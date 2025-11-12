Deputatul Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Câte semnături a strâns
PSNews.ro, 12 noiembrie 2025 14:50
Fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei. Miercuri este prima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Primări Bucureşti. "Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Nicuşor Dan, anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii # PSNews.ro
Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie, a declarat miercuri Nicușor Dan.
14:50
Deputatul Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Câte semnături a strâns # PSNews.ro
Fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei. Miercuri este prima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Primări Bucureşti. "Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu […]
14:50
CCR a amânat pentru 25 noiembrie decizia privind sesizările făcute de AUR şi ICCJ legat de plata pensiilor private # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, decizia privind sesizările făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. Noul termen a fost stabilit pentru 25 noiembrie. Pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a CCR s-au aflat, între altele, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind plata […]
14:50
Câți deputați și senatori va avea Parlamentul României, după modificările legislative, potrivit UDMR # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la […]
14:50
Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare urmează să fie avizat în şedinţa din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, anunţă preşedintele Nicuşor Dan. Documentul va fi supus dezbaterii publice, fiind accesibil pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, a anunţat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în contextul punerii în dezbatere a Strategiei Naţionale de […]
14:50
Nicușor Dan revine cu explicații după declarația controversată privind mediul de afaceri # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, miercuri, într-o conferință de presă, la ce s-a referit când a cerut mediul de afaceri privat să vină cu proiecte de lege gata făcute pe care să le predea la Guvern pentru a fi implementate. Declarația de atunci a șefului statului a stârnit multe reacții atât din partea mediului politic cât și cel al […]
14:50
Barometrul sportului. Sondaj INSCOP: Peste 70% dintre români își doresc un meci FCSB – CSA Steaua în Liga 1 # PSNews.ro
Majoritatea românilor pasionați de fotbal consideră că FCSB este adevărata continuatoare a echipei Steaua București, cea care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 – performanță unică în fotbalul românesc. Concluzia reiese din Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la solicitarea Fanatik.ro. Potrivit datelor, 54,3% dintre respondenți care se declară fani ai […]
14:50
Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul” # PSNews.ro
Nicușor Dan va prezenta un raport despre alegerilor din 2024 în care se vor prezenta și informațiile complete despre Călin Georgescu și legăturile acestuia cu serviciile secrete. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport […]
14:50
Un milion de euro, în joc! ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Iohannis – surse # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara luni, în instanță, procedura de recuperare a sumelor datorate de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate în legătură cu imobilul confiscat din centrul Sibiului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Potrivit informațiilor, președintele Klaus Iohannis a refuzat să achite prejudiciul de aproximativ un milion […]
Acum 2 ore
13:50
Pact pentru justiție: ÎCCJ lansează o propunere înaintea discuțiilor de la Cotroceni despre pensiile magistraților # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan se va întâlni miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanți din justiție pentru a găsi rezolvarea scandalului care ține de luni bune și care se referă la reforma pensiilor magistraților. „În contextul întâlnirii convocate de către Preşedintele României la Palatul Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, Înalta Curte de Casaţie […]
13:50
Camera Deputaților, for decizionat, a aprobat, miercuri, cu unanimitate de voturi, mult-așteptata „lege Nordis", proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Legea a fost votată de toți cei 301 deputați prezenți la ședință. „Cea mai importantă noutate e că dacă în forma Senatului dezvoltatorii imobiliari putea percepe un avans […]
13:50
Doliu în lumea artistică din România. A murit Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor se afla internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile. Compozitorul și pianistul Horia Moculescu se afla, din data 5 noiembrie, la Institutul Matei Balș, în secția de Terapie Intensivă. Acesta era internat în secția de […]
13:50
Ministrul Economiei a sesizat DNA cu privire la numirea conducerii ROMARM. Concluziile Corpului de Control # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a sesizat miercuri Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, o altă sesizare privind modul de numire a conducerii Consiliului de Administraţie ROMARM a fost trimisă către Parchet, DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ministrul Economiei a prezentat miercuri concluziile […]
13:50
Măsuri extreme de la Guvern: ce pățesc românii care nu-și plătesc amenzile auto și taxele locale # PSNews.ro
Guvernul pregăteşte măsuri drastice pentru românii ce nu își plătesc taxele locale şi amenzile, a anunţat Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila la DIGI24. Anunțul a venit după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, adică din primării și ministere, scrie DIGI24.RO. Noul proiect propune reguli […]
13:50
VIDEO Fechet îi răspunde lui Buzoianu: Nu ministerul e vinovat că unii primari nu au vrut să aplice pentru finanțare # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", că afirmațiile actualei ministre a Mediului, Diana Buzoianu, potrivit cărora o treime dintre proiectele pe mediu din PNRR s-ar fi pierdut, nu reflectă corect situația. Fechet a explicat că ritmul de implementare diferă de la un proiect la altul și că în […]
13:50
VIDEO Nicușor Dan clarifică modul în care ar trebui să lucreze serviciile secrete în anchete # PSNews.ro
Președintele României a explicat modul în care vede el rolul serviciilor secrete în anchete. „Vor culege informații despre fenomenul corupției", punctează Nicușor Dan. „Dumnealor vor face o poză de ansamblu a unui fenomen de corupție și vor spune: uite, asta cred cu că se întâmplă. Apoi procuroul, cu modalitățile sale, va face ancheta mai departe", a mai […]
Acum 4 ore
12:50
Companiile românești Monsson și Prime Batteries Technologies au semnat un acord pentru achiziția și, ulterior, montarea de baterii de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de 1.070 MWh, potrivit unui comunicat de presă. Monsson și Prime Batteries au semnat un memorandum de cooperare pentru furnizarea a 1.070 MWh baterii produse în fabrica de […]
12:50
David Popovici va găzdui prima ediție internațională a evenimentului demonstrativ de înot „Sprint With The Stars” # PSNews.ro
Campionul olimpic la înot David Popovici anunță miercuri că va găzdui evenimentul demonstrativ de natație „Sprint With The Stars", la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni, pe 17 ianuarie 2026, iar înscrierile au fost deschise. Competiția este una cu format unic în lume, reunind tineri înotători și staruri internaționale ale bazinului într-o zi de întreceri […]
12:50
Probleme financiare pentru Nicușor Dan. AEP nu îi rambursează 930.000 de lei. Care este motivul # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a confirmat, într-un răspuns la solicitarea HotNews, că AEP nu îi returnează președintelui Nicușor Dan 930.000 de lei (186.000 de euro). Rambursarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania lui Nicușor Dan va fi de 59.9 milioane de lei. În total, candidații la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025 au cerut 228 de […]
12:10
VIDEO Nicuşor Dan prezintă strategia națională de apărare. Cele mai importante schimbări anunțate de la Cotroceni # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri principalele elemente care vor face parte din strategia națională de apărare, documentul de bază care stabilește viziunea și prioritățile pentru securitatea națională a unui mandat de președinte. Principalele declarații: Punem astăzi în dezbatere strategia națională de apărare. Un element important este că prezentăm strategia din perspectiva cetățeanul. Nu vrem […]
12:10
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping, afectând producătorii interni, se arată în Buletinul Economic al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters. În ultima perioadă au crescut presiunile pentru ca UE să ia măsuri în contextul majorării importurilor din China, după ce […]
11:50
Noi reguli pentru trotinetele electrice: limită de viteză, cască și asigurare obligatorie # PSNews.ro
Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură a primit marţi de la deputaţi un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, conform Antena 3 CNN. Potrivit noilor prevederi, trotinetele vor putea circula doar dacă au o viteză maximă de 25 km/h şi un motor […]
11:50
Nicușor Dan mai face o încercare de deblocare a situației pensiilor speciale. A convocat la Cotroceni coaliția # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat miercuri, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări cu liderii Coaliţiei de guvernare, la care vor participa pentru prima dată şi reprezentanţi ai magistraţilor. Întâlnirea, programată pentru ora 16.00, are ca temă proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, act normativ care trebuie modificat astfel încât să respecte decizia […]
11:50
VIDEO Mircea Fechet: „Fiecare leu plătit pentru o pensie specială e luat de la autostrăzi, școli sau investiții” # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți, la Puterea Știrilor, că pensiile speciale reprezintă o povară majoră pentru bugetul de stat și că reforma acestora trebuie finalizată urgent pentru a evita pierderea fondurilor din PNRR. Acesta a subliniat că, deși înțelege volumul de muncă al magistraților, nu este justificat ca unii dintre ei […]
11:50
Percheziții la Primăria Cluj, condusă de Emil Boc: posibile ilegalități în privința metroului # PSNews.ro
Sunt percheziții miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca, iar verificările ar avea legătură cu achizițiile pentru metrou, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Sursele au declarat pentru MEDIAFAX că la ora transmiterii știrii, perchezițiile sunt în derulare la Primăria Cluj, iar mai multe birouri au fost sigilate de anchetatori. Perchezițiile ar avea legătură cu procesul de […]
11:50
Dosar de Candidat: Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu promisiunea „adevărului spus pe față” # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, una dintre cele mai vizibile figuri media ale Realitatea TV, intră în competiția pentru Primăria București cu un mesaj radical anti-establishment și cu promisiunea că va „spune adevărul pe față", indiferent de costuri. PS News radiografiază profilul, rețeaua de putere, vulnerabilitățile și șansele reale ale unei candidaturi construite pe confruntarea directă cu sistemul […]
11:50
Dominic Fritz: Viziunea USR este că 10 ani sunt suficienți pentru tranziția pensiilor magistraților # PSNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că există o dorinţă din partea tuturor partidelor din coaliţie să fie rezolvată problema pensiilor magistraţilor şi să se găsească o formulă care să treacă de testul de constituţionalitate, potrivit News. Acesta a precizat că viziunea USR este că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar procentul de 70% din […]
11:50
VIDEO Ce se întâmplă cu ratele românilor în perioada următoare. Cum arată „noul prezent economic” # PSNews.ro
Invitat marți în emisiunea Puterea Știrilor, economistul și auditorul financiar Adrian Bența a vorbit
11:50
Daniel Băluță promite o campanie pozitivă pentru București: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană” # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 1, că, în campania electorala, se va focusa pe proiectele și rezultatele sale, în funcția de primar al sectorului 4, și nu pe atacuri la adresa adversarilor. Daniel Băluță a menționat că își propune o campanie pozitivă, în care va prezenta […] Articolul Daniel Băluță promite o campanie pozitivă pentru București: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană” apare prima dată în PS News.
11:50
Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei, a declarat că instituția nu susține impozitul pe cifra de afaceri și va propune eliminarea acestuia în cadrul Guvernului, întrucât măsura „a enervat mediul de afaceri” și „nu și-a atins efectul scontat”. „Noi, la Ministerul Economiei, o spunem destul de răspicat că nu suntem de acord cu […] Articolul Ministerul Economiei va propune eliminarea impozitului pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
11:50
Anchetă anticorupție la Energoatom: Ucraina schimbă consiliul de supraveghere al agenției nucleare # PSNews.ro
Autoritățile ucrainene au înlocuit consiliul de supraveghere al agenției pentru energie nucleară Energoatom, după ce a fost deschisă o anchetă privind presupuse acte de corupție, a declarat marți prim-ministrul Iulia Svyrydenko. „Va fi efectuat un nou audit al companiei”, a declarat Svyrydenko pe Telegram, relatează Reuters, potrivit Mediafax. Biroul anticorupție din Ucraina a anunțat luni […] Articolul Anchetă anticorupție la Energoatom: Ucraina schimbă consiliul de supraveghere al agenției nucleare apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:40
VIDEO Ce şanse au candidaţii independenţi la alegerile pentru Capitală. Directorul INSCOP, verdict înainte de campanie # PSNews.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat marți, la Puterea Știrilor, că șansele candidaților independenți la Primăria Capitalei sunt reduse, în condițiile unei campanii electorale scurte și a lipsei de resurse de promovare. Potrivit acestuia, doar câțiva candidați vor lupta cu adevărat pentru fotoliul de primar, restul riscând să joace doar un rol de „spoiler” […] Articolul VIDEO Ce şanse au candidaţii independenţi la alegerile pentru Capitală. Directorul INSCOP, verdict înainte de campanie apare prima dată în PS News.
10:40
ANALIZA Evaluarea mandatelor lui Sorin Oprescu (2008–2015): Realizări, limite, moștenire administrativă # PSNews.ro
Pentru că în curând Bucureștiul o să aibă un nou primar general, PS News face o analiză a activităților celor care au condus Capitala din 2008 încoace. Analiza debutează cu mandatele lui Sorin Oprescu (2008-2015) și va continua, în ordine, cu cea a perioadei Gabriela Firea și a lui Nicușor Dan. După acestea, ultima va […] Articolul ANALIZA Evaluarea mandatelor lui Sorin Oprescu (2008–2015): Realizări, limite, moștenire administrativă apare prima dată în PS News.
10:40
SONDAJ Cifrele momentului: Daniel Băluță conduce competiția pentru București. Pe ce loc e Drulă # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul care conduce Sectorul 4, este pe primul loc potrivit ultimului sondaj Avangard. El conduce atât la întrebarea „Cu cine ați vota personal”, cât și la întrebarea „Cine credeți că va câștiga”. Reprezentantul PSD este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu – 21% și de Cătălin Drulă (USR), creditat cu un […] Articolul SONDAJ Cifrele momentului: Daniel Băluță conduce competiția pentru București. Pe ce loc e Drulă apare prima dată în PS News.
10:40
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%, potrivit sondajului Informat.ro – INSCOP Research realizat în […] Articolul Cum votează românii în funcție de educație: 51% dintre votanții AUR au maxim 8 clase apare prima dată în PS News.
09:40
Fritz: Ciucu a făcut blat cu PSD anul trecut. Drulă este singurul candidat care poate lupta cu rețelele clientelare # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, l-a acuzat pe candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, de faptul că ar fi făcut un „blat deschis cu PSD”. Fritz a argumentat că această colaborare nu este nouă, reamintind că Ciucu a fost candidatul comun al PSD și PNL la Primăria Sectorului 6 în urmă cu doar un […] Articolul Fritz: Ciucu a făcut blat cu PSD anul trecut. Drulă este singurul candidat care poate lupta cu rețelele clientelare apare prima dată în PS News.
09:40
Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil # PSNews.ro
Ministerul Energiei are în lucru legislația privind conformarea cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite precum și continuitatea activității de rafinare a Petrotel Ploiești și a celei de comercializare a produselor petroliere, a scris Bogdan Ivan, pe pagina de Facebook. În plus, a subliniat acesta, demersul urmărește eliminarea pericolului de periclitare a aprovizionării pieței […] Articolul Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil apare prima dată în PS News.
09:40
Andrei Dumitrescu, campion național la echitație, studiază pentru a deveni medic veterinar # PSNews.ro
La 19 ani, Andrei Dumitrescu își împarte timpul între studiile pentru a deveni medic veterinar și pasiunea sa, dresajul ecvestru. Atras de eleganța și disciplina sportului, tânărul concurează de patru ani în această probă. Recent, alături de iapa Surya Bonaly, numită după celebra patinatoare franceză, Andrei a devenit campion național la tineret. „Când vin la […] Articolul Andrei Dumitrescu, campion național la echitație, studiază pentru a deveni medic veterinar apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:30
O mare bancă prezentă în România, investigată în dosarul de spălare de bani al lui Didier Reynders # PSNews.ro
Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, a fost pus oficial sub acuzare în cazul de spălare de bani în care era investigat încă din decembrie 2024. Conform relatărilor din publicațiile belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard și platforma de investigații Follow The Money, citate de Mediafax prin EFE, acuzațiile aduse lui Reynders includ […] Articolul O mare bancă prezentă în România, investigată în dosarul de spălare de bani al lui Didier Reynders apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Mihai Daraban vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Mihai Daraban vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
21:40
PE SCURT: Pentru a obține sprijinul Parlamentului European, tot mai orientat spre dreapta, Ursula von der Leyen a făcut câteva concesii în ce privește propunerea de buget. În Germania, cancelarul Friedrich Merz este criticat pentru redirecționarea fondurilor de apărare către cheltuieli sociale. Belgia a cerut ajutor militar internațional după incursiuni suspecte de drone atribuite Rusiei. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 11 noiembrie apare prima dată în PS News.
20:30
FOTO Orașul din România care va avea cel mai înalt brad de Crăciun. Când va fi aprins oficial # PSNews.ro
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început spectaculos într-unul dintre cele mai vizitate orașe din țară. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România va fi ridicat în această seară chiar în centrul istoric, marcând startul oficial al sezonului festiv și al pregătirilor pentru Târgul de Crăciun 2025. Municipiul Brașov își consolidează renumele de […] Articolul FOTO Orașul din România care va avea cel mai înalt brad de Crăciun. Când va fi aprins oficial apare prima dată în PS News.
20:30
Scrisoarea unei judecătoare către președinte și premier: Tot ce vă doriţi e să distrugeţi complet justiţia independentă # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu îi acuză pe politicieni că pentru a-și atinge scopurile „mizerabile” ar fi în stare să pârjolească tot, „să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue”. Zilele acestea, atât președinții Judecătoriilor, Tribunalelor, Curților de Apel, cât și Asociațiile Profesionale ale Magistraților s-au solidarizat […] Articolul Scrisoarea unei judecătoare către președinte și premier: Tot ce vă doriţi e să distrugeţi complet justiţia independentă apare prima dată în PS News.
20:30
Vorbim adesea despre stresul din trafic, dar rareori despre costul real al acestuia. Pentru mulți bucureșteni, mașina personală este percepută ca o necesitate, dar adevărul e că este o sursă constantă de cheltuieli neprevăzute și un drenaj financiar semnificativ. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună” îți arată cum îți oferă alegerea STB un upgrade nu […] Articolul Economii de peste 400 de lei lunar: Calculul care te face să lași mașina acasă apare prima dată în PS News.
20:30
Scandal în lumea fotbalului: Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF # PSNews.ro
Gino Iorgulescu, 69 de ani, îi duce pe președinții de club din Superligă la munte, la aer curat, ca să le propună o „afacere necurată”. Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, intenționează să propună modificarea statutului, astfel încât Gino Iorgulescu, actualul conducător al instituției, să poată candida pentru un […] Articolul Scandal în lumea fotbalului: Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF apare prima dată în PS News.
20:30
Ministrul Dezvoltării confirmă: ”Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a anunțat marți seară, că există un acord în coaliția de guvernare privind pachetul pe administrația locală și centrală. Reprezentanții coaliției s-au reunit marți după-amiază, la Palatul Victoria, pentru a discuta măsurile ce ar urma să fie adoptate în perioada următoare, inclusiv reforma administrației publice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, varianta la […] Articolul Ministrul Dezvoltării confirmă: ”Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%” apare prima dată în PS News.
20:30
Cronic unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a generat numeroase reacții și controverse în spațiul public. În timp ce opinia publică s-a împărțit între susținători și critici, mulți au așteptat poziția lui Carmen Uscatu, cealaltă cofondatoare a organizației și prietena apropiată a Oanei Gheorghiu. Inițial, tăcerea lui Carmen Uscatu a […] Articolul Cronic unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
20:30
Cine va fi președinte al Biroului electoral al Circumscripției București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie # PSNews.ro
Judecătoarea Ioana Roxana Oltean a fost desemnată, marți, prin tragere la sorți, președinte al Biroului electoral al Circumscripției municipiului București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie pentru primarul Capitalei. Tot prin tragere la sorți în ședință publică a fost desemnat și locțiitorul acesteia – judecătorul Teodor Gruia Streinu. De asemenea, reprezentantul AEP în acest birou […] Articolul Cine va fi președinte al Biroului electoral al Circumscripției București pentru alegerile organizate pe 7 decembrie apare prima dată în PS News.
20:30
ANCOM: Noile reguli europene privind serviciile digitale pot sprijini desfășurarea corectă a alegerilor # PSNews.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor […] Articolul ANCOM: Noile reguli europene privind serviciile digitale pot sprijini desfășurarea corectă a alegerilor apare prima dată în PS News.
19:20
Compromis cu tensiuni în coaliție: reducere de 30% a posturilor, dar fără acord total între PSD și premierul Bolojan # PSNews.ro
O ședință tensionată a coaliției de guvernare s-a încheiat marți seară cu un compromis fragil asupra reformei administrației publice, dar și cu scene de dispută – inclusiv plecarea anticipată a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, din sala de negocieri, potrivit surselor citate de Gândul și Știrile PRO TV. Ce au decis (pe scurt) S-a conturat o […] Articolul Compromis cu tensiuni în coaliție: reducere de 30% a posturilor, dar fără acord total între PSD și premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
