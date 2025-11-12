Horia Moculescu, unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori din România, a murit la 88 de ani
Ziarul Financiar, 12 noiembrie 2025 14:30
Horia Moculescu, unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori din România, a murit la 88 de ani
Acum 30 minute
14:45
14:45
Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan la conferinţa de presă în care a prezentat strategia naţională de apărare. Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia: Inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date # Ziarul Financiar
Acum o oră
14:30
14:30
14:15
Acum 2 ore
14:00
14:00
14:00
13:45
13:30
Sfârşitul iluziilor verzi: Agenţia Internaţională pentru Energie avertizează că lumea va consuma tot mai mult petrol şi gaz în următorii 25 de ani, în timp ce obiectivele climatice globale se prăbuşesc sub greutatea realităţii economice şi a noilor politici ale preşedintelui Trump # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:15
13:15
Acum 4 ore
13:00
Ce spune preşedintele Nicuşor Dan despre tensiunile dintre CSM şi Oana Gheorghiu: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, pentru că orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari. Gestul CSM-ului de a face o plângere penală faţă de un om politic care a avut o opinie politică nu a fost cel mai echilibrat gest # Ziarul Financiar
12:45
12:30
12:15
12:15
12:15
11:45
11:30
11:30
Acum 6 ore
11:00
10:30
10:00
10:00
09:45
09:45
09:30
09:30
Cum a reuşit o tânără să facă afaceri de aproape 400.000 de lei anul trecut cu un business de decor pornit la 20 de ani: „Am ştiut întotdeauna că vreau să fiu antreprenor şi am avut motivaţia să le arăt părinţilor mei, care sunt şi ei antreprenori, că pot să îmi fac şi eu un business al meu” # Ziarul Financiar
09:30
09:15
Mihai Marcu, CEO şi preşedintele MedLife: La nivelul MedLife, investiţiile până în 10 mil. euro se fac oricum, ce este peste depinde de bunul mers al economiei. Acum, direcţia o dau investiţiile în tehnologie şi cercetare # Ziarul Financiar
Deşi în această perioadă de incertitudine din sfera economică MedLife a pus pe pauză investiţiile mari, cele de până în 10 mil. euro se fac oricum, spune Mihai Marcu, CEO şi preşedintele MedLife.
09:15
Acum 8 ore
09:00
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cristian Maier, YUBA – soluţie ERP pentru IMM-uri, bazată pe agenţi: Căutăm o finanţare de 500.000 de euro pentru a dezvolta soluţia noastră no-code în continuare şi pentru a intra pe mai multe pieţe din Europa. Ţintim 1.000 de utilizatori şi venituri anuale recurente de 0,5 mil. euro în primul an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc YUBA (Your Unlimited Business Assistant) se află în plin proces de a atrage o rundă de finanţare în valoare de 500.000 euro, sumă necesară pentru a dezvolta în continuare platforma sa de business management „no-code” pentru IMM-uri, bazată pe agenţi AI, şi pentru a intra pe mai multe pieţe din Europa.
08:15
08:15
07:15
Cazul Lukoil: cine ar lua rafinăria Petrotel, ţinta unuia dintre cele mai mari scandaluri economice din România, unde în 2015 procurorii identificaseră un prejudiciu de 1,7 mld. euro, dosar care încă se judecă. „Dacă o închidem, importăm, dar din importuri nu se fac taxele care ar fi generate de o rafinărie“ # Ziarul Financiar
Cazul activelor deţinute de ruşii de la Lukoil pe plan local este extrem de complicat. Rafinăria Petrotel reprezintă circa 20% din capacitatea de rafinare a României, iar pentru ea ar fi cel mai greu de găsit un cumpărător, lucru diferit faţă de cele 300 de benzinării foarte interesante pentru jucătorii din piaţă.
Acum 24 ore
00:15
ZF Polonia. Companiile poloneze, de la giganţii puternici la “umilele” IMM-uri, cuceresc prin achiziţii Europa. A devenit Polonia o economie prea mică pentru ele sau sunt simbolul maturităţii economice a ţării? # Ziarul Financiar
InPost, o companie de curierat şi operator de lockere pentru colete, şi-a extins reţeaua la 12.000 de unităţi în Marea Britanie, unde este lider de piaţă. A ajuns la această performanţă inclusiv prin achiziţionarea concurenţilor mari şi cu investiţii care se vor ridica la un miliard de lire sterline până în 2029.
00:15
ZF Polonia. Pawel Soloch, ambasadorul Republicii Polone în România: Polonia îşi consolidează din ce în ce mai mult poziţia pe harta tehnologică a Europei, în special în domeniul AI şi în inovarea în domeniul apărării # Ziarul Financiar
Polonia a reuşit să transforme presiunea geopolitică într-o strategie coerentă de dezvoltare. Cu o economie aflată printre cele mai dinamice din UE şi o creştere de aproape 25% a PIB-ului din 2018 încoace, Varşovia a combinat investiţiile masive în apărare cu un pariu pe digitalizare şi inovaţie.
00:15
ZF Polonia. Polonia îşi consolidează poziţia de putere economică europeană: De ce investitorii globali aleg cea mai dinamică economie din Europa Centrală şi de Est pentru expansiunea strategică pe termen lung # Ziarul Financiar
Succesul Poloniei este rezultatul unei combinaţii remarcabile de factori care atrag investitorii internaţionali. Ţara beneficiază de cea mai mare piaţă din Europa Centrală şi de Est, cu 40 de milioane de oameni şi o forţă de muncă înalt calificată care susţine dezvoltarea sectoarelor tehnologice avansate.
00:15
ZF Agropower. Marcela Pricop, asistentă medicală întoarsă din Italia, a accesat 50.000 de euro prin GAL Ţara Vrancei pentru a deschide punctul gastronomic local Verdea, ca să dea valoare laptelelui şi cărnii de la Ferma Căpriţele lui Robert # Ziarul Financiar
În satul Verdea din comuna Răcoasa, judeţul Vrancea, Marcela Pricop, asistentă medicală, şi soţul ei, Marcel Taftă, constructor, la bază, au deschis în acest an un punct gastronomic local, după ce au accesat fonduri nerambursabile de 50.000 de euro.
00:15
O mişcare interesantă. Grupul Salic, prin subsidiara sa Continental Farmers din Ucraina, intră pe piaţa românească de comerţ cu cereale. Fondul suveran al Arabiei Saudite, PIF, cu active de 925 mld. dolari, este acţionarul Salic # Ziarul Financiar
Continental Farmers Romania este un jucător nou pe piaţa comerţului cu cereale din România. Compania a fost înfiinţată la sfârşitul lunii iulie şi reprezintă pe plan local unul dintre birourile de trading cu cereale ale Continental Farmers Group (CFG), una dintre cele mai mari companii agricole din Ucraina.
00:15
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Istoria sistemului garanţie-returnare. Care au fost primele ţări care au implementat acest proiect şi ce rezultate au în ceea ce priveşte reciclarea, în special a plasticului # Ziarul Financiar
Sistemul garanţie-returnare, aşa cum este cunoscut în România, are în alte ţări o istorie mult mai îndelungată, rezultatele de aici motivând multe ţări să-l adopte. Una dintre primele ţări care au adoptat acest sistem este Suedia, care a lansat un astfel de program în urmă cu 40 de ani.
00:15
Urmează ZF HR Conference 2025, pe 13 noiembrie: Bugete, oameni şi eficienţă. Top 10 sectoare după dinamica recrutării: comerţul, sănătatea şi construcţiile au adus cei mai mulţi angajaţi noi în economie în ultimul an # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, la Hotel Sheraton, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an este „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“.
00:15
Iuliana Tasie, Ana Hotels Europa Eforie Nord: În lunile de vară abia am ajuns la un grad de ocupare de 70%, faţă de 85-90% în alţi ani. Litoralul nu e sprijinit şi îşi pierde identitatea # Ziarul Financiar
Pentru litoralul românesc, 2025 a fost un an tipic, mai exact în trendul ultimilor doi-trei ani, în sensul de pierdere a identităţii, spune Iuliana Tasie, general manager la Ana Hotels Europa Eforie Nord.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank. Lucian Marin, Allianz-Ţiriac: Statul român trebuie să fie un exemplu - ar trebui să-şi asigure propriile clădiri. După explozia din Rahova, interesul pentru asigurările de locuinţă a crescut brusc, dar doar temporar, spune Lucian Marin, directorul diviziei daune din cadrul Allianz-Ţiriac Asigurări # Ziarul Financiar
Explozia din Rahova a readus în atenţie importanţa asigurării locuinţelor, iar reacţia imediată a Allianz-Ţiriac a fost să contacteze toţi clienţii din zonă încă din primele ore de după incident. „Am început să-i sunăm de vineri, chiar din ziua exploziei. Am deschis dosarele de daună şi am plătit deja o parte dintre ele, fie că au fost sume mici sau mari“, spune Lucian Marin, director, divizia daune a Allianz-Ţiriac Asigurări, în cadrul emisiunii CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank.
