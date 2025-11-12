Deputatul Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Câte semnături a strâns

20:30

Gino Iorgulescu, 69 de ani, îi duce pe președinții de club din Superligă la munte, la aer curat, ca să le propună o „afacere necurată”. Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, intenționează să propună modificarea statutului, astfel încât Gino Iorgulescu, actualul conducător al instituției, să poată candida pentru un […] Articolul Scandal în lumea fotbalului: Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF apare prima dată în PS News.