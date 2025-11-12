Victor Ponta despre ipocrizia Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”
Gândul, 12 noiembrie 2025 16:20
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de populism și dublu standard. În viziunea politicianului, actualul vicepremier recurge fără rezerve la un discurs populist, deși în cazul altor cheltuieli pe care le gestionează dintr-un buget de 1 miliard și jumătate de […]
Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc amuzant care îl are personaj principal pe celebrul Bulă. – Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică! – Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?! […]
Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal” # Gândul
La aproape o săptămână după ce președintele american, Donald Trump, a lăudat românii, reacționează și Nicușor Dan. Președintelui i-a fost atrasă atenția despre declarațiile lui Trump în conferința de presă de miercuri de la Cotroceni, unde a spus că îi mulțumește omologului său american și speră să îi transmită și față în față acest lucru. […]
Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” inițiativa președintelui Nicușor Dan a de implica Serviciile Secrete Române în actul de justiție, prin colectarea informațiilor privind posibile acte de corupție. Premierul Victor Ponta a vorbit despre decizia lui Nicușor Dan de a implica SRI-ul în lupta anticorupție, ca […]
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt # Gândul
Thomas Fuller avea aproape 70 de ani când doi oameni albi din Philadelphia au venit să-l pună la încercare. Un bărbat obosit, cu mâinile crăpate de muncă și părul încărunțit, stătea pe o verandă din Virginia. Lumea îi spunea „Negro Tom” sau „Calculatorul din Virginia”. Nu știa să scrie. Nu știa să citească. Nu fusese […]
Mutare „șoc” între CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia # Gândul
Răzvan Zamfir, în vârstă de 51 de ani, va completa, începând de miercuri, staff-ul departamentului sportiv al FC Universitatea Cluj. Până acum el a fost om de bază al rivalilor de la CFR Cluj, grupare care a fost mai mereu peste gruparea „șepcilor roșii”. Mutare „șoc” între CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta […]
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică # Gândul
Această iluzie optică îți va dezvălui dacă ai ochi ageri și o atenție deosebită la detalii. Există un număr ascuns în această imagine. Îl poți identifica înainte să se scurgă timpul? Iluziile optice sunt un adevărat test al abilităților tale de observare în doar câteva secunde. Aceste iluzii sunt concepute pentru a-ți păcăli ochii și […]
Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau” # Gândul
Victor Ponta, fost premier și candidat la prezidențiale, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre scandalul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, funcție incompatibilă cu statutul de șef al asociației „Dăruiește Viață”, potrivit fostei colaboratoare a acesteia Carmen Uscatu. Victor Ponta a comentat situația de la nivel înalt, de pe scena […]
Mașinăria „Rezist” a dat rateuri după ce declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților au declanșat un iureș mediatic de proporții. În scenariu s-a infiltrat și partenera de ONG a acesteia – Carmen Uscatu, co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” – și totul s-a transformat într-o „luptă” mediatică care a dus la fisurarea așa-zisei unități a […]
Deputat Șandor Bende, la Europa Connect – Energy Now: „Fără energie competitivă, România nu poate vorbi despre economie și dezvoltare” # Gândul
Deputatul UDMR Șandor Bende, președintele Comisiei de Industrii și Servicii, atrage atenția asupra dezechilibrelor din sistemul energetic românesc și european, subliniind că țara noastră are nevoie urgentă de investiții în infrastructură, stocare și interconectare. El avertizează că prețurile mari la energie afectează competitivitatea economiei, costurile de producție și, implicit, nivelul de trai al cetățenilor. Declarațiile […]
Captură uriașă de droguri în apele Oceanului Pacific. 13,5 tone de cocaină se îndreptau spre Statele Unite. Autorițățile din Panama au intervenit # Gândul
Autoritățile din Panama au confiscat o cantitate record de 13,5 tone de droguri, după interceptarea unui feribot în apele Oceanului Pacific. Nava se îndrepta spre America Centrală și Mexic, transmite Serviciul Național de Aeronavigație SENAN. Echipajul de 10 persoane — cetățeni din Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Peru și Columbia — a opus rezistență și a încercat […]
Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de adevarul.ro. Legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Pe fondul depresiei, Mister […]
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP # Gândul
Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului declanșează astăzi procedura de numire a noi șefi la SRTV și SRR. Tot astăzi Parlamentul începe procedura de numire și a unui nou șef al Autorității Electorale Permanente. Potrivit unor surse, în cărți pentru a preluat șefia TVR este Vlad Pufu, fostul senator al PNL de Buzău. […]
Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină dobânzile-cheie la nivelul de 6,5% pe an. Dobânda nu a fost modificată în acest an deși rata inflației a urcat la 9,9%, în august și septembrie, și a coborât cu doar un punct procentual la 9,8% în octombrie, fiind la un nivel mult peste ținta BNR […]
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării # Gândul
Aeroportul Hanamaki din prefectura Iwate, Japonia, a fost închis temporar miercuri, după ce o ursoaică a fost văzută chiar pe platforma de îmbarcare a avioanelor. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, ora locală, când un angajat al aeroportului a anunțat prezența animalului. Poliția și echipajele de intervenție au căutat ursoaica, dar nu au […]
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție # Gândul
Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a avertizat că lipsa de cooperare între actorii din sectorul energetic și blocajele birocratice pot frâna investițiile și competitivitatea României. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul. Totodată, el face apel la „corelare și simplificare”, subliniind că, fără unitate, România riscă […]
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o poveste # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat propaganda care se face proiectului Dăruiește viața creat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscat, spitalul oncologic pentru copii fiind mai mult o ficțiune. Actualul vicepremier al guvernului Bolojan este doar unul din multele exemple de oameni nepregătiți pentru funcțiile înalte în […]
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași” # Gândul
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical au protestat, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Printre ei au fost și angajații Serviciului de Ambulanță, afectați de măsurile Guvernului Bolojan. „Urmează să ni se taie sporuri. Sperăm din tot sufletul să nu se ajungă în acel […]
E sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie. Iată ce sfânt e prăznuit joi. Joi, 13 noiembrie 2025, în calendarul ortodox este prăznuit Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest sfânt s-a născut la Antiohia, anul nașterii lui fiind plasat între 344 și 354. Potrivit crestinortodox.ro, el a fost botezat la 20 de […]
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții # Gândul
Tinerii aflați la primul loc de muncă, în primul și al doilea an, ar putea să beneficieze de prime de 1.000 și 1.250 de lei. De altfel, victimele violenței domestice și ale traficului de persoane ar putea beneficia de programe speciale, dar și subvenții de 2.250 de lei pe lună pentru angajatori. Iată ce prevede […]
În prezent, cazinourile online se întrec în a atrage jucători noi, iar ofertele de bun venit devin din ce în ce mai atrăgătoare și variate. Alegerea celei mai bune oferte poate fi, însă, o provocare, având în vedere multitudinea de opțiuni disponibile. Din acest motiv, este esențial să înțelegi cum să compari eficient aceste oferte […]
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției # Gândul
Nicușor Dan a prezentat – miercuri, 12 noiembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă – Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 – „Independență și solidaritate – viziunea României pentru o lume în schimbare”. Documentul prezentat de Nicușor Dan are 6 capitole: Principiile strategiei naționale de apărare; Evaluarea contextului global de securitate; […]
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat # Gândul
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor creatorilor săi. În timpul unui eveniment tehnologic de la Moscova, în cadrul căruia era prezentat, AIdol a început să se împleticească pe scenă și a căzut. Într-un videoclip, care a devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum […]
Bunătatea este molipsitoare. Fii bun! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 13 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să îi surprinzi pe cei din jur în următoarele zile. Ești o persoană responsabilă și ceilalți se pot baza pe tine. Dar, la fel ca oricine altcineva, ești sensibil la dorințele tale. Ar trebui să […]
90% dintre candidații la conducerea AMEPIP au fost respinși pe același criteriu. Procedura ridică semne de întrebare privind transparența și aplicarea standardelor OCDE # Gândul
O proporție neobișnuit de mare dintre candidații înscriși la selecția pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a fost eliminată în prima etapă a procesului. Conform listei oficiale publicate de Secretariatul General al Guvernului (SGG), 31 din 35 de candidați au fost respinși, pentru majoritatea invocându-se același motiv: neîndeplinirea art.16 alin.(2) […]
Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian și îi cere să-l graţieze pe Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul # Gândul
Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său israelian, Isaac Herzog, în care îi cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie, relatează CNN. În documentul publicat de purtătorul de cuvânt al președintelui israelian, Trump a scris: „Prin prezenta, vă solicit să-l iertați pe […]
Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia. Mecanicii și electroniștii câștigă aproape cât experții IT # Gândul
În Italia, piața muncii înregistrează o creștere a cererii pentru profesioniști cu diplomă de liceu, în special în sectoarele strategice care oferă salarii competitive și perspective de carieră atractive. Potrivit Impresamia, tendința aceasta reflectă nevoile unei economii tot mai specializate și avansate din punct de vedere tehnologic. Astfel, printre cele mai bine plătite locuri de […]
TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă # Gândul
Președintele Donald Trump organizează, miercuri, 12 noiembrie, un dineu privat la Casa Albă în cinstea celor mai importanți directori executivi ai companiilor de pe Wall Street. Sunt invitați la acest eveniment șefii de la Nasdaq și JPMorgan Chase, potrivit unui oficial de la Casa Albă citat de agenția Reuters. Ce urmărește să obțină Trump Demersul […]
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a aflat chiar de ziua lui că nemții nu îl mai vor în funcție # Gândul
După doar șase luni de la preluarea mandatului de cancelar, Friedrich Merz se confruntă cu o economie stagnantă, cu o coaliție divizată și, mai nou, cu un sondaj care îl îndeamnă să nu mai candideze la alegerile viitoare. Conform unui sondaj publicat marți, 11 noiembrie, doar 18% dintre germani își doresc ca Merz să mai candideze […]
Ce s-a ales de averea lui Horia Moculescu. Mariana Moculescu, fosta soție, dezvăluia că picase în patima jocurilor de noroc # Gândul
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, miercuri, 12 noiembrie 2025. Avere compozitorului român a reprezentat un subiect controversat, de-a lungul vieții sale. Despre puterea financiară a bărbatului vorbise chiar fosta sa soție, Mariana Moculescu, în urmă cu câteva luni. Fosta sa parteneră de viață mărturisea, în cadrul unui interviu, că Horia […]
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost colaborator al serviciilor secrete și a spus că informațiile vor fi făcute publice odată cu raportul despre anularea alegerilor din anul 2024. Întrebat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni dacă a primit […]
Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului București, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București, însă a avut dificultăți în a menționa bugetul de care dispune în campania electorală. Întrebat de Gândul care este bugetul de care dispune în campania electorală pentru Primăria Municipiului București […]
Vești proaste pentru români. Valoarea tichetului de masă va crește cu 5 lei în loc de 10 lei. Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților # Gândul
Valoarea maximă a unui tichet de masă va crește la cel mult 45 de lei, prevede un proiect de lege adoptat, marți, de plenul Camerei Deputaților. Inițial, proiectul de lege prevedea ca începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei, potrivit […]
Cum l-a găsit Mihai Trăistariu pe Horia Moculescu: „Am fost ȘOCAT… Era dependent de acel tub de oxigen” # Gândul
Cum l-a găsit Mihai Trăistariu pe Horia Moculescu: „Am fost șocat… Era dependent de acel tub de oxigen”. Cum l-a găsit Mihai Trăistariu pe Horia Moculescu Anunțul morții compozitorului Horia Moculescu, la 88 de ani, l-a întristat pe Mihai Trăistariu, fostul component al trupei Valahia. Regretatul artist l-a susținut pe Trăistariu, la vârsta de 19 […]
Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a explicat astăzi, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Cotroceni că statul nu „cedează controlul” către mediul privat, ci are nevoie de sprijin pentru a transforma ideile în proiecte clare și aplicate. Șeful statului a spus că a fost înțeles greșit atunci când a declarat că firmele private […]
Se caută urgent badante în Italia: „Doar jumătate dintre familii găsesc îngrijitoarea de care au nevoie” # Gândul
Din cauza natalității scăzute și a migrației tinerilor, Italia are tot mai mulți vârstnici, în timp ce numărul badantelor scade deoarece munca e grea, solicitantă și plătită relativ modest față de costul vieții. Astfel, la Roma, în cartierul Testaccio, parohia Santa Maria Liberatrice derulează un mic, dar esențial, serviciu de intermediere, și anume, un centru […]
O țară din Europa oferă tinerilor acces gratuit la sălile de fitness. Ce condiții trebuie să îndeplinească # Gândul
Guvernul din Malta se folosește de o strategie revoluționară pentru a-i convinge pe tineri să adopte un stil de viață sănătos. Le oferă șase luni de abonament gratuit la salălile de fitness. Prin programul Youth Fitness Support Scheme (YFSS), lansat oficial în 2025, tinerii născuți între 2005–2007 au primit șase luni de acces gratuit la […]
Azi, Nadia Comăneci a împlinit vârsta de 64 de ani. Cu această ocazie, fosta gimnastă și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu un video în care interpretează melodia ei preferată, și anume, Trandafir de la Moldova. Nadia Comăneci a transmis și un mesaj de Nadia a transmis și un mesaj, în care își […]
Femeie din Republica Moldova, prinsă la Vama Albița când încerca să introducă în România o mașină FURATĂ din Belgia # Gândul
Polițiștii de frontieră de la Punctul Albița au depistat, la un control de rutină, un autoturism furat din Belgia în urmă cu mai bine de două luni. Mașina era dată în consemn la nivel european. Potrivit oamenilor legii, la volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 25 de ani din Republica Moldova. Ce […]
„De-ai fi tu salcie la mal”, marea compoziție a lui Horia Moculescu. Puțini sunt cei care știu că superba piesă este scrisă de regretatul compozitor # Gândul
Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”, scrisă pentru Mihaela Mihai. Aproape că nu este român care să nu cunoască superba melodie „De-ai fi tu salcie la mal”. Puțini sunt cei care știu că această compoziție superbă îi aparține marelui artist Horia Moculescu. De-ai […]
Președintele ANRE, George Niculescu, la Europa Connect – Energy Now: Piața de energie este acum piața consumatorilor. Așteptăm oferte sub un leu pe kilowatt-oră # Gândul
După trei luni de la încheierea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energie, piața dă semne clare de reașezare. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, a anunțat în cadrul Conferinei Europa Connect – Energy Now, un trend descrescător al ofertelor pentru consumatori și îndeamnă furnizorii să cumpere energie direct […]
Tabel zodii | Cea mai mincinoasă zodie din horoscop. Cât de mult minte, de fapt, fiecare zodie în parte # Gândul
Tabel zodii. Voi știați care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop? În tabelul de mai jos se găsesc cele 12 semne zodiacale, gradul de minciună (notat de la 1 la 10, unde 1 este varianta pentru „deloc mincinoasă”), dar și explicațiile pentru fiecare în parte. Există, uneori, situații în care li se atribuie zodiilor […]
Un bărbat din Iași ar putea fi cel mai în vârstă angajat din lume, deoarece lucrează din anul 1901. Această sitiație de-a dreptul hilară a fost descoperită în momentul în momentul în care angajatul a dorit să facă un credit de nevoi personale. O situație incredibilă a apărut la Iași. Un bărbat care a vrut […]
Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial # Gândul
China intenționează să blocheze accesul armatei Statelor Unite la magneții realizați din metalele rare, resurse esențiale pentru fabricarea unei game largi de produse, de la componente pentru telefoane, până la echipamente militare utilizate în avioanele F-35 și drone, arată New York Post. Beijingul și-a folosit în mod repetat monopolul asupra acestor materiale strategice, pe care […]
Senator István Loránt Antal, la Europa Connect – Energy Now: România are potențialul unui hub energetic, dar îi lipsesc curajul politic și investițiile în infrastructură # Gândul
Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Istvan Lorant Antal, susține că România a făcut progrese legislative importante în ultimii ani, însă în continuare este blocată în birocrație, îi lipseste de strategia iar investițiile sunt insuficiente. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul. În […]
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile # Gândul
Papa Leon a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile, într-un interviu video acordat revistei Variety. Primul pe listă pentru pontiful născut în Chicago a fost „It’s a Wonderful Life”, clasicul de Crăciun din 1946, cu James Stewart, Donna Reed și Lionel Barrymore în rolurile principale. Evidențiindu-și latura muzicală, Papa Leon, în vârstă […]
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze” # Gândul
Prezent miercuri într-o conferință de presă, la solicitarea Gândul, președintele Nicușor Dan a încercat să dea lămuriri în legătură cu destinația sumelor de bani primite în campania sa electorală din această primăvară. Nicușor Dan a promis în campanie că sumele strânse de el din campanie vor fi donate către diverse cauze civice. Nicușor Dan este […]
Strigătul de jale al Nidiei, fiica lui Horia Moculescu, după moartea compozitorului. „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn” # Gândul
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, este sfâșiată de durere după moartea compozitorului. Bărbatul s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie 2025, pe patul de spital, la vârsta de 88 de ani. În ultimele zile, compozitorul român se afla în stare gravă, fiind intubat. Compozitorul se afla în comă de mai multe zile. În urma problemelor […]
Suntem la mijlocul săptămânii și cel mai bun mod de a face timpul să treacă mai repede este să ne amuzăm cu un banc bun. GÂNDUL.RO vă înseninează după-amiaza cu o constatare – „23% dintre accidentele rutiere sunt făcute de bețivi”. – S-a constatat că 23% din accidentele rutiere sunt făcute de bețivi. – Vedeți? […]
