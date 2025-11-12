Nicușor Dan și-a ales noul consilier pe Educație. Cine este Sorin Costreie
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 14:30
Președintele Nicușor Dan a informat miercuri, 12 noiembrie, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numitîn poziția de consilier prezidențial pe Educație.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:00
CTP îl critică pe Nicușor Dan: „E normal să antrenezi în lupta anticorupție niște servicii care nu au fost scărmănate în legătură cu corupția din ele?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat afirmațiile președintelui Nicolae Dan, făcute în cadrul conferinței de presă de miercuri, 12 noiembrie, referitoare la implicarea Serviciilor de Informații în lupta împotriva corupției.
15:00
Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, în prima zi în care s-a dat startul oficial în cursa electorală # Adevarul.ro
Miercuri, 12 noiembrie, a început oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria București.
15:00
Actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu a povestit, că a primit o citație penală de la judecătorie, după o presupusă amendă de circulație din Austria.
15:00
O tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. DIICOT a reținut doi proxeneți # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie, de 22 și 23 de ani, au fost reținuți pentru trafic de persoane și proxenetism, după ce o tânără exploatată sexual de aceștia s-a sinucis în Austria. Anchetatorii spun că femeia a fost manipulată, izolată și constrânsă luni la rând să practice prostituția.
Acum 30 minute
14:45
Teroare la Spitalul Județean Tulcea: un pacient băut a lovit trei asistente și un brancardier # Adevarul.ro
Trei asistente și un brancardier au fost agresați, miercuri, 12 noiembrie, de un pacient aflat în sevraj etilic la Spitalul Județean Tulcea.
14:45
Marian Godină, replică pentru cei care l-au criticat după afirmaţiile despre Oana Gheorghiu: „Dacă aș fi escroc, aș putea scrie exact ce vor toți să audă” # Adevarul.ro
După ce a criticat-o pe Oana Gheorghiu, în calitate de cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, calificând afirmaţiile acesteia „penibile și populiste”, Marian Godină are, la rândul său, parte de comentarii negative, cărora le răspunde printr-o postare pe Facebook.
14:45
Cornel Dinu a ajuns din nou la spital. Procurorul este monitorizat de către medicii de la Universitar # Adevarul.ro
Cornel Dinu (77 de ani) mai iese din casă doar pentru urgențe medicale.
Acum o oră
14:30
Președintele Nicușor Dan a informat miercuri, 12 noiembrie, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numitîn poziția de consilier prezidențial pe Educație.
14:15
Nicuşor Dan, despre Acordul pentru Justiţie propus de ÎCCJ de la jurnaliști: „Orice dialog e binevenit” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat, despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ÎCCJ, că nu a văzut propunerile instituţiei, făcute publice cu puţin timp înainte ca şeful statului să susţină o conferinţă de presă, dar că, în principiu, orice dialog este binevenit.
14:15
Duhovnicul lui Putin, ţinta unei tentative de asasinat. FSB susţine că serviciile secrete ucrainene au pus la cale atacul # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) anunţă că a obţinut „noi dovezi” într-un dosar privind tentativa de asasinat asupra mitropolitului Tihon Shevkunov, cunoscut drept „duhovnicul” preşedintelui rus Vladimir Putin.
14:15
Italia deschide, după 30 de ani, o anchetă privind «turiștii-lunetiști», oameni care ar fi plătit pentru a ucide civili la Sarajevo în timpul războiului # Adevarul.ro
Procurorii din Milano investighează posibila implicare a unor cetățeni italieni în crime comise în timpul asediului din Sarajevo, la 30 de ani de la evenimente violente. Dosarul a pornit de la un scriitor care a început să caute probe după ce a vizionat un documentar despre războiul din Bosnia.
Acum 2 ore
14:00
Filipe Coelho s-a prezentat în fața oltenilor. Portughezul le-a tăiat „aripile” celor de la Universitatea Craiova # Adevarul.ro
Antrenorul portughez Filipe Coelho are 45 de ani.
14:00
Țările occidentale ar putea exploata punctele slabe din lanțurile de aprovizionare ale industriei aeronautice ruse, în special prin înăsprirea sancțiunilor, în contextul în care Ucraina vizează infrastructura industrială a Moscovei, potrivit unui nou raport publicat de Royal United Services Institut
13:45
Nicuşor Dan critică administraţia publică din România: „Băltește într-o rutină din care nu ştie să iasă” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale de apărare, că administraţia publică are nişte probleme.
13:45
„Tată! Erai aerul meu”. Fiica lui Horia Moculescu, mesaj cutremurător după moartea compozitorului # Adevarul.ro
Durere fără margini în familia marelui compozitor Horia Moculescu. Fiica sa, Nidia, a publicat un mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei.
13:45
Nicuşor Dan nu se grăbește cu numirea şefilor de servicii. „Nu a fost o preocupare a mea” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre numirea şefilor de servicii, că nu a fost o preocupare a sa, de la ultima conferinţă, până azi. Şeful statului a menţionat că rămâne ca preocupare dar, în acest interval, nu a avut discuţii.
13:45
Nicușor Dan: Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi preluată pe o perioadă limitată de statul român # Adevarul.ro
Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi preluată pe o perioadă limitată de statul român, a afirmat miercuri preşedintele Românie, Nicuşor Dan, răspunyând unei întrebări din partea presei.
13:30
NATO Industry Forum 2025 la București - O analiză a tensiunii dintre viziune și execuție # Adevarul.ro
NATO Industry Forum 2025 a confirmat rolul României ca actor strategic și gazdă de prestigiu, dar a expus limitele NATO între viziune și execuție. Sub deviza „Spend Smarter, Act Faster”, forumul a promovat inovația și cooperarea, dar a fost marcat de birocrație, fragmentare și lipsa unui plan clar.
13:30
Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme # Adevarul.ro
Aproximativ 70% din muniția folosită de Rusia n războiul împotriva Ucrainei este fabricată în Coreea de Nord, relatează publicația japoneză Kyodo News.
13:30
„Legea Nordis”, adoptată în unanimitate de Parlament, după un an de la izbucnirea unuia dintre cele mai mari scandaluri imobiliare. Ce prevede aceasta # Adevarul.ro
La un an de la scandalul care a implicat compania Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la acest grup, Parlamentul a adoptat în unanimitate „Legea Nordis”, un act normativ menit să protejeze cumpărătorii de locuințe.
13:15
Black Friday 2025 pe Flip.ro: cele mai mari reduceri la iPhone – economii de până la 1.000 de lei și telefoane premium sub 1.000 € # Adevarul.ro
Descoperă top iPhone recondiționate de Black Friday 2025 pe Flip.ro: reduceri până la 1.000 lei, modele 15 Pro și 16 Pro Max, inclusiv sub 1.000 €, cu garanție 2 ani.
Acum 4 ore
13:00
Deputatul PSD Iulian Ciortea, care-şi „face plăcerile” conducând maşini de lux, a fost trimis în judecată de DNA. A minţit poliţia pentru a scăpa de o amendă auto # Adevarul.ro
Deputatul PSD Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, are probleme cu legea, după ce a încercat să scape de o amendă auto, declarând, în mod fals, că nu el a fost la volan.
13:00
Rafinăria Lukoil din Bulgaria ar putea fi achiziționată de o companie turcă și una azeră # Adevarul.ro
Rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria va fi achiziționată de Cengiz Holding din Turcia împreună cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), scrie presa internațională.
13:00
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă” # Adevarul.ro
Scene de coșmar într-un spital de psihiatrie din Târnăveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toate aceste orori fost descoperite în urma unei vizite neanunțate efectuate de organizația „Pledoarie pentru Demnitate”.
12:45
Salariul mediu a crescut cu 56 de lei în septembrie. Ce angajați au cele mai mari venituri # Adevarul.ro
Salariul mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de INS.
12:45
În Partidul Laburist se pregătește o revoltă împotriva lui Starmer. Avertismente din partea aliaților premierului britanic # Adevarul.ro
Downing Street a lansat o operațiune extraordinară pentru a-l proteja pe Keir Starmer, pe fondul îngrijorărilor din rândul celor mai apropiați aliați ai prim-ministrului britanic că acesta ar fi vulnerabil la o contestare a funcției sale după votul asupra bugetului, în contextul ratingurilor scăzute
12:30
Șantaj de coșmar în Italia: trei români au pretins că vor cumpăra un hotel, apoi l-au amenințat pe proprietar: „Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc clădirii!” # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc în provincia Mantova, Italia. Propietarul unui hotelier din Bagnolo San Vito a fost victima unui șantaj pus la cale de trei români. Cei trei bărbați, cu vârste între 37 și 43 de ani, au încercat să obțină sume importante de bani.
12:30
DNA, sesizată cu privire la numirile de la Romarm. Miruță: Compania are nevoie de o conducere „igienică” # Adevarul.ro
Corpul de Control a verificat modul în care s-au făcut selecţiile pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM şi pentru funcţia de director al companiei, constatând că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea legii, drept pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP.
12:30
Înalta Curte cere un „acord pentru Justiție”. Magistrații vor bani în plus din fondurile necheltuite # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație si Justiție propune un “Acord pentru Justiție si Stabilitate Instituțională”. Este vorba despre un angajament comun al instituțiilor statului roman pentru protejarea statului de drept.
12:15
Cum se împarte votul românilor în funcție de educație. Ce studii au alegătorii AUR | Sondaj # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj INSCOP arată că educația influențează decisiv opțiunile de vot ale românilor şi indică o polarizare clară între votanții cu studii reduse, care susțin AUR, și cei cu studii superioare, înclinați spre USR și PNL.
12:15
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și impozitele. Serviciile publice, condiționate de achitarea datoriilor la stat | Proiect # Adevarul.ro
Guvernul va veni cu un proiect de lege pentru colectarea mai bună a impozitelor și taxelor. Anumite servicii publice vor fi condiționate de achitarea datoriilor la stat. Recuperarea permisului suspendat este unul dintre ele.
12:15
Doi oameni care săpau un şanţ, miercuri, în localitatea prahoveană Gherghiţa, au fost prinşi la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei.
12:15
Energia electrică, cu 72,30% mai scumpă decât anul trecut. Inflația a fost de 9,76% în octombrie # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a fost 9,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024.
12:00
Sondaje, strategii și „vot util”. Cum afectează jocul democratic alegerile într-un singur tur de scrutin # Adevarul.ro
Eliminarea celui de-al doilea tur de scrutin la alegerile locale a schimbat fundamental felul în care se joacă democrația la nivel local.
12:00
Doliu în lumea artistică din România. A murit Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor se afla internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile.
12:00
Administrația Prezidențială organizează miercuri, de la 12.00, o conferință de presă. Potrivit informațiilor Adevărul, Nicuşor Dan va vorbi despre strategia de apărare a țării.
11:30
25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul" # Adevarul.ro
Vicepreședinta Societății Române de Cardiologie dezvăluie povestea unei cariere construite pe empatie, sacrificii și credință. De la visul din clasa a doua până la formarea generațiilor de medici, prof. dr. Elisabeta Bădilă oferă lecții despre echilibrul fragil dintre profesie și viața personală.
11:30
Nicușor Dan va acționa în instanță AEP, după ce instituția a decis rambursarea parțială a banilor din donații # Adevarul.ro
Peste 900.000 de lei nu vor fi rambursați pentru campania președintelui Nicușor de la alegerile prezidențiale. O parte din donatori nu pot fi identificați, motivează AEP.
11:30
Percheziții la Primăria Cluj-Napoca. Procurorii DNA au descins la instituția condusă de Emil Boc # Adevarul.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Cluj-Napoca. Biroul Direcției Tehnice a fost sigilat la primele ore ale dimineții
11:15
Un pacient cu fractură de claviculă a căzut de pe o targă defectă la Spitalul Județean Ploiești # Adevarul.ro
Un nou episod revoltător a avut loc la Spitalul Județean din Ploiești. Un bărbat imobilizat, care fusese adus cu fractură de claviculă, a căzut de pe targa pe care era transportat. Conform primelor informații, targa era defectă, însă toate celelalte tărgi erau deja ocupate.
11:15
Asia Express 2025. Cine a plecat acasă și ce echipe au rămas în finala pentru Marele premiu, de 30.000 de euro # Adevarul.ro
Ediția din 11 noiembrie a emisiunii Asia Express 2025 a stabilit care sunt cele două echipe care continuă competiţia pentru Marele premiul, după ce a avut loc ultima eliminare.
Acum 6 ore
11:00
Selecția făcută la națională de Mircea Lucescu, pulverizată de un rapidist: „Pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi” # Adevarul.ro
Marian Iancu (60 de ani) pune presiune pe selecționer.
11:00
Momentul în care primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială cade pe scenă în timpul prezentării oficiale # Adevarul.ro
Primul robot umanoid cu inteligență artificială din Rusia a căzut pe scenă în timpul prezentării oficiale la un eveniment tehnologic din Moscova, pe 10 noiembrie, determinând personalul să acopere robotul pentru a-l ascunde publicului, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.
11:00
Când a fost filmat clipul în care „infanteria Mad Max” a lui Putin intră în Pokrovsk. Mărturia unui pilot de drone # Adevarul.ro
O filmare devenită virală surprinde un convoi de motociclete și mașini rusești fără uși înaintând pe ceață densă și îndreptându-se spre orașul Pokrovsk. Imaginile au fost filmate la periferia sudică a orașului, pe autostrada Selidove-Pokrovsk, potrivit BBC, care a verificat locația.
10:45
Crima cumplită din Teleorman, surprinsă de o cameră de supraveghere. Copilul de 3 ani al victimei, martor la tragedie # Adevarul.ro
Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.
10:30
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, vizat de o anchetă într-un dosar de corupție # Adevarul.ro
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuşcenko, anunţă miercuri premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei.
10:15
Câţi bani trebuie să-i dea statul român despăgubire fostului premier Victor Ponta, după ce a fost achitat în Dosarul Turceni-Rovinari # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a obținut în instanță o sumă de zece ori mai mică decât cea solicitată inițial, după ce a fost achitat definitiv în Dosarul Turceni-Rovinari .
10:00
Director plătit cu 20.000 de lei pe lună, activitate zero. Cum se irosește bugetul la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină # Adevarul.ro
Într-o perioadă de austeritate bugetară, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să acorde salarii lunare de zeci de mii de lei angajaților săi, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an.
10:00
Economia de război a Rusiei, pe butuci. Ce resurse mai are Moscova pentru a continua războiul # Adevarul.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, iar mașinăria de război înghite bani care nu mai există decât pe hârtie, apreciază experți în economie consultați de Kyiv Independent.
09:45
Daniel Băluță conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Clasamentul complet în procente | Sondaj # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.