Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani

Guvernul Bolojan speră să încheie anul cu un deficit bugetar de 8,4% din produsul intern brut, adică 159 miliarde lei. Însă dacă raportăm deficitul prognozat la veniturile anticipate pentru anul 2025, ajungem la concluzia că acesta crește de aproape trei ori și ajunge la 25%. În anul 2024, deficitul raportat la veniturile Guvernului, de 575 miliarde lei, a fost de 27%.