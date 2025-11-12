Primăria Capitalei a finalizat consolidarea și reabilitarea unei clădiri vechi de 200 de ani situată în Centrul istoric

16:10

Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, a confirmat miercuri în parlamentul de la Sofia ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, relatează agenţia EFE. Preşedintelşe Nicuşor Dan a anunţat azi că că intenția României este ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie cumpărată de cineva, și că există și varianta ca ea să fie preluată de stat, pe o perioadă limitată. În ciuda faptului că pe 21 noiembrie intră în vigoare sancțiunile americane asupra Lukoil, care pot bloca activitatea din România, Nicușor Dan crede că “nimic nu ne obligă să ne grăbim”. Mai jos puteţi citi şi declaraţiile ministrului Energiei.