Tensiuni Lukoil - Bulgaria cere SUA exceptarea de la sancțiuni
Profit.ro, 12 noiembrie 2025 16:20
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei și Ungariei, a solicitat o excepție din partea SUA privind aplicarea sancțiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deține singura rafinărie bulgară, a confirmat în parlamentul de la Sofia ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, relatează agenția EFE.
