Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile

După doar șase luni de la preluarea mandatului de cancelar, Friedrich Merz se confruntă cu o economie stagnantă, cu o coaliție divizată și, mai nou, cu un sondaj care îl îndeamnă să nu mai candideze la alegerile viitoare. Conform unui sondaj publicat marți, 11 noiembrie, doar 18% dintre germani își doresc ca Merz să mai candideze […]