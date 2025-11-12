Noua strategie națională de apărare. Rusia, cea mai mare amenințare. Serviciile se implică în combaterea corupției
Cotidianul de Hunedoara, 12 noiembrie 2025 14:20
Președintele Nicușor Dan a publicat strategia națională de apărare a țării. Rusia este menționată în document de 18 ori, în timp ce China - doar o singură dată. NATO apare de 17 ori în analiza Cotroceniului, iar SUA - de 7 ori. Cotidianul vă prezintă cele mai importante pasaje din strategia națională de apărare, care va fi trimisă Parlamentului. The post Noua strategie națională de apărare. Rusia, cea mai mare amenințare. Serviciile se implică în combaterea corupției appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
15:00
FCSB e Steaua! Asta cred majoritatea celor intervievați în cadrul ”Barometrului național al sportului românesc Fanatik – Inscop Research”, Ediția I, dat astăzi publicității. The post SONDAJ Câți români cred că FCSB e Steaua appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:50
”Nicio măsură administrativă, fiscală sau politică nu va putea fi adoptată în contradicție cu principiile independenței Justiției și ale echilibrului constituțional al puterilor în stat„ The post ÎCCJ propune un acord pentru Justiție și Stabilitate Instituțională appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Donald Trump se face luntre și punte ca să îl scoată din încurcătură pe premierul israelian Beniamin Netanyahu. În acest sens, liderul american The post Trump se dă peste cap să-l salveze pe Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:20
14:20
Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a primit nota 10, împlinește astăzi 64 de ani. The post Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Horia Moculescu, omagiat de prieteni și familie. ”Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn„ # Cotidianul de Hunedoara
Prietenii şi colegii îi aduc un omagiu. Vorbesc despre caracterul său ”impecabil”, dar și despre talent și vocație ca ”interminabilă sursă de informaţie muzicală”. Un om rafint, elegant şi cu bun simţ. The post Horia Moculescu, omagiat de prieteni și familie. ”Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn„ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Nicușor Dan: Ponderea benzinăriilor Lukoil în România nu este relevantă. Rafinăria e importantă # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a comentat situația Lukoil și consecințele pentru România ale aplicării sancțiunilor impuse de SUA care intră în vigoare pe 21 noiembrie. The post Nicușor Dan: Ponderea benzinăriilor Lukoil în România nu este relevantă. Rafinăria e importantă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
De ani de zile, Termoenergetica este mult în urmă cu plata datoriilor pentru că nu primește bani la buget, decât cu țârâita, de la Primăria București. The post Lanțul slăbiciunilor financiare Termoenergetica-Elcen-Romgaz appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: Există posibilitatea ca un candidat suveranist să câștige Bucureștiul? # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Elena Crângașu, de la Cotidianul, l-a întrebat pe președintele României, în timpul conferinței de presă, dacă vede o posibilitate ca, dat fiind că mulți candidați își dispută același electoral, un candidat suveranist să câștige Capitala. The post Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: Există posibilitatea ca un candidat suveranist să câștige Bucureștiul? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Novak Djokovic s-a înconjurat de dalmațieni pentru a sărbătorii cel de-al 101-lea titlu al carierei. The post Novak Djokovic, titlul 101 și dalmațienii appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Mai mulți italieni sunt suspectați că, la începutul anilor ’90, au plătit ca să omoare oameni în Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci. The post Anchetă în Italia pentru „vânătorii de oameni“ appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Maia Sandu a semnat decretul. Șeful SPPS și adjunctul său, eliberați din funcție # Cotidianul de Hunedoara
Documentele au intrat în vigoare la data de 11 noiembrie. Nici Președinția, nici SPPS nu au comunicat motivul demisiilor. The post Maia Sandu a semnat decretul. Șeful SPPS și adjunctul său, eliberați din funcție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:00
Cum funcționează un joc de „păcănele“ – mecanismul din spatele rolelor și al plăților # Cotidianul de Hunedoara
După ce rotirea se finalizează, serverul furnizorului de joc procesează instant rezultatul. Platforma de online casino nu intervine în calcul, ci primește doar datele finale: suma câștigată, multiplicatorul și tipul de combinație. The post Cum funcționează un joc de „păcănele“ – mecanismul din spatele rolelor și al plăților appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Astăzi, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, are loc întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan, membrii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților. The post Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații appeared first on Cotidianul RO.
12:40
În urma verificărilor la mai multe societăți comerciale și persoane fizice, au fost stabilite obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei. The post ANAF, investigațiile dificile. Maneliștii, luați la bani mărunți appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Clipul fals în care Țiriac pretinde că promovează așa zisă platformă de investiţii rapide, „Neurix Profit”, a adunat o mulțime de vizualizări The post Imaginea lui Ion Țiriac, folosită în mod fraudulos appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președintele nu primește banii de la AEP inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. The post AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan 930.000 de lei (Hotnews) appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Tehnicianul Filipe Cohelio s-a înțeles cu Universitatea Craiova The post Universitatea Craiova are antrenor nou appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Președintele Nicușor Dan susține astăzi, la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. The post LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan face declarații în curând appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Incidentul pune în lumină probleme mult mai grave, respectiv lipsa dotărilor esențiale pentru intervențiile de urgență. The post Noi probleme la Spitalul Județean Ploiești. S-a rupt targa peste pacient appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Compozitorul român era internat la secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București de la începutul lunii noiembrie. The post A murit Horia Moculescu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Miruță a trimis la Parchet și DNA modul de numire a conducerii ROMARM, după ce controlul ministerului a constatat nereguli în selecție. The post Anchetă DNA: Miruță reclamă conducerea ROMARM appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Patronul FCSB, Gigi Becali, a hotărât ca, pentru a-și responsabiliza jucătorii să-i pună să plătească pentru actele de indisciplină. The post „Dictatură” la FCSB appeared first on Cotidianul RO.
11:20
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+0,4%). The post INS: Câştigul salarial mediu net a crescut în septembrie appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Incident grav în Prahova. Doi oameni care săpau un şanţ sunt prinşi la cinci metri sub pământ # Cotidianul de Hunedoara
În Prahova doi oameni care săpau un şanţ, prinşi la cinci metri sub pământ. Salvatorii încearcă să îi scoată la acestă oră. The post Incident grav în Prahova. Doi oameni care săpau un şanţ sunt prinşi la cinci metri sub pământ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:50
Institutul Național de Statistică a transmis un comunicat în ceea ce privește rata inflației în luna octombrie 2025. The post ULTIMA ORĂ: Inflația se apropie de 10% appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă. Relatează Știri de Cluj The post Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Investiția în Centrul INOVA a+ marchează trecerea famaceuticii românești de la producția tradițională de medicamente generice spre dezvoltarea științifică internă și inovație care va diminua importul de tehnlogie din domeniu. The post Investiție în producția de medicamente critice la Iași appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Autorităţile ucrainene au inculpat şapte persoane în cadrul unui dosar de presupusă mită, în sumă de 100 de milioane de dolari, The post Ministrul de Justiție din Ucraina, suspendat appeared first on Cotidianul RO.
10:20
CCR ar fi trebuit să dea o decizie săptămâna trecută, însă a amânat pronunțarea. The post CCR decide câți bani putem retrage din Pilonul II appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un sondaj arată că Daniel Băluță (PSD) conduce în cursa pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR). The post Sondaj. Băluță ia avânt. Ciucu și Drulă, umăr la umăr appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Adrian Năstase a venit să-i dea binecuvîntarea lui Sorin Grindeanu, ales șef al PSD cu o unanimitate jenantă pentru un partid democratic, într-un congres ce a reamintit de perioada comunistă. The post Justiția se întoarce în epoca Năstase fără procurorul Panait appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Românii cu educație primară preferă AUR, cei cu studii superioare votează USR – SONDAJ # Cotidianul de Hunedoara
51% dintre persoanele cu educație primară ar alege să voteze cu AUR. 31% dintre votanții cu educație superioară își exprimă preferința pentru USR, potrivit barometrului Informat.ro, realizat de INSCOP Research. The post Românii cu educație primară preferă AUR, cei cu studii superioare votează USR – SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Un avion de transport militar C-130 care aparține Turciei s-a prăbușit la granița dintre Georgia și Azerbaidjan. The post 20 de militari morți după prăbușirea unui avion militar appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Cătălin Drulă și Makavelli își depun astăzi candidatura pentru Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie. De azi candidații pot să își depună dosarele la Biroul Electoral Central The post Cătălin Drulă și Makavelli își depun astăzi candidatura pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
09:30
CSM Oradea a pierdut al doilea meci din Liga Campionilor la polo, 11-16 cu AN Brescia, și rămâne pe locul 3 în grupa C, cu 3 puncte după trei etape. The post CSM Oradea, a doua înfrângere în Liga Campionilor la polo appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:00
Kelemen Hunor, despre retragerea trupelor SUA: Ucrainenii nu și-au ținut gura # Cotidianul de Hunedoara
,,Prima chestiune e că am aflat de la ucraineni. Asta e o problemă, dar nu este neapărat problema lui Moșteanu." The post Kelemen Hunor, despre retragerea trupelor SUA: Ucrainenii nu și-au ținut gura appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, recunoaşte că situaţia s-a înrăutăţit în regiunea Zaporojie. Soldaţii săi s-au retras din cinci localităţi, iar trei au fost capturate de ruşi The post Armata Ucrainei pierde teren. Trei noi localități capturate de ruși appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Cum s-au cunoscut Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. “ A fost un început trist” # Cotidianul de Hunedoara
Dintr-o întrebare s-a născut o revoluție în spitalele din România. Povestea Oanei Gheorghiu și a lui Carmen Uscatu. Începuturile „Dăruiește Viață” The post Cum s-au cunoscut Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. “ A fost un început trist” appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social. The post Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că cel are a făcut un blat deschis cu PSD a fost candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, iar acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când a fost candidatul PSD şi PNL la Primăria Sectorului 6. Fritz a adăugat că cel mai potrivit candidat pentru Bucureşti este candidatul USR, Cătălin Drulă, deoarece acesta nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate continua munca începută de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. The post Fritz îl acuză pe Ciucu de blat cu PSD appeared first on Cotidianul RO.
07:30
BNS protestează azi în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale The post Un nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Care sunt revendicările appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Caz șocant în Germania: un bărbat ar fi încercat să transforme donațiile în criptomonede într-un plan de asasinat la adresa Angelei Merkel și a lui Olaf Scholz. Suspectul, acum arestat, este cercetat pentru finanțarea terorismului și instigare la violență. The post A vrut să plătească asasini pentru a-i elimina pe Merkel și Scholz appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Zi decisivă pentru pensiile speciale! Magistrații, discuții la Cotroceni cu președintele și liderii Coaliției # Cotidianul de Hunedoara
Reforma pensiilor speciale trebuie să fie gata curând, fiindcă pe 28 noiembrie se împlinește termenul prevăzut în PNRR pentru a îndeplini jalonul. În cazul în care legea nu e implementată, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro. The post Zi decisivă pentru pensiile speciale! Magistrații, discuții la Cotroceni cu președintele și liderii Coaliției appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:40
Guvernul Bolojan speră să încheie anul cu un deficit bugetar de 8,4% din produsul intern brut, adică 159 miliarde lei. Însă dacă raportăm deficitul prognozat la veniturile anticipate pentru anul 2025, ajungem la concluzia că acesta crește de aproape trei ori și ajunge la 25%. În anul 2024, deficitul raportat la veniturile Guvernului, de 575 miliarde lei, a fost de 27%. The post Deficitul bugetar trece de 25% raportat la veniturile Guvernului ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Legea Nordis, la vot. Plafonarea avansului la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, eliminată # Cotidianul de Hunedoara
În forma adoptată de Senat, avansul la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare era plafonat la 15%. Plafonul a dispărut la Camera Deputaților. The post Legea Nordis, la vot. Plafonarea avansului la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, eliminată appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Apartamente sub prețul pieței în marile orașe, chiar și după majorarea TVA. Unde găsești ofertele # Cotidianul de Hunedoara
Visezi să îți cumperi un apartament, dar prețurile sunt mari? În 2025, există încă oportunități de a găsi locuințe sub prețul pieței! Iată ce ar trebui să știi. The post Apartamente sub prețul pieței în marile orașe, chiar și după majorarea TVA. Unde găsești ofertele appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Cifrele vorbesc. Pe ce voturi se bazează candidații pentru Capitală. AUR sare de 20% ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Singurii politicieni care au mai trecut de testul votului la nivel de București au fost Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, amândoi lideri politici fără rival în sectoarele lor. The post Cifrele vorbesc. Pe ce voturi se bazează candidații pentru Capitală. AUR sare de 20% ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Comisia Europeană, cu sprijinul statelor membre, încearcă să îmbunătățească accesul la servicii medicale pentru pacienții oncologici. The post Primul spital din România care intră în lupta UE anti-cancer appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:40
Primarul Istanbulului riscă 2.430 de ani de închisoare. 142 de acuzații zguduie Turcia # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, se află în centrul unui scandal major care amenință să-i distrugă cariera politică. Confruntându-se cu acuzații grave, el riscă o pedeapsă colosală de până la 2.430 de ani de închisoare. Cum va reacționa opoziția? The post Primarul Istanbulului riscă 2.430 de ani de închisoare. 142 de acuzații zguduie Turcia appeared first on Cotidianul RO.
