Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, în prima zi în care s-a dat startul oficial în cursa electorală
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 15:00
Miercuri, 12 noiembrie, a început oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria București.
Acum 10 minute
15:15
ANAF merge în instanță cu soții Iohannis pentru recuperarea banilor din chiriile imobilului confiscat. Procesul se deschide luni SURSE # Adevarul.ro
ANAF va deschide săptămâna viitoare procesul prin care încearcă să recupereze de la Klaus și Carmen Iohannis banii obținuți din chiriile pentru imobilul confiscat din centrul Sibiului.
Acum 30 minute
15:00
CTP îl critică pe Nicușor Dan: „E normal să antrenezi în lupta anticorupție niște servicii care nu au fost scărmănate în legătură cu corupția din ele?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat afirmațiile președintelui Nicolae Dan, făcute în cadrul conferinței de presă de miercuri, 12 noiembrie, referitoare la implicarea Serviciilor de Informații în lupta împotriva corupției.
15:00
Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, în prima zi în care s-a dat startul oficial în cursa electorală # Adevarul.ro
Miercuri, 12 noiembrie, a început oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria București.
15:00
Actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu a povestit, că a primit o citație penală de la judecătorie, după o presupusă amendă de circulație din Austria.
15:00
O tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. DIICOT a reținut doi proxeneți # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie, de 22 și 23 de ani, au fost reținuți pentru trafic de persoane și proxenetism, după ce o tânără exploatată sexual de aceștia s-a sinucis în Austria. Anchetatorii spun că femeia a fost manipulată, izolată și constrânsă luni la rând să practice prostituția.
Acum o oră
14:45
Teroare la Spitalul Județean Tulcea: un pacient băut a lovit trei asistente și un brancardier # Adevarul.ro
Trei asistente și un brancardier au fost agresați, miercuri, 12 noiembrie, de un pacient aflat în sevraj etilic la Spitalul Județean Tulcea.
14:45
Marian Godină, replică pentru cei care l-au criticat după afirmaţiile despre Oana Gheorghiu: „Dacă aș fi escroc, aș putea scrie exact ce vor toți să audă” # Adevarul.ro
După ce a criticat-o pe Oana Gheorghiu, în calitate de cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, calificând afirmaţiile acesteia „penibile și populiste”, Marian Godină are, la rândul său, parte de comentarii negative, cărora le răspunde printr-o postare pe Facebook.
14:45
Cornel Dinu a ajuns din nou la spital. Procurorul este monitorizat de către medicii de la Universitar # Adevarul.ro
Cornel Dinu (77 de ani) mai iese din casă doar pentru urgențe medicale.
14:30
Președintele Nicușor Dan a informat miercuri, 12 noiembrie, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numitîn poziția de consilier prezidențial pe Educație.
Acum 2 ore
14:15
Nicuşor Dan, despre Acordul pentru Justiţie propus de ÎCCJ de la jurnaliști: „Orice dialog e binevenit” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat, despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ÎCCJ, că nu a văzut propunerile instituţiei, făcute publice cu puţin timp înainte ca şeful statului să susţină o conferinţă de presă, dar că, în principiu, orice dialog este binevenit.
14:15
Duhovnicul lui Putin, ţinta unei tentative de asasinat. FSB susţine că serviciile secrete ucrainene au pus la cale atacul # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) anunţă că a obţinut „noi dovezi” într-un dosar privind tentativa de asasinat asupra mitropolitului Tihon Shevkunov, cunoscut drept „duhovnicul” preşedintelui rus Vladimir Putin.
14:15
Italia deschide, după 30 de ani, o anchetă privind «turiștii-lunetiști», oameni care ar fi plătit pentru a ucide civili la Sarajevo în timpul războiului # Adevarul.ro
Procurorii din Milano investighează posibila implicare a unor cetățeni italieni în crime comise în timpul asediului din Sarajevo, la 30 de ani de la evenimente violente. Dosarul a pornit de la un scriitor care a început să caute probe după ce a vizionat un documentar despre războiul din Bosnia.
14:00
Filipe Coelho s-a prezentat în fața oltenilor. Portughezul le-a tăiat „aripile” celor de la Universitatea Craiova # Adevarul.ro
Antrenorul portughez Filipe Coelho are 45 de ani.
14:00
Țările occidentale ar putea exploata punctele slabe din lanțurile de aprovizionare ale industriei aeronautice ruse, în special prin înăsprirea sancțiunilor, în contextul în care Ucraina vizează infrastructura industrială a Moscovei, potrivit unui nou raport publicat de Royal United Services Institut
13:45
Nicuşor Dan critică administraţia publică din România: „Băltește într-o rutină din care nu ştie să iasă” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale de apărare, că administraţia publică are nişte probleme.
13:45
„Tată! Erai aerul meu”. Fiica lui Horia Moculescu, mesaj cutremurător după moartea compozitorului # Adevarul.ro
Durere fără margini în familia marelui compozitor Horia Moculescu. Fiica sa, Nidia, a publicat un mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei.
13:45
Nicuşor Dan nu se grăbește cu numirea şefilor de servicii. „Nu a fost o preocupare a mea” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre numirea şefilor de servicii, că nu a fost o preocupare a sa, de la ultima conferinţă, până azi. Şeful statului a menţionat că rămâne ca preocupare dar, în acest interval, nu a avut discuţii.
13:45
Nicușor Dan: Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi preluată pe o perioadă limitată de statul român # Adevarul.ro
Rafinăria Petrotel Lukoil ar putea fi preluată pe o perioadă limitată de statul român, a afirmat miercuri preşedintele Românie, Nicuşor Dan, răspunyând unei întrebări din partea presei.
13:30
NATO Industry Forum 2025 la București - O analiză a tensiunii dintre viziune și execuție # Adevarul.ro
NATO Industry Forum 2025 a confirmat rolul României ca actor strategic și gazdă de prestigiu, dar a expus limitele NATO între viziune și execuție. Sub deviza „Spend Smarter, Act Faster”, forumul a promovat inovația și cooperarea, dar a fost marcat de birocrație, fragmentare și lipsa unui plan clar.
13:30
Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme # Adevarul.ro
Aproximativ 70% din muniția folosită de Rusia n războiul împotriva Ucrainei este fabricată în Coreea de Nord, relatează publicația japoneză Kyodo News.
13:30
„Legea Nordis”, adoptată în unanimitate de Parlament, după un an de la izbucnirea unuia dintre cele mai mari scandaluri imobiliare. Ce prevede aceasta # Adevarul.ro
La un an de la scandalul care a implicat compania Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la acest grup, Parlamentul a adoptat în unanimitate „Legea Nordis”, un act normativ menit să protejeze cumpărătorii de locuințe.
Acum 4 ore
13:15
Black Friday 2025 pe Flip.ro: cele mai mari reduceri la iPhone – economii de până la 1.000 de lei și telefoane premium sub 1.000 € # Adevarul.ro
Descoperă top iPhone recondiționate de Black Friday 2025 pe Flip.ro: reduceri până la 1.000 lei, modele 15 Pro și 16 Pro Max, inclusiv sub 1.000 €, cu garanție 2 ani.
13:00
Deputatul PSD Iulian Ciortea, care-şi „face plăcerile” conducând maşini de lux, a fost trimis în judecată de DNA. A minţit poliţia pentru a scăpa de o amendă auto # Adevarul.ro
Deputatul PSD Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, are probleme cu legea, după ce a încercat să scape de o amendă auto, declarând, în mod fals, că nu el a fost la volan.
13:00
Rafinăria Lukoil din Bulgaria ar putea fi achiziționată de o companie turcă și una azeră # Adevarul.ro
Rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria va fi achiziționată de Cengiz Holding din Turcia împreună cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), scrie presa internațională.
13:00
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă” # Adevarul.ro
Scene de coșmar într-un spital de psihiatrie din Târnăveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toate aceste orori fost descoperite în urma unei vizite neanunțate efectuate de organizația „Pledoarie pentru Demnitate”.
12:45
Salariul mediu a crescut cu 56 de lei în septembrie. Ce angajați au cele mai mari venituri # Adevarul.ro
Salariul mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de INS.
12:45
În Partidul Laburist se pregătește o revoltă împotriva lui Starmer. Avertismente din partea aliaților premierului britanic # Adevarul.ro
Downing Street a lansat o operațiune extraordinară pentru a-l proteja pe Keir Starmer, pe fondul îngrijorărilor din rândul celor mai apropiați aliați ai prim-ministrului britanic că acesta ar fi vulnerabil la o contestare a funcției sale după votul asupra bugetului, în contextul ratingurilor scăzute
12:30
Șantaj de coșmar în Italia: trei români au pretins că vor cumpăra un hotel, apoi l-au amenințat pe proprietar: „Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc clădirii!” # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc în provincia Mantova, Italia. Propietarul unui hotelier din Bagnolo San Vito a fost victima unui șantaj pus la cale de trei români. Cei trei bărbați, cu vârste între 37 și 43 de ani, au încercat să obțină sume importante de bani.
12:30
DNA, sesizată cu privire la numirile de la Romarm. Miruță: Compania are nevoie de o conducere „igienică” # Adevarul.ro
Corpul de Control a verificat modul în care s-au făcut selecţiile pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM şi pentru funcţia de director al companiei, constatând că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea legii, drept pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP.
12:30
Înalta Curte cere un „acord pentru Justiție”. Magistrații vor bani în plus din fondurile necheltuite # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație si Justiție propune un “Acord pentru Justiție si Stabilitate Instituțională”. Este vorba despre un angajament comun al instituțiilor statului roman pentru protejarea statului de drept.
12:15
Cum se împarte votul românilor în funcție de educație. Ce studii au alegătorii AUR | Sondaj # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj INSCOP arată că educația influențează decisiv opțiunile de vot ale românilor şi indică o polarizare clară între votanții cu studii reduse, care susțin AUR, și cei cu studii superioare, înclinați spre USR și PNL.
12:15
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și impozitele. Serviciile publice, condiționate de achitarea datoriilor la stat | Proiect # Adevarul.ro
Guvernul va veni cu un proiect de lege pentru colectarea mai bună a impozitelor și taxelor. Anumite servicii publice vor fi condiționate de achitarea datoriilor la stat. Recuperarea permisului suspendat este unul dintre ele.
12:15
Doi oameni care săpau un şanţ, miercuri, în localitatea prahoveană Gherghiţa, au fost prinşi la aproximativ cinci metri sub pământ, fiind complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei.
12:15
Energia electrică, cu 72,30% mai scumpă decât anul trecut. Inflația a fost de 9,76% în octombrie # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a fost 9,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024.
12:00
Sondaje, strategii și „vot util”. Cum afectează jocul democratic alegerile într-un singur tur de scrutin # Adevarul.ro
Eliminarea celui de-al doilea tur de scrutin la alegerile locale a schimbat fundamental felul în care se joacă democrația la nivel local.
12:00
Doliu în lumea artistică din România. A murit Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor se afla internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile.
12:00
Administrația Prezidențială organizează miercuri, de la 12.00, o conferință de presă. Potrivit informațiilor Adevărul, Nicuşor Dan va vorbi despre strategia de apărare a țării.
11:30
25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul" # Adevarul.ro
Vicepreședinta Societății Române de Cardiologie dezvăluie povestea unei cariere construite pe empatie, sacrificii și credință. De la visul din clasa a doua până la formarea generațiilor de medici, prof. dr. Elisabeta Bădilă oferă lecții despre echilibrul fragil dintre profesie și viața personală.
11:30
Nicușor Dan va acționa în instanță AEP, după ce instituția a decis rambursarea parțială a banilor din donații # Adevarul.ro
Peste 900.000 de lei nu vor fi rambursați pentru campania președintelui Nicușor de la alegerile prezidențiale. O parte din donatori nu pot fi identificați, motivează AEP.
11:30
Percheziții la Primăria Cluj-Napoca. Procurorii DNA au descins la instituția condusă de Emil Boc # Adevarul.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Cluj-Napoca. Biroul Direcției Tehnice a fost sigilat la primele ore ale dimineții
Acum 6 ore
11:15
Un pacient cu fractură de claviculă a căzut de pe o targă defectă la Spitalul Județean Ploiești # Adevarul.ro
Un nou episod revoltător a avut loc la Spitalul Județean din Ploiești. Un bărbat imobilizat, care fusese adus cu fractură de claviculă, a căzut de pe targa pe care era transportat. Conform primelor informații, targa era defectă, însă toate celelalte tărgi erau deja ocupate.
11:15
Asia Express 2025. Cine a plecat acasă și ce echipe au rămas în finala pentru Marele premiu, de 30.000 de euro # Adevarul.ro
Ediția din 11 noiembrie a emisiunii Asia Express 2025 a stabilit care sunt cele două echipe care continuă competiţia pentru Marele premiul, după ce a avut loc ultima eliminare.
11:00
Selecția făcută la națională de Mircea Lucescu, pulverizată de un rapidist: „Pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi” # Adevarul.ro
Marian Iancu (60 de ani) pune presiune pe selecționer.
11:00
Momentul în care primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială cade pe scenă în timpul prezentării oficiale # Adevarul.ro
Primul robot umanoid cu inteligență artificială din Rusia a căzut pe scenă în timpul prezentării oficiale la un eveniment tehnologic din Moscova, pe 10 noiembrie, determinând personalul să acopere robotul pentru a-l ascunde publicului, în timp ce încercau să remedieze defecțiunea.
11:00
Când a fost filmat clipul în care „infanteria Mad Max” a lui Putin intră în Pokrovsk. Mărturia unui pilot de drone # Adevarul.ro
O filmare devenită virală surprinde un convoi de motociclete și mașini rusești fără uși înaintând pe ceață densă și îndreptându-se spre orașul Pokrovsk. Imaginile au fost filmate la periferia sudică a orașului, pe autostrada Selidove-Pokrovsk, potrivit BBC, care a verificat locația.
10:45
Crima cumplită din Teleorman, surprinsă de o cameră de supraveghere. Copilul de 3 ani al victimei, martor la tragedie # Adevarul.ro
Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.
10:30
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, vizat de o anchetă într-un dosar de corupție # Adevarul.ro
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuşcenko, anunţă miercuri premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei.
10:15
Câţi bani trebuie să-i dea statul român despăgubire fostului premier Victor Ponta, după ce a fost achitat în Dosarul Turceni-Rovinari # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a obținut în instanță o sumă de zece ori mai mică decât cea solicitată inițial, după ce a fost achitat definitiv în Dosarul Turceni-Rovinari .
10:00
Director plătit cu 20.000 de lei pe lună, activitate zero. Cum se irosește bugetul la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină # Adevarul.ro
Într-o perioadă de austeritate bugetară, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să acorde salarii lunare de zeci de mii de lei angajaților săi, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an.
10:00
Economia de război a Rusiei, pe butuci. Ce resurse mai are Moscova pentru a continua războiul # Adevarul.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, iar mașinăria de război înghite bani care nu mai există decât pe hârtie, apreciază experți în economie consultați de Kyiv Independent.
