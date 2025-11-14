FOTO Oferta Contakt, cu prezență în aproape toate mall-urile din țară, strânge deja primele subscrieri. Care sunt evaluările și cum arată planul de extindere pe piețele din regiune

11:30

România nu este în recesiune, dar economia respiră greu și dă primele semne de oboseală, a declarat Flavius Jakubowicz, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), el menționând că scăderea de 0,2% din trimestru III 2025 nu reprezintă un pericol imediat, dar este un avertisment pe care nu avem voie să îl ignorăm.