Horia Moculescu, unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori din România, a murit la 88 de ani

Explozia din Rahova a readus în atenţie importanţa asigurării locuinţelor, iar reacţia imediată a Allianz-Ţiriac a fost să contacteze toţi clienţii din zonă încă din primele ore de după incident. „Am început să-i sunăm de vineri, chiar din ziua exploziei. Am deschis dosarele de daună şi am plătit deja o parte dintre ele, fie că au fost sume mici sau mari“, spune Lucian Marin, director, divizia daune a Allianz-Ţiriac Asigurări, în cadrul emisiunii CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank.