pragul unei crize socio-economice din cauza conflictului din Ucraina și a dorinței de a învinge Rusia, transmite în cea mai recentă amenințare Serviciul de Informații Externe al Rusiei.
11:00
„Ceva extraterestru”. Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită de un cercetător român în Europa. Cum explică el fenomenul # Digi24.ro
Cercetătorul român István Urák, care a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, într-o peșteră aflată la granița dintre Albania și Grecia, a vorbit în direct la Digi24 despre această realizare. Rețeaua uriașă se întinde pe mai mult de 100 de metri pătrați și este întreținută de aproximativ 100.000 de insecte. „Pare ceva ireal, ca de pe altă planetă, extraterestru”, a spus cercetătorul.
11:00
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie # Digi24.ro
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați și ținuți în mizerie
10:40
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill # Digi24.ro
Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei ruse, susține că este „liberă” și „independentă”, și nu se împotrivește aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația respectivă contravine acțiunilor Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) din ultimii doi ani, când preoții aflați în slujba Mitropoliei s-au implicat activ în campania electorală pentru forțele pro-ruse, transmite deschide.md.
10:40
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect al județului Cluj, pentru participație improprie la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției.
