Nicuşor Dan, anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii

18:20

Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS) au fost invitaţi la discuţii de unele partide care formează Coaliţia de guvernare, în urma protestului organizat miercuri, 12 noiembrie, în Capitală, la care au participat peste 5.000 de membri, informează confederaţia. Astfel, sindicaliştii vor participa la întâlniri de lucru vineri, 14 noiembrie, cu USR, şi luni, 17 noiembrie, cu UDMR. […] Articolul Reprezentanţii BNS, invitați la dialog de partidele din coaliţia de guvernare după protestul de miercuri apare prima dată în PS News.