Artistul Mihai Mărgineanu, citat la judecătorie. „Mi-am angajat avocat”
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 15:00
Actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu a povestit, că a primit o citație penală de la judecătorie, după o presupusă amendă de circulație din Austria.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:15
România U20 este gata de duelurile din Elite League. Adrian Iencsi și „tricolorii” pornesc la atac.
15:15
Merz i-a cerut lui Zelenski să nu mai permită tinerilor să plece din țară: „Să-și facă datoria” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, pe fondul sosirii unui val de refugiaţi ucraineni în Germania.
15:15
Evaziunea fiscală, explicată de premierul Bolojan. „Nu se poate face nicăieri decât cu o anumită umbrelă de protecţie din partea instituțiilor statului” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de țară, doar dacă există „o umbrelă de protecție a evazioniștilor”.
Acum 30 minute
15:00
Alertă în Câmpina, din cauza mirosului persistent de gaze de la o sondă abandonată din 1908 # Adevarul.ro
Mirosul persistent de gaze provenit de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare în Câmpina. Autoritățile sunt în alertă.
Acum o oră
14:45
Ce arată autopsia fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Nu ar fi trebuit anesteziată | Surse # Adevarul.ro
Fetița de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București avea afecțiuni grave și nu ar fi trebuit anesteziată, au afirmat surse medicale, vineri, după efectuarea autopsiei.
14:30
Ilie Bolojan, despre plângerea penală pe care ministrul Economiei a făcut-o cu privire la compania Romarm: „Ceva, acolo, nu a fost în regulă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră, referitor la plângerea penală pe care ministrul Economiei a anunţat că a făcut-o cu privire la compania Romarm, că Radu Miruţă a avut „suficiente elemente clare în momentul în care a declanşat o astfel de sesizare”.
Acum 2 ore
14:15
Kylian Mbappe scrie istorie. El este cel mai tânăr jucător care ajunge la 400 de goluri în carieră.
14:15
O nouă reacție dură din CSM: Campania ONG-urilor împotriva Liei Savonea, catalogată drept atac la sistemul judiciar # Adevarul.ro
Secţia pentru judecători a CSM acuză existenţa unor atacuri publice repetate împotriva Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, calificând demersul mai multor ONG-uri de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme drept o escaladare fără precendent.
14:15
Este o întrebare care pe mine mă doare și cred că le fel simțiți și dumneavoastră, de vreme ce citiți aceste rânduri.
14:15
Primar din Vrancea, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru instigare la distrugere # Adevarul.ro
Curtea de Apel Galați a pronunțat sentința definitivă în dosarul în care primarul comunei Urechești, Nistor Bratosin, a fost acuzat că în 2017 ar fi instigat un alt inculpat să incendieze mai multe imobile.
14:00
Alimentarea cu gaz întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din cauza unei avarii. Locatarii din trei imobile, evacuați # Adevarul.ro
Locuitorii mai multor străzi din Sectorul 5 al Capitalei nu au gaze. Alimentarea fost oprită temporar, vineri dimineață, din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.
13:45
Premiile Ficțiunea au ajuns la a IV-a ediție. Desfășurate pe scena Teatrului Bulandra, Sala Liviu Ciulei, au adus alături personalități din numeroase domenii, de la Serbă Pavlu, la Radu Paraschivescu, Roxana Dumitrache sau Varujan Vosganian, sau Matei Lucaci-Grünberg, Rareș Andreci, Adrian Irimescu
13:30
Tricolorii sunt calificați matematic la barajul pentru Cupa Mondială. Victoria Franței a ajutat România # Adevarul.ro
Prin calificarea francezilor, echipa noastră este sigură de participarea în play-off, beneficiind de rezultatele obținute în Liga Națiunilor.
13:30
Traian Berbeceanu câștigă procesul împotriva Statului Român. Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru arestarea nelegală # Adevarul.ro
Tribunalul Hunedoara a admis, vineri, 14 noiembrie 2025, acțiunea civilă prin care acesta a cerut despăgubiri de la Statul Român pentru arestarea nelegală și pentru impactul devastator produs în plan personal și profesional.
13:30
Ucrainenii au publicat o înregistrare cu atacul asupra unei baze de drone Orion din Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au atacat cu drone o bază militară din Crimeea folosită pentru depozitarea și întreținerea dronelor rusești „Orion”, a anunțat Robert „Madiar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.
Acum 4 ore
13:15
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează asupra accelerării inflației în trimestrul al treilea din 2025, cauzată în principal de liberalizarea tarifelor la energie şi majorarea TVA și a accizelor.
13:15
Dosarul privind moartea fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti # Adevarul.ro
Dosarul în care este investigată moartea unei fetiţe într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce i s-a făcut o procedură de sedare, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
13:00
Ministrul Rogobete, avertisment pentru cei care dețin clinici medicale la parterul blocurilor: „Închideți singuri, dacă nu o s-o fac eu” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a transmis un avertisment dur deținătorilor de clinici medicale private la parterul blocurilor.
13:00
Ngezana este în centrul unui nou scandal la FCSB. Sud-africanul se antrenează pe cont propriu, după criticile lui Gigi Becali și escapada din cantonament.
12:45
Administrația Trump a desemnat patru grupări de extremă stângă din Europa drept organizații teroriste. Care sunt acestea # Adevarul.ro
Administrația Trump a desemnat joi patru grupări de extremă stânga din Europa drept organizații teroriste, relatează AP și Reuters.
12:45
Diplomație pe banii gazdelor. Vizitele externe ale ministrului Economiei, plătite de Coreea de Sud și Arabia Saudită, stârnesc controverse # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis un mesaj controversat după cele mai recente vizite externe. Anunță că „nu s-a plimbat pe banii României”, acceptând ca alte state să achite costurile și a făcut lobby pentru companiile private, ai căror reprezentanți l-au însoțit.
12:30
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
12:30
Incidentul care a ținut toți ochii pe Gabi Tamaș. Orbit de gelozie, câștigătorul Asia Express 2025 și-ar fi bătut soția, după o seară de club # Adevarul.ro
Episodul dintre cei doi amorezați ar fi fost unul extrem de dur.
12:15
Deputatul Andrei Baciu îl acuză pe Robert Negoiță că a lipsit de la ședința despre drumurile construite peste magistrale de gaz # Adevarul.ro
Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, acuză că Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă nu a venit la şedinţa organizată de Prefectură pe tema magistralelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără avizul Transgaz.
12:15
Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând # Adevarul.ro
Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând, din cauza unor lucrări programate la instalațiile electrice ale CFR.
12:15
Ilie Bolojan: „Ne-am împrumutat în acești ani cu o viteză prea mare, ne-a scăzut ratingul” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, live, la Radio Europa Liberă, ce soluții pentru redresare economică mai are România.
12:15
Află dacă ai risc de cancer pulmonar. MedLife oferă reducere de 50% la Testul Early CDT # Adevarul.ro
Rețeaua MedLife lansează o campanie cu impact major asupra sănătății, oferind acces la depistarea precoce a cancerului pulmonar. Între 13 și 19 noiembrie 2025, românii au ocazia să efectueze Testul Early CDT pentru cancerul pulmonar, primul de acest tip disponibil în România, cu o reducere de 50%.
12:00
De ce „dușul în întuneric” ar putea fi secretul unui somn mai bun. „Ritual pentru sistemul nervos” # Adevarul.ro
În ultimele luni, tendința „dușului în întuneric” a devenit populară pe rețelele de socializare, pe măsură ce tot mai multe persoane o încearcă și realizează că este de fapt destul de puternică.
12:00
Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul obișnuit. „Este comic, dar în același timp este grav” # Adevarul.ro
Un bărbat a furat un autobuz și a circulat pe traseul obișnuit, cu pasageri la bord și opriri regulate, până când poliția l-a oprit în siguranță.
12:00
150.000 de euro pentru faptele bune care schimbă România. Synevo România și Asociația Medicover continuă investiția în comunități # Adevarul.ro
Dacă ești parte dintr-un ONG sau o instituție de învățământ, poți primi o sponsorizare de până la 15.000 euro pentru proiectul tău de sănătate, educație sau mediu.
11:45
Zelenski, despre o eventuală retragere din Pokrovsk: „„Nimeni nu îi trimite la moarte de dragul unor ruine” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis joi într-un interviu pentru Bloomberg că situația din orașul estic Pokrovsk, în pericol de a fi încercuit, este „foarte dificilă”, însă o eventuală decizie de retragere a soldaților ucraineni care îl apără este la latitudinea comandanților.
11:45
Schimbare colosală la Real Madrid: după 70 de ani, clubul își schimbă numele stadionului # Adevarul.ro
Real Madrid face schimbări majore! După 70 de ani, „Santiago Bernabéu” devine simplu „Bernabéu”.
11:45
Laboratoare ilegale de droguri, descoperite la percheziții în România, Republica Moldova, Cehia și Ungaria. Au fost arestate 16 persoane # Adevarul.ro
O acțiune comună, desfășurată de DIICOT Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Cehia și Ungaria, care a vizat destructurarea unei grupări specializate în trafic de droguri de risc, s-a încheiat cu dezafectarea unor laboratoare ilegale de droguri și arestarea a 16 persoane.
11:30
Industria tutunului se transformă: știință, inovație și responsabilitate pentru un viitor fără fum # Adevarul.ro
Inovația și cercetarea schimbă profund industria tutunului. Mihai Bundoi explică modul în care știința, reglementările și informarea corectă pot accelera tranziția către un viitor fără fum în România.
11:30
Fostul senator PSD Marius Isăilă a contestat la Curtea de Apel București măsura arestului preventiv pentru 30 de zile # Adevarul.ro
Marius Isăilă a ajuns vineri la Curtea de Apel București pentru a contesta măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.
Acum 6 ore
11:15
„Dragonul” se întoarce după 9 luni de repaus. Când revine Radu Drăgușin sub tricolor: „Cu siguranță voi fi gata” # Adevarul.ro
Fundașul central și-a făcut revenirea pe teren, jucând o repriză în meciul amical contra celor de la Leyton Orient, echipă din liga a treia engleză.
11:15
Recorduri pe bandă rulantă la Naționalele în bazin scurt. Popescu a strălucit la 100 fluture, Volontir a luat primul titlu, Asaftei și Coman explodează cu rezultate de top.
11:15
Daria Gușă își lansează prima sa carte: „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială” # Adevarul.ro
Geopoliticiana Daria Gușă a anunțat lansarea primei sale cărți, „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială”.
11:15
Facturi de 13.000 de lei, primite de localnicii unui sat din Iași de la ApaVital: „Au zis că ne pun poprire pe pensie” # Adevarul.ro
Un val de panică și indignare s-a instalat în satul Borosoaia, din comuna Plugari, Iași, după ce zeci de familii au primit notificări de plată retroactive de la ApaVital, cu sume care ajung, în unele cazuri, la 12.000 – 13.000 de lei.
11:00
O mamă cu șapte copii în mașină, fără permis, prinsă beată la volan. „Nu era în stare să sufle în alcooltest” # Adevarul.ro
Cu șapte copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 2 și 15 ani la bord, dintre care unul în portbagaj, o britanică de 39 de ani a fost oprită în trafic în Renania de Nord-Westfalia.
10:45
Vulturul sur, o spercie dispărută din fauna României de peste o jumătate de secol, revine în Munții Făgăraș: „Natura își ia înapoi șansa” # Adevarul.ro
Fundația Conservation Carpathia face un pas major în refacerea biodiversității din Munții Făgăraș și pregătește reintroducerea vulturului sur (Gyps fulvus), o specie dispărută din fauna țării noastre de peste 70 de ani.
10:45
Cine este proprietarul cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. „Clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare” # Adevarul.ro
Clinica stomatologică unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie generală aparţine unui medic din Bucureşti care afirmă că a „făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă calificată”.
10:30
Alertă în municipiul Sibiului. Traficul a fost restricționat din cauza unui colet suspect # Adevarul.ro
Traficul rutier este blocat parţial, vineri, într-o intersecţie din municipiul Sibiu, după ce a fost sesizată prezenţa unui colet suspect.
10:30
Fostul preşedinte al Georgiei îi cere ajutorul lui Zelenski, după ce a fost transferat din nou în închisoare: „Soarta mea e legată de război” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a făcut joi apel public la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să-i acorde statutul de „prizonier ucrainean”.
10:30
Tensiune la Zenica înainte de Bosnia – România! „Tricolorii” au fost primiți cu măsuri de securitate ca la meciurile de risc major.
10:15
O asociaţie a cerut CCR să declare neconstituțional un articol de lege care vizează indemnizaţia pentru gemeni, tripleţi şi multipli # Adevarul.ro
Asociatia Familiilor Numeroase a cerut Curţii Constituţionale să constate neconstituţionalitatea unui articol de lege şi să reafirme principiul că fiecare copil, inclusiv cei proveniţi din sarcini gemelare sau multiple, are dreptul la acelaşi nivel de protecţie socială.
10:15
Strategia de Apărare, criticată dur de un expert militar: Un cec în alb pentru cheltuieli între 2 și 5% din PIB # Adevarul.ro
Strategia Națională de Apărare a Țării ar trebui să reprezinte fundamentul întregului proces de planificare a apărării naționale, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile pentru Apărare, spune analistul Hari Bucur-Marcu. „Strategia prezentată de președinte nu înseamnă nimic”, crede el.
09:45
Fost consilier NATO german: SUA ar putea reloca armele nucleare în Țările Baltice, Polonia sau România. „Cine trage primul, moare al doilea” # Adevarul.ro
Zeci de arme nucleare americane, modernizate și gata de utilizare, se află în bazele NATO din Germania. Un expert avertizează însă că descurajarea nucleară din partea SUA nu este o garanție și lansează o ipoteză.
09:45
Lot de vin Prosecco, în pericol iminent de explozie. Aproape un milion de sticle retrase de pe piață # Adevarul.ro
Aproape un milion de sticle de vin spumant Prosecco au fost retrase din magazine, după ce mai multe s-au spart singure, provocând răni consumatorilor.
09:45
Momentul șocant în care doi adolescenți au jefuit o femeie în scara unui bloc din Timişoara # Adevarul.ro
Doi adolescenți din Timișoara, de 16 și 17 ani, au fost arestați preventiv după ce au jefuit o femeie de 77 de ani chiar în scara blocului în care locuia, incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.