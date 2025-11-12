Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile
Gândul, 12 noiembrie 2025 17:50
Andrei Mihai, un român stabilit în Suedia cu familia de mai mulți ani, a făcut ocolul lumii în doar 9 zile în luna octombrie. În total, a parcurs aproape 50.000 de kilometri, a avut 11 zboruri, a vizitat 4 muzee, o operă, un meci de fotbal, nenumărate parcuri, și a făcut peste 30.000 de pași […]
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost scena unui dialog alături de fostul premier Victor Ponta pe controversata temă a corupției. În viziunea fostului candidat la președinție la alegerile din 2014 și 2025, deși actuala putere acuză opoziția că este coruptă, în democrație acest tip de discurs este mai adecvat […]
Decizie fără precedente. Bancherii elvețieni vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor de școală generală # Gândul
Salariile directorilor de bancă din Elveția sunt sub presiune. Vremurile în care directorii de la Credit Suisse câștigau aproximativ 200.000 de franci elvețieni pe an au apus. La momentul schimbării locului de muncă, candidații trebuie să se aștepte la reduceri salariale de 30% sau mai mult. Sectorul bancar din Elveția se confruntă cu schimbări semnificative […]
Discrepanță enormă într-o țară din Europa. Directorii de bancă vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor de școală generală
Salariile directorilor de bancă din Elveția sunt sub presiune. Vremurile în care directorii de la Credit Suisse câștigau aproximativ 200.000 de franci elvețieni pe an au apus. La momentul schimbării locului de muncă, candidații trebuie să se aștepte la reduceri salariale de 30% sau mai mult. Sectorul bancar din Elveția se confruntă cu schimbări semnificative […]
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit , în cadrul conferinței „RBL Capitalul românesc 360°” despre nevoia de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive. Acesta susține le-a propus unora să-și ia un an sabatic pentru țară, pentru […]
Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41% # Gândul
Traficul pe site-urile cu filme pentru adulți au scăzut semnificativ în seara alegerilor pentru primăria New York-ului. În preajma orei la care urma să se anunțe noul câștigător pentru fotoliul de edil al „Marelui Măr”, traficul pe site-ul Pornhub a scăzut cu 41%, chiar la ora la care noul primar ales, Zohran Mamdani, a urcat […]
Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului # Gândul
Viorica Dăncilă, fostul premier al României, întreprinde, zilele acestea, o vizită în China, la invitația Centrului de Cooperare Economică China (CEEC), în cadrul căreia a ajuns și centrul tehnologic al Beijingului. Dăncilă a avut ocazia să se pozeze alături de roboți, de ultimă generație și a publicat imaginile pe social-media. Viorica Dăncilă a fost plăcut […]
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați # Gândul
Tragedie și durere în județul Prahova, comuna Gherghița. Cei doi muncitori care săpau miercuri un şanţ, în localitatea prahoveană Gherghiţa – fiind prinşi la aproximativ cinci metri sub pământ și complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei – s-au stins din viață, în ciuda încercărilor pompierilor de a-i salva pe cei doi bărbați. […]
O grupare infracțională a fost destructurată de polițiștii germani, care au arestat miercuri 16 persoane acuzate de așa zisa “escrocherie cu nepoți”, potrivit dpa, citată de Agerpres. Suspecții contactau telefonic victimele, în general persoane în vârstă, și se prefăceau că sunt rude aflate într-o situație de urgență, precum un accident rutier grav sau comiterea unei […]
Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei # Gândul
O nouă evoluție în scandalul de corupție din administrația Zelenski. Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk, care a stat la masă cu Ddonald Trump, a demisionat din funcție. Ea spune că această funcție nu a fost niciodată scopul ei și că nu a încălcat niciodată legea. „Sunt recunoscătoare Președintelui Volodymyr Zelenskyy și parlamentarilor pentru oportunitatea de […]
Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia # Gândul
Răzvan Zamfir, în vârstă de 51 de ani, va completa, începând de miercuri, staff-ul departamentului sportiv al FC Universitatea Cluj. Până acum el a fost om de bază al rivalilor de la CFR Cluj, grupare care a fost mai mereu peste gruparea „șepcilor roșii”. Mutare „șoc” între CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta […]
Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023 # Gândul
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, susține că una dintre prioritățile sale, ca potențial edil, va fi dărâmarea unei clădiri, construite de fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, pe un teren retrocedat ilegal. Acum afirmă că vorbește în „parafraze”. Fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține că autorizațiile au fost date în 2024 […]
Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump” # Gândul
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat miercuri 3 e-mailuri care fac trimitere la președintele Statelor Unite, Donald Trump. E-mailurile făcute publice fac parte dintr-un lot de peste 23.000 de documente pe care Comitetul de Supraveghere le-a primit recent în urma unei citații, arată PBS News. Comitetul de Supraveghere a emis o citație bipartizană către Departamentul […]
Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD # Gândul
Lucian Romașcanu, membru din partea României al Curții de Conturi Europene, a vorbit, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre prima misiune oficială în România pentru a prezenta principalele constatări ale Raportului anual pe 2024 al Curții de Conturi Europene. Reamintim că Lucian Romașcanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău și fost purtător […]
Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta. Politicianul apreciază că actualul candidat al USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, este un continuator al retoricii lui Nicușor Dan, fondatorul partidului. Fost candidat la funcția supremă în stat, în scrutinul […]
Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial” # Gândul
O țară din Europa riscă să dispară din cauza schimbărilor din ultimii ani, încălzirea globală fiind factorul principal. Statul a declarat de un „pericol existențial”. Islanda este țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale. Statul susține că prăbușirea sistemului de curenți oceanici AMOC pot crea un „pericol existențial”, iar autoritățile pun deja […]
Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc amuzant care îl are personaj principal pe celebrul Bulă. – Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică! – Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?! […]
Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal” # Gândul
La aproape o săptămână după ce președintele american, Donald Trump, a lăudat românii, reacționează și Nicușor Dan. Președintelui i-a fost atrasă atenția despre declarațiile lui Trump în conferința de presă de miercuri de la Cotroceni, unde a spus că îi mulțumește omologului său american și speră să îi transmită și față în față acest lucru. […]
Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” inițiativa președintelui Nicușor Dan a de implica Serviciile Secrete Române în actul de justiție, prin colectarea informațiilor privind posibile acte de corupție. Premierul Victor Ponta a vorbit despre decizia lui Nicușor Dan de a implica SRI-ul în lupta anticorupție, ca […]
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt # Gândul
Thomas Fuller avea aproape 70 de ani când doi oameni albi din Philadelphia au venit să-l pună la încercare. Un bărbat obosit, cu mâinile crăpate de muncă și părul încărunțit, stătea pe o verandă din Virginia. Lumea îi spunea „Negro Tom” sau „Calculatorul din Virginia”. Nu știa să scrie. Nu știa să citească. Nu fusese […]
Victor Ponta despre ipocrizia Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?” # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de populism și dublu standard. În viziunea politicianului, actualul vicepremier recurge fără rezerve la un discurs populist, deși în cazul altor cheltuieli pe care le gestionează dintr-un buget de 1 miliard și jumătate de […]
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% dintre oameni pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică # Gândul
Această iluzie optică îți va dezvălui dacă ai ochi ageri și o atenție deosebită la detalii. Există un număr ascuns în această imagine. Îl poți identifica înainte să se scurgă timpul? Iluziile optice sunt un adevărat test al abilităților tale de observare în doar câteva secunde. Aceste iluzii sunt concepute pentru a-ți păcăli ochii și […]
Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau” # Gândul
Victor Ponta, fost premier și candidat la prezidențiale, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre scandalul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, funcție incompatibilă cu statutul de șef al asociației „Dăruiește Viață”, potrivit fostei colaboratoare a acesteia Carmen Uscatu. Victor Ponta a comentat situația de la nivel înalt, de pe scena […]
Mașinăria „Rezist” a dat rateuri după ce declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților au declanșat un iureș mediatic de proporții. În scenariu s-a infiltrat și partenera de ONG a acesteia – Carmen Uscatu, co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” – și totul s-a transformat într-o „luptă” mediatică care a dus la fisurarea așa-zisei unități a […]
Deputat Șandor Bende, la Europa Connect – Energy Now: „Fără energie competitivă, România nu poate vorbi despre economie și dezvoltare” # Gândul
Deputatul UDMR Șandor Bende, președintele Comisiei de Industrii și Servicii, atrage atenția asupra dezechilibrelor din sistemul energetic românesc și european, subliniind că țara noastră are nevoie urgentă de investiții în infrastructură, stocare și interconectare. El avertizează că prețurile mari la energie afectează competitivitatea economiei, costurile de producție și, implicit, nivelul de trai al cetățenilor. Declarațiile […]
Captură uriașă de droguri în apele Oceanului Pacific. 13,5 tone de cocaină se îndreptau spre Statele Unite. Autorițățile din Panama au intervenit # Gândul
Autoritățile din Panama au confiscat o cantitate record de 13,5 tone de droguri, după interceptarea unui feribot în apele Oceanului Pacific. Nava se îndrepta spre America Centrală și Mexic, transmite Serviciul Național de Aeronavigație SENAN. Echipajul de 10 persoane — cetățeni din Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Peru și Columbia — a opus rezistență și a încercat […]
Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de adevarul.ro. Legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Pe fondul depresiei, Mister […]
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP # Gândul
Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului declanșează astăzi procedura de numire a noi șefi la SRTV și SRR. Tot astăzi Parlamentul începe procedura de numire și a unui nou șef al Autorității Electorale Permanente. Potrivit unor surse, în cărți pentru a preluat șefia TVR este Vlad Pufu, fostul senator al PNL de Buzău. […]
Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină dobânzile-cheie la nivelul de 6,5% pe an. Dobânda nu a fost modificată în acest an deși rata inflației a urcat la 9,9%, în august și septembrie, și a coborât cu doar un punct procentual la 9,8% în octombrie, fiind la un nivel mult peste ținta BNR […]
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării # Gândul
Aeroportul Hanamaki din prefectura Iwate, Japonia, a fost închis temporar miercuri, după ce o ursoaică a fost văzută chiar pe platforma de îmbarcare a avioanelor. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, ora locală, când un angajat al aeroportului a anunțat prezența animalului. Poliția și echipajele de intervenție au căutat ursoaica, dar nu au […]
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție # Gândul
Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a avertizat că lipsa de cooperare între actorii din sectorul energetic și blocajele birocratice pot frâna investițiile și competitivitatea României. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul. Totodată, el face apel la „corelare și simplificare”, subliniind că, fără unitate, România riscă […]
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o poveste # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat propaganda care se face proiectului Dăruiește viața creat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscat, spitalul oncologic pentru copii fiind mai mult o ficțiune. Actualul vicepremier al guvernului Bolojan este doar unul din multele exemple de oameni nepregătiți pentru funcțiile înalte în […]
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași” # Gândul
Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical au protestat, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Printre ei au fost și angajații Serviciului de Ambulanță, afectați de măsurile Guvernului Bolojan. „Urmează să ni se taie sporuri. Sperăm din tot sufletul să nu se ajungă în acel […]
E sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie. Iată ce sfânt e prăznuit joi. Joi, 13 noiembrie 2025, în calendarul ortodox este prăznuit Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest sfânt s-a născut la Antiohia, anul nașterii lui fiind plasat între 344 și 354. Potrivit crestinortodox.ro, el a fost botezat la 20 de […]
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții # Gândul
Tinerii aflați la primul loc de muncă, în primul și al doilea an, ar putea să beneficieze de prime de 1.000 și 1.250 de lei. De altfel, victimele violenței domestice și ale traficului de persoane ar putea beneficia de programe speciale, dar și subvenții de 2.250 de lei pe lună pentru angajatori. Iată ce prevede […]
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției # Gândul
Nicușor Dan a prezentat – miercuri, 12 noiembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă – Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 – „Independență și solidaritate – viziunea României pentru o lume în schimbare”. Documentul prezentat de Nicușor Dan are 6 capitole: Principiile strategiei naționale de apărare; Evaluarea contextului global de securitate; […]
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat # Gândul
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor creatorilor săi. În timpul unui eveniment tehnologic de la Moscova, în cadrul căruia era prezentat, AIdol a început să se împleticească pe scenă și a căzut. Într-un videoclip, care a devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum […]
Bunătatea este molipsitoare. Fii bun! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 13 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să îi surprinzi pe cei din jur în următoarele zile. Ești o persoană responsabilă și ceilalți se pot baza pe tine. Dar, la fel ca oricine altcineva, ești sensibil la dorințele tale. Ar trebui să […]
90% dintre candidații la conducerea AMEPIP au fost respinși pe același criteriu. Procedura ridică semne de întrebare privind transparența și aplicarea standardelor OCDE # Gândul
O proporție neobișnuit de mare dintre candidații înscriși la selecția pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a fost eliminată în prima etapă a procesului. Conform listei oficiale publicate de Secretariatul General al Guvernului (SGG), 31 din 35 de candidați au fost respinși, pentru majoritatea invocându-se același motiv: neîndeplinirea art.16 alin.(2) […]
Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian și îi cere să-l graţieze pe Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul # Gândul
Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său israelian, Isaac Herzog, în care îi cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie, relatează CNN. În documentul publicat de purtătorul de cuvânt al președintelui israelian, Trump a scris: „Prin prezenta, vă solicit să-l iertați pe […]
Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia. Mecanicii și electroniștii câștigă aproape cât experții IT # Gândul
În Italia, piața muncii înregistrează o creștere a cererii pentru profesioniști cu diplomă de liceu, în special în sectoarele strategice care oferă salarii competitive și perspective de carieră atractive. Potrivit Impresamia, tendința aceasta reflectă nevoile unei economii tot mai specializate și avansate din punct de vedere tehnologic. Astfel, printre cele mai bine plătite locuri de […]
TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă # Gândul
Președintele Donald Trump organizează, miercuri, 12 noiembrie, un dineu privat la Casa Albă în cinstea celor mai importanți directori executivi ai companiilor de pe Wall Street. Sunt invitați la acest eveniment șefii de la Nasdaq și JPMorgan Chase, potrivit unui oficial de la Casa Albă citat de agenția Reuters. Ce urmărește să obțină Trump Demersul […]
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a aflat chiar de ziua lui că nemții nu îl mai vor în funcție # Gândul
După doar șase luni de la preluarea mandatului de cancelar, Friedrich Merz se confruntă cu o economie stagnantă, cu o coaliție divizată și, mai nou, cu un sondaj care îl îndeamnă să nu mai candideze la alegerile viitoare. Conform unui sondaj publicat marți, 11 noiembrie, doar 18% dintre germani își doresc ca Merz să mai candideze […]
Ce s-a ales de averea lui Horia Moculescu. Mariana Moculescu, fosta soție, dezvăluia că picase în patima jocurilor de noroc # Gândul
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, miercuri, 12 noiembrie 2025. Avere compozitorului român a reprezentat un subiect controversat, de-a lungul vieții sale. Despre puterea financiară a bărbatului vorbise chiar fosta sa soție, Mariana Moculescu, în urmă cu câteva luni. Fosta sa parteneră de viață mărturisea, în cadrul unui interviu, că Horia […]
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost colaborator al serviciilor secrete și a spus că informațiile vor fi făcute publice odată cu raportul despre anularea alegerilor din anul 2024. Întrebat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni dacă a primit […]
Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului București, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București, însă a avut dificultăți în a menționa bugetul de care dispune în campania electorală. Întrebat de Gândul care este bugetul de care dispune în campania electorală pentru Primăria Municipiului București […]
Vești proaste pentru români. Valoarea tichetului de masă va crește cu 5 lei în loc de 10 lei. Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților # Gândul
Valoarea maximă a unui tichet de masă va crește la cel mult 45 de lei, prevede un proiect de lege adoptat, marți, de plenul Camerei Deputaților. Inițial, proiectul de lege prevedea ca începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei, potrivit […]
