Tensiuni Lukoil - Bulgaria cere SUA exceptarea de la sancțiuni

12:30

În ciuda acordului dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, care stabiliseră o majorare de aproape 10 lei, valoarea maximă a tichetului de masă va crește cu mai puțin de 5 lei, de la 40,18 lei la 45 lei pe zi, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Surse guvernamentale au declarat pentru Profit.ro că majorarea cu doar 5 lei s-a făcut la solicitarea Guvernului, mai exact a premierului Ilie Bolojan, respectiv după un calcul al Ministerului Finanțelor.