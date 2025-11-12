Zelenski a cerut demiterea miniştrilor Justiţiei şi Energiei, după uriașul scandal de corupţie
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 17:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de corupţie legat de sectorul energetic, transmite AFP.
Acum 15 minute
18:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile speciale, că nu doar coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora va fi aplicată. El a amintit că CSM are un termen limită de 30 de zile în care poate aviza acel proiect, caz în care va fi depăşit termenul de 28 noiembrie, care este jalon în PNRR.
18:10
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România: 5.000 de militari, 1.200 de blindate și zeci de avioane mobilizate # Digi24.ro
Mii de militari NATO se antrenează în centrul României. Este vorba despre cel mai mare exercițiu din acest an, în care aliații simulează un atac rusesc asupra statelor membre. Antrenamentul este, în același timp, și un test pentru grupul de luptă NATO de la Cincu, care ar putea să găzduiască în viitor și mai mulți soldați străini.
Acum o oră
17:50
„Petrecea ore întregi la mine acasă”. Noi probe publicate de democrați sugerează că Trump ar fi știut despre activitățile lui Epstein # Digi24.ro
Au fost făcute publice noi e-mailuri care sugerează că Donald Trump știa despre comportamentul lui Jeffrey Epstein, inclusiv unul în care infractorul sexual spunea că „desigur Trump știa despre fetele” care erau procurate pentru rețeaua sa de trafic sexual, relatează The Guardian.
17:50
17:40
Cântăreața Adele va debuta într-o producție semnată Tom Ford. Ce film îi propune designerului de modă și regizorul american # Digi24.ro
Adele va debuta ca actriță în noul film al lui Tom Ford. Potrivit Deadline, al treilea lungmetraj al designerului de modă și regizorului va fi o adaptare a romanului „Cry to Heaven” din 1982 al Annei Rice, un dramă care se petrece în Italia secolului al XVIII-lea.
17:40
Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, anunță Vaticanul. O localnică susține că l-a văzut pe Mântuitor de 49 de ori # Digi24.ro
Iisus poate răspunde rugăciunilor, dar nu a făcut apariții speciale într-un mic oraș din nordul Franței, a declarat miercuri Vaticanul. Într-o nouă instrucțiune aprobată de papa Leon, biroul doctrinar suprem al Vaticanului a declarat că poveștile despre aparițiile lui Iisus în orașul Dozule, din Normandia, nu trebuie considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din lume, anunță Reuters.
Acum 2 ore
17:20
Lavrov a fost dat din nou dispărut după ce Kremlinul a asigurat că nu a fost ostracizat. A lipsit de la o importantă întâlnire # Digi24.ro
Ministrul de Externe din Federația Rusă, cel mai vechi aliat din guvernul de la Moscova al lui Vladimir Putin a fost principalul subiect în presa internațională după ce s-a speculat că ar fi picat din grațiile lui Vladimir Putin și ar fi fost ostracizat. Presa aservită Kremlinului s-a grăbit să dezmintă informațiile.
17:10
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii, sporuri și prime fără bază legală, cheltuieli nejustificate DOCUMENT # Digi24.ro
Curtea de Conturi a descoperit abateri grave în mai multe primării din țară. Auditorii au constatat acordarea de sporuri și premii fără bază legală, salarii calculate eronat, decontări neconforme pentru proiecte de investiții și cheltuieli nejustificate cu mașinile, reparațiile și diverse bunuri sau servicii.
17:10
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta # Digi24.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a comentat declarația lui Dominic Fritz făcută marți la Digi24, în care președintele USR acuză că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecut, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL pentru Primăria Capitalei, a făcut la acel moment „un blat deschis” cu PSD. Reprezentantul liberalilor spune că „Fritz lovește în Ciucu cu scopul de a fura voturi de dreapta în București pentru Drulă”.
17:10
AUR atacă Guvernul Bolojan cu două moțiuni simple. Vizați sunt miniștrii Energiei și Transporturilor. Ce li se reproșează demnitarilor # Digi24.ro
AUR a pornit o nouă ofensivă politică și anunță două moțiuni împotriva miniștrilor Bogdan Ivan și Ciprian Șerban. Deputații AUR, semnatari ai moțiunii simple intitulate „România în beznă - falimentul programat al sistemului național”, subliniază în document că Ministerul Energiei a eșuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare: planificare, execuție, cercetare, suveranitate și protejarea consumatorului, iar România - „țara care lumina Balcanii'' - trăiește acum cu frica întreruperii curentului. Moțiunea simplă va fi dezbătută și votată lunea viitoare. AUR a depus moțiune simplă și pe Transporturi, dezbaterea și votul urmând a avea loc tot luni, 17 noiembrie, în plenul Senatului.
17:10
Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil. Ce face România # Digi24.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil Neftochim Burgas, deţinută de grupul rus Lukoil supus noilor sancţiuni americane, transmite agenţia EFE.
17:10
Digi FM a celebrat 10 ani de existență cu bucurie, emoție și… un premiu de nota 10: o super mașină în valoare de aproape 30.000 de euro, oferită unui ascultător fidel. Radioul cu cea mai mare creștere din România* a transformat data de 11 noiembrie într-un maraton de bună dispoziție și recunoștință, de la primele ore ale dimineții, alături de matinalii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, care au deschis ziua cu invitați speciali și momente live susținute de Acoustic Boyz și Horia Brenciu & Band.
17:00
Trei români au fost arestați în Italia pentru că au șantajat un italian care încerca să vândă un hotel # Digi24.ro
Cei trei bărbați ar fi ocupat trei camere în hotel, apoi s-au prefac că sunt interesați să-l cumpere și, în final, l-au șantajat pe proprietar. Când victima – un hotelier din Bagnolo San Vito, în provincia Mantua – a declarat că nu este interesat, i-au cerut 15.000 de euro „despăgubiri”. Cu toate acestea, bărbatul i-a denunțat, iar cei trei complici au fost arestați de Carabinieri pentru extorcare.
17:00
Donald Trump spune că e „obligația” sa să dea în judecată BBC: „Au înșelat publicul și au recunoscut” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că are „obligația” de a da în judecată BBC pentru editarea unui discurs pe care l-a prezentat în cadrul programului Panorama, potrivit The Times.
17:00
„Ați ajuns în iad”: Venezuelenii trimiși de Donald Trump în El Salvador au fost supuși torturii sistematice, potrivit unui raport # Digi24.ro
Peste 252 de venezueleni expulzați în El Salvador în cadrul politicii de deportare în masă a președintelui american Donald Trump au fost supuși torturii și abuzurilor sistematice și prelungite, inclusiv agresiunilor sexuale, în timpul detenției, potrivit unui raport publicat miercuri, relatează The Guardian.
16:50
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool” # Digi24.ro
Patru dintre filmele preferate ale Papei Leon al XIV-lea au fost date publicității. Această listă de filme convenționale a fost publicată înaintea „întâlnirii cu lumea cinematografiei” a Sanctității Sale, care va avea loc sâmbătă, ca parte a unei politici de lungă durată a Vaticanului de a colabora cu oamenii de creație.
16:30
Medicamente pentru toate bolile. Coreea de Nord se oferă să exporte în Rusia „cele mai inovative tratamente” # Digi24.ro
Compania farmaceutică nord-coreeană Pugang Pharmaceutical Company, cunoscută pentru medicamentele sale pseudo-terapeutice, a înregistrat o nouă marcă în Rusia. Acest lucru a fost raportat de NK News, citând date furnizate de Rospatent. În februarie, filiala corporației Korea Pugang Trading Corporation — care se află sub sancțiuni ale ONU, SUA și UE pentru legături cu contractori militari — a depus o cerere de înregistrare în Rusia a medicamentului Royal Blood-Fresh, poziționat ca un remediu împotriva trombozei din boabe de soia.
16:30
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită Ucraina din cauza minelor și a explozibililor # Digi24.ro
Circa 13.500 de kilometri pătraţi de întindere de apă din Ucraina - inclusiv fluviul Nipru şi coasta Mării Negre - sunt contaminaţi cu mine şi resturi de explozibili, conform unor estimări publicate miercuri de ONU.
16:30
Moscova își pregătește o „armată a dronelor”. Rusia a lansat „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, o nouă ramură militară aprobată de Putin # Digi24.ro
Moscova a înființat oficial o nouă ramură a forțelor sale armate, „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, în urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a face războiul cu drone pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2025, anunță Kyiv Post.
Acum 4 ore
16:20
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei.
16:10
Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament # Digi24.ro
Instituțiile publice, companiile de stat și firmele private vor putea angaja un număr dublu de tineri în internship, după ce Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul USR. Măsura prin care crește de la 5% la 10% numărul de persoane pentru care se pot încheia contracte de internship va contribui la scăderea șomajului în rândul tinerilor, precizează inițiatorii propunerii legislative, printre care se numără și ministra de Externe Oana Țoiu.
16:10
„Escrocherie cu nepoţi” în Germania. Cum sunt păcăliți vârstnicii să dea bani unor necunoscuți # Digi24.ro
Poliţia germană a operat 16 arestări într-o amplă operaţiune vizând o aşa-zisă „escrocherie cu nepoţi” cu ramificaţii la nivel internaţional.
16:00
După Germania şi Ungaria, încă o țară a cerut SUA o excepție de la sancțiunile împotriva Lukoil. Care a fost motivul invocat # Digi24.ro
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, a confirmat miercuri, în parlamentul de la Sofia, ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov.
16:00
BNR a decis, în ședința de miercuri, 12 noiembrie, să mențină dobânda-cheie la 6,5% pe an, în ciuda inflației care rămâne aproape de 10%. Decizia era anticipată de analiști, iar potrivit expertului financiar Claudiu Trandafir, aceasta protejează atât debitorii, cât și economia.
15:50
Rusia anunță că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, la Istanbul: „Mingea este în terenul lor” # Digi24.ro
Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un responsabil al Ministerului rus de Externe, citat de agenţia oficială de presă rusă TASS, potrivit Reuters. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor în 23 iulie în aceeaşi metropolă turcă.
15:50
Debutul acestei ierni va fi cu temperaturi peste cele obișnuite, dar nu sunt excluse episoade de ger și ninsori, a anunțat directorul ANM Elena Mateescu pentru Digi24. Temperaturile vor mai ridicate decât în mod obișnuit în prima săptămână din decembrie și sunt așteptate precipitații, potrivit meteorologului.
15:40
Procurorii din Istanbul cer desființare principalului partid turc de opoziție, CHP. Ce motiv au invocat # Digi24.ro
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Daily Sabah. Procuratura turcă pretinde că formațiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite. Această notificare survine după ce marți a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva municipalității din Istanbul - condusă de opoziție - și a fostului primar, Ekrem İmamoğlu, aflat în detenție, considerat de mulți drept principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.
15:40
Moneda chineză, colacul de salvare pentru economia lui Putin. Rusia lansează primele obligațiuni în yuani # Digi24.ro
Izolată de piețele occidentale, Rusia își caută sprijinul financiar la Beijing. Moscova va emite în decembrie primele obligațiuni guvernamentale în yuani, într-o încercare de a transforma moneda chineză în principalul instrument de finanțare al statului.
15:30
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Principalele prevederi # Digi24.ro
15:30
Proiect în Parlament: consiliere psihologică gratuită pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down # Digi24.ro
Un proiect care prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită pentru părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down a fost depus în Parlament, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea propunerii legislative.
15:30
Restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere după încheierea mandatelor. În ce condiții nu mai pot lucra la privat (lege) # Digi24.ro
Parlamentul a adoptat miercuri o lege care impune restricții pentru toți demnitarii cu funcții de conducere - miniștri, primari, inclusiv premierul - după încheierea mandatelor. Aceștia nu vor mai putea lucra în mediul privat, timp de un an, în domeniile pe care le-au gestionat cât au fost în funcție.
15:10
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile față de români și față de statul român”. Șeful statului a precizat că acestea confirmă că reducerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu a fost un gest politic”.
15:00
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul # Digi24.ro
Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei.
15:00
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani. Când au început discuțiile # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani, precizând că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. Șeful statului nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.
15:00
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a scris omologului său israelian Isaac Herzog pentru a-i cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în mai multe dosare de corupţie.
14:50
Salariul mediu net a ajuns la 5.443 de lei în septembrie. Expert: „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența” # Digi24.ro
Salariul mediu net la nivel naţional a fost în septembrie de 5.443 lei, în creştere cu 1% faţă de august şi cu 4,1% faţă de perioada similară din 2024, potrivit INS. Deși cifra pare încurajatoare, puterea de cumpărare a scăzut: indicele câștigului salarial real a fost de doar 94,7% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că salariile au crescut mai lent decât prețurile. „Salariile cresc pe hârtie, dar prețurile mănâncă diferența. Oamenii simt tot mai puțin în buzunar”, a declarat pentru Digi24.ro Sorina Faier, specialist în resurse umane.
14:50
CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României, a amânat iar, pentru data de 25 noiembrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor.
14:50
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la Kiev au publicat imagini din regiunea Donețk, cea mai puternic afectată de luptele intense din ultima perioadă. În clipul video publicat se poate vedea cum arată acum Mîrnohrad.
14:40
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege „Nordis”. Avansul va fi limitat la maximum 5% din valoarea contractului, potrivit noii legi.
14:40
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care majorează valoarea nominală a tichetelor de masă. Noua reglementare prevede că un tichet poate avea o valoare de cel mult 45 de lei, față de 40 cât era stabilit anterior.
14:30
Fata de 11 ani, care a ajuns la spital cu malnutriţie și cântărind mai puțin de 20 de kg, va fi preluată de un asistent maternal # Digi24.ro
O fată de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.
Acum 6 ore
14:20
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un nou scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.
14:20
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect # Digi24.ro
Nicușor Dan a reacționat după scandalurile generate de noile dosare de corupție în care apar nume din Guvern, spunând că „știa toată lumea” că există oameni gata să dea șpagă. Președintele a subliniat în conferința de presă de miercuri că important este faptul că „statul a reacționat corect”.
14:20
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private # Digi24.ro
Magistrații Curții Constituționale au amânat, pentru 25 noiembrie, pronunțarea cu privire la sesizările Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
14:20
Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală # Digi24.ro
Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.
14:10
Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au propus un „acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, înaintea întâlnirii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, partidele din coaliția de guvernare și reprezentanții magistraților. Acordul propus face referire la „depăşirea neîntârziată a situaţiei actuale de criză”, prin clarificarea publică, printr-o poziţie comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraţilor a fost îndeplinit şi nu afectează eligibilitatea fondurilor europene, dar şi prin adoptarea unei soluţii legislative unitare privind regimul de pensionare.
14:10
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu # Digi24.ro
Reprezentanții magistraților susțin că un procent rezonabil al pensiei ar fi de 65% din salariul brut, ceea ce înseamnă venituri mai mari față de varianta adoptată de Guvern. În plus, și-ar dori și o perioadă de tranziție mai lungă. Președintele Nicușor Dan va avea discuții atât cu magistrații, cât și cu liderii Coaliției, de la ora 16:00, pentru a debloca situația.
14:10
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a angajat fictiv pe Georgescu, se întinde și în mediul online # Digi24.ro
Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu.
14:10
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să işim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu.
14:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă și-a depus, miercuri, dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături.
