Nicuşor Dan, anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii
PSNews.ro, 12 noiembrie 2025 14:50
Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie, a declarat miercuri Nicușor Dan.
• • •
Acum o oră
14:30
CSM denunță iar „atacurile publice repetate” la adresa Înaltei Curți: „Presiuni fără precedent asupra justiției” # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează din nou asupra intensificării atacurilor publice la adresa magistraților, în special a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, afirmând că aceste acțiuni riscă să afecteze grav independența justiției. Într-un comunicat transmis joi, Secția pentru judecători atrage atenția că ostilitatea publică generată în ultimele săptămâni este „amplificată și orchestrată
14:30
VIDEO București, pregătește popcorn! Thriller-ul moldovenesc „Puterea Dragostei” vine în țara-mamă și va face furori # PSNews.ro
Filmul „Puterea Dragostei", regizat de talentatul regizor moldovean Ivan Naniev, va avea parte de o proiecție specială în România în cadrul primei ediții a KinoHora Film Festival, eveniment care celebrează legătura culturală dintre cinematografiile română și moldovenească. Proiecția se va desfășura propriu-zis în weekendul 29–30 noiembrie, la Happy Cinema București. Producția, un thriller dramatic plin de
14:30
Compania de securitate cibernetică Bitdefender a confirmat că va reduce personalul cu aproximativ 7%, o măsură justificată ca parte a unei strategii de reorganizare menită să asigure creșterea pe termen lung. Reprezentanții companiei subliniază că decizia are un caracter izolat și nu afectează rolul strategic pe care România îl joacă în operațiunile sale globale, scriu
14:30
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că sprijinul decisiv pentru Bucureşti vine din partea premierului Ilie Bolojan, nu a preşedintelui Nicuşor Dan. El afirmă că nu plănuieşte o lansare de campanie elaborată. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat la RFI că preşedintele României, Nicuşor Dan, este menţionat excesiv în actuala
14:30
3.043 MW. Acesta este puterea instalată în parcurile fotovoltaice din România, potrivit datelor în timp real ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Este pentru prima dată când România sparge pragul de 3 GW instalați în parcuri fotovoltaice, după o creștere a instalărilor mai ales în ultimii doi ani. "Energia fotovoltaică este sursa de
14:30
Fostul premier Victor Ponta, invitat la Puterea Știrilor, a lansat acuzații dure la adresa unor miniștri proveniți din USR. Ponta susține că rolul acestora ar fi acela de a „bloca" proiecte importante pentru România și de a sprijini interesele economice ale altor state. „Ați înțeles care e rolul ministrului USR? Să fie sigur… Tot timpul
14:30
Cristian Socol: Austeritatea oarbă aduce cea mai mare scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani # PSNews.ro
Criza bugetară rezolvabilă s-a transformat deja într-o criză economică și în scurt timp totul se va sparge într-o puternică criză socială și politică, spune profesorul universitar Cristian Socol, citat de Mediafax. Datele statistice oficiale arată că suntem în a treia lună consecutivă de scădere dramatică a puterii de cumpărare a câștigului salarial mediu net. România
14:30
Dosarul Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Urmează arestarea lor # PSNews.ro
Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este acuzat și arestat preventiv pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, după ce ar fi încercat să plătească pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan ca să-și rezolve problemele din firma avicolă: Laura Mirela Iusein (cercetată pentru șantaj și
Acum 4 ore
13:20
PPE rupe majoritatea pro-europeană: Parlamentul European votează reducerea exigențelor de sustenabilitate # PSNews.ro
Parlamentul European (PE) a votat joi reducerea exigenţelor de sustenabilitate de mediu pe care trebuie să le respecte companiile, respectiv reducerea obligaţiilor de raportare şi a cerinţelor privind diligenţa necesară pentru întreprinderi. Acest lucru are loc după ce Partidul Popular European (PPE) a rupt punctual majoritatea tradiţională pe care o formează cu celelalte partide progresiste
13:20
PSD insistă pentru implementarea programului propus pentru stimularea economică și refuză să susțină alt pachet # PSNews.ro
Reprezentanţii PSD au anunţat vineri că insistă pentru implementarea programului pe care l-au propus pentru stimularea activităţilor economice şi au reafirmat „categoric" că nu vor susţine niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri. „În acelaşi timp, PSD este pregătit să ofere partenerilor de Coaliţie detalii suplimentare pentru înţelegerea deplină a
13:20
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. De unde au venit sumele exorbitante # PSNews.ro
În 2019, Metallica sponsoriza cu 250.000 de euro Asociația Dăruiește Viață. O sumă care abia acoperă salariile pe 6 luni ale angajaților ONG-ului, printre care și cel al vicepremierului României, Oana Gheorghiu. Alte 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii au donat pentru obiectivele nobile ale asociației. Dar și salariile au fost pe
13:20
Guvernatorul BNR lansează un avertisment dur: „Inflația crește, consumul scade, investițiile stagnează” # PSNews.ro
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp). Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a prezentat vineri, într-o conferință de presă, raportul trimestrial asupra inflației și a lansat o serie de avertismente.
13:20
Autotoritățile vor institui limite de viteză și vor interzice accesul utilajelor mari pe cele 11 drumuri din Sectorul 3 asfaltate peste magistrale de gaze, a explicat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, într-o declarație pentru HotNews. El a subliniat că zona este un pericol public . Situația a fost făcută publică de o investigație Recorder care a arătat că la
13:20
Premierul Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu noul proiect privitor la pensiile magistraților # PSNews.ro
Premierul a anunțat că o decizie privind noul proiect al pensiilor magistraților va fi luată până marți în cadrul coaliției. Ilie Bolojan a mai spus, în cadrul unui interviu acordat Radio Europa Liberă, că buna credință a membrilor CSM se va vedea în viteza cu care vor analiza noul proiect. „Săptămâna viitoare vom repune proiectul
13:20
Consiliul Concurenței și Guvernul lucrează la o "raționalizare" a regulilor privind controlul investitorilor străini, astfel încât să ne concentrăm pe acele operațiuni ce ridică probleme de securitate națională și să trecem mai ușor sau eventual să nu mai trebuiască aprobate operațiunile care sunt de rutină, neproblematice, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, la o conferință
13:20
VIDEO Imagini spectaculoase de pe Autostrada Sibiu-Pitești: Tunelul Momaia intră în linie dreaptă. Când va fi gata # PSNews.ro
Autostrada Sibiu-Pitești înregistrează progrese importante pe secțiunea 4, între Curtea de Argeș și Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Cea mai importantă realizare de pe această secțiune este finalizarea structurii de rezistență la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime totală de 1,35 kilometri.
13:20
Guvernul va comunica săptămâna viitoare o listă cu companiile de stat propuse pentru intrarea în lichidare, a anunțat, vineri, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Europa Liberă. „CFR Marfă este una dintre ele", a precizat Ilie Bolojan. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, CFR Marfă, companie controlată de stat prin Ministerul Transporturilor, a înregistrat anul trecut o pierdere de
12:20
VIDEO Se întoarce Ponta în PSD? Alternativa pe care o oferă la scoaterea USR de la guvernare # PSNews.ro
Fost premier şi fost preşedinte al PSD, Victor Ponta, a vorbit joi, în emisiunea „Puterea Știrilor", despre posibila sa revenire în Partidul Social Democrat. Acesta a lăudat gestul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de a-l invita la Congresul PSD, considerându-l „elegant și inteligent", dar a amintit și de momentele în care a fost exclus din formațiune.
12:20
Dragoș Pîslaru: Respectarea jalonului PNRR privind pensiile magistraților depinde de CSM # PSNews.ro
Îndeplinirea jalonului din PNRR legat de reforma pensiilor magistraților, până la data de 28 noiembrie, va ține de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va reacționa după ce coaliția de guvernare va pune pe masă propunerea, cât mai rapid, săptămâna viitoare, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a
12:10
Alexandru Rogobete intervine în scandalul de la Spitalul Județean Brașov: „Nicio limitare a accesului pacienților” # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, intervine în scandalul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Scandalul a izbucnit după ce un cardiolog a acuzat conducerea spitalului că vrea ca medicii să refuze 180 de pacienți, precizează Mediafax. Alexandru Rogobete arată că a avut o discuție cu managerul spitalului și a obținut garanții că situația nu
Acum 6 ore
11:20
Dosar de Candidat — Makaveli: influencerul care mizează pe votul periferiei intră în cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut pe internet ca „Makaveli", intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un mesaj puternic anti-sistem, construit pe notorietatea de pe TikTok și pe promisiunea de a reprezenta „oamenii invizibili" ai Bucureștiului. Candidatura lui aduce în prim-plan o combinație de revoltă socială, populism digital și controverse alimentate de trecutul politic și penal.
11:20
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” # PSNews.ro
În plină desfășurare a campaniei pentru scrutinul parțial din 7 decembrie, fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent candidat PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, aduce acuzații directe la adresa prim-ministrului în funcție, Ilie Bolojan. Aceste afirmații au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate la Antena 3, unde Ciolacu a descris starea economiei românești ca
11:20
Mama fetiței moarte la clinica stomatologică: „M-au anunţat după o oră. Le-a fost frică” # PSNews.ro
Părinții fetiței de doi ani care a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, acuză că nu au fost anunțați imediat de tragedie. De cealaltă parte, clinica a spus: „Suntem șocați și devastați, am făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă dedicată
11:20
Proiect „ambițios, dar realist”: Irlanda vrea să construiască 300.000 de locuințe până în 2030 # PSNews.ro
Guvernul Irlandei a anunțat planul de a construi 300.000 de locuințe în următorii 5 ani, pentru a aborda lipsa severă de adăposturi din țară. Potrivit propunerilor publicate joi de Guvernul irlandez, se intenționează stimularea ofertei de cazare prin creșterea capacităților de construire, și a suprafeței de terenuri dotate cu utilități, precum și sporirea sprijinului acordat
11:20
ANALIZĂ România și cele patru puteri ieșite din matcă. Forța fără reguli nu e stabilitate, ci dezordine organizată # PSNews.ro
România se află într-un moment în care arhitectura puterilor statului a ieșit treptat din logica constituțională. Președintele își extinde rolul dincolo de mandat, Guvernul legiferează în regim accelerat, Parlamentul doar confirmă, iar Justiția își reglează propriile beneficii. În acest context, apelul ÎCCJ la „stabilitate instituțională" devine un semnal că mecanismele democrației au început să se
10:10
În ultimii 20 de ani, de când România a devenit un stat mai modern prin aderarea la UE și NATO, Primăria București a fost condusă cel mai mult de primari independenți. Din cele 6 scrutine electorale din ultimele 2 decenii, 4 au fost câștigate de candidați independenți, care nu erau membri de partid. Sorin Oprescu,
10:10
VIDEO Ponta demască „lupta pentru controlul justiţiei”. Dublul standard al USR: „Nu au o problemă cu pensiile speciale # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi, în emisiunea „Puterea Știrilor”, conflictul tot mai vizibil dintre Guvern și magistrați, susținând că în România se desfășoară o veritabilă luptă pentru controlul justiției. Potrivit acestuia, actuala conducere a sistemului judiciar este criticată doar pentru că „nu aparține taberei USR și rețelelor de influență progresiste”. „Ceea ce vedem […] Articolul VIDEO Ponta demască „lupta pentru controlul justiţiei”. Dublul standard al USR: „Nu au o problemă cu pensiile speciale apare prima dată în PS News.
10:10
O fetiță de 2 ani a murit la dentist, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Ce s-a întâmplat # PSNews.ro
Tragedie într-o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de 2 ani a murit în urma unui stop cardio-respirator, după o procedură de sedare profundă. Părinții acuză că medicii au decis să facă intervenția programată, deși au anunțat că fetiței i-au ieșit unele analize cu valori mărite. Poliția a deschis o anchetă. Ministrul Sănătății anunță că
Acum 8 ore
09:10
Salarii de 6.000-7.000 de lei net la cabinetele miniștrilor: Inadecvate și neatractive pentru a motiva angajații # PSNews.ro
Miniștrii Dezvoltării, Attila Cseke, și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au adus în discuție nivelul salariului net al personalului angajat la cabinete, care se situează între 6.000 și 7.000 de lei. Dragoș Pîslaru consideră că acestea sunt „complet nelalocul lor”, argumentând că nu sunt nici adecvate, nici suficient de atractive pentru a […] Articolul Salarii de 6.000-7.000 de lei net la cabinetele miniștrilor: Inadecvate și neatractive pentru a motiva angajații apare prima dată în PS News.
09:10
Patinoarul Berceni Arena – Au început înscrierile în programul Creștem Campioni. Câte locuri sunt disponibile # PSNews.ro
Berceni Arena dă startul celei de-a patra ediții a programului de inițiere în patinaj Creștem Campioni. Înscrierile vor fi deschise luni, 17 noiembrie, începând cu ora 8.00 am până joi, 20 noiembrie, ora 8.00 pm. Programul se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 […] Articolul Patinoarul Berceni Arena – Au început înscrierile în programul Creștem Campioni. Câte locuri sunt disponibile apare prima dată în PS News.
08:10
Muzicienii câștigă în fața AI: Tribunalul din München condamnă ChatGPT pentru folosirea operelor protejate # PSNews.ro
Un tribunal din München a decis că chatbotul ChatGPT al OpenAI a încălcat legile germane privind drepturile de autor prin utilizarea hiturilor unor muzicieni de succes pentru a-și antrena modelele lingvistice, într-o hotărâre descrisă de susținătorii industriei creative drept una istorică la nivel european. Tribunalul regional din München a dat câștig de cauză societății germane […] Articolul Muzicienii câștigă în fața AI: Tribunalul din München condamnă ChatGPT pentru folosirea operelor protejate apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
Victimele hărțuirii din universități se pot adresa anonim: Măsură pentru a încuraja denunțarea abuzurilor # PSNews.ro
Sesizările care vizează cazuri de hărțuire pe criteriu de sex sau hărțuire morală vor putea fi analizate de comisiile de etică universitară, chiar dacă nu conțin datele de identificare ale persoanei care formulează plângerea, a stabilit Guvernul, modificând astfel Codul – cadru de etică și deontologie universitară. Executivul arată că o asmenea actualizare a Codului […] Articolul Victimele hărțuirii din universități se pot adresa anonim: Măsură pentru a încuraja denunțarea abuzurilor apare prima dată în PS News.
21:40
Viziunea Socială a Mobilității Urbane În efortul de a repoziționa STB nu doar ca o alegere personală inteligentă, dar și ca un beneficiu social major, am discutat cu Ionel Dragomir, specialist în urbanism și transport. Scopul campaniei „Bucureștiul se mișcă împreună” este tocmai acela de a evidenția impactul social al alegerii individuale. Conceptul de Decongestie […] Articolul Transportul public este cheia Decongestiei Sociale în marile orașe – expert apare prima dată în PS News.
21:40
PE SCURT: Partidul Popular European, sprijinit de extrema-dreaptă din Parlamentul European, a votat pentru relaxarea cerințelor de raportare ecologică pentru marile companii, marcând o schimbare în echilibrul politic al UE. În Franța, Adunarea Națională a votat înghețarea reformei pensiilor lui Macron pentru a evita o criză politică. Germania atrage investiții masive în infrastructura digitală, Google […] Articolul Știri din capitalele Europei, 13 noiembrie apare prima dată în PS News.
20:30
Lovitură pentru Shein, Temu și Alibaba. UE impune, de anul viitor, taxe vamale pentru colete mici # PSNews.ro
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze ”cât mai repede posibil” în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar […] Articolul Lovitură pentru Shein, Temu și Alibaba. UE impune, de anul viitor, taxe vamale pentru colete mici apare prima dată în PS News.
20:30
Ministerul Dezvoltării continuă investițiile PNRR, cu 91% din contracte finanțate. Anunțul lui Cseke Attila # PSNews.ro
Guvernul României a aprobat joi memorandumul prin care continuă finanțarea investițiilor din PNRR derulate de Ministerul Dezvoltării, asigurând resurse pentru 5.372 de contracte în valoare de 26 miliarde de lei. „Astăzi guvernul a aprobat memorandumul propus de ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, avizat de Ministerul de Finanțe și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, […] Articolul Ministerul Dezvoltării continuă investițiile PNRR, cu 91% din contracte finanțate. Anunțul lui Cseke Attila apare prima dată în PS News.
20:30
Video 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic # PSNews.ro
Preţurile de la pompă stau pe un butoi de pulbere. Cel puţin 9 lei pe litrul de motorină, chiar 10, e scenariul negru pe care-l iau în calcul specialiştii, dacă statul nu reuşeşte să preia la timp afacerea Lukoil. Doar în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani, potrivit Observator. Aproape că nu […] Articolul Video 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic apare prima dată în PS News.
20:30
Declarații contradictorii de la Budapesta și Washington în privința ridicării sancțiunilor americane pe petrolul rus # PSNews.ro
Exceptarea obținută de Ungaria de la sancțiunile SUA (privind achizițiile de gaze rusești) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este președinte al SUA, a declarat joi, 13 noiembrie, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei […] Articolul Declarații contradictorii de la Budapesta și Washington în privința ridicării sancțiunilor americane pe petrolul rus apare prima dată în PS News.
20:30
E lege! Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii. Cât va costa asigurarea # PSNews.ro
Legea care prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan joi, 13 noiembrie. Legea RCA a fost adoptată de Camera Deputaților pe 22 octombrie 2025. După publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a încheia polița RCA. Această modificare legislativă […] Articolul E lege! Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii. Cât va costa asigurarea apare prima dată în PS News.
20:30
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat şi le-a zis: ”Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde”. ”Ni s-a […] Articolul Ciucu aruncă bomba: Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
19:20
Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi reorganizarea Gărzii Forestiere. Autoritățile desființează posturile neocupate și majorează numărul angajaților din teritoriu cu 197, ajungând de la 563 de posturi ocupate la 760. „Pentru Garda Forestieră Națională se reduce numărul de posturi de la 85 la 82, exclusiv demnitarii. Cele 3 posturi propuse spre desființare la nivelul Gărzii […] Articolul Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren apare prima dată în PS News.
19:20
Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD # PSNews.ro
Noul lider al organizaţiei PSD Bucureşti, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că în capitală se dă tonul şi de aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD, iar de aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu […] Articolul Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Daraban: Nu se mai poate continua așa. Trebuie desființate entități inutile, nu doar reduși bugetari pe hârtie # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a comentat la „Puterea Știrilor” anunțul privind reforma administrativă inițiată de premierul Ilie Bolojan, subliniind că România are nevoie de o reorganizare profundă a aparatului de stat, nu doar de o simplă reducere a numărului de angajați. „Cred că trebuie mai mult de atât. E […] Articolul VIDEO Daraban: Nu se mai poate continua așa. Trebuie desființate entități inutile, nu doar reduși bugetari pe hârtie apare prima dată în PS News.
19:20
Deficitul de cont curent al României a urcat la 22,3 miliarde euro în primele 9 luni din 2025 # PSNews.ro
Deficitul contului curent al balanței de plăți al României a ajuns la 22,275 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 8,58% față de aceeași perioadă din 2024, când a fost de 20,515 miliarde euro, conform datelor BNR. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde euro în perioada […] Articolul Deficitul de cont curent al României a urcat la 22,3 miliarde euro în primele 9 luni din 2025 apare prima dată în PS News.
19:20
Patinoarul Berceni Arena devine centrul hocheiului pe gheață la finalul acestei săptămâni, când va găzdui două confruntări spectaculoase între echipele Red Hawks București și CSM Galați. Meciurile sunt programate vineri, 14 noiembrie, și sâmbătă, 15 noiembrie, ambele începând cu ora 19:30. Cele două formații reprezintă nuclee puternice ale sportului pe gheață din România, Red Hawks […] Articolul Hochei de top la Patinoarul Berceni Arena: Red Hawks București vs. CSM Galați apare prima dată în PS News.
19:20
STENOGRAME: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate cu șefii magistraților # PSNews.ro
Întâlnirea de miercuri seară de la Cotroceni, la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției guvernamentale și șefii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), s-a încheiat fără rezultate concrete. Potrivit stenogramelor discuțiilor, obținute de Antena 3 CNN, magistrații insistă ca pensiile lor să depășească nivelul salariilor în […] Articolul STENOGRAME: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate cu șefii magistraților apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Ponta: „România, condusă de o minoritate useristă care dictează totul”. Ce spune de Vlad Voiculescu # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta, invitat joi în emisiunea „Puterea Știrilor”, a reacționat la numirea lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în echipa de consilieri de la Cotroceni, subliniind că România este dominată politic de o minoritate „useristă” extrem de influentă. Vlad Voiculescu este în prezent europarlamentar și a fost ministru al Sănătății în Guvernul […] Articolul VIDEO Ponta: „România, condusă de o minoritate useristă care dictează totul”. Ce spune de Vlad Voiculescu apare prima dată în PS News.
19:20
România a primit aprobarea PNRR revizuit. Adrian Negrescu: „O gură de oxigen pentru economie” # PSNews.ro
România a primit joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Anunțul a fost salutat de analistul economic Adrian Negrescu, care a descris decizia drept „o veste foarte bună” și „o gură de oxigen pentru România”. „O veste foarte bună. România […] Articolul România a primit aprobarea PNRR revizuit. Adrian Negrescu: „O gură de oxigen pentru economie” apare prima dată în PS News.
19:20
Nicușor Dan a numit consilier la Cotroceni soția unui fost coleg de școală la Făgăraș. Cine este Mădălina Fătu # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat joi, 13 noiembrie, că președintele României, Nicușor Dan, a semnat mai multe decrete pentru numirea în funcție a mai multor consilieri prezidențiali sau de stat. Printre consilierii de stat se numără și Mădălina-Gabriela Fătu, care este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei, care a fost, potrivit surselor G4Media, coleg […] Articolul Nicușor Dan a numit consilier la Cotroceni soția unui fost coleg de școală la Făgăraș. Cine este Mădălina Fătu apare prima dată în PS News.
18:20
Reprezentanţii BNS, invitați la dialog de partidele din coaliţia de guvernare după protestul de miercuri # PSNews.ro
Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS) au fost invitaţi la discuţii de unele partide care formează Coaliţia de guvernare, în urma protestului organizat miercuri, 12 noiembrie, în Capitală, la care au participat peste 5.000 de membri, informează confederaţia. Astfel, sindicaliştii vor participa la întâlniri de lucru vineri, 14 noiembrie, cu USR, şi luni, 17 noiembrie, cu UDMR. […] Articolul Reprezentanţii BNS, invitați la dialog de partidele din coaliţia de guvernare după protestul de miercuri apare prima dată în PS News.
