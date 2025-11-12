Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 16:20
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:50
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool” # Digi24.ro
Patru dintre filmele preferate ale Papei Leon al XIV-lea au fost date publicității. Această listă de filme convenționale a fost publicată înaintea „întâlnirii cu lumea cinematografiei” a Sanctității Sale, care va avea loc sâmbătă, ca parte a unei politici de lungă durată a Vaticanului de a colabora cu oamenii de creație.
Acum 30 minute
16:30
Medicamente pentru toate bolile. Coreea de Nord se oferă să exporte în Rusia „cele mai inovative tratamente” # Digi24.ro
Compania farmaceutică nord-coreeană Pugang Pharmaceutical Company, cunoscută pentru medicamentele sale pseudo-terapeutice, a înregistrat o nouă marcă în Rusia. Acest lucru a fost raportat de NK News, citând date furnizate de Rospatent. În februarie, filiala corporației Korea Pugang Trading Corporation — care se află sub sancțiuni ale ONU, SUA și UE pentru legături cu contractori militari — a depus o cerere de înregistrare în Rusia a medicamentului Royal Blood-Fresh, poziționat ca un remediu împotriva trombozei din boabe de soia.
16:30
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită Ucraina din cauza minelor și a explozibililor # Digi24.ro
Circa 13.500 de kilometri pătraţi de întindere de apă din Ucraina - inclusiv fluviul Nipru şi coasta Mării Negre - sunt contaminaţi cu mine şi resturi de explozibili, conform unor estimări publicate miercuri de ONU.
16:30
Moscova își pregătește o „armată a dronelor”. Rusia a lansat „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, o nouă ramură militară aprobată de Putin # Digi24.ro
Moscova a înființat oficial o nouă ramură a forțelor sale armate, „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, în urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a face războiul cu drone pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2025, anunță Kyiv Post.
Acum o oră
16:20
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei.
16:10
Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament # Digi24.ro
Instituțiile publice, companiile de stat și firmele private vor putea angaja un număr dublu de tineri în internship, după ce Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul USR. Măsura prin care crește de la 5% la 10% numărul de persoane pentru care se pot încheia contracte de internship va contribui la scăderea șomajului în rândul tinerilor, precizează inițiatorii propunerii legislative, printre care se numără și ministra de Externe Oana Țoiu.
16:10
„Escrocherie cu nepoţi” în Germania. Cum sunt păcăliți vârstnicii să dea bani unor necunoscuți # Digi24.ro
Poliţia germană a operat 16 arestări într-o amplă operaţiune vizând o aşa-zisă „escrocherie cu nepoţi” cu ramificaţii la nivel internaţional.
16:00
După Germania şi Ungaria, încă o țară a cerut SUA o excepție de la sancțiunile împotriva Lukoil. Care a fost motivul invocat # Digi24.ro
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, a confirmat miercuri, în parlamentul de la Sofia, ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov.
16:00
BNR a decis, în ședința de miercuri, 12 noiembrie, să mențină dobânda-cheie la 6,5% pe an, în ciuda inflației care rămâne aproape de 10%. Decizia era anticipată de analiști, iar potrivit expertului financiar Claudiu Trandafir, aceasta protejează atât debitorii, cât și economia.
Acum 2 ore
15:50
Rusia anunță că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, la Istanbul: „Mingea este în terenul lor” # Digi24.ro
Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un responsabil al Ministerului rus de Externe, citat de agenţia oficială de presă rusă TASS, potrivit Reuters. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor în 23 iulie în aceeaşi metropolă turcă.
15:50
Debutul acestei ierni va fi cu temperaturi peste cele obișnuite, dar nu sunt excluse episoade de ger și ninsori, a anunțat directorul ANM Elena Mateescu pentru Digi24. Temperaturile vor mai ridicate decât în mod obișnuit în prima săptămână din decembrie și sunt așteptate precipitații, potrivit meteorologului.
15:40
Procurorii din Istanbul cer desființare principalului partid turc de opoziție, CHP. Ce motiv au invocat # Digi24.ro
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Daily Sabah. Procuratura turcă pretinde că formațiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite. Această notificare survine după ce marți a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva municipalității din Istanbul - condusă de opoziție - și a fostului primar, Ekrem İmamoğlu, aflat în detenție, considerat de mulți drept principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.
15:40
Moneda chineză, colacul de salvare pentru economia lui Putin. Rusia lansează primele obligațiuni în yuani # Digi24.ro
Izolată de piețele occidentale, Rusia își caută sprijinul financiar la Beijing. Moscova va emite în decembrie primele obligațiuni guvernamentale în yuani, într-o încercare de a transforma moneda chineză în principalul instrument de finanțare al statului.
15:30
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Principalele prevederi # Digi24.ro
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Principalele prevederi
15:30
Proiect în Parlament: consiliere psihologică gratuită pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down # Digi24.ro
Un proiect care prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită pentru părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down a fost depus în Parlament, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea propunerii legislative.
15:30
Restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere după încheierea mandatelor. În ce condiții nu mai pot lucra la privat (lege) # Digi24.ro
Parlamentul a adoptat miercuri o lege care impune restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere - miniștri, primari, inclusiv premierul - după încheierea mandatelor. Aceștia nu vor mai putea lucra în mediul privat, timp de un an, în domeniile pe care le-au gestionat cât au fost în funcție.
15:10
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile față de români și față de statul român”. Șeful statului a precizat că acestea confirmă că reducerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu a fost un gest politic”.
15:00
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul # Digi24.ro
Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei.
15:00
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani, precizând că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. Șeful statului nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.
15:00
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a scris omologului său israelian Isaac Herzog pentru a-i cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în mai multe dosare de corupţie.
Acum 4 ore
14:50
Salariul mediu net a ajuns la 5.443 de lei în septembrie. Expert: „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența” # Digi24.ro
Salariul mediu net la nivel naţional a fost în septembrie de 5.443 lei, în creştere cu 1% faţă de august şi cu 4,1% faţă de perioada similară din 2024, potrivit INS. Deși cifra pare încurajatoare, puterea de cumpărare a scăzut: indicele câștigului salarial real a fost de doar 94,7% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că salariile au crescut mai lent decât prețurile. „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența. Oamenii simt tot mai puțin în buzunar”, a declarat pentru Digi24.ro Sorina Faier, specialist în resurse umane.
14:50
CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României, a amânat iar, pentru data de 25 noiembrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor.
14:50
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la Kiev au publicat imagini din regiunea Donețk, cea mai puternic afectată de luptele intense din ultima perioadă. În clipul video publicat se poate vedea cum arată acum Mîrnohrad.
14:40
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege „Nordis”. Avansul va fi limitat la maximum 5% din valoarea contractului, potrivit noii legi.
14:40
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care majorează valoarea nominală a tichetelor de masă. Noua reglementare prevede că un tichet poate avea o valoare de cel mult 45 de lei, față de 40 cât era stabilit anterior.
14:30
Fata de 11 ani, care a ajuns la spital cu malnutriţie și cântărind mai puțin de 20 de kg, va fi preluată de un asistent maternal # Digi24.ro
O fată de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.
14:20
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un nou scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.
14:20
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect # Digi24.ro
Nicușor Dan a reacționat după scandalurile generate de noile dosare de corupție în care apar nume din Guvern, spunând că „știa toată lumea” că există oameni gata să dea șpagă. Președintele a subliniat în conferința de presă de miercuri că important este faptul că „statul a reacționat corect”.
14:20
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private # Digi24.ro
Magistrații Curții Constituționale au amânat, pentru 25 noiembrie, pronunțarea cu privire la sesizările Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
14:20
Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală # Digi24.ro
Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.
14:10
Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au propus un „acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, înaintea întâlnirii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, partidele din coaliția de guvernare și reprezentanții magistraților. Acordul propus face referire la „depăşirea neîntârziată a situaţiei actuale de criză”, prin clarificarea publică, printr-o poziţie comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraţilor a fost îndeplinit şi nu afectează eligibilitatea fondurilor europene, dar şi prin adoptarea unei soluţii legislative unitare privind regimul de pensionare.
14:10
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu # Digi24.ro
Reprezentanții magistraților susțin că un procent rezonabil al pensiei ar fi de 65% din salariul brut, ceea ce înseamnă venituri mai mari față de varianta adoptată de Guvern. În plus, și-ar dori și o perioadă de tranziție mai lungă. Președintele Nicușor Dan va avea discuții atât cu magistrații, cât și cu liderii Coaliției, de la ora 16:00, pentru a debloca situația.
14:10
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a angajat fictiv pe Georgescu, se întinde și în mediul online # Digi24.ro
Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu.
14:10
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să işim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu.
14:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă și-a depus, miercuri, dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături.
14:00
Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie” # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, 12 noiembrie, prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României, la reuniunea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, organizată în contextul Președinției daneze a Consiliului UE, conform unui comunicat de presă.
13:50
FSB susține că serviciile secrete ucrainene au plănuit să-l asasineze pe duhovnicul lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate rus (FSB/ex-KGB) susține că a obţinut "noi dovezi" împotriva celor acuzaţi de tentativa de asasinat care ar fi fost pusă la cale de serviciile secrete ucrainene împotriva mitropolitului Tihon, cunoscut drept "duhovnicul" preşedintelui rus Vladimir Putin.
13:50
Nicușor Dan spune că va contesta decizia AEP, care nu i-a dat decontat toți banii din campanie. Ce va face cu suma rămasă # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că a primit de la AEP 60 de milioane de lei, cu un million de lei mai puţin decât suma trimisă pentru decontare din campania electorală. El a precizat că va plăti cei 58 de milioane şi jumătate de lei pe care i-a împrumutat și că va contesta decizia AEP pentru suma nerambursată. Dan a vorbit și despre donațiile pe care vrea să le facă cu banii pe care i-a primit la rândul său de la donatori în timpul campaniei.
13:30
România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la 416.
13:30
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat miercuri dacă va numi șefii serviciilor de informații până la finalul anului, că nu a fost o preocupare pe care să o aibă, de la ultima conferință de presă până în prezent. Președintele României a adăugat că aceste numiri la SRI și SIE rămân o preocupare, însă nu a avut discuții, în acest interval de timp.
13:20
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală” # Digi24.ro
Înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni, alături președintele Nicușor Dan, ceilalți lideri ai Coaliției și reprezentanții Justiției, Kelemen Hunor a vorbit despre situații în care s-a pus presiune pe clasa politică pentru a lua o decizie sau alta. „Au fost momente când clasa politică a cedat permanent”, a declarat liderul UDMR, fiind întrebat despre pensiile magistraților.
13:10
Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat despre acest lucru, el a răspuns că a făcut poze cu mai mulți politicieni, nu doar cu deputatul USR.
13:00
Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari # Digi24.ro
Peședintele Nicușor Dan spune că nu este nevoie de un referendum pentru desființarea pensiilor speciale, pentru că nu există opinii divergente în această privință. El spune că decizia CSM de a face plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar că, pe de altă parte, „de câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”.
13:00
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta anticorupție, dar nu în etapa de cercetare. „Am precizat expres” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că noua strategie de apărare a României va include implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției. Șeful statului a adăugat că a precizat expres că serviciile nu vor fi implicate „ în etapa de cercetare penală și procesul de justitiție”, ci doar vor culege date cu privire la acest fenomen.
Acum 6 ore
12:50
Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că noua strategie de apărare abordează vulnerabilitățile administrației publice din România. Șeful statului a precizat că nu există o colaborare între instituțiile publice, sunt multe situații în care deciziile sunt luate fără să fie bazate pe date, iar angajații din administrație nu au nicio apetență să inoveze, ci au „o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă”.
12:50
Kelemen Hunor, despre decizia Coaliției privind tăierile din primării: „Părerea mea este că nu va funcționa” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că tăierea cheltuielilor și a posturilor din primării nu va funcționa în forma actuală, adoptată în ședința Coaliției de marți seară. Liderul UDMR susține că decizia de a reduce cheltuielile va trebui votată în consiliile locale, ceea ce va îngreuna procesul.
12:20
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis că nu îi va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania electorală, desfășurată în această primăvară, motivând că ar fi existat mai multe donații neconforme. Președintele vrea să conteste decizia în instanță, conform unor surse din Administrația Prezidențială.
12:20
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți # Digi24.ro
Trei români au fost arestați în Spania pentru că au furat 77 de oi de la o stână. Cei trei bărbați au „vizitat” stâna de mai multe ori pentru a-și duce planul la bun sfârșit, transmite presa iberică.
12:10
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a sesizat miercuri Parchetul privind modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, o altă sesizare privind modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie ROMARM a fost trimisă către Parchet, DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
12:10
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a coborât ușor, de la 9,9% în septembrie la 9,8% în octombrie 2025, însă creșterile de prețuri continuă să fie resimțite acut de populație, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat, pentru Digi24.ro, că „România se scumpește singură”, iar energia este principalul motor al scumpirilor care „au dinamitat economia”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.