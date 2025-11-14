PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Moscova îi va judeca pe criminalii de război ucraineni
Veridica.ro, 12 noiembrie 2025 16:20
Occidentul a renunțat la ideea tribunalului împotriva Rusiei învingătoare, în timp ce Moscova se pregătește să judece naționaliștii ucraineni, potrivit presei pro-Kremlin.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
16:30
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 46
Acum 6 ore
11:30
O agenție de știri și siteuri care au mai publicat fake news au scris că ministrul român al Apărării ar fi avertizat că România va intra în război. „Declarația” a fost inventată; în realitate, ministrul a spus că va fi pace.
Acum 24 ore
19:30
Principalele bănci de dezvoltare din Europa și compania energetică ucraineană Naftogaz au semnat joi un acord pentru a furniza sute de milioane de euro pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei, pe fondul atacurilor continue asupra infrastructurii sale din partea Rusiei.
18:50
Procurorul UE închide ancheta privind presupusa utilizare abuzivă de fonduri de către PPE # Veridica.ro
Organismul de supraveghere a fraudei din partea UE i-a absolvit pe liderul popularilor europeni, Manfred Weber, și pe consilierii săi de utilizarea abuzivă a fondurilor în alegerile din 2019.
18:50
Supravegherea judiciară aplicată antreprenorului de pe rețelele sociale și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație au fost ridicate de instanțe.
18:30
După luni de dezbateri, guvernul de coaliție a convenit asupra unui nou mecanism de creștere a numărului de soldați care include opțiunea de înrolare obligatorie parțială.
18:00
Premierul ales ceh, milionarul populist Andrej Babis, refuză să vândă imperiul său comercial pe fondul unei dispute privind conflictul de interese.
17:40
Țara noastră va derula, de asemenea, programe de învățare a limbii române pentru diverse comunități din R. Moldova.
17:30
Noul plan are o valoare de 21,41 miliarde de euro.
17:00
În Republica Moldova a fost edificat un monument pentru naziști, potrivit propagandei ruse, care se referă la un monument dedicat militarilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Ieri
13:20
Autorităţile acuză din nou atacarea unor zone civile.
12:50
O anchetă de presă arată că liderul de la Kremlin se mută în birouri identice din trei locuri diferite.
11:40
Preşedintele Trump a semnat o lege a Congresului care permite reluarea activităţii în agenţiile federale.
11:00
Vor fi momente de reculegere în cele trei locuri din Paris vizate de comandourile islamiste.
09:10
Opoziția suveranistă acuză conducerea celor două ministere de neglijență și ineficiență.
09:00
Autorităţile israeliene condamnă atacurilor coloniştilor evrei asupra palestinienilor din Cisiordania # Veridica.ro
Secretarul de stat american avertizează că violenţele pot dăuna procesului de pace din Gaza
08:50
Este prima vizită externă a lui Alexandru Munteanu de la preluarea mandatului.
08:50
Liderul de la Casa Albă a spus că „românii sunt un popor grozav”.
12 noiembrie 2025
21:20
Directiva președintelui Donald Trump de a schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război ar putea costa până la 2 miliarde de dolari, potrivit a șase persoane care au cunoștință despre costurile potențiale.
21:00
Regele Spaniei Felipe al VI-lea și președintele Chinei Xi Jinping au semnat miercuri acorduri privind schimburile lingvistice și alte domenii, ambele părți promițând să își consolideze cooperarea.
20:20
Premierul speră să obțină astfel sprijinul stângii moderate pentru adoptarea bugetului.
19:40
Donald Trump a reiterat cererea adresată președintelui Israelului, Isaac Herzog, de grațiere pentru Benjamin Netanyahu , care este judecat în trei cazuri separate de corupție.
19:30
Kenya susține că peste 200 de cetățeni ai săi luptă pentru Rusia în războiul din Ucraina # Veridica.ro
Kenya a anunțat miercuri că peste 200 de cetățeni ai săi luptă pentru Rusia în războiul purtat de Moscova în Ucraina și că agențiile de recrutare continuă să lucreze activ pentru a atrage mai mulți kenyeni în conflict.
19:30
Ministrul francez de finanțe spune că în UE există o viziune comună în această privință.
19:00
Kremlinul spune că au existat discuții dar fără rezultat.
18:30
Părțile se acuză reciproc de blocarea negocierilor de pace.
17:40
Democrații din Congresul SUA publică noi documente despre Donald Trump în scandalul Epstein # Veridica.ro
Unul din email-urile publicate susține că Trump știa despre relațiile lui Epstein cu fete minore
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Organismele anti-corupție au descoperit un caz de luare de mită de 100 de milioane de dolari cu implicarea unor responsabili de rang înalt
16:20
Occidentul a renunțat la ideea tribunalului împotriva Rusiei învingătoare, în timp ce Moscova se pregătește să judece naționaliștii ucraineni, potrivit presei pro-Kremlin.
13:40
Procurorii din Milano au deschis o anchetă privind italienii care ar fi plătit membri ai armatei sârbe bosniace pentru călătorii la Sarajevo, astfel încât aceștia să poată ucide cetățeni în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990.
12:50
Documentul urmează a fi avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în 24 noiembrie, după care va fi prezentat Parlamentului.
10:50
Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu peste 4 procente.
10:40
Social-democratul Daniel Băluţă, prima opţiune a bucureştenilor pentru funcţia de primar # Veridica.ro
Pe locul doi se află candidatul liberal Ciprian Ciucu.
07:00
Sondajele arată o societate unită în jurul apărării naționale, dar care pare tot mai pregătită pentru o schimbare de generație în politică.
05:50
În afara partidelor parlamentare, au mai primit subvenţii PMP şi Forţa Dreptei.
05:30
Ministerul Energiei vizează preluarea controlului asupra companiei şi nu va solicita prelungirea termenului impus de SUA.
11 noiembrie 2025
18:30
Ambasada Rusiei la Londra s-a alăturat marți atacurilor lui Donald Trump asupra BBC, numind postul de radio și televiziune britanic aflat în dificultate un „instrument de propagandă și dezinformare” plin de „dogmă ideologică”.
18:20
Zeci de mii de oameni participă la Marșul Independenței de la Varșovia, organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta sub sloganul „O națiune, o Polonie puternică ”
18:00
Mii de protestatari au înconjurat marți un fost sediu al armatei din Serbia, din cauza unei noi legi care vizează accelerarea transformării acestuia într-un complex de lux închiriat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
17:50
Procurorul din cel mai mare oraș al Turciei l-a acuzat pe primarul popular Ekrem Imamoglu de 142 de infracțiuni de corupție, care se pedepsesc cu închisoarea cu pedepse cuprinse între 828 și 2.352 de ani.
17:30
Cel puțin 12 persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă comis în fața porților unui tribunal din Islamabad, capitala Pakistanului, a anunțat ministrul de interne al țării.
15:00
Rusia susține că a dejucat un complot care viza deturnarea unui avion militar rusesc către baza de la „Mihai Kogălniceanu”.
14:50
Acestea sunt „o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia”, a spus Oana Țoiu.
14:40
Dialogul a vizat proiectul de lege privind pensiile magistraților.
12:10
Premierul indian promite că responsabilii vor fi trimişi în faţa justiţiei
11:40
Lipsa sprijinului american complică finanţarea proiectului
10:50
Din cele aproape 120 de drone lansate de ruşi, peste 50 au fost doborâte
09:50
Legea a trecut cu votul câtorva democraţi care susţin reluarea activităţii în agenţiile federale, blocate pentru o perioadă record
09:30
Anunţul a fost făcut după primirea istorică la Casa Albă a noului lider sirian
09:10
Candidații se pot înscrie la birourile electorale până pe 17 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.